Mondial 2026 : l’Angleterre s’impose 6-4 face à la France pour la troisième place

Le match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026, opposant la France à l’Angleterre, s’est conclu par une victoire spectaculaire des Anglais sur le score de 6-4. La rencontre s’est déroulée le 18 juillet 2026 au Hard Rock Stadium de Miami dans des conditions climatiques chaudes et humides qui ont marqué le rythme du jeu.

Après leurs éliminations en demi-finales, les deux nations cherchaient à finir le tournoi sur une note positive. Ce duel offensif très ouvert a vu l’Angleterre prendre un avantage conséquent dès la première mi-temps, inscrivant quatre buts tandis que les Bleus restaient muets jusqu’à la pause. La rencontre a ensuite basculé en une véritable bataille à buts, révélant la capacité des deux équipes à revenir et résister.

En première période, l’Angleterre a pris les commandes rapidement avec un but de Declan Rice dès la 3e minute suivi par des réalisations d’Ezri Konsa (18e) et de Bukayo Saka, auteur d’un doublé juste avant la pause (37e et 45+1e). Ce premier acte lourd a placé la France dans une position délicate.

La réaction française est venue en seconde période grâce à Kylian Mbappé, qui s’est offert un doublé (48e, 66e), et Bradley Barcola (54e). Malgré ce sursaut, l’Angleterre a réussi à maintenir son avance. Bukayo Saka a conforté l’écart d’un troisième but (87e) avant que Jude Bellingham ne marque dans le temps additionnel (90+8e). Ousmane Dembélé a réduit le score pour la France à la dernière minute (90+6e), sans changer l’issue.

Ce match riche en buts illustre la solidité offensive des deux équipes, avec notamment trois joueurs anglais à deux buts ou plus, et la combativité française qui n’a jamais abandonné malgré un retard important. Les choix tactiques n’ont pas suffi aux Bleus pour contrer la dynamique anglaise, qui s’est montrée plus efficace dans les zones dangereuses tout au long de la rencontre.

Le bilan offensif de l’Angleterre couronne une performance collective

L’Angleterre a démontré une efficacité redoutable en attaque, notamment grâce à Bukayo Saka et Jude Bellingham, piliers du milieu et de l’aile, ainsi qu’un Ezri Konsa solide en défense mais ponctuant de contributions offensives majeures. Le jeune attaquant Marcus Rashford, impliqué dans les actions dès l’entame, a alimenté le jeu côté gauche avec l’aide de Djed Spence. Declan Rice a lancé les hostilités dès les premiers instants et a assumé son rôle de leader au milieu.

La France fidèle à son style mais freinée par une entame chaotique

La France a tenté de tenir son style habituel fait de maîtrise technique et de mouvements rapides, mais s’est heurtée à une défense anglaise bien organisée. Kylian Mbappé s’est affirmé comme l’atout principal avec ses deux buts, soutenu par Bradley Barcola et Ousmane Dembélé qui a réussi à trouver le chemin des filets tardivement. Malgré les efforts de Charlison Benschop et Jarrell Quansah, les Bleus n’ont pu rattraper le large déficit initial imposé en première période.

France Termine 4-6 Miami Stadium Angleterre Angleterre Fil du match 2' LIVE 2' A Rashford ball is aimed for Toney and headed away by Lacroix… 1' LIVE 1' France, in break from tourney tradition, do not hoof the ball out of play. Did they not get the memo? It’s at a slow pace, it’s hot and muggy out there. Djed Spence and Marcus Rashford link early down the left. Jarrell Quansah is playing on the right. Charl... 3' ⚽ 3' But Declan Rice (Angleterre) 18' ⚽ 18' But Ezri Konsa (Angleterre) 48' ⚽ 48' But Kylian Mbappé (France) 66' ⚽ 66' But Kylian Mbappé (France) 54' ⚽ 54' But Bradley Barcola (France) 37' ⚽ 37' But Bukayo Saka (Angleterre) 45+1' ⚽ 45+1' But Bukayo Saka (Angleterre) 90+6' ⚽ 90+6' But Ousmane Dembélé (France) 87' ⚽ 87' But Bukayo Saka (Angleterre) 90+8' ⚽ 90+8' But Jude Bellingham (Angleterre) Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Aucune statistique joueur exploitable n est encore disponible pour ce match.