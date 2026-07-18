Mondial 2026 : France et Angleterre s’affrontent pour la troisième place au Miami Stadium

Le match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026 mettra aux prises la France et l’Angleterre samedi 18 juillet 2026 au Miami Stadium, avec un coup d’envoi prévu à 22h00 GMT+1. Cette rencontre offrira aux deux équipes l’occasion de conclure leur parcours mondialiste sur le podium, après leur élimination respective en demi-finale.

La France, dirigée par le sélectionneur Didier Deschamps, arrive à cette rencontre après une série impressionnante de six victoires consécutives au tournoi. Son parcours a été marqué par des succès convaincants en phase de groupes suivi d’éliminations successives de la Suède (3-0) et du Paraguay (1-0) avant de céder face à l’Espagne (0-2) en demi-finale.

De son côté, l’Angleterre, sous la direction de Thomas Tuchel, a également atteint le dernier carré en venant à bout de la RD Congo (2-1), du Mexique (3-2) et de la Norvège (2-1) avant de s’incliner face à l’Argentine (1-2). Le style offensif anglais repose fortement sur le duo Harry Kane et Jude Bellingham, tous deux joueurs clés dans ce tournoi.

L’enjeu de cette petite finale est d’importance pour les deux sélections. Elle symbolise la dernière chance de glaner une médaille mondiale et de redorer leur image après avoir échoué à se hisser au match pour le titre. Le match sera aussi une opportunité pour les attaquants majeurs d’accroître leur total de buts dans la quête du Soulier d’Or, avec Kylian Mbappé côté français et Kane et Bellingham côté anglais, déjà parmi les meilleurs buteurs avec huit et six réalisations respectivement.

Zoom sur France

La France a démontré une puissance offensive équilibrée, capable de transformer des demi-occasions en buts décisifs. Sous l’égide de Didier Deschamps, l’équipe présente un collectif expérimenté, porté par Mbappé en pointe, soutenu par des milieux créatifs et une défense solide. Leur parcours sans faute en phase de groupes et leur maîtrise contre les éliminés de la Suède et du Paraguay illustrent leur solidité.

Zoom sur Angleterre

L’Angleterre mise sur une attaque efficace où Harry Kane fait souvent la différence, épaulé par Jude Bellingham, qui apporte dynamisme et buts depuis le milieu. Thomas Tuchel a su construire un collectif où la solidité défensive complète l’efficacité offensive. Le parcours anglais est marqué par des victoires disputées et une capacité à surmonter des adversaires redoutables, malheureuse toutefois en demi-finale face à l’Argentine.

France A venir 22:00 Miami Stadium Angleterre Angleterre

Chargement du pronostic