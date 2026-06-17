Mondial 2026 : le Portugal et la RD Congo se neutralisent pour leur entrée dans le groupe K

Le Portugal et la RD Congo ont fait match nul 1-1, mercredi 17 juin 2026 au NRG Stadium de Houston, pour leur premier match du groupe K du Mondial 2026. João Neves a ouvert le score dès la 6e minute pour les Portugais, avant l’égalisation de Yoane Wissa dans le temps additionnel de la première période.

Ce résultat donne un point à chaque sélection dans une entrée en matière serrée. Le Portugal de Roberto Martinez, aligné en 4-2-3-1 autour de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha et Pedro Neto, n’a pas réussi à capitaliser sur son avantage précoce. La RD Congo de Sébastien Desabre, organisée en 5-3-2 avec Chancel Mbemba, Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Yoane Wissa et Cédric Bakambu, a répondu avant la pause.

Le match a rapidement basculé en faveur du Portugal. Servi par Pedro Neto, João Neves a marqué à la 6e minute pour lancer la sélection portugaise. Bernardo Silva a ensuite reçu un avertissement à la 13e minute, dans une première période où les Congolais ont dû contenir la maîtrise technique adverse.

La RD Congo est restée dans le match et a été récompensée juste avant le retour aux vestiaires. Après un carton jaune adressé à Chancel Mbemba à la 32e minute, Yoane Wissa a égalisé à la 45+5e sur un service d’Arthur Masuaku. Ce but a replacé les Léopards à hauteur au moment le plus important de la première période.

La suite n’a pas permis au Portugal de reprendre l’avantage. Les chiffres traduisent un contraste net entre possession et efficacité. La Seleção a conservé 78 % du ballon et réussi 621 passes, mais elle n’a cadré qu’une seule frappe sur trois tentatives. La RD Congo a davantage tenté, avec sept tirs dont deux cadrés, tout en évoluant plus bas dans son bloc.

La seconde période a aussi été marquée par l’application d’une règle destinée à limiter les pertes de temps. À la 52e minute, le gardien congolais Lionel Mpasi a tardé à relancer et le Portugal a obtenu un corner. L’épisode n’a pas modifié le score, mais il a rappelé l’attention portée à la gestion du temps dans cette Coupe du monde.

Les deux bancs ont été sollicités après la pause, sans changer l’issue de la rencontre. Le Portugal a terminé avec deux nouveaux avertissements, pour Nélson Semedo à la 88e minute puis Tomás Araújo à la 90+2e. La RD Congo a préservé le nul jusqu’au coup de sifflet final.

Avec ce 1-1, le Portugal laisse échapper deux points après avoir mené très tôt. La RD Congo, elle, valide une entrée solide dans le groupe K face à un adversaire doté de cadres offensifs majeurs. La suite de la phase de groupes dira le poids réel de ce nul dans la course à la qualification.

Portugal Termine 1-1 NRG Stadium RD Congo Fil du match 6' ⚽ But - J. Neves 1-0 13' Carton jaune - B. Silva 32' Carton jaune - C. Mbemba 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 46' ↑↓ Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao) 57' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) 71' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao) 72' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo) 74' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) 74' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos) 85' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) 85' ↑↓ Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu) 88' Carton jaune - N. Semedo 90+2' Carton jaune - T. Araujo Les chiffres du match Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 2

: Portugal 1 / RD Congo 2 Tirs : Portugal 3 / RD Congo 7

: Portugal 3 / RD Congo 7 Possession : Portugal 78% / RD Congo 22%

: Portugal 78% / RD Congo 22% Corners : Portugal 3 / RD Congo 4

: Portugal 3 / RD Congo 4 Fautes : Portugal 5 / RD Congo 10

: Portugal 5 / RD Congo 10 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 1

: Portugal 1 / RD Congo 1 Passes : Portugal 662 / RD Congo 179

: Portugal 662 / RD Congo 179 Precision des passes : Portugal 94% / RD Congo 82%

: Portugal 94% / RD Congo 82% xG : Portugal 0.24 / RD Congo 0.69 Joueurs clés João Neves (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)

(Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Yoane Wissa (RD Congo) : note 7.2, 1 but(s)

(RD Congo) : note 7.2, 1 but(s) Pedro Neto (Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Arthur Masuaku (RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Vitinha (Portugal) : note 7.5

Calendrier Groupe K Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Portugal - RD Congo Fiche match Portugal - RD Congo Portugal 1-1 1-1 RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - J. Neves 1-0 13' Carton jaune - B. Silva 32' Carton jaune - C. Mbemba 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 46' ↑↓ Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao) 57' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) 71' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao) 72' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo) 74' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) 74' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos) 85' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) 85' ↑↓ Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu) 88' Carton jaune - N. Semedo 90+2' Carton jaune - T. Araujo Compositions Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 4 Tomás Araújo Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 10 Bernardo Silva Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 18 Pedro Neto Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 12 José Sá

22 Rui Silva

2 Nélson Semedo

3 Rúben Dias

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

24 Samú Costa

21 Rúben Neves

16 Francisco Trincão

19 Gonçalo Guedes

9 Gonçalo Ramos

11 João Félix

17 Rafael Leão

26 Francisco Conceição RD Congo Système 5-3-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 3 Steve Kapuadi Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 6 Ngal'ayel Mukau Milieu 8 Samuel Moutoussamy Milieu 25 Edo Kayembe Milieu 20 Yoane Wissa Attaquant 17 Cédric Bakambu Attaquant Remplaçants 15 16 Timothy Fayulu

21 Matthieu Epolo

5 Dylan Batubinsika

12 Joris Kayembe

24 Gedeon Kalulu

7 Nathanaël Mbuku

10 Théo Bongonda

14 Noah Sadiki

15 Aaron Tshibola

18 Charles Pickel

9 Brian Cipenga

11 Gaël Kakuta

13 Meschak Elia

19 Fiston Mayele

23 Simon Banza Les chiffres du match Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 2

: Portugal 1 / RD Congo 2 Tirs : Portugal 3 / RD Congo 7

: Portugal 3 / RD Congo 7 Possession : Portugal 78% / RD Congo 22%

: Portugal 78% / RD Congo 22% Corners : Portugal 3 / RD Congo 4

: Portugal 3 / RD Congo 4 Fautes : Portugal 5 / RD Congo 10

: Portugal 5 / RD Congo 10 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 1

: Portugal 1 / RD Congo 1 Passes : Portugal 662 / RD Congo 179

: Portugal 662 / RD Congo 179 Precision des passes : Portugal 94% / RD Congo 82%

: Portugal 94% / RD Congo 82% xG : Portugal 0.24 / RD Congo 0.69 Joueurs clés João Neves (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)

(Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Yoane Wissa (RD Congo) : note 7.2, 1 but(s)

(RD Congo) : note 7.2, 1 but(s) Pedro Neto (Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Arthur Masuaku (RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Vitinha (Portugal) : note 7.5

(Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.3

(Portugal) : note 7.3 Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.2

(Portugal) : note 7.2 Diogo Costa (Portugal) : note 6.6, 1 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal Termine 1-1 NRG Stadium RD Congo Resume final Voir la fiche du match Ouzbékistan - Colombie Fiche match Ouzbékistan - Colombie Ouzbékistan 03:00 A venir Colombie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Ouzbékistan A venir 03:00 Estadio Azteca Colombie Colombie Voir la fiche du match Portugal - Ouzbékistan Fiche match Portugal - Ouzbékistan Portugal 18:00 A venir Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal A venir 18:00 NRG Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan Voir la fiche du match Colombie - RD Congo Fiche match Colombie - RD Congo Colombie 03:00 A venir RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie A venir 03:00 Estadio Akron RD Congo Voir la fiche du match Colombie - Portugal Fiche match Colombie - Portugal Colombie 00:30 A venir Portugal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie A venir 00:30 Hard Rock Stadium Portugal Portugal Voir la fiche du match RD Congo - Ouzbékistan Fiche match RD Congo - Ouzbékistan RD Congo 00:30 A venir Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K RD Congo A venir 00:30 Mercedes-Benz Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan