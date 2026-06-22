Mondial 2026 : l’Argentine domine l’Autriche 2-0 avec un doublé de Messi au AT&T Stadium

L’Argentine a remporté son deuxième match du groupe J de la Coupe du Monde 2026 en battant l’Autriche 2-0 le 22 juin au AT&T Stadium de Dallas. Lionel Messi, auteur d’un doublé, a conduit les Argentins à cette victoire cruciale qui confirme leur statut de favori dans cette poule.

Les deux équipes abordaient ce duel avec un bilan positif dans le groupe. L’Argentine avait démarré la compétition par une large victoire 3-0 contre l’Algérie, tandis que l’Autriche s’était imposée 3-1 face à la Jordanie lors de leur premier match. Ce succès argentin face à une équipe autrichienne solide renforce leurs chances de qualification pour la phase finale.

Sur le terrain, l’Argentine, alignée en 4-4-2 sous la direction de Lionel Scaloni, a montré une supériorité tactique et technique. La défense menée par Cristian Romero et Lisandro Martínez a limité les occasions de l’Autriche, qui évoluait en 4-2-3-1 avec Ralf Rangnick comme sélectionneur. L’ouverture du score est intervenue à la 38e minute, lorsque Messi a converti un penalty provoqué par Facundo Medina, avant que le capitaine argentin ne scelle le résultat dans le temps additionnel.

Malgré la combativité autrichienne, incarnée notamment par le défenseur David Alaba et le meneur Marcel Sabitzer, l’Argentine a maintenu son contrôle du jeu, avec 57 % de possession de balle et 6 tirs dont 2 cadrés. Les remplacements effectués par Scaloni, tel que l’entrée de Thiago Almada pour Julián Alvarez, ont aussi contribué à préserver le score. Côté autrichien, les changements en seconde période n’ont pas suffi à revenir au score.

Argentine tactique et stars en action

Le système 4-4-2 a permis à l’Argentine de favoriser un jeu fluide avec un milieu de terrain compact composé de Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Thiago Almada. La charnière défensive, orchestrée par Romero et Lisandro Martínez, a assuré une assise robuste devant Emiliano Martínez. En attaque, Messi et Lautaro Martínez ont pesé sur la défense adverse, Messi se distinguant par ses deux buts. Cette performance illustre la maîtrise argentine sur le plan offensif et défensif.

Autriche en quête de réaction

L’Autriche a aligné une formation 4-2-3-1 avec une double pivot composée de Nicolas Seiwald et Xaver Schlager. Son entraîneur Ralf Rangnick a mis l’accent sur un pressing haut et une transition rapide. David Alaba a été un pilier défensif, mais le bloc autrichien a eu du mal à exploiter ses occasions, se limitant à un seul tir cadré. Les efforts des joueurs offensifs Marcel Sabitzer et Michael Gregoritsch, entré en cours de jeu, n’ont pas suffi à inquiéter une Argentine bien organisée et portée par la performance de Messi.

Argentine Termine 2-0 AT&T Stadium Autriche Autriche Fil du match 38' ⚽ But - L. Messi (passe F. Medina) 40' Carton jaune - S. Posch 57' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) 64' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez) 65' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez) 67' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl) 68' ↑↓ Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass) 68' ↑↓ Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic) 76' Carton jaune - F. Medina 76' Carton jaune - K. Laimer 78' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) 82' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes) 82' ↑↓ Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico) 85' ↑↓ Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka) 90+2' Carton jaune - L. Paredes 90+5' ⚽ But - L. Messi Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 2 / Autriche 1

: Argentine 2 / Autriche 1 Tirs : Argentine 6 / Autriche 5

: Argentine 6 / Autriche 5 Possession : Argentine 57% / Autriche 43%

: Argentine 57% / Autriche 43% Corners : Argentine 1 / Autriche 2

: Argentine 1 / Autriche 2 Fautes : Argentine 10 / Autriche 10

: Argentine 10 / Autriche 10 Cartons jaunes : Argentine 1 / Autriche 2

: Argentine 1 / Autriche 2 Passes : Argentine 498 / Autriche 377

: Argentine 498 / Autriche 377 Precision des passes : Argentine 89% / Autriche 84%

: Argentine 89% / Autriche 84% xG : Argentine 1.36 / Autriche 0.41 Joueurs clés Lionel Messi (Argentine) : note 7.5, 1 but(s)

(Argentine) : note 7.5, 1 but(s) Facundo Medina (Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) David Alaba (Autriche) : note 7.9

(Autriche) : note 7.9 Emiliano Martínez (Argentine) : note 6.7, 1 arret(s)

(Argentine) : note 6.7, 1 arret(s) Lautaro Martínez (Argentine) : note 7.2

Calendrier Groupe J Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Argentine - Algérie Fiche match Argentine - Algérie Argentine 3-0 3-0 Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 8' VAR VAR - F. Chaibi 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Compositions Argentine Système 4-4-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 4 Gonzalo Montiel Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 25 Facundo Medina Défenseur 7 Rodrigo De Paul Milieu 20 Alexis Mac Allister Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 16 Thiago Almada Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 22 Lautaro Martínez Attaquant Remplaçants 15 26 Nahuel Molina

15 Nicolás González

9 Julián Alvarez

1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

3 Nicolás Tagliafico

19 Nicolás Otamendi

2 Marcos Senesi

5 Leandro Paredes

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

17 Giuliano Simeone

18 Nico Paz

21 José Manuel López Algérie Système 4-3-3 Sélectionneur Vladimir Petkovic Titulaires 11 23 Luca Zidane Gardien 17 Rafik Belghali Défenseur 2 Aïssa Mandi Défenseur 21 Ramy Bensebaini Défenseur 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur 14 Hicham Boudaoui Milieu 19 Nabil Bentaleb Milieu 22 Ibrahim Maza Milieu 11 Anis Hadj Moussa Attaquant 9 Amine Gouiri Attaquant 10 Farès Chaïbi Attaquant Remplaçants 15 8 Houssem Aouar

7 Riyad Mahrez

18 Mohamed Amoura

1 Melvin Mastil

16 Oussama Benbot

3 Achref Abada

4 Mohamed Tougai

5 Zineddine Belaid

13 Jaouen Hadjam

26 Samir Sophian Chergui

6 Ramiz Zerrouki

24 Yassine Titraoui

20 Adil Boulbina

12 Ahmed Nadhir Benbouali

25 Farès Ghedjemis Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 6 / Algérie 0

: Argentine 6 / Algérie 0 Tirs : Argentine 10 / Algérie 7

: Argentine 10 / Algérie 7 Possession : Argentine 48% / Algérie 52%

: Argentine 48% / Algérie 52% Corners : Argentine 2 / Algérie 2

: Argentine 2 / Algérie 2 Fautes : Argentine 12 / Algérie 7

: Argentine 12 / Algérie 7 Passes : Argentine 561 / Algérie 595

: Argentine 561 / Algérie 595 Precision des passes : Argentine 90% / Algérie 92%

: Argentine 90% / Algérie 92% xG : Argentine 1.23 / Algérie 0.31 Joueurs clés Lionel Messi (Argentine) : note 10, 3 but(s)

(Argentine) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.2, 3 arret(s)

(Algérie) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentine) : note 7.3

(Argentine) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentine) : note 7.3

(Argentine) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algérie) : note 7.2

(Algérie) : note 7.2 Facundo Medina (Argentine) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie (World Cup) Groupe J Argentine Termine 3-0 Arrowhead Stadium Algérie Algérie Resume final Voir la fiche du match Autriche - Jordanie Fiche match Autriche - Jordanie Autriche 3-1 3-1 Jordanie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) 67' VAR VAR - M. Arnautovic 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 77' Carton jaune - M. Sabitzer 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) 89' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) 90+12' ⚽ But - M. Arnautovic 3-1 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1 Compositions Autriche Système 4-2-3-1 Sélectionneur Ralf Rangnick Titulaires 11 1 Alexander Schlager Gardien 5 Stefan Posch Défenseur 15 Philipp Lienhart Défenseur 8 David Alaba Défenseur 16 Phillipp Mwene Défenseur 6 Nicolas Seiwald Milieu 4 Xaver Schlager Milieu 18 Romano Schmid Milieu 20 Konrad Laimer Milieu 9 Marcel Sabitzer Milieu 14 Saša Kalajdžić Attaquant Remplaçants 15 7 Marko Arnautović

3 Kevin Danso

17 Carney Chukwuemeka

24 Paul Wanner

12 Florian Wiegele

13 Patrick Pentz

2 David Affengruber

23 Marco Friedl

25 Michael Svoboda

10 Florian Grillitsch

19 Dejan Ljubičić

22 Alexander Prass

26 Alessandro Schöpf

21 Patrick Wimmer

11 Michael Gregoritsch Jordanie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Jamal Sellami Titulaires 11 1 Yazeed Abu Laila Gardien 3 Abdallah Nasib Défenseur 5 Yazan Al-Arab Défenseur 16 Mo Abualnadi Défenseur 23 Ehsan Haddad Milieu 21 Nizar Al-Rashdan Milieu 8 Noor Al-Deen Al Rawabdeh Milieu 20 Mohannad Abu Taha Milieu 11 Odeh Fakhoury Attaquant 9 Ali Olwan Attaquant 10 Mousa Tamari Attaquant Remplaçants 15 22 Abdallah Al-Fakhouri

12 Noureddin Zaid

4 Husam Ali Mohammad Abudahab

17 Saleem Obaid

19 Saad Al Rousan

26 Anas Badawi

18 Mohammad Abu Ghoush

2 Mohammad Ali Hasheesh

6 Amer Jamous

14 Rajaei Ayed

15 Ibrahim Sadeh

25 Mohammad Al Daoud

7 Mohammad Abu Zrayq

13 Mahmoud Al-Mardi

24 Ali Al Azaizah Les chiffres du match Tirs cadres : Autriche 2 / Jordanie 4

: Autriche 2 / Jordanie 4 Tirs : Autriche 8 / Jordanie 10

: Autriche 8 / Jordanie 10 Possession : Autriche 65% / Jordanie 35%

: Autriche 65% / Jordanie 35% Corners : Autriche 3 / Jordanie 3

: Autriche 3 / Jordanie 3 Fautes : Autriche 10 / Jordanie 6

: Autriche 10 / Jordanie 6 Cartons jaunes : Autriche 1 / Jordanie 0

: Autriche 1 / Jordanie 0 Passes : Autriche 522 / Jordanie 280

: Autriche 522 / Jordanie 280 Precision des passes : Autriche 85% / Jordanie 75%

: Autriche 85% / Jordanie 75% xG : Autriche 0.54 / Jordanie 0.51 Joueurs clés Ali Olwan (Jordanie) : note 7.9, 1 but(s)

(Jordanie) : note 7.9, 1 but(s) Romano Schmid (Autriche) : note 7.3, 1 but(s)

(Autriche) : note 7.3, 1 but(s) Xaver Schlager (Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Autriche) : note 7.5, 3 arret(s)

(Autriche) : note 7.5, 3 arret(s) Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mohannad Abu Taha (Jordanie) : note 7.3

(Jordanie) : note 7.3 Philipp Lienhart (Autriche) : note 7.2

(Autriche) : note 7.2 Nicolas Seiwald (Autriche) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Autriche Termine 3-1 Levi's Stadium Jordanie Jordanie Resume final Voir la fiche du match Argentine - Autriche Fiche match Argentine - Autriche Argentine 2-0 2-0 Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 38' ⚽ But - L. Messi (passe F. Medina) 40' Carton jaune - S. Posch 57' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) 64' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez) 65' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez) 67' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl) 68' ↑↓ Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass) 68' ↑↓ Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic) 76' Carton jaune - F. Medina 76' Carton jaune - K. Laimer 78' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) 82' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes) 82' ↑↓ Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico) 85' ↑↓ Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka) 90+2' Carton jaune - L. Paredes 90+5' ⚽ But - L. Messi Compositions Argentine Système 4-4-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 26 Nahuel Molina Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 25 Facundo Medina Défenseur 7 Rodrigo De Paul Milieu 20 Alexis Mac Allister Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 16 Thiago Almada Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 22 Lautaro Martínez Attaquant Remplaçants 15 19 Nicolás Otamendi

15 Nicolás González

9 Julián Alvarez

1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

3 Nicolás Tagliafico

2 Marcos Senesi

4 Gonzalo Montiel

8 Valentín Barco

18 Nico Paz

5 Leandro Paredes

17 Giuliano Simeone

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

21 José Manuel López Autriche Système 4-2-3-1 Sélectionneur Ralf Rangnick Titulaires 11 1 Alexander Schlager Gardien 5 Stefan Posch Défenseur 3 Kevin Danso Défenseur 8 David Alaba Défenseur 20 Konrad Laimer Défenseur 6 Nicolas Seiwald Milieu 4 Xaver Schlager Milieu 18 Romano Schmid Milieu 24 Paul Wanner Milieu 9 Marcel Sabitzer Milieu 11 Michael Gregoritsch Attaquant Remplaçants 15 13 Patrick Pentz

12 Florian Wiegele

2 David Affengruber

23 Marco Friedl

25 Michael Svoboda

15 Philipp Lienhart

22 Alexander Prass

19 Dejan Ljubičić

21 Patrick Wimmer

10 Florian Grillitsch

17 Carney Chukwuemeka

26 Alessandro Schöpf

16 Phillipp Mwene

14 Saša Kalajdžić

7 Marko Arnautović Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 2 / Autriche 1

: Argentine 2 / Autriche 1 Tirs : Argentine 6 / Autriche 5

: Argentine 6 / Autriche 5 Possession : Argentine 57% / Autriche 43%

: Argentine 57% / Autriche 43% Corners : Argentine 1 / Autriche 2

: Argentine 1 / Autriche 2 Fautes : Argentine 10 / Autriche 10

: Argentine 10 / Autriche 10 Cartons jaunes : Argentine 1 / Autriche 2

: Argentine 1 / Autriche 2 Passes : Argentine 498 / Autriche 377

: Argentine 498 / Autriche 377 Precision des passes : Argentine 89% / Autriche 84%

: Argentine 89% / Autriche 84% xG : Argentine 1.36 / Autriche 0.41 Joueurs clés Lionel Messi (Argentine) : note 7.5, 1 but(s)

(Argentine) : note 7.5, 1 but(s) Facundo Medina (Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) David Alaba (Autriche) : note 7.9

(Autriche) : note 7.9 Emiliano Martínez (Argentine) : note 6.7, 1 arret(s)

(Argentine) : note 6.7, 1 arret(s) Lautaro Martínez (Argentine) : note 7.2

(Argentine) : note 7.2 Enzo Fernández (Argentine) : note 7

(Argentine) : note 7 Cristian Romero (Argentine) : note 6.9

(Argentine) : note 6.9 Lisandro Martínez (Argentine) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Argentine Termine 2-0 AT&T Stadium Autriche Autriche Resume final Voir la fiche du match Jordanie - Algérie Fiche match Jordanie - Algérie Jordanie 04:00 A venir Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 04:00 Levi's Stadium Algérie Algérie Voir la fiche du match Algérie - Autriche Fiche match Algérie - Autriche Algérie 03:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Algérie A venir 03:00 Arrowhead Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Argentine Fiche match Jordanie - Argentine Jordanie 03:00 A venir Argentine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 03:00 AT&T Stadium Argentine Argentine