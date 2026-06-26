Mondial 2026 : domination sénégalaise face à l’Irak avec un 5-0 net et sans appel

Le Sénégal a écrasé l’Irak 5-0 le 26 juin 2026 au BMO Field de Toronto, dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026. S’appuyant sur une supériorité numérique obtenue dès la 13e minute après l’expulsion de Rebin Sulaka, les Lions de la Teranga ont pris le large grâce à une maîtrise offensive maîtrisée et une efficacité remarquable. Ce succès est crucial pour relancer ses chances de qualification dans un groupe I dominé pour l’instant par la France et la Norvège.

Avant ce choc, les deux équipes occupaient les dernières places du groupe avec deux défaites chacune. Le Sénégal, battu 2-3 par la Norvège, et l’Irak, défait 0-1 par la France, devaient impérativement s’imposer pour garder espoir d’accéder aux huitièmes de finale. Cette rencontre a donc tenu toutes ses promesses dans l’engagement et la nette différence de niveau affichée.

Le match a basculé très vite avec l’ouverture du score de Habib Diarra dès la 4e minute, sur une passe précise de Abdoulaye Seck. Peu après, l’Irak a été réduit à dix suite au carton rouge direct infligé à Sulaka à la 13e minute, compliquant grandement ses plans tactiques pour son sélectionneur Graham Arnold. Le Sénégal a su exploiter ce avantage pour multiplier les actions offensives.

Avec une possession de balle à 69% et 27 tirs, dont 11 cadrés, les Sénégalais ont imposé leur rythme face à une équipe irakienne largement dominée et limitée à un seul tir cadré en première période. La forte présence au milieu de terrain portée notamment par Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara et Habib Diarra a permis un contrôle du jeu efficace, tandis que dans le secteur offensif Ismaïla Sarr, Sadio Mané et Ibrahim Mbaye ont fait la différence.

Après la pause, les entrées de Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson ont accentué la supériorité sénégalaise. Pape Gueye a inscrit un doublé et délivré une passe décisive, tandis qu’Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont également participé au festival offensif avec un but chacun. La cohésion collective et la fluidité du jeu ont permis un dédale d’occasions conclues par une défense irakienne dépassée.

Une maîtrise collective des Lions de la Teranga en 4-3-3

Sous la direction de l’entraîneur Bouna Thiaw Pape, le Sénégal a aligné une formation en 4-3-3 efficace et équilibrée. Le gardien Mory Diaw a eu peu à faire, protégé par une défense solide composée de Krépin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté et Ismail Jakobs. Au milieu, Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye et Lamine Camara ont dicté le tempo, combinant qualité technique et intensité physique.

En attaque, Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Ibrahim Mbaye ont profité des espaces créés par leur domination au milieu. Le banc est venu renforcer ce dispositif avec des joueurs d’impact comme Pape Gueye, auteur de deux buts et une assistance en une trentaine de minutes, et Iliman Ndiaye, impliqué sur un but. Cette profondeur de banc a étouffé toute tentative de retour adverse.

L’Irak en difficulté face à l’agressivité sénégalaise en 4-2-3-1

Le sélectionneur irakien Graham Arnold a tenté d’organiser son équipe en 4-2-3-1, avec Ahmed Basil dans les cages, et une ligne défensive comprenant Frans Putros, Rebin Sulaka, Akam Hashem et Merchas Doski. Cependant, l’expulsion de Sulaka a réduit ses options défensives dès le premier quart d’heure.

Au milieu, Zidane Iqbal et Amir Al-Ammari n’ont pas réussi à contenir la puissance physique et la créativité sénégalaise. Devant, Ali Al-Hamadi s’est trouvé isolé, avec un unique tir cadré sur l’ensemble du match. Malgré plusieurs changements à la pause, notamment l’entrée de Ahmed Qasem et Ali Jasim, l’Irak n’a pas pu renverser la tendance et a concédé une lourde défaite qui complique sérieusement ses chances.

Sénégal Termine 5-0 BMO Field Irak Irak Fil du match 4' ⚽ But - H. Diarra (passe A. Seck) 13' Carton rouge - R. Sulaka 1-0 16' ↑↓ Remplacement - A. Qasem (remplace M. Younis) 18' Carton jaune - A. Seck 46' ↑↓ Remplacement - A. Basil (remplace J. Hassan) 56' ⚽ But - I. Sarr (passe L. Camara) 57' ↑↓ Remplacement - H. Diarra (remplace P. Gueye) 57' ↑↓ Remplacement - I. Mbaye (remplace I. Ndiaye) 57' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace N. Jackson) 58' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Al Reeshawee) 58' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace A. Yousif) 58' ↑↓ Remplacement - A. Seck (remplace P. Ciss) 59' ⚽ But - P. Gueye (passe I. Sarr) 67' ↑↓ Remplacement - Z. Iqbal (remplace K. Yakob) 71' ⚽ But - P. Gueye (passe I. Ndiaye) 75' Carton jaune - A. Al Ammari 81' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace A. Diao) 81' Carton jaune - P. Gueye 82' ⚽ But - I. Ndiaye (passe P. Gueye) 90' Carton jaune - M. Doski Les chiffres du match Tirs cadres : Sénégal 11 / Irak 1

: Sénégal 11 / Irak 1 Tirs : Sénégal 27 / Irak 6

: Sénégal 27 / Irak 6 Possession : Sénégal 69% / Irak 31%

: Sénégal 69% / Irak 31% Corners : Sénégal 12 / Irak 3

: Sénégal 12 / Irak 3 Fautes : Sénégal 10 / Irak 10

: Sénégal 10 / Irak 10 Cartons jaunes : Sénégal 2 / Irak 2

: Sénégal 2 / Irak 2 Cartons rouges : Sénégal 0 / Irak 1

: Sénégal 0 / Irak 1 Passes : Sénégal 553 / Irak 258

: Sénégal 553 / Irak 258 Precision des passes : Sénégal 88% / Irak 71%

: Sénégal 88% / Irak 71% xG : Sénégal 3.01 / Irak 0.18 Joueurs clés Pape Gueye (Sénégal) : note 9.6, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Sénégal) : note 9.6, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Iliman Ndiaye (Sénégal) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Sénégal) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Ismaïla Sarr (Sénégal) : note 7.6, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Sénégal) : note 7.6, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Lamine Camara (Sénégal) : note 8.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Sénégal) : note 8.3, 1 passe(s) decisive(s) Habib Diarra (Sénégal) : note 7.2, 1 but(s)

Calendrier Groupe I Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match France - Sénégal Fiche match France - Sénégal France 3-1 3-1 Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye) 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 Compositions France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 17 William Saliba Défenseur 19 Theo Hernández Défenseur 8 Aurélien Tchouaméni Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 11 Michael Olise Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 20 Désiré Doué Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

26 Maxence Lacroix

21 Lucas Hernández

3 Lucas Digne

15 Ibrahima Konaté

2 Malo Gusto

6 Manu Koné

13 N'Golo Kanté

24 Rayan Cherki

18 Warren Zaïre-Emery

25 Maghnes Akliouche

9 Marcus Thuram

22 Jean-Philippe Mateta

12 Bradley Barcola Sénégal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Bouna Thiaw Pape Titulaires 11 16 Edouard Mendy Gardien 15 Krépin Diatta Défenseur 3 Kalidou Koulibaly Défenseur 19 Moussa Niakhaté Défenseur 25 El Hadji Malick Diouf Défenseur 5 Idrissa Gana Gueye Milieu 26 Pape Gueye Milieu 18 Ismaïla Sarr Milieu 8 Lamine Camara Milieu 10 Sadio Mané Milieu 11 Nicolas Jackson Attaquant Remplaçants 15 1 Yehvann Diouf

23 Mory Diaw

14 Ismail Jakobs

24 Antoine Mendy

2 Mamadou Sarr

4 Abdoulaye Seck

17 Pape Matar Sarr

6 Pathé Ismaël Ciss

13 Iliman Ndiaye

21 Habib Diarra

22 Bara Sapoko Ndiaye

12 Cherif Ndiaye

7 Assane Diao

20 Ibrahim Mbaye

9 Ahmadou Bamba Dieng Les chiffres du match Tirs cadres : France 7 / Sénégal 2

: France 7 / Sénégal 2 Tirs : France 10 / Sénégal 6

: France 10 / Sénégal 6 Possession : France 54% / Sénégal 46%

: France 54% / Sénégal 46% Corners : France 6 / Sénégal 4

: France 6 / Sénégal 4 Fautes : France 4 / Sénégal 9

: France 4 / Sénégal 9 Passes : France 561 / Sénégal 476

: France 561 / Sénégal 476 Precision des passes : France 88% / Sénégal 86%

: France 88% / Sénégal 86% xG : France 1.86 / Sénégal 0.44 Joueurs clés Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s)

(France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s)

(France) : note 7, 1 but(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s)

(Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s) Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 8

(France) : note 8 Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s)

(France) : note 6.9, 1 arret(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France Termine 3-1 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Resume final Voir la fiche du match Irak - Norvège Fiche match Irak - Norvège Irak 1-4 1-4 Norvège Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 29' ⚽ But - E. Haaland 0-1 39' ⚽ But - A. Hussein 1-1 43' ⚽ But - E. Haaland 1-2 59' ↑↓ Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal) 59' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji) 73' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) 73' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt) 73' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard) 73' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) 73' ↑↓ Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon) 73' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem) 76' ⚽ But - L. Ostigard 1-3 78' ↑↓ Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme) 81' ↑↓ Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg) 86' Carton jaune - Z. Tahseen 90+6' ⚽ But - A. Hussein 1-4 90+7' ⚽ But - K. Thorstvedt 1-4 Compositions Irak Système 4-4-2 Sélectionneur Graham Arnold Titulaires 11 12 Jalal Hassan Gardien 3 Hussein Ali Défenseur 4 Zaid Tahseen Défenseur 5 Akam Hashem Défenseur 23 Merchas Doski Défenseur 8 Ibrahim Bayesh Milieu 24 Zaid Ismail Milieu 16 Amir Al-Ammari Milieu 17 Ali Jasim Milieu 18 Aymen Hussein Attaquant 9 Ali Al-Hamadi Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Basil

1 Fahad Talib

2 Rebin Sulaka

26 Frans Putros

15 Ahmed Hasan Maknazi

25 Mustafa Saadoon

6 Munaf Younus

7 Youssef Amyn

21 Marko Farji

11 Ahmed Qasem

14 Zidane Iqbal

19 Kevin Yakob

20 Aimar Sher

10 Mohanad Ali

13 Ali Yousif Norvège Système 4-4-2 Sélectionneur Stale Solbakken Titulaires 11 1 Ørjan Nyland Gardien 26 Julian Ryerson Défenseur 3 Kristoffer Ajer Défenseur 17 Torbjørn Heggem Défenseur 5 David Møller Wolfe Défenseur 10 Martin Ødegaard Milieu 8 Sander Berge Milieu 14 Fredrik Aursnes Milieu 20 Antonio Nusa Milieu 7 Alexander Sørloth Attaquant 9 Erling Haaland Attaquant Remplaçants 15 12 Sander Tangvik

13 Egil Selvik

25 Henrik Sælebakke Falchener

4 Leo Østigård

15 Fredrik André Bjørkan

24 Sondre Langås

21 Andreas Schjelderup

19 Thelo Aasgaard

2 Morten Thorsby

16 Marcus Pedersen

6 Patrick Berg

22 Oscar Bobb

18 Kristian Thorstvedt

11 Jørgen Strand Larsen

23 Jens Petter Hauge Les chiffres du match Tirs cadres : Irak 1 / Norvège 3

: Irak 1 / Norvège 3 Tirs : Irak 11 / Norvège 7

: Irak 11 / Norvège 7 Possession : Irak 40% / Norvège 60%

: Irak 40% / Norvège 60% Corners : Irak 2 / Norvège 4

: Irak 2 / Norvège 4 Fautes : Irak 8 / Norvège 10

: Irak 8 / Norvège 10 Passes : Irak 260 / Norvège 405

: Irak 260 / Norvège 405 Precision des passes : Irak 81% / Norvège 88%

: Irak 81% / Norvège 88% xG : Irak 0.77 / Norvège 1.90 Joueurs clés Erling Haaland (Norvège) : note 8.2, 2 but(s)

(Norvège) : note 8.2, 2 but(s) Aymen Hussein (Irak) : note 7.5, 1 but(s)

(Irak) : note 7.5, 1 but(s) David Møller Wolfe (Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)

(Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Amir Al-Ammari (Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Merchas Doski (Irak) : note 7.5

(Irak) : note 7.5 Zidane Iqbal (Irak) : note 6.9

(Irak) : note 6.9 Kristoffer Ajer (Norvège) : note 6.9

(Norvège) : note 6.9 Torbjørn Heggem (Norvège) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Irak Termine 1-4 Gillette Stadium Norvège Norvège Resume final Voir la fiche du match France - Irak Fiche match France - Irak France 1-0 1-0 Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' Carton jaune - A. Al Ammari 14' ⚽ But - K. Mbappe (passe M. Olise) 26' ↑↓ Remplacement - A. Hussein (remplace A. Al Hamadi) Compositions France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 17 William Saliba Défenseur 3 Lucas Digne Défenseur 6 Manu Koné Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 11 Michael Olise Milieu 12 Bradley Barcola Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

2 Malo Gusto

15 Ibrahima Konaté

21 Lucas Hernández

19 Theo Hernández

26 Maxence Lacroix

8 Aurélien Tchouaméni

13 N'Golo Kanté

18 Warren Zaïre-Emery

25 Maghnes Akliouche

24 Rayan Cherki

22 Jean-Philippe Mateta

9 Marcus Thuram

20 Désiré Doué Irak Système 4-1-4-1 Sélectionneur Graham Arnold Titulaires 11 22 Ahmed Basil Gardien 3 Hussein Ali Défenseur 4 Zaid Tahseen Défenseur 5 Akam Hashem Défenseur 23 Merchas Doski Défenseur 16 Amir Al-Ammari Milieu 11 Ahmed Qasem Milieu 24 Zaid Ismail Milieu 14 Zidane Iqbal Milieu 8 Ibrahim Bayesh Milieu 18 Aymen Hussein Attaquant Remplaçants 15 9 Ali Al-Hamadi

1 Fahad Talib

12 Jalal Hassan

6 Munaf Younus

15 Ahmed Hasan Maknazi

26 Frans Putros

25 Mustafa Saadoon

2 Rebin Sulaka

17 Ali Jasim

20 Aimar Sher

19 Kevin Yakob

21 Marko Farji

7 Youssef Amyn

13 Ali Yousif

10 Mohanad Ali Les chiffres du match Tirs cadres : France 1 / Irak 0

: France 1 / Irak 0 Tirs : France 7 / Irak 2

: France 7 / Irak 2 Possession : France 58% / Irak 42%

: France 58% / Irak 42% Corners : France 1 / Irak 1

: France 1 / Irak 1 Fautes : France 5 / Irak 2

: France 5 / Irak 2 Cartons jaunes : France 0 / Irak 1

: France 0 / Irak 1 Passes : France 291 / Irak 213

: France 291 / Irak 213 Precision des passes : France 89% / Irak 80%

: France 89% / Irak 80% xG : France 0.24 / Irak 0.16 Joueurs clés Kylian Mbappé (France) : note 8, 1 but(s)

(France) : note 8, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 7.2

(France) : note 7.2 Hussein Ali (Irak) : note 7.2

(Irak) : note 7.2 Amir Al-Ammari (Irak) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Irak) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Akam Hashem (Irak) : note 7

(Irak) : note 7 Manu Koné (France) : note 6.9

(France) : note 6.9 Adrien Rabiot (France) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France A venir 1-0 Lincoln Financial Field Irak Irak Resume final Voir la fiche du match Norvège - Sénégal Fiche match Norvège - Sénégal Norvège 3-2 3-2 Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 13' ↑↓ Remplacement - J. Ryerson (remplace M. Pedersen) 43' ⚽ But - M. Pedersen 46' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace P. Berg) 48' ⚽ But - E. Haaland (passe M. Odegaard) 53' ⚽ But - I. Sarr (passe S. Mane) 54' ↑↓ Remplacement - M. Diouf (remplace I. Jakobs) 54' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Mbaye) 58' ⚽ But - E. Haaland (passe P. Berg) 63' ↑↓ Remplacement - E. Mendy (remplace M. Diaw) 63' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace P. Ciss) 71' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) 72' ↑↓ Remplacement - K. Koulibaly (remplace P. M. Sarr) 84' ↑↓ Remplacement - T. Heggem (remplace L. Ostigard) 84' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) 90+3' ⚽ But - I. Sarr (passe N. Jackson) Compositions Norvège Système 4-3-3 Sélectionneur Stale Solbakken Titulaires 11 1 Ørjan Nyland Gardien 26 Julian Ryerson Défenseur 3 Kristoffer Ajer Défenseur 17 Torbjørn Heggem Défenseur 5 David Møller Wolfe Défenseur 10 Martin Ødegaard Milieu 8 Sander Berge Milieu 14 Fredrik Aursnes Milieu 7 Alexander Sørloth Attaquant 9 Erling Haaland Attaquant 20 Antonio Nusa Attaquant Remplaçants 15 16 Marcus Pedersen

12 Sander Tangvik

13 Egil Selvik

4 Leo Østigård

15 Fredrik André Bjørkan

24 Sondre Langås

25 Henrik Sælebakke Falchener

19 Thelo Aasgaard

22 Oscar Bobb

21 Andreas Schjelderup

18 Kristian Thorstvedt

2 Morten Thorsby

6 Patrick Berg

11 Jørgen Strand Larsen

23 Jens Petter Hauge Sénégal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Bouna Thiaw Pape Titulaires 11 16 Edouard Mendy Gardien 15 Krépin Diatta Défenseur 3 Kalidou Koulibaly Défenseur 19 Moussa Niakhaté Défenseur 25 El Hadji Malick Diouf Défenseur 5 Idrissa Gana Gueye Milieu 26 Pape Gueye Milieu 18 Ismaïla Sarr Milieu 8 Lamine Camara Milieu 10 Sadio Mané Milieu 11 Nicolas Jackson Attaquant Remplaçants 15 23 Mory Diaw

1 Yehvann Diouf

2 Mamadou Sarr

14 Ismail Jakobs

4 Abdoulaye Seck

24 Antoine Mendy

6 Pathé Ismaël Ciss

22 Bara Sapoko Ndiaye

13 Iliman Ndiaye

17 Pape Matar Sarr

21 Habib Diarra

20 Ibrahim Mbaye

7 Assane Diao

9 Ahmadou Bamba Dieng

12 Cherif Ndiaye Les chiffres du match Tirs cadres : Norvège 6 / Sénégal 3

: Norvège 6 / Sénégal 3 Tirs : Norvège 11 / Sénégal 9

: Norvège 11 / Sénégal 9 Possession : Norvège 46% / Sénégal 54%

: Norvège 46% / Sénégal 54% Corners : Norvège 4 / Sénégal 1

: Norvège 4 / Sénégal 1 Fautes : Norvège 7 / Sénégal 1

: Norvège 7 / Sénégal 1 Passes : Norvège 264 / Sénégal 307

: Norvège 264 / Sénégal 307 Precision des passes : Norvège 84% / Sénégal 89%

: Norvège 84% / Sénégal 89% xG : Norvège 1.76 / Sénégal 0.71 Joueurs clés Erling Haaland (Norvège) : note 8.9, 2 but(s)

(Norvège) : note 8.9, 2 but(s) Ismaïla Sarr (Sénégal) : note 7.5, 1 but(s)

(Sénégal) : note 7.5, 1 but(s) Marcus Pedersen (Norvège) : note 7.3, 1 but(s)

(Norvège) : note 7.3, 1 but(s) Martin Ødegaard (Norvège) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Norvège) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Patrick Berg (Norvège) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Norvège) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Sadio Mané (Sénégal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Sénégal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Ørjan Nyland (Norvège) : note 7.3, 2 arret(s)

(Norvège) : note 7.3, 2 arret(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 6.2, 3 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège Termine 3-2 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Resume final Voir la fiche du match Norvège - France Fiche match Norvège - France Norvège 1-4 1-4 France Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - O. Dembele (passe K. Mbappe) 10' Carton jaune - P. Berg 20' ⚽ But - O. Dembele (passe K. Mbappe) 21' ⚽ But - T. Aasgaard (passe A. Schjelderup) 32' ⚽ But - O. Dembele (passe A. Tchouameni) 46' ↑↓ Remplacement - F. Bjorkan (remplace M. Pedersen) 46' ↑↓ Remplacement - K. Thorstvedt (remplace M. Thorsby) 65' ↑↓ Remplacement - M. Olise (remplace R. Cherki) 65' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) 66' ↑↓ Remplacement - H. Falchener (remplace S. Langas) 74' Carton jaune - A. Tchouameni 76' ↑↓ Remplacement - D. Upamecano (remplace I. Konate) 83' ↑↓ Remplacement - A. Schjelderup (remplace A. Nusa) 83' ↑↓ Remplacement - O. Bobb (remplace J. Hauge) 87' ↑↓ Remplacement - J. Kounde (remplace M. Gusto) 87' ↑↓ Remplacement - K. Mbappe (remplace J. Mateta) 90+4' ⚽ But - D. Doue (passe B. Barcola) Compositions Norvège Système 4-3-3 Sélectionneur Stale Solbakken Titulaires 11 13 Egil Selvik Gardien 14 Fredrik Aursnes Défenseur 25 Henrik Sælebakke Falchener Défenseur 4 Leo Østigård Défenseur 15 Fredrik André Bjørkan Défenseur 18 Kristian Thorstvedt Milieu 6 Patrick Berg Milieu 19 Thelo Aasgaard Milieu 22 Oscar Bobb Attaquant 11 Jørgen Strand Larsen Attaquant 21 Andreas Schjelderup Attaquant Remplaçants 15 16 Marcus Pedersen

2 Morten Thorsby

24 Sondre Langås

1 Ørjan Nyland

12 Sander Tangvik

3 Kristoffer Ajer

5 David Møller Wolfe

17 Torbjørn Heggem

8 Sander Berge

10 Martin Ødegaard

26 Julian Ryerson

23 Jens Petter Hauge

7 Alexander Sørloth

9 Erling Haaland

20 Antonio Nusa France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 26 Maxence Lacroix Défenseur 19 Theo Hernández Défenseur 8 Aurélien Tchouaméni Milieu 6 Manu Koné Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 11 Michael Olise Milieu 20 Désiré Doué Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 24 Rayan Cherki

12 Bradley Barcola

1 Brice Samba

23 Robin Risser

2 Malo Gusto

3 Lucas Digne

15 Ibrahima Konaté

17 William Saliba

21 Lucas Hernández

13 N'Golo Kanté

14 Adrien Rabiot

18 Warren Zaïre-Emery

25 Maghnes Akliouche

9 Marcus Thuram

22 Jean-Philippe Mateta Les chiffres du match Tirs cadres : Norvège 4 / France 8

: Norvège 4 / France 8 Tirs : Norvège 9 / France 16

: Norvège 9 / France 16 Possession : Norvège 46% / France 54%

: Norvège 46% / France 54% Corners : Norvège 3 / France 4

: Norvège 3 / France 4 Fautes : Norvège 8 / France 9

: Norvège 8 / France 9 Cartons jaunes : Norvège 1 / France 1

: Norvège 1 / France 1 Passes : Norvège 370 / France 439

: Norvège 370 / France 439 Precision des passes : Norvège 82% / France 85%

: Norvège 82% / France 85% xG : Norvège 1.65 / France 1.17 Joueurs clés Ousmane Dembélé (France) : note 10, 3 but(s)

(France) : note 10, 3 but(s) Kylian Mbappé (France) : note 7.2, 2 passe(s) decisive(s)

(France) : note 7.2, 2 passe(s) decisive(s) Thelo Aasgaard (Norvège) : note 7.9, 1 but(s)

(Norvège) : note 7.9, 1 but(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)

(France) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Egil Selvik (Norvège) : note 6.9, 5 arret(s)

(Norvège) : note 6.9, 5 arret(s) Andreas Schjelderup (Norvège) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Norvège) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Mike Maignan (France) : note 7.5, 3 arret(s)

(France) : note 7.5, 3 arret(s) Oscar Bobb (Norvège) : note 7.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège Termine 1-4 Gillette Stadium France France Avant-matchCompositions Voir la fiche du match Sénégal - Irak Fiche match Sénégal - Irak Sénégal 5-0 5-0 Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 4' ⚽ But - H. Diarra (passe A. Seck) 13' Carton rouge - R. Sulaka 1-0 16' ↑↓ Remplacement - A. Qasem (remplace M. Younis) 18' Carton jaune - A. Seck 46' ↑↓ Remplacement - A. Basil (remplace J. Hassan) 56' ⚽ But - I. Sarr (passe L. Camara) 57' ↑↓ Remplacement - H. Diarra (remplace P. Gueye) 57' ↑↓ Remplacement - I. Mbaye (remplace I. Ndiaye) 57' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace N. Jackson) 58' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Al Reeshawee) 58' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace A. Yousif) 58' ↑↓ Remplacement - A. Seck (remplace P. Ciss) 59' ⚽ But - P. Gueye (passe I. Sarr) 67' ↑↓ Remplacement - Z. Iqbal (remplace K. Yakob) 71' ⚽ But - P. Gueye (passe I. Ndiaye) 75' Carton jaune - A. Al Ammari 81' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace A. Diao) 81' Carton jaune - P. Gueye 82' ⚽ But - I. Ndiaye (passe P. Gueye) 90' Carton jaune - M. Doski Compositions Sénégal Système 4-3-3 Sélectionneur Bouna Thiaw Pape Titulaires 11 23 Mory Diaw Gardien 15 Krépin Diatta Défenseur 4 Abdoulaye Seck Défenseur 19 Moussa Niakhaté Défenseur 14 Ismail Jakobs Défenseur 21 Habib Diarra Milieu 5 Idrissa Gana Gueye Milieu 8 Lamine Camara Milieu 20 Ibrahim Mbaye Attaquant 18 Ismaïla Sarr Attaquant 10 Sadio Mané Attaquant Remplaçants 14 26 Pape Gueye

13 Iliman Ndiaye

11 Nicolas Jackson

6 Pathé Ismaël Ciss

1 Yehvann Diouf

2 Mamadou Sarr

3 Kalidou Koulibaly

24 Antoine Mendy

25 El Hadji Malick Diouf

17 Pape Matar Sarr

22 Bara Sapoko Ndiaye

7 Assane Diao

9 Ahmadou Bamba Dieng

12 Cherif Ndiaye Irak Système 4-2-3-1 Sélectionneur Graham Arnold Titulaires 11 22 Ahmed Basil Gardien 26 Frans Putros Défenseur 2 Rebin Sulaka Défenseur 5 Akam Hashem Défenseur 23 Merchas Doski Défenseur 14 Zidane Iqbal Milieu 16 Amir Al-Ammari Milieu 11 Ahmed Qasem Milieu 17 Ali Jasim Milieu 8 Ibrahim Bayesh Milieu 9 Ali Al-Hamadi Attaquant Remplaçants 15 6 Munaf Younus

12 Jalal Hassan

15 Ahmed Hasan Maknazi

13 Ali Yousif

1 Fahad Talib

3 Hussein Ali

4 Zaid Tahseen

25 Mustafa Saadoon

7 Youssef Amyn

19 Kevin Yakob

20 Aimar Sher

24 Zaid Ismail

21 Marko Farji

10 Mohanad Ali

18 Aymen Hussein Les chiffres du match Tirs cadres : Sénégal 11 / Irak 1

: Sénégal 11 / Irak 1 Tirs : Sénégal 27 / Irak 6

: Sénégal 27 / Irak 6 Possession : Sénégal 69% / Irak 31%

: Sénégal 69% / Irak 31% Corners : Sénégal 12 / Irak 3

: Sénégal 12 / Irak 3 Fautes : Sénégal 10 / Irak 10

: Sénégal 10 / Irak 10 Cartons jaunes : Sénégal 2 / Irak 2

: Sénégal 2 / Irak 2 Cartons rouges : Sénégal 0 / Irak 1

: Sénégal 0 / Irak 1 Passes : Sénégal 553 / Irak 258

: Sénégal 553 / Irak 258 Precision des passes : Sénégal 88% / Irak 71%

: Sénégal 88% / Irak 71% xG : Sénégal 3.01 / Irak 0.18 Joueurs clés Pape Gueye (Sénégal) : note 9.6, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Sénégal) : note 9.6, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Iliman Ndiaye (Sénégal) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Sénégal) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Ismaïla Sarr (Sénégal) : note 7.6, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Sénégal) : note 7.6, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Lamine Camara (Sénégal) : note 8.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Sénégal) : note 8.3, 1 passe(s) decisive(s) Habib Diarra (Sénégal) : note 7.2, 1 but(s)

(Sénégal) : note 7.2, 1 but(s) Abdoulaye Seck (Sénégal) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Sénégal) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Jalal Hassan (Irak) : note 6.2, 5 arret(s)

(Irak) : note 6.2, 5 arret(s) Idrissa Gana Gueye (Sénégal) : note 8.2 Absences et blessures É. Mendy : Sénégal · Missing Fixture · Twisted Knee Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Sénégal Termine 5-0 BMO Field Irak Irak Resume final