Mondial 2026 : la Suisse élimine l’Algérie en 16es de finale avec un doublé d’Embolo
La Suisse s’est imposée 2-0 face à l’Algérie au BC Place de Vancouver, ce 3 juillet 2026, en 16es de finale de la Coupe du Monde. Grâce à un but en première période de Breel Embolo et un second juste après la pause signé Dan Ndoye, les Helvètes ont décroché leur qualification pour les huitièmes de finale, mettant fin au parcours algérien dans la compétition.
SOMMAIRE
Les deux équipes, alignant des formations classiques, respectivement un 4-2-3-1 pour la Suisse sous la direction de Murat Yakin et un 4-3-3 pour l’Algérie entraînée par Vladimir Petkovic, ont livré une rencontre intense où la maîtrise tactique helvète s’est révélée décisive. L’Algérie, qui avait dominé la possession avec 56%, a buté sur une défense suisse solide et une efficacité offensive supérieure.
Le premier but suisse est intervenu dès la 10e minute, sur un penalty transformé par l’attaquant Breel Embolo sur une passe de Johan Manzambi. Ce but a donné confiance aux Suisses qui ont su contenir les offensives algériennes, malgré un carton jaune reçu par Farès Chaïbi à la 36e minute pour un geste jugé trop agressif. Juste après la pause, Dan Ndoye a doublé la mise, offrant un avantage confortable à son équipe.
Côté suisse, la performance collective a été soutenue par un bloc défensif regroupé autour de Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez, alors que le milieu Granit Xhaka et Remo Freuler ont largement contribué à l’équilibre et à la récupération. Denis Zakaria et Johan Manzambi ont également pesé offensivement, apportant vitesse et créativité. Le gardien Gregor Kobel a effectué plusieurs arrêts clés, notamment pour préserver le score dans le dernier quart d’heure.
Pour l’Algérie, la possession du ballon n’a pas suffi à déstabiliser le dispositif suisse. Riyad Mahrez, intégré en seconde période, ainsi que Houssem Aouar et Ramiz Zerrouki, ont manqué de solutions face à une organisation rigoureuse adverse. Malgré quelques tentatives, l’Algérie a été incapable de réduire le score et sortir de ce parcours mondiale entaché de déceptions.
Dominante tactique suisse et efficacité payante
La Suisse s’est appuyée sur un système en 4-2-3-1 où Breel Embolo était le point d’appui offensif principal, entouré de Johan Manzambi et Rubén Vargas. Le travail des milieux défensifs Granit Xhaka et Remo Freuler a permis de stabiliser le jeu et d’alimenter efficacement les phases offensives. Le coach Murat Yakin a réussi à imposer un collectif compact et réactif, limitant le danger algérien et transformant les occasions en buts.
Algérie maîtrisant le ballon mais manquant de finalisation
Placée en 4-3-3, l’Algérie a privilégié une circulation longue du ballon sous la houlette de Ramiz Zerrouki et Nabil Bentaleb. Malgré une possession majoritaire (56%), l’équipe de Vladimir Petkovic a éprouvé des difficultés à créer des espaces devant une défense suisse bien organisée. L’entrée tardive de Riyad Mahrez et d’autres substitutions offensives sont restées insuffisantes pour trouver la faille face à l’efficacité suisse et la solidité du gardien Kobel.
- 10'⚽But - Breel Embolo (passe Johan Manzambi)Suisse, 10e
- 36'Carton jaune - Fares ChaibiAlgérie, 36e
- 46'⚽But - Dan NdoyeSuisse, 46e
- 58'↑↓Remplacement - Houssem Aouar (remplace Jaouen Hadjam)Algérie, 58e
- 58'↑↓Remplacement - Ramiz Zerrouki (remplace Amine Gouiri)Algérie, 58e
- 71'↑↓Remplacement - Rubén Vargas (remplace Fabian Rieder)Suisse, 71e
- 71'↑↓Remplacement - Johan Manzambi (remplace Noah Okafor)Suisse, 71e
- 71'↑↓Remplacement - Riyad Mahrez (remplace Anis Hadj Moussa)Algérie, 71e
- 71'↑↓Remplacement - Nabil Bentaleb (remplace Hicham Boudaoui)Algérie, 71e
- 72'Carton jaune - Hicham BoudaouiAlgérie, 72e
- 82'↑↓Remplacement - Rafik Belghali (remplace Adil Boulbina)Algérie, 82e
- 83'↑↓Remplacement - Breel Embolo (remplace Zeki Amdouni)Suisse, 83e
- 87'↑↓Remplacement - Denis Zakaria (remplace Silvan Widmer)Suisse, 87e
- 87'↑↓Remplacement - Dan Ndoye (remplace Michel Aebischer)Suisse, 87e
- Tirs cadres : Suisse 4 / Algérie 2
- Tirs : Suisse 9 / Algérie 7
- Possession : Suisse 44% / Algérie 56%
- Corners : Suisse 4 / Algérie 2
- Fautes : Suisse 10 / Algérie 11
- Cartons jaunes : Suisse 0 / Algérie 2
- Passes : Suisse 416 / Algérie 543
- Precision des passes : Suisse 81% / Algérie 85%
- xG : Suisse 2.40 / Algérie 0.71
- Dan Ndoye (Suisse) : note 8, 1 but(s)
- Johan Manzambi (Suisse) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Breel Embolo (Suisse) : note 6.9, 1 but(s)
- Gregor Kobel (Suisse) : note 7, 2 arret(s)
- Denis Zakaria (Suisse) : note 7.2
- 46'↑↓Remplacement - R. Mofokeng (remplace T. Mbatha)Afrique du Sud, 46e
- 54'Carton jaune - N. SalibaCanada, 54e
- 59'↑↓Remplacement - N. Saliba (remplace N. Sigur)Canada, 59e
- 59'↑↓Remplacement - M. Bombito (remplace L. De Fougerolles)Canada, 59e
- 67'Carton jaune - N. SigurCanada, 67e
- 70'↑↓Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace P. David)Canada, 70e
- 70'↑↓Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg)Canada, 70e
- 75'↑↓Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Davies)Canada, 75e
- 86'↑↓Remplacement - E. Makgopa (remplace I. Rayners)Afrique du Sud, 86e
- 86'↑↓Remplacement - T. Maseko (remplace T. Moremi)Afrique du Sud, 86e
- 90+2'⚽But - S. EustaquioCanada, 90+2e
- 1 Ronwen Williams Gardien
- 20 Khuliso Mudau Défenseur
- 21 Ime Okon Défenseur
- 14 Mbekezeli Mbokazi Défenseur
- 6 Aubrey Modiba Défenseur
- 4 Teboho Mokoena Milieu
- 13 Sphephelo Sithole Milieu
- 12 Thapelo Maseko Milieu
- 10 Relebohile Mofokeng Milieu
- 7 Oswin Appollis Milieu
- 17 Evidence Makgopa Attaquant
- 16 Sipho Chaine
- 22 Ricardo Goss
- 2 Tholo Thabang Matuludi
- 3 Khulumani Ndamane
- 18 Samukelo Kabini
- 19 Nkosinathi Sibisi
- 24 Olwethu Makhanya
- 26 Bradley Cross
- 5 Thalente Mbatha
- 23 Jayden Adams
- 8 Tshepang Moremi
- 25 Kamogelo Sebelebele
- 9 Lyle Foster
- 15 Iqraam Rayners
- 16 Maxime Crépeau Gardien
- 2 Alistair Johnston Défenseur
- 15 Moise Bombito Défenseur
- 13 Derek Cornelius Défenseur
- 22 Richie Laryea Défenseur
- 17 Tajon Buchanan Milieu
- 25 Nathan-Dylan Saliba Milieu
- 7 Stephen Eustaquio Milieu
- 11 Liam Millar Milieu
- 10 Jonathan David Attaquant
- 12 Tani Oluwaseyi Attaquant
- 1 Dayne St. Clair
- 18 Owen Goodman
- 3 Alfie Jones
- 4 Luc De Fougerolles
- 5 Joel Waterman
- 19 Alphonso Davies
- 23 Niko Sigur
- 6 Mathieu Choinière
- 14 Jacob Shaffelburg
- 20 Ali Ahmed
- 21 Jonathan Osorio
- 9 Cyle Larin
- 24 Promise David
- 26 Jayden Nelson
- Tirs cadres : Afrique du Sud 1 / Canada 6
- Tirs : Afrique du Sud 5 / Canada 11
- Possession : Afrique du Sud 57% / Canada 43%
- Corners : Afrique du Sud 1 / Canada 4
- Fautes : Afrique du Sud 8 / Canada 14
- Cartons jaunes : Afrique du Sud 0 / Canada 2
- Passes : Afrique du Sud 446 / Canada 326
- Precision des passes : Afrique du Sud 85% / Canada 79%
- xG : Afrique du Sud 0.10 / Canada 1.23
- Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 8.2, 5 arret(s)
- Aubrey Modiba (Afrique du Sud) : note 8
- Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.7
- Khuliso Mudau (Afrique du Sud) : note 7.3
- Ime Okon (Afrique du Sud) : note 7.2
- Mbekezeli Mbokazi (Afrique du Sud) : note 7.2
- Sphephelo Sithole (Afrique du Sud) : note 7.2
- Tani Oluwaseyi (Canada) : note 7.2
- I. Koné : Canada · Missing Fixture · Fracture Of Lower Leg
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 12'Carton jaune - K. SanoJapon, 12e
- 14'Carton jaune - CasemiroBrésil, 14e
- 29'⚽But - K. SanoJapon, 29e
- 45'Carton jaune - D. KamadaJapon, 45e
- 46'↑↓Remplacement - Lucas Paqueta (remplace Endrick)Brésil, 46e
- 48'Carton jaune - DaniloBrésil, 48e
- 56'⚽But - Casemiro (passe Gabriel)Brésil, 56e
- 66'↑↓Remplacement - M. Cunha (remplace G. Martinelli)Brésil, 66e
- 66'↑↓Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)Japon, 66e
- 66'↑↓Remplacement - K. Nakamura (remplace J. Suzuki)Japon, 66e
- 78'↑↓Remplacement - D. Kamada (remplace A. Tanaka)Japon, 78e
- 78'↑↓Remplacement - J. Ito (remplace S. Machino)Japon, 78e
- 84'Carton jaune - J. SuzukiJapon, 84e
- 90+2'↑↓Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho)Brésil, 90+2e
- 90+5'⚽But - G. Martinelli (passe Bruno Guimaraes)Brésil, 90+5e
- 90+7'↑↓Remplacement - D. Maeda (remplace K. Ogawa)Japon, 90+7e
- 90+8'↑↓Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos)Brésil, 90+8e
- 1 Alisson Gardien
- 13 Danilo Défenseur
- 4 Marquinhos Défenseur
- 3 Gabriel Magalhães Défenseur
- 16 Douglas Santos Défenseur
- 8 Bruno Guimarães Milieu
- 5 Casemiro Milieu
- 20 Lucas Paquetá Milieu
- 26 Rayan Attaquant
- 9 Matheus Cunha Attaquant
- 7 Vinícius Júnior Attaquant
- 19 Endrick
- 22 Gabriel Martinelli
- 23 Ederson
- 12 Weverton
- 6 Alex Sandro
- 14 Bremer
- 15 Léo Pereira
- 24 Roger Ibañez
- 2 Éderson
- 17 Fabinho
- 21 Luiz Henrique
- 18 Danilo Santos
- 25 Igor Thiago
- 10 Neymar
- 1 Zion Suzuki Gardien
- 22 Takehiro Tomiyasu Défenseur
- 3 Shogo Taniguchi Défenseur
- 21 Hiroki Itō Défenseur
- 10 Ritsu Doan Milieu
- 24 Kaishu Sano Milieu
- 15 Daichi Kamada Milieu
- 13 Keito Nakamura Milieu
- 14 Junya Ito Attaquant
- 11 Daizen Maeda Attaquant
- 18 Ayase Ueda Attaquant
- 2 Yukinari Sugawara
- 25 Junnosuke Suzuki
- 12 Keisuke Osako
- 23 Tomoki Hayakawa
- 4 Ko Itakura
- 5 Yuto Nagatomo
- 16 Tsuyoshi Watanabe
- 20 Ayumu Seko
- 7 Ao Tanaka
- 17 Yuito Suzuki
- 8 Takefusa Kubo
- 6 Shuto Machino
- 19 Koki Ogawa
- 26 Kento Shiogai
- 9 Keisuke Goto
- Tirs cadres : Brésil 6 / Japon 2
- Tirs : Brésil 16 / Japon 5
- Possession : Brésil 68% / Japon 32%
- Corners : Brésil 3 / Japon 2
- Fautes : Brésil 4 / Japon 8
- Cartons jaunes : Brésil 2 / Japon 2
- Passes : Brésil 588 / Japon 273
- Precision des passes : Brésil 92% / Japon 84%
- xG : Brésil 1.44 / Japon 0.23
- Casemiro (Brésil) : note 8.2, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Kaishu Sano (Japon) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Zion Suzuki (Japon) : note 7.3, 4 arret(s)
- Takehiro Tomiyasu (Japon) : note 7.7
- Marquinhos (Brésil) : note 7.5
- Douglas Santos (Brésil) : note 7.5
- Vinícius Júnior (Brésil) : note 7.5
- Raphinha : Brésil · Missing Fixture · Hamstring Muscle Injury
- 14/10/2025 Japon 3-2 Brésil (Friendlies)
- 06/06/2022 Japon 0-1 Brésil (Friendlies)
- 10/11/2017 Japon 1-3 Brésil (Friendlies)
- 15/06/2013 Brésil 3-0 Japon (Confederations Cup)
- 42'⚽But - J. Enciso (passe M. Galarza)Paraguay, 42e
- 46'↑↓Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka)Allemagne, 46e
- 54'⚽But - K. Havertz (passe F. Wirtz)Allemagne, 54e
- 55'↑↓Remplacement - G. Avalos (remplace G. Caballero)Paraguay, 55e
- 57'↑↓Remplacement - J. Enciso (remplace Mauricio)Paraguay, 57e
- 63'↑↓Remplacement - D. Undav (remplace J. Musiala)Allemagne, 63e
- 65'Carton jaune - A. CubasParaguay, 65e
- 79'↑↓Remplacement - A. Pavlovic (remplace W. Anton)Allemagne, 79e
- 88'↑↓Remplacement - L. Sane (remplace N. Woltemade)Allemagne, 88e
- 91'↑↓Remplacement - M. Almiron (remplace G. Velazquez)Paraguay, 91e
- 99'↑↓Remplacement - J. Caceres (remplace B. Ojeda)Paraguay, 99e
- 99'↑↓Remplacement - D. Bobadilla (remplace A. Sanabria)Paraguay, 99e
- 102'VARVAR - J. TahAllemagne, 102e
- 105'Carton jaune - G. AlfaroParaguay, 105e
- 105+1'Carton jaune - J. NagelsmannAllemagne, 105+1e
- 106'Carton jaune - K. HavertzAllemagne, 106e
- 110'↑↓Remplacement - F. Wirtz (remplace N. Amiri)Allemagne, 110e
- 110'↑↓Remplacement - A. Rudiger (remplace M. Thiaw)Allemagne, 110e
- 115'Carton jaune - J. MusialaAllemagne, 115e
- 117'Carton jaune - M. GalarzaParaguay, 117e
- 120+2'↑↓Remplacement - J. Alonso (remplace Fabian Balbuena)Paraguay, 120+2e
- 120+1'⚽But - MauricioParaguay, 120+1e
- 120+2'⚽But - J. KimmichAllemagne, 120+2e
- 120+2'⚽But - G. GomezParaguay, 120+2e
- 120+3'⚽But - J. MusialaAllemagne, 120+3e
- 120+3'⚽But - M. GalarzaParaguay, 120+3e
- 120+5'⚽But - N. AmiriAllemagne, 120+5e
- 120+6'⚽But - J. CanaleParaguay, 120+6e
- 1 Manuel Neuer Gardien
- 6 Joshua Kimmich Défenseur
- 4 Jonathan Tah Défenseur
- 2 Antonio Rüdiger Défenseur
- 18 Nathaniel Brown Défenseur
- 19 Leroy Sané Milieu
- 23 Felix Nmecha Milieu
- 5 Aleksandar Pavlović Milieu
- 17 Florian Wirtz Milieu
- 7 Kai Havertz Attaquant
- 26 Deniz Undav Attaquant
- 8 Leon Goretzka
- 10 Jamal Musiala
- 3 Waldemar Anton
- 11 Nick Woltemade
- 21 Alexander Nübel
- 12 Oliver Baumann
- 22 David Raum
- 24 Malick Thiaw
- 13 Pascal Groß
- 16 Angelo Stiller
- 25 Assan Ouédraogo
- 9 Jamie Leweling
- 20 Nadiem Amiri
- 14 Maximilian Beier
- 12 Orlando Gill Gardien
- 4 Juan Cáceres Défenseur
- 15 Gustavo Gómez Défenseur
- 13 José Canale Défenseur
- 6 Junior Alonso Défenseur
- 10 Miguel Almirón Milieu
- 16 Damián Bobadilla Milieu
- 14 Andrés Cubas Milieu
- 23 Matías Galarza Milieu
- 21 Gabriel Ávalos Attaquant
- 19 Julio Enciso Attaquant
- 24 Gustavo Caballero
- 11 Mauricio
- 22 Gastón Olveira
- 1 Roberto Fernández
- 2 Gustavo Velázquez
- 3 Omar Alderete
- 5 Fabián Balbuena
- 26 Alexandro Maidana
- 20 Braian Ojeda
- 17 Alejandro Romero
- 7 Ramón Sosa
- 9 Antonio Sanabria
- 18 Alex Arce
- 25 Isidro Pitta
- Tirs cadres : Allemagne 6 / Paraguay 3
- Tirs : Allemagne 21 / Paraguay 7
- Possession : Allemagne 75% / Paraguay 25%
- Corners : Allemagne 16 / Paraguay 6
- Fautes : Allemagne 18 / Paraguay 12
- Cartons jaunes : Allemagne 2 / Paraguay 2
- Passes : Allemagne 799 / Paraguay 257
- Precision des passes : Allemagne 90% / Paraguay 63%
- xG : Allemagne 1.49 / Paraguay 0.42
- Kai Havertz (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Orlando Gill (Paraguay) : note 8.2, 6 arret(s)
- Julio Enciso (Paraguay) : note 7.6, 1 but(s)
- Florian Wirtz (Allemagne) : note 8.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Matías Galarza (Paraguay) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Manuel Neuer (Allemagne) : note 6.9, 2 arret(s)
- José Canale (Paraguay) : note 7.5
- Joshua Kimmich (Allemagne) : note 7.3
- N. Brown : Allemagne · Missing Fixture · Adductor Injury
- N. Schlotterbeck : Allemagne · Missing Fixture · Ligament Stretching
- D. Gómez : Paraguay · Missing Fixture · Yellow Card
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 47'Carton jaune - I. DiopMaroc, 47e
- 71'↑↓Remplacement - N. Ake (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 71e
- 71'↑↓Remplacement - B. Brobbey (remplace W. Weghorst)Pays-Bas, 71e
- 72'⚽But - C. Gakpo (passe C. Summerville)Pays-Bas, 72e
- 75'↑↓Remplacement - C. Riad (remplace A. Salah-Eddine)Maroc, 75e
- 79'↑↓Remplacement - B. Diaz (remplace G. Yassine)Maroc, 79e
- 79'↑↓Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. El Mourabet)Maroc, 79e
- 86'↑↓Remplacement - A. Ounahi (remplace S. Rahimi)Maroc, 86e
- 86'↑↓Remplacement - M. van de Ven (remplace J. Hato)Pays-Bas, 86e
- 86'↑↓Remplacement - R. Gravenberch (remplace Q. Timber)Pays-Bas, 86e
- 87'↑↓Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi)Maroc, 87e
- 90+1'⚽But - I. Diop (passe C. Talbi)Maroc, 90+1e
- 110'↑↓Remplacement - F. de Jong (remplace M. De Roon)Pays-Bas, 110e
- 113'↑↓Remplacement - C. Gakpo (remplace J. Kluivert)Pays-Bas, 113e
- 120+1'⚽But - T. KoopmeinersPays-Bas, 120+1e
- 120+2'⚽But - S. RahimiMaroc, 120+2e
- 120+3'⚽But - W. WeghorstPays-Bas, 120+3e
- 120+3'⚽But - C. TalbiMaroc, 120+3e
- 120+5'⚽But - I. SaibariMaroc, 120+5e
- 1 Bart Verbruggen Gardien
- 6 Jan Paul van Hecke Défenseur
- 4 Virgil van Dijk Défenseur
- 5 Nathan Aké Défenseur
- 22 Denzel Dumfries Milieu
- 8 Ryan Gravenberch Milieu
- 21 Frenkie de Jong Milieu
- 15 Micky van de Ven Milieu
- 24 Crysencio Summerville Attaquant
- 11 Cody Gakpo Attaquant
- 19 Brian Brobbey Attaquant
- 23 Mark Flekken
- 13 Robin Roefs
- 25 Jorrel Hato
- 2 Lutsharel Geertruida
- 12 Mats Wieffer
- 16 Guus Til
- 7 Justin Kluivert
- 3 Marten de Roon
- 26 Quinten Timber
- 20 Teun Koopmeiners
- 14 Tijjani Reijnders
- 18 Donyell Malen
- 10 Memphis Depay
- 9 Wout Weghorst
- 17 Noa Lang
- 1 Yassine Bounou Gardien
- 2 Achraf Hakimi Défenseur
- 14 Issa Diop Défenseur
- 18 Chadi Riad Défenseur
- 3 Noussair Mazraoui Défenseur
- 6 Ayyoub Bouaddi Milieu
- 24 Neil El Aynaoui Milieu
- 10 Brahim Díaz Milieu
- 8 Azzedine Ounahi Milieu
- 23 Bilal El Khannouss Milieu
- 11 Ismael Saibari Attaquant
- 22 Ahmed Reda Tagnaouti
- 12 Munir El Kajoui
- 26 Anass Salah-Eddine
- 5 Marwane Saadane
- 25 Redouane Halhal
- 19 Youssef Belammari
- 13 Zakaria El Ouahdi
- 17 Amine Sbai
- 7 Chemsdine Talbi
- 16 Gessime Yassine
- 15 Samir El Mourabet
- 4 Sofyan Amrabat
- 20 Ayoub El Kaabi
- 21 Ayoube Amaimouni Echghouyab
- 9 Soufiane Rahimi
- Tirs cadres : Pays-Bas 2 / Maroc 5
- Tirs : Pays-Bas 6 / Maroc 11
- Possession : Pays-Bas 31% / Maroc 69%
- Corners : Pays-Bas 5 / Maroc 8
- Fautes : Pays-Bas 16 / Maroc 13
- Cartons jaunes : Pays-Bas 0 / Maroc 1
- Passes : Pays-Bas 345 / Maroc 770
- Precision des passes : Pays-Bas 79% / Maroc 91%
- xG : Pays-Bas 0.23 / Maroc 1.40
- Bart Verbruggen (Pays-Bas) : note 8.2, 5 arret(s)
- Issa Diop (Maroc) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 6.9, 1 but(s)
- Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Chemsdine Talbi (Maroc) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s)
- Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.5
- Neil El Aynaoui (Maroc) : note 7.3
- Azzedine Ounahi (Maroc) : note 7.3
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 31/05/2017 Maroc 1-2 Pays-Bas (Friendlies)
- 39'⚽But - A. Nusa (passe M. Odegaard)Norvège, 39e
- 45+1'Carton jaune - A. NusaNorvège, 45+1e
- 60'↑↓Remplacement - C. Inao Oulai (remplace A. Diallo)Côte d'Ivoire, 60e
- 60'↑↓Remplacement - A. Bonny (remplace E. Wahi)Côte d'Ivoire, 60e
- 71'↑↓Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 71e
- 71'↑↓Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 71e
- 74'⚽But - A. Diallo (passe N. Pepe)Côte d'Ivoire, 74e
- 83'↑↓Remplacement - M. Pedersen (remplace F. Aursnes)Norvège, 83e
- 86'⚽But - E. Haaland (passe P. Berg)Norvège, 86e
- 87'↑↓Remplacement - N. Pepe (remplace O. Diakite)Côte d'Ivoire, 87e
- 90+3'↑↓Remplacement - Y. Diomande (remplace E. Guessand)Côte d'Ivoire, 90+3e
- 90+3'↑↓Remplacement - G. Konan (remplace B. Toure)Côte d'Ivoire, 90+3e
- 1 Yahia Fofana Gardien
- 17 Guéla Doué Défenseur
- 7 Odilon Kossounou Défenseur
- 20 Emmanuel Agbadou Défenseur
- 3 Ghislain Konan Défenseur
- 18 Ibrahim Sangaré Milieu
- 19 Nicolas Pépé Milieu
- 8 Franck Kessié Milieu
- 26 Christ Inao Oulaï Milieu
- 11 Yan Diomande Milieu
- 9 Ange-Yoan Bonny Attaquant
- 15 Amad Diallo
- 12 Elye Wahi
- 16 Mohamed Koné
- 23 Alban Lafont
- 2 Ousmane Diomande
- 5 Wilfried Singo
- 13 Christopher Operi
- 21 Evan Ndicka
- 4 Jean Michaël Seri
- 6 Seko Fofana
- 25 Parfait Guiagon
- 10 Simon Adingra
- 24 Bazoumana Touré
- 14 Oumar Diakité
- 22 Evann Guessand
- 1 Ørjan Nyland Gardien
- 16 Marcus Pedersen Défenseur
- 3 Kristoffer Ajer Défenseur
- 17 Torbjørn Heggem Défenseur
- 5 David Møller Wolfe Défenseur
- 10 Martin Ødegaard Milieu
- 8 Sander Berge Milieu
- 6 Patrick Berg Milieu
- 7 Alexander Sørloth Attaquant
- 9 Erling Haaland Attaquant
- 20 Antonio Nusa Attaquant
- 21 Andreas Schjelderup
- 22 Oscar Bobb
- 12 Sander Tangvik
- 13 Egil Selvik
- 4 Leo Østigård
- 15 Fredrik André Bjørkan
- 24 Sondre Langås
- 25 Henrik Sælebakke Falchener
- 2 Morten Thorsby
- 14 Fredrik Aursnes
- 18 Kristian Thorstvedt
- 19 Thelo Aasgaard
- 26 Julian Ryerson
- 11 Jørgen Strand Larsen
- 23 Jens Petter Hauge
- Tirs cadres : Côte d'Ivoire 4 / Norvège 3
- Tirs : Côte d'Ivoire 12 / Norvège 7
- Possession : Côte d'Ivoire 50% / Norvège 50%
- Corners : Côte d'Ivoire 12 / Norvège 3
- Fautes : Côte d'Ivoire 3 / Norvège 6
- Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 0 / Norvège 1
- Passes : Côte d'Ivoire 343 / Norvège 353
- Precision des passes : Côte d'Ivoire 85% / Norvège 85%
- xG : Côte d'Ivoire 1.11 / Norvège 1.13
- Antonio Nusa (Norvège) : note 7.2, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Martin Ødegaard (Norvège) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Ørjan Nyland (Norvège) : note 7.6, 3 arret(s)
- Ibrahim Sangaré (Côte d'Ivoire) : note 7.7
- Kristoffer Ajer (Norvège) : note 7.7
- Amad Diallo (Côte d'Ivoire) : note 7.6
- Yan Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.5
- Yahia Fofana (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 arret(s)
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 21'VARVAR - K. MbappeFrance, 21e
- 45'⚽But - K. Mbappe (passe O. Dembele)France, 45e
- 53'⚽But - B. Barcola (passe M. Olise)France, 53e
- 66'↑↓Remplacement - E. Stroud (remplace T. Ali)Suède, 66e
- 66'↑↓Remplacement - L. Bergvall (remplace B. Zeneli)Suède, 66e
- 74'⚽But - K. Mbappe (passe M. Olise)France, 74e
- 75'↑↓Remplacement - J. Kounde (remplace M. Gusto)France, 75e
- 75'↑↓Remplacement - O. Dembele (remplace D. Doue)France, 75e
- 78'↑↓Remplacement - L. Digne (remplace T. Hernandez)France, 78e
- 82'↑↓Remplacement - D. Svensson (remplace M. Svanberg)Suède, 82e
- 82'↑↓Remplacement - Y. Ayari (remplace B. Nygren)Suède, 82e
- 85'↑↓Remplacement - K. Mbappe (remplace J. Mateta)France, 85e
- 85'↑↓Remplacement - M. Olise (remplace R. Cherki)France, 85e
- 89'↑↓Remplacement - A. Isak (remplace G. Nilsson)Suède, 89e
- 16 Mike Maignan Gardien
- 5 Jules Koundé Défenseur
- 4 Dayot Upamecano Défenseur
- 17 William Saliba Défenseur
- 3 Lucas Digne Défenseur
- 8 Aurélien Tchouaméni Milieu
- 14 Adrien Rabiot Milieu
- 7 Ousmane Dembélé Milieu
- 11 Michael Olise Milieu
- 12 Bradley Barcola Milieu
- 10 Kylian Mbappé Attaquant
- 23 Robin Risser
- 1 Brice Samba
- 2 Malo Gusto
- 21 Lucas Hernández
- 26 Maxence Lacroix
- 15 Ibrahima Konaté
- 19 Theo Hernández
- 6 Manu Koné
- 24 Rayan Cherki
- 25 Maghnes Akliouche
- 18 Warren Zaïre-Emery
- 13 N'Golo Kanté
- 22 Jean-Philippe Mateta
- 20 Désiré Doué
- 9 Marcus Thuram
- 1 Jacob Widell Zetterström Gardien
- 8 Daniel Svensson Défenseur
- 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur
- 3 Victor Lindelöf Défenseur
- 5 Gabriel Gudmundsson Défenseur
- 11 Anthony Elanga Milieu
- 7 Lucas Bergvall Milieu
- 18 Yasin Ayari Milieu
- 24 Elliot Stroud Milieu
- 17 Viktor Gyökeres Attaquant
- 9 Alexander Isak Attaquant
- 22 Besfort Zeneli
- 26 Taha Abdi Ali
- 23 Kristoffer Nordfeldt
- 12 Viktor Johansson
- 14 Hjalmar Ekdal
- 20 Eric Smith
- 15 Carl Starfelt
- 6 Herman Johansson
- 13 Ken Sema
- 16 Jesper Karlström
- 19 Mattias Svanberg
- 10 Benjamin Nygren
- 25 Gustaf Nilsson
- 21 Alexander Bernhardsson
- Tirs cadres : France 12 / Suède 1
- Tirs : France 24 / Suède 5
- Possession : France 65% / Suède 35%
- Corners : France 9 / Suède 1
- Fautes : France 11 / Suède 10
- Passes : France 529 / Suède 285
- Precision des passes : France 88% / Suède 78%
- xG : France 2.90 / Suède 0.33
- Kylian Mbappé (France) : note 9.6, 2 but(s)
- Jacob Widell Zetterström (Suède) : note 8.7, 9 arret(s)
- Michael Olise (France) : note 8.9, 2 passe(s) decisive(s)
- Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s)
- Ousmane Dembélé (France) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.5
- Mike Maignan (France) : note 6.6, 1 arret(s)
- Jules Koundé (France) : note 7
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 17/11/2020 France 4-2 Suède (UEFA Nations League)
- 05/09/2020 Suède 0-1 France (UEFA Nations League)
- 09/06/2017 Suède 2-1 France (World Cup - Qualification Europe)
- 11/11/2016 France 2-1 Suède (World Cup - Qualification Europe)
- 19/06/2012 Suède 2-0 France (Euro Championship)
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
- 1 Raúl Rangel Gardien
- 2 Jorge Sánchez Défenseur
- 3 César Montes Défenseur
- 5 Johan Vásquez Défenseur
- 23 Jesús Gallardo Défenseur
- 19 Gilberto Mora Milieu
- 6 Erik Lira Milieu
- 7 Luis Romo Milieu
- 25 Roberto Alvarado Attaquant
- 9 Raúl Jiménez Attaquant
- 16 Julián Quiñones Attaquant
- 12 Carlos Acevedo
- 13 Guillermo Ochoa
- 15 Israel Reyes
- 20 Mateo Chávez
- 4 Edson Álvarez
- 24 Luis Chávez
- 8 Álvaro Fidalgo
- 17 Orbelín Pineda
- 18 Obed Vargas
- 26 Brian Gutiérrez
- 21 César Huerta
- 10 Alexis Vega
- 14 Armando González
- 22 Guillermo Martínez
- 11 Santiago Giménez
- 1 Hernán Galíndez Gardien
- 21 Alan Franco Défenseur
- 4 Joel Ordóñez Défenseur
- 6 Willian Pacho Défenseur
- 3 Piero Hincapié Défenseur
- 9 John Yeboah Milieu
- 23 Moisés Caicedo Milieu
- 15 Pedro Vite Milieu
- 20 Nilson Angulo Milieu
- 19 Gonzalo Plata Attaquant
- 13 Enner Valencia Attaquant
- 12 Moisés Ramírez
- 22 Gonzalo Valle
- 25 Jackson Porozo
- 2 Félix Torres
- 26 Yaimar Medina
- 5 Jordy Alcivar
- 10 Kendry Páez
- 18 Denil Castillo
- 17 Ángelo Preciado
- 7 Pervis Estupiñán
- 8 Anthony Valencia
- 14 Alan Minda
- 16 Jordy Caicedo
- 11 Kevin Rodriguez
- 24 Jeremy Arevalo
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 15/10/2025 Mexique 1-1 Équateur (Friendlies)
- 01/07/2024 Mexique 0-0 Équateur (Copa America)
- 06/06/2022 Mexique 0-0 Équateur (Friendlies)
- 28/10/2021 Mexique 2-3 Équateur (Friendlies)
- 10/06/2019 Mexique 3-2 Équateur (Friendlies)
- 7'⚽But - B. Cipenga (passe C. Mbemba)RD Congo, 7e
- 19'Carton jaune - J. BellinghamAngleterre, 19e
- 28'Carton jaune - N. SadikiRD Congo, 28e
- 61'↑↓Remplacement - M. Rashford (remplace A. Gordon)Angleterre, 61e
- 61'↑↓Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka)Angleterre, 61e
- 64'↑↓Remplacement - N. Mbuku (remplace M. Elia)RD Congo, 64e
- 70'↑↓Remplacement - D. Spence (remplace E. Eze)Angleterre, 70e
- 75'⚽But - H. Kane (passe A. Gordon)Angleterre, 75e
- 76'↑↓Remplacement - N. Mukau (remplace E. Kayembe)RD Congo, 76e
- 76'↑↓Remplacement - B. Cipenga (remplace T. Bongonda)RD Congo, 76e
- 86'⚽But - H. Kane (passe A. Gordon)Angleterre, 86e
- 89'↑↓Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe)RD Congo, 89e
- 89'↑↓Remplacement - S. Moutoussamy (remplace F. Mayele)RD Congo, 89e
- 90+1'↑↓Remplacement - D. Rice (remplace J. Stones)Angleterre, 90+1e
- 1 Jordan Pickford Gardien
- 25 Djed Spence Défenseur
- 2 Ezri Konsa Défenseur
- 6 Marc Guéhi Défenseur
- 3 Nico O'Reilly Défenseur
- 8 Elliot Anderson Milieu
- 4 Declan Rice Milieu
- 20 Noni Madueke Milieu
- 10 Jude Bellingham Milieu
- 11 Marcus Rashford Milieu
- 9 Harry Kane Attaquant
- 23 James Trafford
- 13 Dean Henderson
- 12 Trevoh Chalobah
- 5 John Stones
- 15 Dan Burn
- 24 Reece James
- 26 Jarell Quansah
- 21 Eberechi Eze
- 14 Jordan Henderson
- 17 Morgan Rogers
- 16 Kobbie Mainoo
- 19 Ollie Watkins
- 18 Anthony Gordon
- 7 Bukayo Saka
- 22 Ivan Toney
- 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien
- 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur
- 22 Chancel Mbemba Défenseur
- 4 Axel Tuanzebe Défenseur
- 26 Arthur Masuaku Défenseur
- 6 Ngal'ayel Mukau Milieu
- 8 Samuel Moutoussamy Milieu
- 14 Noah Sadiki Milieu
- 7 Nathanaël Mbuku Attaquant
- 20 Yoane Wissa Attaquant
- 9 Brian Cipenga Attaquant
- 21 Matthieu Epolo
- 16 Timothy Fayulu
- 5 Dylan Batubinsika
- 24 Gedeon Kalulu
- 12 Joris Kayembe
- 3 Steve Kapuadi
- 11 Gaël Kakuta
- 18 Charles Pickel
- 10 Théo Bongonda
- 15 Aaron Tshibola
- 25 Edo Kayembe
- 19 Fiston Mayele
- 17 Cédric Bakambu
- 23 Simon Banza
- 13 Meschak Elia
- Tirs cadres : Angleterre 5 / RD Congo 1
- Tirs : Angleterre 12 / RD Congo 5
- Possession : Angleterre 61% / RD Congo 39%
- Corners : Angleterre 5 / RD Congo 3
- Fautes : Angleterre 8 / RD Congo 10
- Cartons jaunes : Angleterre 1 / RD Congo 1
- Passes : Angleterre 455 / RD Congo 309
- Precision des passes : Angleterre 91% / RD Congo 82%
- xG : Angleterre 1.80 / RD Congo 0.73
- Harry Kane (Angleterre) : note 7.2, 1 but(s)
- Brian Cipenga (RD Congo) : note 7, 1 but(s)
- Lionel Mpasi Nzau (RD Congo) : note 7.7, 4 arret(s)
- Chancel Mbemba (RD Congo) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
- Anthony Gordon (Angleterre) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Noni Madueke (Angleterre) : note 7.9
- Aaron Wan-Bissaka (RD Congo) : note 7.9
- Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)
- R. James : Angleterre · Missing Fixture · Hamstring Injury
- J. Quansah : Angleterre · Missing Fixture · Sprained Ankle
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 25'⚽But - H. DiarraSénégal, 25e
- 46'↑↓Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku)Belgique, 46e
- 51'⚽But - I. Sarr (passe M. Niakhate)Sénégal, 51e
- 56'↑↓Remplacement - K. De Bruyne (remplace N. Raskin)Belgique, 56e
- 56'↑↓Remplacement - J. Doku (remplace D. Lukebakio)Belgique, 56e
- 63'↑↓Remplacement - H. Vanaken (remplace D. Moreira)Belgique, 63e
- 64'Carton jaune - B. MecheleBelgique, 64e
- 66'↑↓Remplacement - P. Gueye (remplace L. Camara)Sénégal, 66e
- 67'Carton jaune - L. CamaraSénégal, 67e
- 73'↑↓Remplacement - I. Ndiaye (remplace I. Mbaye)Sénégal, 73e
- 73'↑↓Remplacement - H. Diarra (remplace P. M. Sarr)Sénégal, 73e
- 78'↑↓Remplacement - M. De Cuyper (remplace T. Meunier)Belgique, 78e
- 86'⚽But - R. Lukaku (passe T. Meunier)Belgique, 86e
- 89'⚽But - Y. Tielemans (passe L. Trossard)Belgique, 89e
- 90'Carton jaune - R. GarciaBelgique, 90e
- 93'↑↓Remplacement - S. Mane (remplace N. Jackson)Sénégal, 93e
- 93'↑↓Remplacement - I. Jakobs (remplace M. Diouf)Sénégal, 93e
- 96'↑↓Remplacement - I. Gueye (remplace B. Sapoko Ndiaye)Sénégal, 96e
- 109'↑↓Remplacement - L. Trossard (remplace A. Onana)Belgique, 109e
- 120+5'⚽But - Y. TielemansBelgique, 120+5e
- 1 Thibaut Courtois Gardien
- 21 Timothy Castagne Défenseur
- 4 Brandon Mechele Défenseur
- 3 Arthur Theate Défenseur
- 5 Maxim De Cuyper Défenseur
- 8 Youri Tielemans Milieu
- 20 Hans Vanaken Milieu
- 10 Leandro Trossard Milieu
- 7 Kevin De Bruyne Milieu
- 11 Jérémy Doku Milieu
- 17 Charles De Ketelaere Attaquant
- 9 Romelu Lukaku
- 23 Nicolas Raskin
- 14 Dodi Lukebakio
- 19 Diego Moreira
- 15 Thomas Meunier
- 24 Amadou Onana
- 13 Mike Penders
- 12 Senne Lammens
- 16 Koni De Winter
- 18 Joaquin Seys
- 25 Nathan Ngoy
- 6 Axel Witsel
- 22 Alexis Saelemaekers
- 26 Matías Fernández-Pardo
- 23 Mory Diaw Gardien
- 15 Krépin Diatta Défenseur
- 6 Pathé Ismaël Ciss Défenseur
- 19 Moussa Niakhaté Défenseur
- 14 Ismail Jakobs Défenseur
- 21 Habib Diarra Milieu
- 5 Idrissa Gana Gueye Milieu
- 26 Pape Gueye Milieu
- 13 Iliman Ndiaye Attaquant
- 18 Ismaïla Sarr Attaquant
- 10 Sadio Mané Attaquant
- 8 Lamine Camara
- 17 Pape Matar Sarr
- 20 Ibrahim Mbaye
- 25 El Hadji Malick Diouf
- 11 Nicolas Jackson
- 22 Bara Sapoko Ndiaye
- 1 Yehvann Diouf
- 3 Kalidou Koulibaly
- 4 Abdoulaye Seck
- 24 Antoine Mendy
- 2 Mamadou Sarr
- 7 Assane Diao
- 9 Ahmadou Bamba Dieng
- 12 Cherif Ndiaye
- Tirs cadres : Belgique 5 / Sénégal 5
- Tirs : Belgique 19 / Sénégal 16
- Possession : Belgique 53% / Sénégal 47%
- Corners : Belgique 4 / Sénégal 2
- Fautes : Belgique 20 / Sénégal 12
- Cartons jaunes : Belgique 1 / Sénégal 1
- Passes : Belgique 692 / Sénégal 609
- Precision des passes : Belgique 87% / Sénégal 84%
- xG : Belgique 1.80 / Sénégal 3.19
- Youri Tielemans (Belgique) : note 8.3, 2 but(s)
- Ismaïla Sarr (Sénégal) : note 8.3, 1 but(s)
- Romelu Lukaku (Belgique) : note 7.7, 1 but(s)
- Habib Diarra (Sénégal) : note 7.5, 1 but(s)
- Leandro Trossard (Belgique) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Thomas Meunier (Belgique) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
- Moussa Niakhaté (Sénégal) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Thibaut Courtois (Belgique) : note 6.9, 3 arret(s)
- Z. Debast : Belgique · Missing Fixture · Injury
- É. Mendy : Sénégal · Missing Fixture · Twisted Knee
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 45'⚽But - F. BalogunÉtats-Unis, 45e
- 51'↑↓Remplacement - A. Gigovic (remplace E. Bajraktarevic)Bosnie-Herzégovine, 51e
- 51'↑↓Remplacement - I. Sunjic (remplace B. Tahirovic)Bosnie-Herzégovine, 51e
- 51'↑↓Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Mahmic)Bosnie-Herzégovine, 51e
- 64'Carton rouge - F. Balogun1-0États-Unis
- 75'↑↓Remplacement - S. Kolasinac (remplace H. Tabakovic)Bosnie-Herzégovine, 75e
- 75'↑↓Remplacement - N. Katic (remplace A. Memic)Bosnie-Herzégovine, 75e
- 80'Carton jaune - S. BarbarezBosnie-Herzégovine, 80e
- 80'Carton jaune - S. RadeljicBosnie-Herzégovine, 80e
- 82'⚽But - M. TillmanÉtats-Unis, 82e
- 87'↑↓Remplacement - S. Dest (remplace S. Berhalter)États-Unis, 87e
- 88'↑↓Remplacement - C. Pulisic (remplace R. Pepi)États-Unis, 88e
- 90+5'↑↓Remplacement - W. McKennie (remplace G. Reyna)États-Unis, 90+5e
- 24 Matthew Freese Gardien
- 16 Alexander Freeman Défenseur
- 3 Chris Richards Défenseur
- 13 Tim Ream Défenseur
- 5 Antonee Robinson Défenseur
- 8 Weston McKennie Milieu
- 4 Tyler Adams Milieu
- 17 Malik Tillman Milieu
- 2 Sergiño Dest Attaquant
- 20 Folarin Balogun Attaquant
- 10 Christian Pulišić Attaquant
- 1 Matt Turner
- 25 Chris Brady
- 12 Miles Robinson
- 6 Auston Trusty
- 23 Joe Scally
- 26 Alex Zendejas
- 11 Brenden Aaronson
- 7 Giovanni Reyna
- 18 Maximilian Arfsten
- 14 Sebastian Berhalter
- 21 Tim Weah
- 19 Haji Wright
- 9 Ricardo Pepi
- 1 Nikola Vasilj Gardien
- 7 Amar Dedić Défenseur
- 18 Nikola Katić Défenseur
- 4 Tarik Muharemović Défenseur
- 21 Stjepan Radeljić Défenseur
- 5 Sead Kolašinac Défenseur
- 8 Armin Gigović Milieu
- 14 Ivan Šunjić Milieu
- 19 Kerim Alajbegović Milieu
- 11 Edin Džeko Attaquant
- 10 Ermedin Demirović Attaquant
- 6 Benjamin Tahirović
- 26 Ermin Mahmić
- 20 Esmir Bajraktarević
- 22 Martin Zlomislić
- 12 Mladen Jurkas
- 24 Arjan Malić
- 2 Nihad Mujakić
- 3 Dennis Hadžikadunić
- 16 Amir Hadžiahmetović
- 15 Amar Memić
- 17 Dženis Burnić
- 13 Ivan Bašić
- 25 Jovo Lukić
- 23 Haris Tabaković
- 9 Samed Baždar
- Tirs cadres : États-Unis 2 / Bosnie-Herzégovine 3
- Tirs : États-Unis 7 / Bosnie-Herzégovine 6
- Possession : États-Unis 50% / Bosnie-Herzégovine 50%
- Corners : États-Unis 4 / Bosnie-Herzégovine 3
- Fautes : États-Unis 5 / Bosnie-Herzégovine 11
- Cartons jaunes : États-Unis 0 / Bosnie-Herzégovine 1
- Cartons rouges : États-Unis 1 / Bosnie-Herzégovine 0
- Passes : États-Unis 374 / Bosnie-Herzégovine 388
- Precision des passes : États-Unis 84% / Bosnie-Herzégovine 81%
- xG : États-Unis 0.88 / Bosnie-Herzégovine 0.17
- Folarin Balogun (États-Unis) : note 6.3, 1 but(s), 1 carton(s) rouge(s)
- Malik Tillman (États-Unis) : note 7.6, 1 but(s)
- Matthew Freese (États-Unis) : note 6.6, 3 arret(s)
- Alexander Freeman (États-Unis) : note 7.5
- Tim Ream (États-Unis) : note 7.3
- Antonee Robinson (États-Unis) : note 7.3
- Weston McKennie (États-Unis) : note 7.2
- Sergiño Dest (États-Unis) : note 7.2
- C. Roldan : États-Unis · Missing Fixture · Muscle bruise
- 19/12/2021 États-Unis 1-0 Bosnie-Herzégovine (Friendlies)
- 29/01/2018 États-Unis 0-0 Bosnie-Herzégovine (Friendlies)
- 36'⚽But - M. Oyarzabal (passe M. Cucurella)Espagne, 36e
- 46'↑↓Remplacement - N. Seiwald (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 46e
- 46'↑↓Remplacement - X. Schlager (remplace F. Grillitsch)Autriche, 46e
- 60'↑↓Remplacement - M. Gregoritsch (remplace M. Arnautovic)Autriche, 60e
- 60'↑↓Remplacement - R. Schmid (remplace S. Kalajdzic)Autriche, 60e
- 66'⚽But - P. Porro (passe A. Baena)Espagne, 66e
- 71'↑↓Remplacement - A. Baena (remplace F. Torres)Espagne, 71e
- 71'↑↓Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino)Espagne, 71e
- 83'Carton jaune - S. PoschAutriche, 83e
- 85'↑↓Remplacement - Lamine Yamal (remplace Gavi)Espagne, 85e
- 85'↑↓Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass)Autriche, 85e
- 89'⚽But - M. Oyarzabal (passe M. Cucurella)Espagne, 89e
- 90+3'↑↓Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz)Espagne, 90+3e
- 90+3'↑↓Remplacement - A. Laporte (remplace M. Pubill)Espagne, 90+3e
- 23 Unai Simón Gardien
- 12 Pedro Porro Défenseur
- 22 Pau Cubarsí Défenseur
- 14 Aymeric Laporte Défenseur
- 24 Marc Cucurella Défenseur
- 16 Rodri Milieu
- 20 Pedri Milieu
- 19 Lamine Yamal Milieu
- 10 Dani Olmo Milieu
- 15 Alex Baena Milieu
- 21 Mikel Oyarzabal Attaquant
- 1 David Raya
- 13 Joan García
- 4 Eric García
- 5 Marcos Llorente
- 2 Marc Pubill
- 3 Alejandro Grimaldo
- 18 Martín Zubimendi
- 9 Pablo Gavi
- 6 Mikel Merino
- 8 Fabián Ruiz
- 17 Nico Williams
- 7 Ferran Torres
- 26 Borja Iglesias
- 25 Víctor Muñoz
- 11 Yéremy Pino
- 1 Alexander Schlager Gardien
- 5 Stefan Posch Défenseur
- 3 Kevin Danso Défenseur
- 8 David Alaba Défenseur
- 20 Konrad Laimer Défenseur
- 6 Nicolas Seiwald Milieu
- 4 Xaver Schlager Milieu
- 18 Romano Schmid Milieu
- 24 Paul Wanner Milieu
- 9 Marcel Sabitzer Milieu
- 11 Michael Gregoritsch Attaquant
- 17 Carney Chukwuemeka
- 10 Florian Grillitsch
- 7 Marko Arnautović
- 14 Saša Kalajdžić
- 12 Florian Wiegele
- 13 Patrick Pentz
- 2 David Affengruber
- 23 Marco Friedl
- 25 Michael Svoboda
- 15 Philipp Lienhart
- 22 Alexander Prass
- 19 Dejan Ljubičić
- 26 Alessandro Schöpf
- 21 Patrick Wimmer
- 16 Phillipp Mwene
- Tirs cadres : Espagne 10 / Autriche 0
- Tirs : Espagne 22 / Autriche 5
- Possession : Espagne 65% / Autriche 35%
- Corners : Espagne 9 / Autriche 0
- Fautes : Espagne 8 / Autriche 14
- Cartons jaunes : Espagne 0 / Autriche 1
- Passes : Espagne 613 / Autriche 334
- Precision des passes : Espagne 91% / Autriche 82%
- xG : Espagne 2.80 / Autriche 0.49
- Mikel Oyarzabal (Espagne) : note 9.3, 2 but(s)
- Marc Cucurella (Espagne) : note 8, 2 passe(s) decisive(s)
- Pedro Porro (Espagne) : note 8.2, 1 but(s)
- Alex Baena (Espagne) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Alexander Schlager (Autriche) : note 7.2, 6 arret(s)
- Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.7
- Pau Cubarsí (Espagne) : note 7.6
- Rodri (Espagne) : note 7.5
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 17'Carton jaune - R. DiasPortugal, 17e
- 46'↑↓Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic)Croatie, 46e
- 53'⚽But - I. PerisicCroatie, 53e
- 59'Carton jaune - L. ModricCroatie, 59e
- 61'VARVAR - C. RonaldoPortugal, 61e
- 62'↑↓Remplacement - Vitinha (remplace B. Silva)Portugal, 62e
- 63'↑↓Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao)Portugal, 63e
- 63'↑↓Remplacement - B. Fernandes (remplace N. Semedo)Portugal, 63e
- 63'↑↓Remplacement - J. Cancelo (remplace G. Ramos)Portugal, 63e
- 68'⚽But - C. RonaldoPortugal, 68e
- 68'↑↓Remplacement - M. Baturina (remplace M. Pasalic)Croatie, 68e
- 81'VARVAR - P. SucicCroatie, 81e
- 81'↑↓Remplacement - C. Ronaldo (remplace R. Neves)Portugal, 81e
- 90+2'↑↓Remplacement - N. Vlasic (remplace J. Gvardiol)Croatie, 90+2e
- 90+4'⚽But - G. Ramos (passe R. Leao)Portugal, 90+4e
- 90+6'↑↓Remplacement - M. Kovacic (remplace A. Kramaric)Croatie, 90+6e
- 90+8'Carton jaune - I. PerisicCroatie, 90+8e
- 90+13'VARVAR - J. GvardiolCroatie, 90+13e
- 1 Diogo Costa Gardien
- 20 João Cancelo Défenseur
- 3 Rúben Dias Défenseur
- 13 Renato Veiga Défenseur
- 25 Nuno Mendes Défenseur
- 15 João Neves Milieu
- 23 Vitinha Milieu
- 18 Pedro Neto Milieu
- 8 Bruno Fernandes Milieu
- 17 Rafael Leão Milieu
- 7 Cristiano Ronaldo Attaquant
- 2 Nélson Semedo
- 10 Bernardo Silva
- 26 Francisco Conceição
- 9 Gonçalo Ramos
- 12 José Sá
- 22 Rui Silva
- 4 Tomás Araújo
- 6 Matheus Nunes
- 14 Gonçalo Inácio
- 5 Diogo Dalot
- 16 Francisco Trincão
- 19 Gonçalo Guedes
- 21 Rúben Neves
- 24 Samú Costa
- 11 João Félix
- 1 Dominik Livaković Gardien
- 2 Josip Stanišić Défenseur
- 6 Josip Šutalo Défenseur
- 3 Marin Pongračić Défenseur
- 14 Ivan Perišić Défenseur
- 10 Luka Modrić Milieu
- 8 Mateo Kovačić Milieu
- 13 Nikola Vlašić Milieu
- 17 Petar Sučić Milieu
- 16 Martin Baturina Milieu
- 11 Ante Budimir Attaquant
- 20 Igor Matanović
- 15 Mario Pašalić
- 12 Ivor Pandur
- 23 Dominik Kotarski
- 4 Joško Gvardiol
- 5 Duje Ćaleta-Car
- 22 Luka Vušković
- 25 Martin Erlić
- 7 Nikola Moro
- 24 Marco Pašalić
- 19 Toni Fruk
- 21 Luka Sučić
- 18 Kristijan Jakić
- 9 Andrej Kramarić
- 26 Petar Musa
- Tirs cadres : Portugal 3 / Croatie 6
- Tirs : Portugal 15 / Croatie 13
- Possession : Portugal 60% / Croatie 40%
- Corners : Portugal 9 / Croatie 5
- Fautes : Portugal 6 / Croatie 12
- Cartons jaunes : Portugal 1 / Croatie 2
- Passes : Portugal 577 / Croatie 366
- Precision des passes : Portugal 91% / Croatie 85%
- xG : Portugal 2.18 / Croatie 1.32
- Ivan Perišić (Croatie) : note 7.9, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Gonçalo Ramos (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)
- Diogo Costa (Portugal) : note 7.7, 5 arret(s)
- Cristiano Ronaldo (Portugal) : note 7.2, 1 but(s)
- Rafael Leão (Portugal) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Rúben Dias (Portugal) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s)
- Nuno Mendes (Portugal) : note 7.7
- Dominik Livaković (Croatie) : note 6.5, 2 arret(s)
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 18/11/2024 Croatie 1-1 Portugal (UEFA Nations League)
- 05/09/2024 Portugal 2-1 Croatie (UEFA Nations League)
- 08/06/2024 Portugal 1-2 Croatie (Friendlies)
- 17/11/2020 Croatie 2-3 Portugal (UEFA Nations League)
- 05/09/2020 Portugal 4-1 Croatie (UEFA Nations League)
- 10'⚽But - Breel Embolo (passe Johan Manzambi)Suisse, 10e
- 36'Carton jaune - Fares ChaibiAlgérie, 36e
- 46'⚽But - Dan NdoyeSuisse, 46e
- 58'↑↓Remplacement - Houssem Aouar (remplace Jaouen Hadjam)Algérie, 58e
- 58'↑↓Remplacement - Ramiz Zerrouki (remplace Amine Gouiri)Algérie, 58e
- 71'↑↓Remplacement - Rubén Vargas (remplace Fabian Rieder)Suisse, 71e
- 71'↑↓Remplacement - Johan Manzambi (remplace Noah Okafor)Suisse, 71e
- 71'↑↓Remplacement - Riyad Mahrez (remplace Anis Hadj Moussa)Algérie, 71e
- 71'↑↓Remplacement - Nabil Bentaleb (remplace Hicham Boudaoui)Algérie, 71e
- 72'Carton jaune - Hicham BoudaouiAlgérie, 72e
- 82'↑↓Remplacement - Rafik Belghali (remplace Adil Boulbina)Algérie, 82e
- 83'↑↓Remplacement - Breel Embolo (remplace Zeki Amdouni)Suisse, 83e
- 87'↑↓Remplacement - Denis Zakaria (remplace Silvan Widmer)Suisse, 87e
- 87'↑↓Remplacement - Dan Ndoye (remplace Michel Aebischer)Suisse, 87e
- 1 Gregor Kobel Gardien
- 6 Denis Zakaria Défenseur
- 4 Nico Elvedi Défenseur
- 5 Manuel Akanji Défenseur
- 13 Ricardo Rodríguez Défenseur
- 8 Remo Freuler Milieu
- 10 Granit Xhaka Milieu
- 11 Dan Ndoye Milieu
- 9 Johan Manzambi Milieu
- 17 Rubén Vargas Milieu
- 7 Breel Embolo Attaquant
- 19 Noah Okafor
- 22 Fabian Rieder
- 12 Yvon Mvogo
- 21 Marvin Keller
- 18 Eray Cömert
- 24 Aurèle Amenda
- 3 Silvan Widmer
- 2 Miro Muheim
- 16 Christian Fassnacht
- 14 Ardon Jashari
- 15 Djibril Sow
- 20 Michel Aebischer
- 26 Cédric Itten
- 23 Zeki Amdouni
- 23 Luca Zidane Gardien
- 17 Rafik Belghali Défenseur
- 2 Aïssa Mandi Défenseur
- 21 Ramy Bensebaini Défenseur
- 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur
- 6 Ramiz Zerrouki Milieu
- 19 Nabil Bentaleb Milieu
- 10 Farès Chaïbi Milieu
- 7 Riyad Mahrez Attaquant
- 22 Ibrahim Maza Attaquant
- 8 Houssem Aouar Attaquant
- 13 Jaouen Hadjam
- 9 Amine Gouiri
- 11 Anis Hadj Moussa
- 1 Melvin Mastil
- 16 Oussama Benbot
- 3 Achref Abada
- 4 Mohamed Tougai
- 5 Zineddine Belaid
- 26 Samir Sophian Chergui
- 20 Adil Boulbina
- 14 Hicham Boudaoui
- 24 Yassine Titraoui
- 25 Farès Ghedjemis
- Tirs cadres : Suisse 4 / Algérie 2
- Tirs : Suisse 9 / Algérie 7
- Possession : Suisse 44% / Algérie 56%
- Corners : Suisse 4 / Algérie 2
- Fautes : Suisse 10 / Algérie 11
- Cartons jaunes : Suisse 0 / Algérie 2
- Passes : Suisse 416 / Algérie 543
- Precision des passes : Suisse 81% / Algérie 85%
- xG : Suisse 2.40 / Algérie 0.71
- Dan Ndoye (Suisse) : note 8, 1 but(s)
- Johan Manzambi (Suisse) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Breel Embolo (Suisse) : note 6.9, 1 but(s)
- Gregor Kobel (Suisse) : note 7, 2 arret(s)
- Denis Zakaria (Suisse) : note 7.2
- Nico Elvedi (Suisse) : note 7.2
- Manuel Akanji (Suisse) : note 7.2
- Granit Xhaka (Suisse) : note 7.2
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
Commentaires