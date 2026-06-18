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Mondial 2026 : la Colombie bat l’Ouzbékistan 3-1 grâce à Luis Díaz

La Colombie a battu l’Ouzbékistan 3-1, jeudi 18 juin à l’Estadio Azteca de Mexico, pour son entrée dans le groupe K du Mondial 2026. Décisif sur l’ouverture du score puis buteur en seconde période, Luis Díaz a porté la sélection de Nestor Lorenzo, qui réussit son retour en Coupe du monde et prend les trois premiers points.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Ouzbékistan VS Colombie, le 18/06/2026 03:00, stade Estadio Azteca
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
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SOMMAIRE

La rencontre opposait une Colombie absente du Mondial 2022 à une équipe ouzbèke qui dispute la première Coupe du monde de son histoire. L’Ouzbékistan de Fabio Cannavaro arrivait avec un parcours de qualification asiatique solide, tandis que la Colombie avait validé son billet en terminant troisième des éliminatoires sud-américaines.

La Colombie a pris l’avantage à la 40e minute par Daniel Muñoz, servi par Luis Díaz. Avant ce premier but, Johan Mojica avait été averti dès la 7e minute côté colombien, puis Abdukodir Khusanov avait reçu un carton jaune à la 34e pour l’Ouzbékistan.

L’Ouzbékistan a répondu au retour de la seconde période. Abbosbek Fayzullaev a égalisé à la 60e minute, relançant une équipe organisée en 3-4-2-1 autour d’Utkir Yusupov, Khusanov, Rustam Ashurmatov, Otabek Shukurov, Oston Urunov et Eldor Shomurodov.

La réaction colombienne a été immédiate. Cinq minutes après l’égalisation, Luis Díaz a redonné l’avantage aux Cafeteros sur une passe de Gustavo Puerta. Jaminton Campaz a ensuite scellé le score dans le temps additionnel, à la 90+9e minute, servi par Cucho Hernández.

Luis Díaz pèse sur le match

Dans le 4-3-3 de Nestor Lorenzo, la Colombie a débuté avec Camilo Vargas dans le but, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Johan Mojica en défense, puis Gustavo Puerta, Jefferson Lerma et Jhon Arias dans l’entrejeu. Devant, James Rodríguez, Luis Javier Suárez et Luis Díaz formaient le trio offensif.

Le poids de Díaz a été central dans le résultat. L’ailier a signé une passe décisive pour Muñoz avant d’inscrire le but du 2-1, moment clé d’un match que la Colombie a fini par contrôler au tableau d’affichage. Les chiffres confirment aussi une équipe colombienne plus présente avec 63 % de possession et 14 tirs, contre six tentatives pour l’Ouzbékistan.

Fayzullaev récompense l’Ouzbékistan

Pour sa première sortie mondiale, l’Ouzbékistan a trouvé une réponse par Fayzullaev, l’un des titulaires placés derrière Shomurodov dans le système de Cannavaro. Le but de la 60e minute a maintenu le suspense, mais la sélection asiatique n’a pas conservé longtemps l’équilibre après l’égalisation.

Ce revers laisse l’Ouzbékistan sans point après son premier match dans le groupe K. La Colombie, elle, lance sa campagne avec une victoire construite autour de ses cadres et d’une efficacité retrouvée dans les moments importants.

Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
18/06/2026 03:00 Groupe K
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'Carton jaune - J. MojicaColombie, 7e
  2. 34'Carton jaune - A. KhusanovOuzbékistan, 34e
  3. 40'But - D. Munoz0-1Colombie · Passe : L. Diaz
  4. 46'Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov)Ouzbékistan, 46e
  5. 46'Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev)Ouzbékistan, 46e
  6. 60'But - A. Fayzullaev1-1Ouzbékistan
  7. 65'But - L. Diaz1-2Colombie · Passe : G. Puerta
  8. 72'Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz)Colombie, 72e
  9. 77'Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov)Ouzbékistan, 77e
  10. 77'Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov)Ouzbékistan, 77e
  11. 80'Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez)Colombie, 80e
  12. 80'Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios)Colombie, 80e
  13. 90+3'Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez)Colombie, 90+3e
  14. 90+3'Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano)Colombie, 90+3e
  15. 90+3'Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev)Ouzbékistan, 90+3e
  16. 90+9'But - J. Campaz1-3Colombie · Passe : C. Hernandez
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Ouzbékistan 2 / Colombie 3
  • Tirs : Ouzbékistan 6 / Colombie 14
  • Possession : Ouzbékistan 37% / Colombie 63%
  • Corners : Ouzbékistan 3 / Colombie 4
  • Fautes : Ouzbékistan 14 / Colombie 10
  • Cartons jaunes : Ouzbékistan 1 / Colombie 1
  • Passes : Ouzbékistan 287 / Colombie 511
  • Precision des passes : Ouzbékistan 76% / Colombie 86%
  • xG : Ouzbékistan 1.14 / Colombie 1.43
Joueurs clés
  • Luis Díaz (Colombie) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
  • Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.5, 1 but(s)
  • Abbosbek Fayzullaev (Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s)
  • Gustavo Puerta (Colombie) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)
  • Camilo Vargas (Colombie) : note 6.2, 2 arret(s)
Calendrier Groupe K
Voir le Calendrier Complet
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
Groupe K
Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
Resume final
Groupe K
Portugal
A venir NRG Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Colombie
A venir Estadio Akron
RD Congo
Groupe K
Colombie
A venir Hard Rock Stadium
Portugal
Groupe K
RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Colombie11003123
Portugal10101101
RD Congo10101101
Ouzbékistan100113-20
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