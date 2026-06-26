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Mondial 2026 : Le Japon et la Suède se neutralisent avec un match nul 1-1 au Groupe F

Le Japon et la Suède ont conclu leur rencontre du Groupe F du Mondial 2026 sur un score de 1-1, ce 26 juin 2026 au AT&T Stadium. Ce résultat maintient les deux équipes en lice pour la qualification en 16es de finale, avec le Japon qui conserve la deuxième place du groupe et la Suède qui reste troisième.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Le match s’est déroulé dans un contexte où les deux sélections cherchaient à asseoir leur position dans un Groupe F très serré après les deux premières journées. Le Japon, fort de sa large victoire 4-0 contre la Tunisie, voulait confirmer sa forme face à une Suède qui venait de subir une lourde défaite 5-1 contre les Pays-Bas. Ce point du match nul laisse le groupe ouvert avant la dernière journée.

La rencontre a vu le Japon ouvrir le score à la 56e minute grâce à Daizen Maeda, bien servi par Ritsu Doan, montrant l’efficacité offensive des Nippons avec leur système en 3-4-3. Mais la réponse suédoise fut rapide, Anthony Elanga égalisant à la 62e minute sur une passe de Viktor Gyökeres. Les changements effectués par les deux sélectionneurs ont animé le second acte, sans toutefois faire basculer le résultat. Côté discipline, plusieurs cartons jaunes ont été distribués dont un pour Isak Hien (Suède) et Shogo Taniguchi (Japon).

Le Japon, dirigé par Hajime Moriyasu, a aligné un dispositif en 3-4-3 avec le gardien Z. Suzuki, des défenseurs A. Seko, K. Itakura et H. Ito, ainsi qu’un milieu dynamique avec D. Kamada et A. Tanaka. En attaque, les hommes de tête étaient Keito Nakamura, R. Dōan et A. Ueda, ces deux derniers impliqués dans le but. Ce dispositif a mis en lumière la solidité défensive et la capacité rapide à transitions offensives du Japon.

De son côté, la Suède sous la direction de Graham Potter a opté pour un système en 3-4-1-2. La défense était emmenée par V. Lindelöf, I. Hien et G. Lagerbielke. Au milieu figurait Y. Ayari tandis qu’en attaque, A. Elanga et V. Gyökeres ont montré leur complémentarité, l’un inscrivant le but égalisateur et l’autre délivrant la passe. Le gardien J. Widell Zetterström a également eu un rôle important en réalisant plusieurs arrêts décisifs.

Le Japon – un 3-4-3 ambitieux et collectif

Le Japon a construit son jeu autour d’un schéma en 3-4-3, mêlant solidité défensive et rapidité dans les offensives. H. Moriyasu a placé Z. Suzuki dans les buts, protégé par une ligne défensive à trois avec A. Seko, K. Itakura et H. Ito. Ce système présente l’avantage de densifier le milieu et d’apporter du soutien aux ailiers, notamment D. Kamada et A. Tanaka au cœur du jeu. En attaque, D. Maeda et A. Ueda ont combiné avec R. Dōan pour créer du danger. Le but de Maeda à la 56e minute témoigne de l’efficacité collective du Japon.

La Suède – structure en 3-4-1-2 à vocation offensive

Graham Potter a choisi un 3-4-1-2 avec J. Widell Zetterström dans les cages. La défense centrale regroupait G. Lagerbielke, I. Hien et V. Lindelöf, tandis qu’au milieu Y. Ayari et G. Gudmundsson ont jonglé avec l’équilibre entre défense et attaque. La présence de Viktor Gyökeres en appui d’Anthony Elanga et Alexander Isak a offert à la Suède une ligne d’attaque complémentaire. L’égalisation rapide d’Elanga illustre la capacité suédoise à faire preuve de réactivité même contre de solides défenses.

Japon
Termine AT&T Stadium
Suède
26/06/2026 00:00 Groupe F
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 32'Carton jaune - Isak HienSuède, 32e
  2. 37'Remplacement - Isak Hien (remplace Lucas Bergvall)Suède, 37e
  3. 39'Remplacement - Ko Itakura (remplace Shogo Taniguchi)Japon, 39e
  4. 56'But - Daizen Maeda (passe Ritsu Doan)Japon, 56e
  5. 62'But - Anthony Elanga (passe Viktor Gyökeres)Suède, 62e
  6. 66'Remplacement - Ayase Ueda (remplace Koki Ogawa)Japon, 66e
  7. 67'Remplacement - Ritsu Doan (remplace Junya Ito)Japon, 67e
  8. 75'Remplacement - Alexander Bernhardsson (remplace Daniel Svensson)Suède, 75e
  9. 75'Remplacement - Elliot Stroud (remplace Ken Sema)Suède, 75e
  10. 75'Remplacement - Keito Nakamura (remplace Yuto Nagatomo)Japon, 75e
  11. 75'Remplacement - Ayumu Seko (remplace Tsuyoshi Watanabe)Japon, 75e
  12. 77'Carton jaune - Shogo TaniguchiJapon, 77e
  13. 85'Carton jaune - Viktor GyökeresSuède, 85e
  14. 87'Remplacement - Victor Lindelöf (remplace Carl Starfelt)Suède, 87e
  15. 88'Remplacement - Gabriel Gudmundsson (remplace Benjamin Nygren)Suède, 88e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Japon 3 / Suède 5
  • Tirs : Japon 8 / Suède 10
  • Possession : Japon 51% / Suède 49%
  • Corners : Japon 2 / Suède 8
  • Fautes : Japon 20 / Suède 11
  • Cartons jaunes : Japon 1 / Suède 2
  • Cartons rouges : Japon 0 / Suède 0
Joueurs clés
  • Z. Suzuki (Japon) : note 7.25, 1 arret(s)
  • A. Tanaka (Japon) : note 7.44
  • J. Widell Zetterström (Suède) : note 6.18, 2 arret(s)
  • I. Hien (Suède) : note 6.86, 1 carton(s) jaune(s)
  • G. Gudmundsson (Suède) : note 7.08
Calendrier Groupe F
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Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe F
Suède
Termine Estadio BBVA
Tunisie
Resume final
Groupe F
Pays-Bas
Termine NRG Stadium
Suède
Resume final
Groupe F
Tunisie
Termine Estadio BBVA
Japon
Resume final
Groupe F
Japon
Termine AT&T Stadium
Suède
Resume final
Groupe F
Tunisie
Termine Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Resume final
Groupe F
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Pays-Bas321010467
Japon31207345
Suède31117704
Tunisie3003212-100
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
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