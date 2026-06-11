Calendrier Mondial 2026
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SOMMAIRE
Calendrier Mondial 2026
Mexique - Afrique du Sud Mexico City Stadium
Groupe A A venir Avant-match
Corée du Sud - Tchéquie Estadio Guadalajara
Groupe A A venir
Canada - Bosnie-Herzégovine Toronto Stadium
Groupe B A venir
États-Unis - Paraguay Los Angeles Stadium
Groupe D A venir
Qatar - Suisse San Francisco Bay Area Stadium
Groupe B A venir
Brésil - Maroc New York New Jersey Stadium
Groupe C A venir
Haïti - Écosse Boston Stadium
Groupe C A venir
Australie - Turquie Vancouver Stadium
Groupe D A venir
Allemagne - Curaçao Houston Stadium
Groupe E A venir
Pays-Bas - Japon Dallas Stadium
Groupe F A venir
Côte d'Ivoire - Équateur Philadelphia Stadium
Groupe E A venir
Suède - Tunisie Monterrey Stadium
Groupe F A venir
Espagne - Cap-Vert Atlanta Stadium
Groupe H A venir
Belgique - Égypte Seattle Stadium
Groupe G A venir
Arabie saoudite - Uruguay Miami Stadium
Groupe H A venir
Iran - Nouvelle-Zélande Los Angeles Stadium
Groupe G A venir
France - Sénégal New York New Jersey Stadium
Groupe I A venir
Irak - Norvège Boston Stadium
Groupe I A venir
Argentine - Algérie Kansas City Stadium
Groupe J A venir
Autriche - Jordanie San Francisco Bay Area Stadium
Groupe J A venir
Portugal - RD Congo Houston Stadium
Groupe K A venir
Angleterre - Croatie Dallas Stadium
Groupe L A venir
Ghana - Panama Toronto Stadium
Groupe L A venir
Ouzbékistan - Colombie Mexico City Stadium
Groupe K A venir
Tchéquie - Afrique du Sud Atlanta Stadium
Groupe A A venir
Suisse - Bosnie-Herzégovine Los Angeles Stadium
Groupe B A venir
Canada - Qatar Vancouver Stadium
Groupe B A venir
Mexique - Corée du Sud Estadio Guadalajara
Groupe A A venir
États-Unis - Australie Seattle Stadium
Groupe D A venir
Écosse - Maroc Boston Stadium
Groupe C A venir
Brésil - Haïti Philadelphia Stadium
Groupe C A venir
Turquie - Paraguay San Francisco Bay Area Stadium
Groupe D A venir
Pays-Bas - Suède Houston Stadium
Groupe F A venir
Allemagne - Côte d'Ivoire Toronto Stadium
Groupe E A venir
Équateur - Curaçao Kansas City Stadium
Groupe E A venir
Tunisie - Japon Monterrey Stadium
Groupe F A venir
Espagne - Arabie saoudite Atlanta Stadium
Groupe H A venir
Belgique - Iran Los Angeles Stadium
Groupe G A venir
Uruguay - Cap-Vert Miami Stadium
Groupe H A venir
Nouvelle-Zélande - Égypte Vancouver Stadium
Groupe G A venir
Argentine - Autriche Dallas Stadium
Groupe J A venir
France - Irak Philadelphia Stadium
Groupe I A venir
Norvège - Sénégal New York New Jersey Stadium
Groupe I A venir
Jordanie - Algérie San Francisco Bay Area Stadium
Groupe J A venir
Portugal - Ouzbékistan Houston Stadium
Groupe K A venir
Angleterre - Ghana Boston Stadium
Groupe L A venir
Panama - Croatie Toronto Stadium
Groupe L A venir
Colombie - RD Congo Estadio Guadalajara
Groupe K A venir
Suisse - Canada Vancouver Stadium
Groupe B A venir
Bosnie-Herzégovine - Qatar Seattle Stadium
Groupe B A venir
Écosse - Brésil Miami Stadium
Groupe C A venir
Maroc - Haïti Atlanta Stadium
Groupe C A venir
Tchéquie - Mexique Mexico City Stadium
Groupe A A venir
Afrique du Sud - Corée du Sud Monterrey Stadium
Groupe A A venir
Curaçao - Côte d'Ivoire Philadelphia Stadium
Groupe E A venir
Équateur - Allemagne New York New Jersey Stadium
Groupe E A venir
Japon - Suède Dallas Stadium
Groupe F A venir
Tunisie - Pays-Bas Kansas City Stadium
Groupe F A venir
Turquie - États-Unis Los Angeles Stadium
Groupe D A venir
Paraguay - Australie San Francisco Bay Area Stadium
Groupe D A venir
Norvège - France Boston Stadium
Groupe I A venir
Sénégal - Irak Toronto Stadium
Groupe I A venir
Cap-Vert - Arabie saoudite Houston Stadium
Groupe H A venir
Uruguay - Espagne Estadio Guadalajara
Groupe H A venir
Égypte - Iran Seattle Stadium
Groupe G A venir
Nouvelle-Zélande - Belgique Vancouver Stadium
Groupe G A venir
Panama - Angleterre New York New Jersey Stadium
Groupe L A venir
Croatie - Ghana Philadelphia Stadium
Groupe L A venir
Colombie - Portugal Miami Stadium
Groupe K A venir
RD Congo - Ouzbékistan Atlanta Stadium
Groupe K A venir
Algérie - Autriche Kansas City Stadium
Groupe J A venir
Jordanie - Argentine Dallas Stadium
Groupe J A venir
2e Groupe A - 2e Groupe B Los Angeles Stadium
16es de finale A venir
Vainqueur Groupe C - 2e Groupe F Houston Stadium
16es de finale A venir
Vainqueur Groupe E - 3e Groupe A/B/C/D/F Boston Stadium
16es de finale A venir
Vainqueur Groupe F - 2e Groupe C Monterrey Stadium
16es de finale A venir
2e Groupe E - 2e Groupe I Dallas Stadium
16es de finale A venir
Vainqueur Groupe I - 3e Groupe C/D/F/G/H New York New Jersey Stadium
16es de finale A venir
Vainqueur Groupe A - 3e Groupe C/E/F/H/I Mexico City Stadium
16es de finale A venir
Vainqueur Groupe L - 3e Groupe E/H/I/J/K Atlanta Stadium
16es de finale A venir
Vainqueur Groupe G - 3e Groupe A/E/H/I/J Seattle Stadium
16es de finale A venir
Vainqueur Groupe D - 3e Groupe B/E/F/I/J San Francisco Bay Area Stadium
16es de finale A venir
Vainqueur Groupe H - 2e Groupe J Los Angeles Stadium
16es de finale A venir
2e Groupe K - 2e Groupe L Toronto Stadium
16es de finale A venir
Vainqueur Groupe B - 3e Groupe E/F/G/I/J Vancouver Stadium
16es de finale A venir
2e Groupe D - 2e Groupe G Dallas Stadium
16es de finale A venir
Vainqueur Groupe J - 2e Groupe H Miami Stadium
16es de finale A venir
Vainqueur Groupe K - 3e Groupe D/E/I/J/L Kansas City Stadium
16es de finale A venir
Vainqueur Match 73 - Vainqueur Match 75 Houston Stadium
Huitièmes de finale A venir
Vainqueur Match 74 - Vainqueur Match 77 Philadelphia Stadium
Huitièmes de finale A venir
Vainqueur Match 76 - Vainqueur Match 78 New York New Jersey Stadium
Huitièmes de finale A venir
Vainqueur Match 79 - Vainqueur Match 80 Mexico City Stadium
Huitièmes de finale A venir
Vainqueur Match 83 - Vainqueur Match 84 Dallas Stadium
Huitièmes de finale A venir
Vainqueur Match 81 - Vainqueur Match 82 Seattle Stadium
Huitièmes de finale A venir
Vainqueur Match 86 - Vainqueur Match 88 Atlanta Stadium
Huitièmes de finale A venir
Vainqueur Match 85 - Vainqueur Match 87 Vancouver Stadium
Huitièmes de finale A venir
Vainqueur Match 89 - Vainqueur Match 90 Boston Stadium
Quarts de finale A venir
Vainqueur Match 93 - Vainqueur Match 94 Los Angeles Stadium
Quarts de finale A venir
Vainqueur Match 91 - Vainqueur Match 92 Miami Stadium
Quarts de finale A venir
Vainqueur Match 95 - Vainqueur Match 96 Kansas City Stadium
Quarts de finale A venir
Vainqueur Match 97 - Vainqueur Match 98 Dallas Stadium
Demi-finales A venir
Vainqueur Match 99 - Vainqueur Match 100 Atlanta Stadium
Demi-finales A venir
Perdant Match 101 - Perdant Match 102 Miami Stadium
Match pour la troisième place A venir
Vainqueur Match 101 - Vainqueur Match 102 New York New Jersey Stadium
Finale A venir
Groupe A
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Afrique du Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Corée du Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Mexique
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Tchéquie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe B
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Bosnie-Herzégovine
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Suisse
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe C
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Brésil
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Haïti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Écosse
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe D
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Australie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Turquie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|États-Unis
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe E
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Allemagne
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Côte d'Ivoire
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Équateur
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe F
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Japon
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Pays-Bas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Suède
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Tunisie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe G
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Belgique
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Nouvelle-Zélande
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Égypte
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe H
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Arabie saoudite
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Cap-Vert
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Espagne
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe I
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|France
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Norvège
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Sénégal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe J
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Algérie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Argentine
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Autriche
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Jordanie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe K
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Colombie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ouzbékistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Portugal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|RD Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe L
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Angleterre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Croatie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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Commentaires