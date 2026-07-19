Mondial 2026 : l’Espagne et l’Argentine en finale au New York New Jersey Stadium

La finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 réunira l’Espagne et l’Argentine le 19 juillet 2026 au New York New Jersey Stadium. Le coup d’envoi est prévu à 20h00 heure locale (GMT+1). Ce match déterminera le nouveau champion du monde à l’issue d’une compétition intense disputée sur le sol nord-américain.

Les deux équipes arrivent en finale après un parcours solide mais distinct. L’Espagne, récente championne d’Europe, tentera de décrocher son deuxième titre mondial après une phase de qualification quasi-parfaite sous la direction de Luis de la Fuente. L’Argentine, double tenante du titre avec ses victoires en 2022 et 2024, défend son sacre et vise un exploit historique, porté par Lionel Scaloni et un collectif de talent.

Cette confrontation oppose deux styles marqués – une Espagne axée sur la maîtrise technique et le jeu en possession dynamique, face à une Argentine solidaire et offensive reposant largement sur le génie de Lionel Messi. Le match s’annonce intense car les deux pays disposent d’un riche palmarès et de joueurs clés expérimentés, prêts à s’illustrer sur la scène mondiale.

La finale constituera un moment historique notamment pour Lionel Messi, qui disputera sa sixième et dernière Coupe du Monde, cherchant à prolonger la suprématie argentine tout en défiant la jeunesse et la vélocité espagnoles. Cette opposition entre un héritage récent et une ambition renouvelée cristallise l’enjeu principal de cette rencontre.

Zoom sur Espagne

L’Espagne, dirigée par Luis de la Fuente depuis 2024, aborde cette finale forte de son titre de champion d’Europe 2024. Le sélectionneur mise sur un dispositif tactique flexible privilégiant la possession et la verticalité pour désarçonner ses adversaires. Parmi les cadres figurent Rodri, milieu de terrain à Manchester City, et les joueurs offensifs Ferran Torres et Dani Olmo, tous deux du FC Barcelone. Leur capacité à combiner technique et vitesse constitue une arme offensive majeure pour la Roja.

La dynamique espagnole s’appuie aussi sur un équilibre entre jeunesse et expérience, avec un collectif bien huilé qui a montré sa régularité tout au long des éliminatoires. Luis de la Fuente a su insuffler un esprit conquérant à son équipe, déterminée à redorer son blason après une sortie prématurée lors de la précédente Coupe du Monde.

Zoom sur Argentine

L’Argentine, sous la houlette de Lionel Scaloni depuis 2018, se présente avec un effectif aguerri et une confiance accrue. Vainqueure des trois dernières grandes compétitions continentales et mondiales, la sélection albiceleste montre un profil alliant solidarité et créativité offensive. Lionel Messi, joueur emblématique évoluant à l’Inter Miami, reste le moteur principal, épaulé par des joueurs d’expérience comme Nicolás Otamendi (Benfica) et des buteurs comme Lautaro Martínez (Inter Milan).

Le style argentin s’articule autour d’une combativité collective renforcée par le génie individuel. Scaloni a su créer un groupe uni autour d’objectifs ambitieux, à commencer par la défense du titre mondial acquis en 2022. Seulement le Brésil a réussi une telle performance depuis 1962, ce qui apporte un poids historique à cette confrontation.

Espagne En direct 0-0 New York New Jersey Stadium Argentine Argentine

Chargement du pronostic