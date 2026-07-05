Mondial 2026 : la Norvège élimine le Brésil 2-1 en huitièmes de finale

La Norvège a créé la sensation en battant le Brésil 2-1 en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, dimanche au MetLife Stadium d’East Rutherford. Grâce à un doublé d’Erling Haaland en fin de match, la sélection nordique a éliminé le Brésil, favori du tournoi, qui avait ouvert le score par Casemiro.

Le match, disputé devant un public chaud, a tenu toutes ses promesses en intensité et en suspense. Le Brésil, sous la direction de Carlo Ancelotti, s’est appuyé sur une formation en 4-4-2 tandis que la Norvège de Stale Solbakken évoluait en 4-3-3. Cette confrontation a opposé deux styles – le contrôle de balle norvégien avec 67% de possession à un jeu brésilien basé sur la vitesse et les contres.

Les Nordiques ont pris les devants à la 29e minute grâce à Kaishu Sano. Le Brésil a répondu par une tête victorieuse de Casemiro à la 56e minute suite à un centre de Gabriel Magalhães. Malgré un pressing intense et un total de 11 tirs brésiliens, la Norvège a tenu bon notamment grâce à une solide performance de son gardien Ørjan Nyland. Les remplacements en seconde période ont aussi dynamisé le jeu norvégien.

Erling Haaland a fait la différence en inscrivant un doublé à la 79e et à la 90e minute, offrant une qualification historique à son équipe pour les quarts de finale. Le Brésil a tenté un ultime retour par Neymar, entré en jeu à la 67e minute, qui a réduit l’écart dans les arrêts de jeu, mais sans mettre fin au sort de son équipe.

Ce résultat sonne comme une défaite majeure pour le Brésil, toujours en quête d’un cinquième titre mondial. La Norvège affrontera le vainqueur du match entre le Mexique et l’Angleterre lors des prochains quarts de finale.

Brésil avec Ancelotti face à la résistance norvégienne

Le Brésil a misé sur un 4-4-2 classique avec Alisson dans les buts et une ligne défensive composée de Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Douglas Santos. Au milieu, Casemiro et Bruno Guimarães ont assuré l’équilibre tandis que Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli et Matheus Cunha formaient le secteur offensif. Neymar, blessé en début de compétition, est entré en jeu en seconde période, apportant créativité et énergie.

Malgré une possession limitée à 33%, les Cariocas ont produit 11 tirs dont 3 cadrés, mais se sont heurtés à une défense norvégienne bien organisée et un gardien en forme. Les remplacements, notamment l’entrée de Cunha puis de Martinelli, ont changé la physionomie en fin de match mais pas suffisamment pour inverser le résultat.

Norvège – Haaland en sauveur dans un 4-3-3 maîtrisé

La Norvège a évolué en 4-3-3 avec Ørjan Nyland dans les cages, une défense solide avec Ryerson, Ajer, Heggem et Møller Wolfe. Au milieu, le trio composé de Martin Ødegaard, Sander Berge et Patrick Berg a dominé le tempo du match avec 658 passes à 91% de réussite. En attaque, Haaland, Sørloth et Nusa ont mis la pression constante sur la défense brésilienne.

La clé du succès norvégien réside dans l’efficacité de Haaland, auteur des deux buts décisifs, et dans les choix du sélectionneur Stale Solbakken qui a su bien gérer ses remplacements, notamment avec l’entrée de Ryerson et Schjelderup. La possession majoritaire et la discipline tactique ont finalement fait plier le favori brésilien.

Brésil Termine 1-2 MetLife Stadium Norvège Norvège Fil du match 46' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) 46' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) 58' ↑↓ Remplacement - M. Cunha (remplace Endrick) 63' ↑↓ Remplacement - J. Ryerson (remplace F. Aursnes) 67' ↑↓ Remplacement - G. Martinelli (remplace Neymar) 67' ↑↓ Remplacement - Rayan (remplace Danilo Santos) 79' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Ederson) 79' ⚽ But - E. Haaland (passe A. Schjelderup) 90' ⚽ But - E. Haaland (passe A. Schjelderup) 90+5' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard) 90+6' Carton jaune - Neymar 90+10' ⚽ But - Neymar Les chiffres du match Tirs cadres : Brésil 3 / Norvège 5

: Brésil 3 / Norvège 5 Tirs : Brésil 11 / Norvège 9

: Brésil 11 / Norvège 9 Possession : Brésil 33% / Norvège 67%

: Brésil 33% / Norvège 67% Corners : Brésil 5 / Norvège 5

: Brésil 5 / Norvège 5 Fautes : Brésil 6 / Norvège 4

: Brésil 6 / Norvège 4 Passes : Brésil 311 / Norvège 658

: Brésil 311 / Norvège 658 Precision des passes : Brésil 86% / Norvège 91%

: Brésil 86% / Norvège 91% xG : Brésil 1.90 / Norvège 0.73 Joueurs clés Erling Haaland (Norvège) : note 9, 2 but(s)

(Norvège) : note 9, 2 but(s) Andreas Schjelderup (Norvège) : note 7.2, 2 passe(s) decisive(s)

(Norvège) : note 7.2, 2 passe(s) decisive(s) Ørjan Nyland (Norvège) : note 8, 4 arret(s)

(Norvège) : note 8, 4 arret(s) Alisson (Brésil) : note 6.6, 3 arret(s)

(Brésil) : note 6.6, 3 arret(s) Vinícius Júnior (Brésil) : note 7.3