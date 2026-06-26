Mondial 2026 : la France mène face à la Norvège à la pause (3-1)

La France domine la Norvège 3-1 à la pause lors de leur match de phase de groupes du Mondial 2026 disputé au Gillette Stadium. Ousmane Dembélé s’impose comme l’homme fort de la première période en inscrivant un triplé, toutes ses réalisations étant précédées de passes décisives de Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni.
Cette rencontre oppose deux équipes invaincues dans le groupe I. La Norvège, qui a lancé sa campagne par une victoire 3-2 sur le Sénégal, a ouvert la marque avant de céder face à la puissance offensive française déjà éprouvée contre l’Irak. Ce duel à enjeux conforte la suprématie momentanée de la France dans cette poule.
Ousmane Dembélé a frappé dès la 7e minute sur un service de Mbappé, signant ensuite un second but à la 20e minute toujours sur passe du même Mbappé. La réaction norvégienne est venue quasiment immédiatement avec le but de Thelo Aasgaard à la 21e minute, servi par Andreas Schjelderup, qui réduit l’écart. La dernière réalisation avant la pause revient à Dembélé, qui conclut un échange avec Tchouaméni à la 32e minute.
Sur le plan disciplinaire, Patrick Berg a écopé d’un carton jaune à la 10e minute, ce qui marque la seule sanction visible dans ce premier acte. Les statistiques montrent la domination française avec 61% de possession de balle, 14 tirs dont 8 cadrés, contre 39% et 4 tirs côté norvégien, où le portier Egil Selvik a dû s’employer à cinq reprises.
Cette première période témoigne d’un affrontement dynamique avec un triplé exceptionnel de Dembélé, tandis que la Norvège conserve des ressources offensives malgré l’écart au score. La gestion de ce matche reste ouverte pour la seconde période.
Norvège
Mi-temps
1-3
Gillette Stadium France
26/06/2026 20:00
·
Groupe I
Fil du match
7' ⚽ But - O. Dembele (passe K. Mbappe) France, 7e 10' Carton jaune - P. Berg Norvège, 10e 20' ⚽ But - O. Dembele (passe K. Mbappe) France, 20e 21' ⚽ But - T. Aasgaard (passe A. Schjelderup) Norvège, 21e 32' ⚽ But - O. Dembele (passe A. Tchouameni) France, 32e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Norvège 2 / France 8 Tirs : Norvège 4 / France 14 Possession : Norvège 38% / France 62% Corners : Norvège 1 / France 3 Fautes : Norvège 5 / France 6 Cartons jaunes : Norvège 1 / France 0 Passes : Norvège 176 / France 293 Precision des passes : Norvège 76% / France 89% xG : Norvège 0.27 / France 0.90
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 France · Passe : M. Olise 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) Sénégal, 75e 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) Sénégal, 76e 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) France, 80e 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 France · Passe : A. Rabiot 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye) Sénégal, 83e 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) Sénégal, 83e 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) France, 87e 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) Sénégal, 88e 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 Sénégal · Passe : I. Ndiaye 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 France
Compositions
Titulaires 11
16
Mike Maignan
Gardien
5
Jules Koundé
Défenseur
4
Dayot Upamecano
Défenseur
17
William Saliba
Défenseur
19
Theo Hernández
Défenseur
8
Aurélien Tchouaméni
Milieu
14
Adrien Rabiot
Milieu
11
Michael Olise
Milieu
7
Ousmane Dembélé
Milieu
20
Désiré Doué
Milieu
10
Kylian Mbappé
Attaquant
Remplaçants 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
26
Maxence Lacroix
21
Lucas Hernández
3
Lucas Digne
15
Ibrahima Konaté
2
Malo Gusto
6
Manu Koné
13
N'Golo Kanté
24
Rayan Cherki
18
Warren Zaïre-Emery
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
22
Jean-Philippe Mateta
12
Bradley Barcola
Titulaires 11
16
Edouard Mendy
Gardien
15
Krépin Diatta
Défenseur
3
Kalidou Koulibaly
Défenseur
19
Moussa Niakhaté
Défenseur
25
El Hadji Malick Diouf
Défenseur
5
Idrissa Gana Gueye
Milieu
26
Pape Gueye
Milieu
18
Ismaïla Sarr
Milieu
8
Lamine Camara
Milieu
10
Sadio Mané
Milieu
11
Nicolas Jackson
Attaquant
Remplaçants 15
1
Yehvann Diouf
23
Mory Diaw
14
Ismail Jakobs
24
Antoine Mendy
2
Mamadou Sarr
4
Abdoulaye Seck
17
Pape Matar Sarr
6
Pathé Ismaël Ciss
13
Iliman Ndiaye
21
Habib Diarra
22
Bara Sapoko Ndiaye
12
Cherif Ndiaye
7
Assane Diao
20
Ibrahim Mbaye
9
Ahmadou Bamba Dieng
Les chiffres du match
Tirs cadres : France 7 / Sénégal 2 Tirs : France 10 / Sénégal 6 Possession : France 54% / Sénégal 46% Corners : France 6 / Sénégal 4 Fautes : France 4 / Sénégal 9 Passes : France 561 / Sénégal 476 Precision des passes : France 88% / Sénégal 86% xG : France 1.86 / Sénégal 0.44
Joueurs clés
Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s) Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 8 Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2
Absences et blessures
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16/06
Groupe I
France
Termine
3-1
MetLife Stadium Sénégal
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
29' ⚽ But - E. Haaland 0-1 Norvège · Passe : D. Wolfe 39' ⚽ But - A. Hussein 1-1 Irak · Passe : A. Al Ammari 43' ⚽ But - E. Haaland 1-2 Norvège 59' ↑↓ Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal) Irak, 59e 59' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji) Irak, 59e 73' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon) Irak, 73e 73' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem) Irak, 73e 76' ⚽ But - L. Ostigard 1-3 Norvège · Passe : M. Odegaard 78' ↑↓ Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme) Irak, 78e 81' ↑↓ Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg) Norvège, 81e 86' Carton jaune - Z. Tahseen Irak, 86e 90+6' ⚽ But - A. Hussein 1-4 Norvège 90+7' ⚽ But - K. Thorstvedt 1-4 Norvège · Passe : E. Haaland
Compositions
Titulaires 11
12
Jalal Hassan
Gardien
3
Hussein Ali
Défenseur
4
Zaid Tahseen
Défenseur
5
Akam Hashem
Défenseur
23
Merchas Doski
Défenseur
8
Ibrahim Bayesh
Milieu
24
Zaid Ismail
Milieu
16
Amir Al-Ammari
Milieu
17
Ali Jasim
Milieu
18
Aymen Hussein
Attaquant
9
Ali Al-Hamadi
Attaquant
Remplaçants 15
22
Ahmed Basil
1
Fahad Talib
2
Rebin Sulaka
26
Frans Putros
15
Ahmed Hasan Maknazi
25
Mustafa Saadoon
6
Munaf Younus
7
Youssef Amyn
21
Marko Farji
11
Ahmed Qasem
14
Zidane Iqbal
19
Kevin Yakob
20
Aimar Sher
10
Mohanad Ali
13
Ali Yousif
Titulaires 11
1
Ørjan Nyland
Gardien
26
Julian Ryerson
Défenseur
3
Kristoffer Ajer
Défenseur
17
Torbjørn Heggem
Défenseur
5
David Møller Wolfe
Défenseur
10
Martin Ødegaard
Milieu
8
Sander Berge
Milieu
14
Fredrik Aursnes
Milieu
20
Antonio Nusa
Milieu
7
Alexander Sørloth
Attaquant
9
Erling Haaland
Attaquant
Remplaçants 15
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
25
Henrik Sælebakke Falchener
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
21
Andreas Schjelderup
19
Thelo Aasgaard
2
Morten Thorsby
16
Marcus Pedersen
6
Patrick Berg
22
Oscar Bobb
18
Kristian Thorstvedt
11
Jørgen Strand Larsen
23
Jens Petter Hauge
Les chiffres du match
Tirs cadres : Irak 1 / Norvège 3 Tirs : Irak 11 / Norvège 7 Possession : Irak 40% / Norvège 60% Corners : Irak 2 / Norvège 4 Fautes : Irak 8 / Norvège 10 Passes : Irak 260 / Norvège 405 Precision des passes : Irak 81% / Norvège 88% xG : Irak 0.77 / Norvège 1.90
Joueurs clés
Erling Haaland (Norvège) : note 8.2, 2 but(s) Aymen Hussein (Irak) : note 7.5, 1 but(s) David Møller Wolfe (Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Amir Al-Ammari (Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Merchas Doski (Irak) : note 7.5 Zidane Iqbal (Irak) : note 6.9 Kristoffer Ajer (Norvège) : note 6.9 Torbjørn Heggem (Norvège) : note 6.9
Absences et blessures
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16/06
Groupe I
Irak
Termine
1-4
Gillette Stadium Norvège
Voir la fiche du match France - Irak
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Compositions
Titulaires 11
16
Mike Maignan
Gardien
5
Jules Koundé
Défenseur
4
Dayot Upamecano
Défenseur
17
William Saliba
Défenseur
3
Lucas Digne
Défenseur
6
Manu Koné
Milieu
14
Adrien Rabiot
Milieu
7
Ousmane Dembélé
Milieu
11
Michael Olise
Milieu
12
Bradley Barcola
Milieu
10
Kylian Mbappé
Attaquant
Remplaçants 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
2
Malo Gusto
15
Ibrahima Konaté
21
Lucas Hernández
19
Theo Hernández
26
Maxence Lacroix
8
Aurélien Tchouaméni
13
N'Golo Kanté
18
Warren Zaïre-Emery
25
Maghnes Akliouche
24
Rayan Cherki
22
Jean-Philippe Mateta
9
Marcus Thuram
20
Désiré Doué
Titulaires 11
22
Ahmed Basil
Gardien
3
Hussein Ali
Défenseur
4
Zaid Tahseen
Défenseur
5
Akam Hashem
Défenseur
23
Merchas Doski
Défenseur
16
Amir Al-Ammari
Milieu
11
Ahmed Qasem
Milieu
24
Zaid Ismail
Milieu
14
Zidane Iqbal
Milieu
8
Ibrahim Bayesh
Milieu
18
Aymen Hussein
Attaquant
Remplaçants 15
9
Ali Al-Hamadi
1
Fahad Talib
12
Jalal Hassan
6
Munaf Younus
15
Ahmed Hasan Maknazi
26
Frans Putros
25
Mustafa Saadoon
2
Rebin Sulaka
17
Ali Jasim
20
Aimar Sher
19
Kevin Yakob
21
Marko Farji
7
Youssef Amyn
13
Ali Yousif
10
Mohanad Ali
Les chiffres du match
Tirs cadres : France 1 / Irak 0 Tirs : France 7 / Irak 2 Possession : France 58% / Irak 42% Corners : France 1 / Irak 1 Fautes : France 5 / Irak 2 Cartons jaunes : France 0 / Irak 1 Passes : France 291 / Irak 213 Precision des passes : France 89% / Irak 80% xG : France 0.24 / Irak 0.16
Joueurs clés
Kylian Mbappé (France) : note 8, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 7.2 Hussein Ali (Irak) : note 7.2 Amir Al-Ammari (Irak) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Akam Hashem (Irak) : note 7 Manu Koné (France) : note 6.9 Adrien Rabiot (France) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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22/06
Groupe I
France
A venir
1-0
Lincoln Financial Field Irak
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
13' ↑↓ Remplacement - J. Ryerson (remplace M. Pedersen) Norvège, 13e 43' ⚽ But - M. Pedersen Norvège, 43e 46' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace P. Berg) Norvège, 46e 48' ⚽ But - E. Haaland (passe M. Odegaard) Norvège, 48e 53' ⚽ But - I. Sarr (passe S. Mane) Sénégal, 53e 54' ↑↓ Remplacement - M. Diouf (remplace I. Jakobs) Sénégal, 54e 54' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Mbaye) Sénégal, 54e 58' ⚽ But - E. Haaland (passe P. Berg) Norvège, 58e 63' ↑↓ Remplacement - E. Mendy (remplace M. Diaw) Sénégal, 63e 63' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace P. Ciss) Sénégal, 63e 71' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) Norvège, 71e 72' ↑↓ Remplacement - K. Koulibaly (remplace P. M. Sarr) Sénégal, 72e 84' ↑↓ Remplacement - T. Heggem (remplace L. Ostigard) Norvège, 84e 84' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 84e 90+3' ⚽ But - I. Sarr (passe N. Jackson) Sénégal, 90+3e
Compositions
Titulaires 11
1
Ørjan Nyland
Gardien
26
Julian Ryerson
Défenseur
3
Kristoffer Ajer
Défenseur
17
Torbjørn Heggem
Défenseur
5
David Møller Wolfe
Défenseur
10
Martin Ødegaard
Milieu
8
Sander Berge
Milieu
14
Fredrik Aursnes
Milieu
7
Alexander Sørloth
Attaquant
9
Erling Haaland
Attaquant
20
Antonio Nusa
Attaquant
Remplaçants 15
16
Marcus Pedersen
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
25
Henrik Sælebakke Falchener
19
Thelo Aasgaard
22
Oscar Bobb
21
Andreas Schjelderup
18
Kristian Thorstvedt
2
Morten Thorsby
6
Patrick Berg
11
Jørgen Strand Larsen
23
Jens Petter Hauge
Titulaires 11
16
Edouard Mendy
Gardien
15
Krépin Diatta
Défenseur
3
Kalidou Koulibaly
Défenseur
19
Moussa Niakhaté
Défenseur
25
El Hadji Malick Diouf
Défenseur
5
Idrissa Gana Gueye
Milieu
26
Pape Gueye
Milieu
18
Ismaïla Sarr
Milieu
8
Lamine Camara
Milieu
10
Sadio Mané
Milieu
11
Nicolas Jackson
Attaquant
Remplaçants 15
23
Mory Diaw
1
Yehvann Diouf
2
Mamadou Sarr
14
Ismail Jakobs
4
Abdoulaye Seck
24
Antoine Mendy
6
Pathé Ismaël Ciss
22
Bara Sapoko Ndiaye
13
Iliman Ndiaye
17
Pape Matar Sarr
21
Habib Diarra
20
Ibrahim Mbaye
7
Assane Diao
9
Ahmadou Bamba Dieng
12
Cherif Ndiaye
Les chiffres du match
Tirs cadres : Norvège 6 / Sénégal 3 Tirs : Norvège 11 / Sénégal 9 Possession : Norvège 46% / Sénégal 54% Corners : Norvège 4 / Sénégal 1 Fautes : Norvège 7 / Sénégal 1 Passes : Norvège 264 / Sénégal 307 Precision des passes : Norvège 84% / Sénégal 89% xG : Norvège 1.76 / Sénégal 0.71
Joueurs clés
Erling Haaland (Norvège) : note 8.9, 2 but(s) Ismaïla Sarr (Sénégal) : note 7.5, 1 but(s) Marcus Pedersen (Norvège) : note 7.3, 1 but(s) Martin Ødegaard (Norvège) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Patrick Berg (Norvège) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Sadio Mané (Sénégal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Ørjan Nyland (Norvège) : note 7.3, 2 arret(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 6.2, 3 arret(s)
Absences et blessures
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23/06
Groupe I
Norvège
Termine
3-2
MetLife Stadium Sénégal
Voir la fiche du match Norvège - France
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' ⚽ But - O. Dembele (passe K. Mbappe) France, 7e 10' Carton jaune - P. Berg Norvège, 10e 20' ⚽ But - O. Dembele (passe K. Mbappe) France, 20e 21' ⚽ But - T. Aasgaard (passe A. Schjelderup) Norvège, 21e 32' ⚽ But - O. Dembele (passe A. Tchouameni) France, 32e
Compositions
Titulaires 11
13
Egil Selvik
Gardien
14
Fredrik Aursnes
Défenseur
25
Henrik Sælebakke Falchener
Défenseur
4
Leo Østigård
Défenseur
15
Fredrik André Bjørkan
Défenseur
18
Kristian Thorstvedt
Milieu
6
Patrick Berg
Milieu
19
Thelo Aasgaard
Milieu
22
Oscar Bobb
Attaquant
11
Jørgen Strand Larsen
Attaquant
21
Andreas Schjelderup
Attaquant
Remplaçants 15
1
Ørjan Nyland
12
Sander Tangvik
3
Kristoffer Ajer
5
David Møller Wolfe
17
Torbjørn Heggem
24
Sondre Langås
16
Marcus Pedersen
2
Morten Thorsby
8
Sander Berge
10
Martin Ødegaard
26
Julian Ryerson
23
Jens Petter Hauge
7
Alexander Sørloth
9
Erling Haaland
20
Antonio Nusa
Titulaires 11
16
Mike Maignan
Gardien
5
Jules Koundé
Défenseur
4
Dayot Upamecano
Défenseur
26
Maxence Lacroix
Défenseur
19
Theo Hernández
Défenseur
8
Aurélien Tchouaméni
Milieu
6
Manu Koné
Milieu
7
Ousmane Dembélé
Milieu
11
Michael Olise
Milieu
20
Désiré Doué
Milieu
10
Kylian Mbappé
Attaquant
Remplaçants 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
2
Malo Gusto
3
Lucas Digne
15
Ibrahima Konaté
17
William Saliba
21
Lucas Hernández
13
N'Golo Kanté
14
Adrien Rabiot
18
Warren Zaïre-Emery
24
Rayan Cherki
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
12
Bradley Barcola
22
Jean-Philippe Mateta
Les chiffres du match
Tirs cadres : Norvège 2 / France 8 Tirs : Norvège 4 / France 14 Possession : Norvège 38% / France 62% Corners : Norvège 1 / France 3 Fautes : Norvège 5 / France 6 Cartons jaunes : Norvège 1 / France 0 Passes : Norvège 176 / France 293 Precision des passes : Norvège 76% / France 89% xG : Norvège 0.27 / France 0.90
Joueurs clés
Ousmane Dembélé (France) : note 10, 3 but(s) Kylian Mbappé (France) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Thelo Aasgaard (Norvège) : note 7.7, 1 but(s) Andreas Schjelderup (Norvège) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Egil Selvik (Norvège) : note 6.3, 5 arret(s) Dayot Upamecano (France) : note 6.9 Patrick Berg (Norvège) : note 6.5, 1 carton(s) jaune(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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26/06
Groupe I
Norvège
Mi-temps
1-3
Gillette Stadium France
Voir la fiche du match Sénégal - Irak
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
4' ⚽ But - H. Diarra (passe A. Seck) Sénégal, 4e 13' Carton rouge - R. Sulaka 1-0 Irak 16' ↑↓ Remplacement - A. Qasem (remplace M. Younis) Irak, 16e 18' Carton jaune - A. Seck Sénégal, 18e
Compositions
Titulaires 11
23
Mory Diaw
Gardien
15
Krépin Diatta
Défenseur
4
Abdoulaye Seck
Défenseur
19
Moussa Niakhaté
Défenseur
14
Ismail Jakobs
Défenseur
21
Habib Diarra
Milieu
5
Idrissa Gana Gueye
Milieu
8
Lamine Camara
Milieu
20
Ibrahim Mbaye
Attaquant
18
Ismaïla Sarr
Attaquant
10
Sadio Mané
Attaquant
Remplaçants 14
1
Yehvann Diouf
2
Mamadou Sarr
3
Kalidou Koulibaly
24
Antoine Mendy
25
El Hadji Malick Diouf
6
Pathé Ismaël Ciss
17
Pape Matar Sarr
22
Bara Sapoko Ndiaye
26
Pape Gueye
13
Iliman Ndiaye
7
Assane Diao
9
Ahmadou Bamba Dieng
11
Nicolas Jackson
12
Cherif Ndiaye
Titulaires 11
22
Ahmed Basil
Gardien
26
Frans Putros
Défenseur
2
Rebin Sulaka
Défenseur
5
Akam Hashem
Défenseur
23
Merchas Doski
Défenseur
14
Zidane Iqbal
Milieu
16
Amir Al-Ammari
Milieu
11
Ahmed Qasem
Milieu
17
Ali Jasim
Milieu
8
Ibrahim Bayesh
Milieu
9
Ali Al-Hamadi
Attaquant
Remplaçants 15
6
Munaf Younus
1
Fahad Talib
12
Jalal Hassan
3
Hussein Ali
4
Zaid Tahseen
15
Ahmed Hasan Maknazi
25
Mustafa Saadoon
7
Youssef Amyn
19
Kevin Yakob
20
Aimar Sher
24
Zaid Ismail
21
Marko Farji
10
Mohanad Ali
13
Ali Yousif
18
Aymen Hussein
Les chiffres du match
Tirs cadres : Sénégal 2 / Irak 0 Tirs : Sénégal 9 / Irak 4 Possession : Sénégal 56% / Irak 44% Corners : Sénégal 5 / Irak 3 Fautes : Sénégal 5 / Irak 4 Cartons jaunes : Sénégal 1 / Irak 0 Cartons rouges : Sénégal 0 / Irak 1 Passes : Sénégal 188 / Irak 154 Precision des passes : Sénégal 81% / Irak 76% xG : Sénégal 1.07 / Irak 0.12
Joueurs clés
Habib Diarra (Sénégal) : note 7, 1 but(s) Abdoulaye Seck (Sénégal) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Idrissa Gana Gueye (Sénégal) : note 7.2 Ahmed Basil (Irak) : note 6.6, 1 arret(s) Sadio Mané (Sénégal) : note 6.9 Zidane Iqbal (Irak) : note 6.9 Mory Diaw (Sénégal) : note 6.7 Krépin Diatta (Sénégal) : note 6.7
Absences et blessures
É. Mendy : Sénégal · Missing Fixture · Twisted Knee
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
26/06
Groupe I
Sénégal
Mi-temps
1-0
BMO Field Irak
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Norvège 2 2 0 0 7 3 4 6 France 2 2 0 0 4 1 3 6 Sénégal 2 0 0 2 3 6 -3 0 Irak 2 0 0 2 1 5 -4 0
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