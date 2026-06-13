Mondial 2026 : le Qatar arrache le nul contre la Suisse grâce à Khoukhi

Le Qatar a arraché le nul face à la Suisse, samedi 13 juin 2026 au Levi’s Stadium, en égalisant dans le temps additionnel lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Menée après l’ouverture du score de Breel Embolo à la 17e minute, la sélection qatarie a répondu par Boualem Khoukhi à la 90+4e, pour un score final de 1-1 dans le groupe B.

Ce résultat pèse déjà dans une poule où chaque point peut compter pour la qualification en huitièmes de finale. La Suisse de Murat Yakin, longtemps devant au score, laisse échapper une victoire qui semblait se dessiner. Le Qatar de Julen Lopetegui, engagé dans sa deuxième Coupe du monde consécutive, évite une défaite inaugurale dans cette rencontre disputée pour la première fois entre les deux sélections en compétition officielle.

La Suisse a frappé la première après un début de match marqué par l’avertissement reçu par Mahmud Abunad à la 16e minute. Une minute plus tard, Breel Embolo a donné l’avantage aux Helvètes, confirmant son rôle central dans le 4-3-3 suisse autour de Granit Xhaka, Remo Freuler, Rubén Vargas et Dan Ndoye.

Le Qatar a ensuite traversé une première période sous tension. Jassem Gaber Abdulsallam a été averti à la 23e minute, avant que Denis Zakaria ne reçoive à son tour un carton jaune à la 42e. À la pause, la Suisse menait 1-0, sans avoir réussi à mettre définitivement à distance une équipe qatarie restée dans le match.

Khoukhi sauve le Qatar au bout du temps additionnel

Le tournant qatari est venu dans les dernières secondes. Boualem Khoukhi, titulaire en défense aux côtés de Pedro Miguel, Ayoub Al Oui et Homam Al-Amin, a égalisé à la 90+4e minute sur une passe de Homam Al-Amin. Ce but a récompensé la résistance d’une équipe longtemps dominée dans les chiffres, mais encore en vie jusqu’au bout.

Julen Lopetegui avait aligné le Qatar en 4-3-3 avec Mahmud Abunad dans le but, Assim Madibo et Issa Laye au milieu, puis Akram Afif, Edmilson Junior et Yusuf Abdurisag devant. Les changements opérés après l’heure de jeu ont accompagné la tentative de relance qatarie, avant l’entrée d’Hassan Al Haydos dans les dernières minutes.

Mahmud Abunad a aussi compté dans le nul qatari. Le gardien a terminé avec cinq arrêts, alors que la Suisse a cadré sept tentatives. Le Qatar n’a cadré que trois fois, mais a converti l’une de ses dernières situations par Khoukhi.

La Suisse paie son manque de marge

La Suisse avait pourtant eu la main sur une grande partie de la rencontre. Avec Gregor Kobel dans le but, une ligne défensive composée de Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez, puis un milieu porté par Xhaka, Freuler et Michel Aebischer, l’équipe de Murat Yakin a longtemps contrôlé le ballon.

Les Helvètes ont fini avec 69 pour cent de possession et 25 tirs, dont sept cadrés. Embolo, auteur du but suisse, a aussi pesé dans l’animation offensive, tandis que Vargas a multiplié les passes clés. Akanji et Elvedi ont participé à la maîtrise, mais la Suisse n’a pas su transformer cette supériorité en écart décisif.

Murat Yakin a fait entrer Dan Ndoye et Michel Aebischer dans une séquence de changements à la 65e minute selon la feuille d’événements, puis Rubén Vargas a été concerné par un remplacement à la 79e. En fin de match, Ricardo Rodríguez et Remo Freuler ont également quitté la pelouse dans une dernière rotation suisse.

Le nul laisse les deux équipes avec un point après cette affiche du groupe B. La Suisse pourra regretter une avance précoce non préservée. Le Qatar, lui, retient surtout une égalisation tardive qui maintient intactes ses chances dans une phase de groupes où la différence entre victoire et défaite s’est jouée dans les ultimes instants.

Qatar Termine 1-1 Levi's Stadium Suisse Suisse Fil du match 16' Carton jaune - M. Abunada (Qatar, 16e) 17' But - B. Embolo (Suisse, 17e) 23' Carton jaune - J. Gaber (Qatar, 23e) 42' Carton jaune - D. Zakaria (Suisse, 42e) 60' Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi) (Qatar, 60e) 60' Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf) (Qatar, 60e) 60' Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin) (Qatar, 60e) 65' Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) (Suisse, 65e) 65' Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder) (Suisse, 65e) 79' Remplacement - A. O. Madibo (remplace M. Al Mannai) (Qatar, 79e) 79' Remplacement - R. Vargas (remplace Z. Amdouni) (Suisse, 79e) 89' Remplacement - Edmilson Junior (remplace H. Al Haydos) (Qatar, 89e) 89' Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim) (Suisse, 89e) 89' Remplacement - R. Freuler (remplace A. Jashari) (Suisse, 89e) 90+4' But - B. Khoukhi (passe H. Al Amin) (Qatar, 90+4e) Les chiffres du match Tirs cadres : Qatar 3 / Suisse 7

: Qatar 3 / Suisse 7 Tirs : Qatar 6 / Suisse 25

: Qatar 6 / Suisse 25 Possession : Qatar 31% / Suisse 69%

: Qatar 31% / Suisse 69% Corners : Qatar 3 / Suisse 9

: Qatar 3 / Suisse 9 Fautes : Qatar 12 / Suisse 11

: Qatar 12 / Suisse 11 Cartons jaunes : Qatar 2 / Suisse 1

: Qatar 2 / Suisse 1 Passes : Qatar 266 / Suisse 568

: Qatar 266 / Suisse 568 Precision des passes : Qatar 71% / Suisse 91%

: Qatar 71% / Suisse 91% xG : Qatar 0.64 / Suisse 3.15 Joueurs clés Breel Embolo (Suisse) : note 7, 1 but(s)

(Suisse) : note 7, 1 but(s) Mahmud Abunad (Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s) Gregor Kobel (Suisse) : note 7.9, 3 arret(s)

(Suisse) : note 7.9, 3 arret(s) Rubén Vargas (Suisse) : note 7.9

(Suisse) : note 7.9 Nico Elvedi (Suisse) : note 7.5

Calendrier Groupe B Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Canada - Bosnie-Herzégovine Fiche match Canada - Bosnie-Herzégovine Canada 1-1 1-1 Bosnie-Herzégovine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 11' Carton jaune - A. Johnston (Canada, 11e) 21' But - J. Lukic (passe S. Kolasinac) (Bosnie-Herzégovine, 21e) 45' Carton jaune - E. Demirovic (Bosnie-Herzégovine, 45e) 45+1' Carton jaune - J. Lukic (Bosnie-Herzégovine, 45+1e) 53' Carton jaune - L. De Fougerolles (Canada, 53e) 61' Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg) (Canada, 61e) 61' Remplacement - J. David (remplace P. David) (Canada, 61e) 61' Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed) (Canada, 61e) 62' Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar) (Bosnie-Herzégovine, 62e) 62' Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic) (Bosnie-Herzégovine, 62e) 74' Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic) (Bosnie-Herzégovine, 74e) 74' Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic) (Bosnie-Herzégovine, 74e) 76' Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) (Canada, 76e) 78' But - C. Larin (passe P. David) (Canada, 78e) 84' Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic) (Bosnie-Herzégovine, 84e) 90+1' Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio) (Canada, 90+1e) 90+3' Carton jaune - N. Katic (Bosnie-Herzégovine, 90+3e) Compositions Canada Système 4-4-2 Sélectionneur Jesse Marsch Titulaires 11 16 Maxime Crépeau Gardien 2 Alistair Johnston Défenseur 4 Luc De Fougerolles Défenseur 13 Derek Cornelius Défenseur 22 Richie Laryea Défenseur 17 Tajon Buchanan Milieu 8 Ismael Koné Milieu 7 Stephen Eustaquio Milieu 11 Liam Millar Milieu 10 Jonathan David Attaquant 12 Tani Oluwaseyi Attaquant Remplaçants 15 20 Ali Ahmed

14 Jacob Shaffelburg

24 Promise David

9 Cyle Larin

21 Jonathan Osorio

1 Dayne St. Clair

18 Owen Goodman

23 Niko Sigur

3 Alfie Jones

5 Joel Waterman

15 Moise Bombito

19 Alphonso Davies

25 Nathan-Dylan Saliba

6 Mathieu Choinière

26 Jayden Nelson Bosnie-Herzégovine Système 4-4-2 Sélectionneur Sergej Barbarez Titulaires 11 1 Nikola Vasilj Gardien 7 Amar Dedić Défenseur 18 Nikola Katić Défenseur 4 Tarik Muharemović Défenseur 5 Sead Kolašinac Défenseur 20 Esmir Bajraktarević Milieu 6 Benjamin Tahirović Milieu 13 Ivan Bašić Milieu 15 Amar Memić Milieu 10 Ermedin Demirović Attaquant 25 Jovo Lukić Attaquant Remplaçants 15 8 Armin Gigović

9 Samed Baždar

14 Ivan Šunjić

19 Kerim Alajbegović

17 Dženis Burnić

12 Mladen Jurkas

22 Martin Zlomislić

24 Arjan Malić

21 Stjepan Radeljić

3 Dennis Hadžikadunić

2 Nihad Mujakić

16 Amir Hadžiahmetović

26 Ermin Mahmic

11 Edin Džeko

23 Haris Tabaković Les chiffres du match Tirs cadres : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3

: Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3 Tirs : Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8

: Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8 Possession : Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39%

: Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39% Corners : Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4

: Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4 Fautes : Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20

: Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20 Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3

: Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3 Passes : Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270

: Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270 Precision des passes : Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64%

: Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64% xG : Canada 1.25 / Bosnie-Herzégovine 0.98 Joueurs clés Jovo Lukić (Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s)

(Canada) : note 7.7, 1 but(s) Sead Kolašinac (Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Nikola Katić (Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s) Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s)

(Canada) : note 6.9, 2 arret(s) Richie Laryea (Canada) : note 7.9

(Canada) : note 7.9 Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 7.6 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine (World Cup) Groupe B Canada Termine 1-1 BMO Field Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Resume final Voir la fiche du match Qatar - Suisse Fiche match Qatar - Suisse Qatar 1-1 1-1 Suisse Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - M. Abunada (Qatar, 16e) 17' But - B. Embolo (Suisse, 17e) 23' Carton jaune - J. Gaber (Qatar, 23e) 42' Carton jaune - D. Zakaria (Suisse, 42e) 60' Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi) (Qatar, 60e) 60' Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf) (Qatar, 60e) 60' Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin) (Qatar, 60e) 65' Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) (Suisse, 65e) 65' Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder) (Suisse, 65e) 79' Remplacement - A. O. Madibo (remplace M. Al Mannai) (Qatar, 79e) 79' Remplacement - R. Vargas (remplace Z. Amdouni) (Suisse, 79e) 89' Remplacement - Edmilson Junior (remplace H. Al Haydos) (Qatar, 89e) 89' Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim) (Suisse, 89e) 89' Remplacement - R. Freuler (remplace A. Jashari) (Suisse, 89e) 90+4' But - B. Khoukhi (passe H. Al Amin) (Qatar, 90+4e) Compositions Qatar Système 4-3-3 Sélectionneur Julen Lopetegui Titulaires 11 1 Mahmud Abunad Gardien 13 Ayoub Al Oui Défenseur 2 Pedro Miguel Défenseur 16 Boualem Khoukhi Défenseur 14 Homam Al-Amin Défenseur 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu 23 Assim Madibo Milieu 4 Issa Laye Milieu 8 Edmilson Junior Attaquant 15 Yusuf Abdurisag Attaquant 11 Akram Afif Attaquant Remplaçants 15 20 Ahmed Fathi

12 Karim Boudiaf

7 Ahmed Alaaeldin

22 Meshaal Barsham

21 Salah Zakaria

3 Lucas Mendes

18 Sultan Al-Brake

25 Al-Hashmi Al-Hussain

6 Abdelaziz Hatem

17 Ahmed Al-Ganehi

26 Mohamed Naceur Almanai

19 Almoez Ali

9 Mohammed Muntari

24 Tahsin Mohammed Jamshid

10 Hassan Al Haydos Suisse Système 4-3-3 Sélectionneur Murat Yakin Titulaires 11 1 Gregor Kobel Gardien 6 Denis Zakaria Défenseur 4 Nico Elvedi Défenseur 5 Manuel Akanji Défenseur 13 Ricardo Rodríguez Défenseur 20 Michel Aebischer Milieu 10 Granit Xhaka Milieu 8 Remo Freuler Milieu 11 Dan Ndoye Attaquant 7 Breel Embolo Attaquant 17 Rubén Vargas Attaquant Remplaçants 15 22 Fabian Rieder

9 Johan Manzambi

12 Yvon Mvogo

21 Marvin Keller

25 Luca Jaquez

18 Eray Cömert

24 Aurèle Amenda

15 Djibril Sow

3 Silvan Widmer

2 Miro Muheim

16 Christian Fassnacht

14 Ardon Jashari

26 Cédric Itten

23 Zeki Amdouni

19 Noah Okafor Les chiffres du match Tirs cadres : Qatar 3 / Suisse 7

: Qatar 3 / Suisse 7 Tirs : Qatar 6 / Suisse 25

: Qatar 6 / Suisse 25 Possession : Qatar 31% / Suisse 69%

: Qatar 31% / Suisse 69% Corners : Qatar 3 / Suisse 9

: Qatar 3 / Suisse 9 Fautes : Qatar 12 / Suisse 11

: Qatar 12 / Suisse 11 Cartons jaunes : Qatar 2 / Suisse 1

: Qatar 2 / Suisse 1 Passes : Qatar 266 / Suisse 568

: Qatar 266 / Suisse 568 Precision des passes : Qatar 71% / Suisse 91%

: Qatar 71% / Suisse 91% xG : Qatar 0.64 / Suisse 3.15 Joueurs clés Breel Embolo (Suisse) : note 7, 1 but(s)

(Suisse) : note 7, 1 but(s) Mahmud Abunad (Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s) Gregor Kobel (Suisse) : note 7.9, 3 arret(s)

(Suisse) : note 7.9, 3 arret(s) Rubén Vargas (Suisse) : note 7.9

(Suisse) : note 7.9 Nico Elvedi (Suisse) : note 7.5

(Suisse) : note 7.5 Homam Al-Amin (Qatar) : note 7.3

(Qatar) : note 7.3 Manuel Akanji (Suisse) : note 7.3

(Suisse) : note 7.3 Ricardo Rodríguez (Suisse) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 14/11/2018 Suisse 0-1 Qatar (Friendlies) Groupe B Qatar Termine 1-1 Levi's Stadium Suisse Suisse Resume final Voir la fiche du match Suisse - Bosnie-Herzégovine Fiche match Suisse - Bosnie-Herzégovine Suisse 20:00 A venir Bosnie-Herzégovine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Suisse A venir 20:00 SoFi Stadium Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Voir la fiche du match Canada - Qatar Fiche match Canada - Qatar Canada 23:00 A venir Qatar Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Canada A venir 23:00 BC Place Qatar Qatar Voir la fiche du match Suisse - Canada Fiche match Suisse - Canada Suisse 20:00 A venir Canada Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Suisse A venir 20:00 BC Place Canada Canada Voir la fiche du match Bosnie-Herzégovine - Qatar Fiche match Bosnie-Herzégovine - Qatar Bosnie-Herzégovine 20:00 A venir Qatar Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Bosnie-Herzégovine A venir 20:00 Lumen Field Qatar Qatar