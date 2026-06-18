Mondial 2026 : la Colombie bat l’Ouzbékistan 3-1 grâce à Luis Díaz

La Colombie a battu l’Ouzbékistan 3-1, jeudi 18 juin à l’Estadio Azteca de Mexico, pour son entrée dans le groupe K du Mondial 2026. Décisif sur l’ouverture du score puis buteur en seconde période, Luis Díaz a porté la sélection de Nestor Lorenzo, qui réussit son retour en Coupe du monde et prend les trois premiers points.
La rencontre opposait une Colombie absente du Mondial 2022 à une équipe ouzbèke qui dispute la première Coupe du monde de son histoire. L’Ouzbékistan de Fabio Cannavaro arrivait avec un parcours de qualification asiatique solide, tandis que la Colombie avait validé son billet en terminant troisième des éliminatoires sud-américaines.
La Colombie a pris l’avantage à la 40e minute par Daniel Muñoz, servi par Luis Díaz. Avant ce premier but, Johan Mojica avait été averti dès la 7e minute côté colombien, puis Abdukodir Khusanov avait reçu un carton jaune à la 34e pour l’Ouzbékistan.
L’Ouzbékistan a répondu au retour de la seconde période. Abbosbek Fayzullaev a égalisé à la 60e minute, relançant une équipe organisée en 3-4-2-1 autour d’Utkir Yusupov, Khusanov, Rustam Ashurmatov, Otabek Shukurov, Oston Urunov et Eldor Shomurodov.
La réaction colombienne a été immédiate. Cinq minutes après l’égalisation, Luis Díaz a redonné l’avantage aux Cafeteros sur une passe de Gustavo Puerta. Jaminton Campaz a ensuite scellé le score dans le temps additionnel, à la 90+9e minute, servi par Cucho Hernández.
Luis Díaz pèse sur le match
Dans le 4-3-3 de Nestor Lorenzo, la Colombie a débuté avec Camilo Vargas dans le but, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Johan Mojica en défense, puis Gustavo Puerta, Jefferson Lerma et Jhon Arias dans l’entrejeu. Devant, James Rodríguez, Luis Javier Suárez et Luis Díaz formaient le trio offensif.
Le poids de Díaz a été central dans le résultat. L’ailier a signé une passe décisive pour Muñoz avant d’inscrire le but du 2-1, moment clé d’un match que la Colombie a fini par contrôler au tableau d’affichage. Les chiffres confirment aussi une équipe colombienne plus présente avec 63 % de possession et 14 tirs, contre six tentatives pour l’Ouzbékistan.
Fayzullaev récompense l’Ouzbékistan
Pour sa première sortie mondiale, l’Ouzbékistan a trouvé une réponse par Fayzullaev, l’un des titulaires placés derrière Shomurodov dans le système de Cannavaro. Le but de la 60e minute a maintenu le suspense, mais la sélection asiatique n’a pas conservé longtemps l’équilibre après l’égalisation.
Ce revers laisse l’Ouzbékistan sans point après son premier match dans le groupe K. La Colombie, elle, lance sa campagne avec une victoire construite autour de ses cadres et d’une efficacité retrouvée dans les moments importants.
Ouzbékistan
Termine
1-3
Estadio Azteca Colombie
18/06/2026 03:00
·
Groupe K
Fil du match
7' Carton jaune - J. Mojica Colombie, 7e 34' Carton jaune - A. Khusanov Ouzbékistan, 34e 40' ⚽ But - D. Munoz 0-1 Colombie · Passe : L. Diaz 46' ↑↓ Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov) Ouzbékistan, 46e 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev) Ouzbékistan, 46e 60' ⚽ But - A. Fayzullaev 1-1 Ouzbékistan 65' ⚽ But - L. Diaz 1-2 Colombie · Passe : G. Puerta 72' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz) Colombie, 72e 77' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov) Ouzbékistan, 77e 77' ↑↓ Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov) Ouzbékistan, 77e 80' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez) Colombie, 80e 80' ↑↓ Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios) Colombie, 80e 90+3' ↑↓ Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez) Colombie, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano) Colombie, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev) Ouzbékistan, 90+3e 90+9' ⚽ But - J. Campaz 1-3 Colombie · Passe : C. Hernandez
Les chiffres du match
Tirs cadres : Ouzbékistan 2 / Colombie 3 Tirs : Ouzbékistan 6 / Colombie 14 Possession : Ouzbékistan 37% / Colombie 63% Corners : Ouzbékistan 3 / Colombie 4 Fautes : Ouzbékistan 14 / Colombie 10 Cartons jaunes : Ouzbékistan 1 / Colombie 1 Passes : Ouzbékistan 287 / Colombie 511 Precision des passes : Ouzbékistan 76% / Colombie 86% xG : Ouzbékistan 1.14 / Colombie 1.43
Joueurs clés
Luis Díaz (Colombie) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.5, 1 but(s) Abbosbek Fayzullaev (Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s) Gustavo Puerta (Colombie) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Camilo Vargas (Colombie) : note 6.2, 2 arret(s)
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
6' ⚽ But - J. Neves 1-0 Portugal · Passe : P. Neto 13' Carton jaune - B. Silva Portugal, 13e 32' Carton jaune - C. Mbemba RD Congo, 32e 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 RD Congo · Passe : A. Masuaku 46' ↑↓ Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao) Portugal, 46e 57' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) RD Congo, 57e 71' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao) Portugal, 71e 72' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo) Portugal, 72e 74' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) RD Congo, 74e 74' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) RD Congo, 74e 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos) Portugal, 83e 85' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) RD Congo, 85e 85' ↑↓ Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu) RD Congo, 85e 88' Carton jaune - N. Semedo Portugal, 88e 90+2' Carton jaune - T. Araujo Portugal, 90+2e
Compositions
Titulaires 11
1
Diogo Costa
Gardien
20
João Cancelo
Défenseur
4
Tomás Araújo
Défenseur
13
Renato Veiga
Défenseur
25
Nuno Mendes
Défenseur
15
João Neves
Milieu
23
Vitinha
Milieu
10
Bernardo Silva
Milieu
8
Bruno Fernandes
Milieu
18
Pedro Neto
Milieu
7
Cristiano Ronaldo
Attaquant
Remplaçants 15
12
José Sá
22
Rui Silva
2
Nélson Semedo
3
Rúben Dias
5
Diogo Dalot
14
Gonçalo Inácio
6
Matheus Nunes
24
Samú Costa
21
Rúben Neves
16
Francisco Trincão
19
Gonçalo Guedes
9
Gonçalo Ramos
11
João Félix
17
Rafael Leão
26
Francisco Conceição
Titulaires 11
1
Lionel Mpasi Nzau
Gardien
2
Aaron Wan-Bissaka
Défenseur
22
Chancel Mbemba
Défenseur
4
Axel Tuanzebe
Défenseur
3
Steve Kapuadi
Défenseur
26
Arthur Masuaku
Défenseur
6
Ngal'ayel Mukau
Milieu
8
Samuel Moutoussamy
Milieu
25
Edo Kayembe
Milieu
20
Yoane Wissa
Attaquant
17
Cédric Bakambu
Attaquant
Remplaçants 15
16
Timothy Fayulu
21
Matthieu Epolo
5
Dylan Batubinsika
12
Joris Kayembe
24
Gedeon Kalulu
7
Nathanaël Mbuku
10
Théo Bongonda
14
Noah Sadiki
15
Aaron Tshibola
18
Charles Pickel
9
Brian Cipenga
11
Gaël Kakuta
13
Meschak Elia
19
Fiston Mayele
23
Simon Banza
Les chiffres du match
Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 2 Tirs : Portugal 3 / RD Congo 7 Possession : Portugal 78% / RD Congo 22% Corners : Portugal 3 / RD Congo 4 Fautes : Portugal 5 / RD Congo 10 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 1 Passes : Portugal 662 / RD Congo 179 Precision des passes : Portugal 94% / RD Congo 82% xG : Portugal 0.24 / RD Congo 0.69
Joueurs clés
João Neves (Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Yoane Wissa (RD Congo) : note 7.2, 1 but(s) Pedro Neto (Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Arthur Masuaku (RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Vitinha (Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.3 Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.2 Diogo Costa (Portugal) : note 6.6, 1 arret(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
17/06
Groupe K
Portugal
Termine
1-1
NRG Stadium RD Congo
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' Carton jaune - J. Mojica Colombie, 7e 34' Carton jaune - A. Khusanov Ouzbékistan, 34e 40' ⚽ But - D. Munoz 0-1 Colombie · Passe : L. Diaz 46' ↑↓ Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov) Ouzbékistan, 46e 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev) Ouzbékistan, 46e 60' ⚽ But - A. Fayzullaev 1-1 Ouzbékistan 65' ⚽ But - L. Diaz 1-2 Colombie · Passe : G. Puerta 72' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz) Colombie, 72e 77' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov) Ouzbékistan, 77e 77' ↑↓ Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov) Ouzbékistan, 77e 80' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez) Colombie, 80e 80' ↑↓ Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios) Colombie, 80e 90+3' ↑↓ Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez) Colombie, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano) Colombie, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev) Ouzbékistan, 90+3e 90+9' ⚽ But - J. Campaz 1-3 Colombie · Passe : C. Hernandez
Compositions
Titulaires 11
1
Utkir Yusupov
Gardien
2
Abdukodir Khusanov
Défenseur
18
Abdulla Abdullaev
Défenseur
5
Rustam Ashurmatov
Défenseur
24
Bekhruz Karimov
Milieu
6
Akmal Mozgovoy
Milieu
7
Otabek Shukurov
Milieu
13
Sherzod Nasrullaev
Milieu
22
Abbosbek Fayzullaev
Attaquant
11
Oston Urunov
Attaquant
14
Eldor Shomurodov
Attaquant
Remplaçants 15
4
Farrukh Sayfiev
17
Dostonbek Khamdamov
12
Abduvokhid Nematov
16
Botirali Ergashev
3
Khozhiakbar Alizhonov
15
Umarbek Eshmuradov
25
Avazbek Ulmasaliyev
26
Jakhongir Urozov
8
Jamshid Iskandarov
9
Odiljon Khamrobekov
10
Ruslanbek Jiyanov
19
Azizjon Ganiev
23
Sherzod Esanov
20
Azizbek Amanov
21
Igor Sergeev
Titulaires 11
12
Camilo Vargas
Gardien
2
Daniel Muñoz
Défenseur
23
Davinson Sánchez
Défenseur
3
Jhon Lucumí
Défenseur
17
Johan Mojica
Défenseur
14
Gustavo Puerta
Milieu
16
Jefferson Lerma
Milieu
11
Jhon Arias
Milieu
10
James Rodríguez
Attaquant
25
Luis Javier Suárez
Attaquant
7
Luis Díaz
Attaquant
Remplaçants 15
24
Álvaro Montero
1
David Ospina
22
Deiver Machado
4
Santiago Arias
18
Willer Ditta
13
Yerry Mina
5
Kevin Castaño
6
Richard Ríos
8
Jorge Carrascal
15
Juan Portilla
20
Juan Fernando Quintero
21
Jaminton Campaz
26
Andrés Gómez
9
Jhon Córdoba
19
Cucho Hernández
Les chiffres du match
Tirs cadres : Ouzbékistan 2 / Colombie 3 Tirs : Ouzbékistan 6 / Colombie 14 Possession : Ouzbékistan 37% / Colombie 63% Corners : Ouzbékistan 3 / Colombie 4 Fautes : Ouzbékistan 14 / Colombie 10 Cartons jaunes : Ouzbékistan 1 / Colombie 1 Passes : Ouzbékistan 287 / Colombie 511 Precision des passes : Ouzbékistan 76% / Colombie 86% xG : Ouzbékistan 1.14 / Colombie 1.43
Joueurs clés
Luis Díaz (Colombie) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.5, 1 but(s) Abbosbek Fayzullaev (Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s) Gustavo Puerta (Colombie) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Camilo Vargas (Colombie) : note 6.2, 2 arret(s) Abdulla Abdullaev (Ouzbékistan) : note 7 Otabek Shukurov (Ouzbékistan) : note 6.9 Jefferson Lerma (Colombie) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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18/06
Groupe K
Ouzbékistan
Termine
1-3
Estadio Azteca Colombie
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Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
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23/06
Groupe K
Portugal
A venir
18:00
NRG Stadium Ouzbékistan
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Compositions
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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24/06
Groupe K
Colombie
A venir
03:00
Estadio Akron RD Congo
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Confrontations
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Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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28/06
Groupe K
Colombie
A venir
00:30
Hard Rock Stadium Portugal
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Compositions
Statistiques
Confrontations
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Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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28/06
Groupe K
RD Congo
A venir
00:30
Mercedes-Benz Stadium Ouzbékistan
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Colombie 1 1 0 0 3 1 2 3 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1 Ouzbékistan 1 0 0 1 1 3 -2 0
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