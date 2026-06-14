Mondial 2026 : l’Australie bat la Turquie 2-0 grâce à Irankunda et Metcalfe

L’Australie a battu la Turquie 2-0, le 14 juin 2026 au BC Place de Vancouver, pour son premier match du groupe D du Mondial 2026. Nestory Irankunda a ouvert le score à la 27e minute sur une passe de Paul Okon-Engstler, puis Connor Metcalfe a assuré le succès australien à la 75e minute.
Ce résultat donne trois points précieux à l’équipe de Tony Popovic dans une phase de groupes où chaque match pèse lourd. La Turquie de Vincenzo Montella, malgré un volume offensif supérieur, repart sans point et avec une efficacité insuffisante dans les zones décisives.
La rencontre a opposé deux plans de jeu distincts. L’Australie a évolué en 5-4-1, avec Patrick Beach dans le but, Harry Souttar, Alessandro Circati et Cameron Burgess dans l’axe défensif, Jordan Bos et Jacob Italiano sur les côtés, puis Mohamed Touré en pointe. La Turquie a répondu en 4-2-3-1, portée par Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz et Kerem Aktürkoğlu.
Le premier tournant est intervenu avant la demi-heure de jeu. Paul Okon-Engstler a trouvé Nestory Irankunda, qui a donné l’avantage à l’Australie à la 27e minute. Ce but a installé les Australiens dans un scénario favorable, avec un bloc bas, dense et prêt à exploiter les espaces.
Le réalisme australien fait la différence
L’Australie n’a pas eu la maîtrise du ballon, mais elle a mieux utilisé ses situations. Les joueurs de Tony Popovic ont cadré quatre tirs et inscrit deux buts, avec un deuxième coup porté par Connor Metcalfe à la 75e minute. Le milieu australien a validé une seconde période gérée avec davantage de sécurité après l’ouverture du score d’Irankunda.
Patrick Beach a joué un rôle central dans ce succès. Le gardien australien a réalisé six arrêts, selon les données du match, et a maintenu l’avantage de son équipe face à une Turquie plus présente dans le camp adverse. Devant lui, Harry Souttar, Alessandro Circati et Cameron Burgess ont tenu une ligne défensive sollicitée, tandis que Jordan Bos et Jacob Italiano ont fermé les côtés.
Au milieu, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe et Paul Okon-Engstler ont apporté l’équilibre nécessaire à une équipe australienne peu dominante dans la possession, mais disciplinée dans ses temps faibles. Irankunda a pesé par son efficacité, avec deux tirs cadrés et un but avant sa sortie à l’heure de jeu.
La Turquie manque de tranchant
La Turquie a terminé avec 69 % de possession et 25 tirs, dont six cadrés, mais sans parvenir à battre Patrick Beach. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler et Orkun Kökçü ont animé l’entrejeu, tandis que Kerem Aktürkoğlu et Barış Alper Yılmaz ont cherché à étirer le bloc australien. Le volume n’a pas suffi face à une défense compacte.
Vincenzo Montella avait aligné Uğurcan Çakır dans le but, derrière Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı et Ferdi Kadıoğlu. İsmail Yüksek accompagnait Çalhanoğlu dans l’équilibre du milieu. Malgré cette structure, la Turquie a été punie sur deux actions australiennes mieux conclues.
La fin de match a confirmé la frustration turque. Yunus Akgün a reçu un carton jaune à la 86e minute, après le second but australien. L’Australie lance ainsi son parcours par une victoire nette au score, tandis que la Turquie devra corriger son manque d’efficacité pour rester pleinement dans la course du groupe D.
Australie
Termine
2-0
BC Place Turquie
14/06/2026 05:00
·
Groupe D
Fil du match
27' But - N. Irankunda (passe P. Okon-Engstler) (Australie, 27e) 46' Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz) (Turquie, 46e) 61' Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay) (Australie, 61e) 62' Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun) (Turquie, 62e) 74' Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi) (Australie, 74e) 74' Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria) (Australie, 74e) 75' But - C. Metcalfe (Australie, 75e) 81' Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan) (Turquie, 81e) 81' Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur) (Turquie, 81e) 84' Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich) (Australie, 84e) 84' Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) (Australie, 84e) 85' Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul) (Turquie, 85e) 86' Carton jaune - Y. Akgun (Turquie, 86e)
Les chiffres du match
Tirs cadres : Australie 4 / Turquie 6 Tirs : Australie 9 / Turquie 25 Possession : Australie 31% / Turquie 69% Corners : Australie 4 / Turquie 6 Fautes : Australie 8 / Turquie 3 Passes : Australie 250 / Turquie 581 Precision des passes : Australie 77% / Turquie 90% xG : Australie 0.81 / Turquie 1.14
Joueurs clés
Patrick Beach (Australie) : note 7.9, 6 arret(s) Connor Metcalfe (Australie) : note 7.9, 1 but(s) Nestory Irankunda (Australie) : note 7.5, 1 but(s) Paul Okon-Engstler (Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) İsmail Yüksek (Turquie) : note 7.5
Voir la fiche du match États-Unis - Paraguay
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' But - Damian Bobadilla (États-Unis, 7e) 10' Carton jaune - Juan Caceres (Paraguay, 10e) 31' But - Folarin Balogun (passe Christian Pulisic) (États-Unis, 31e) 45' Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) (Paraguay, 45e) 45' Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) (États-Unis, 45e) 50' But - Folarin Balogun (passe Malik Tillman) (États-Unis, 50e) 52' VAR - Tim Ream (États-Unis, 52e) 53' Carton jaune - Miguel Almirón (Paraguay, 53e) 59' Carton jaune - Tyler Adams (États-Unis, 59e) 62' Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) (Paraguay, 62e) 72' Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) (États-Unis, 72e) 72' Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) (États-Unis, 72e) 73' But - Maurício Magalhães Prado (passe Julio Enciso) (Paraguay, 73e) 79' Carton jaune - Diego Gomez (Paraguay, 79e) 79' Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) (Paraguay, 79e) 79' Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) (Paraguay, 79e) 80' Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) (Paraguay, 80e) 82' Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) (États-Unis, 82e) 88' Carton jaune - Alex Arce (Paraguay, 88e) 93' Carton jaune - Junior Alonso (Paraguay, 93e) 98' But - Giovanni Reyna (passe Alex Freeman) (États-Unis, 98e)
Compositions
Titulaires 11
24
Matthew Freese
Gardien
16
Alexander Freeman
Défenseur
3
Chris Richards
Défenseur
13
Tim Ream
Défenseur
5
Antonee Robinson
Défenseur
4
Tyler Adams
Milieu
17
Malik Tillman
Milieu
2
Sergiño Dest
Milieu
8
Weston McKennie
Milieu
10
Christian Pulišić
Milieu
20
Folarin Balogun
Attaquant
Remplaçants 15
14
Sebastian Berhalter
1
Matt Turner
25
Chris Brady
6
Auston Trusty
12
Miles Robinson
22
Mark McKenzie
23
Joe Scally
18
Maximilian Arfsten
7
Giovanni Reyna
15
Cristian Roldán
11
Brenden Aaronson
21
Tim Weah
26
Alex Zendejas
9
Ricardo Pepi
19
Haji Wright
Titulaires 11
12
Orlando Gill
Gardien
4
Juan Cáceres
Défenseur
15
Gustavo Gómez
Défenseur
3
Omar Alderete
Défenseur
6
Junior Alonso
Défenseur
8
Diego Gómez
Milieu
14
Andrés Cubas
Milieu
16
Damián Bobadilla
Milieu
10
Miguel Almirón
Milieu
9
Antonio Sanabria
Attaquant
19
Julio Enciso
Attaquant
Remplaçants 15
11
Mauricio
18
Alex Arce
22
Gastón Olveira
1
Roberto Fernández
5
Fabián Balbuena
26
Alexandro Maidana
2
Gustavo Velázquez
13
José Canale
20
Braian Ojeda
17
Alejandro Romero
24
Gustavo Caballero
23
Matías Galarza
21
Gabriel Ávalos
25
Isidro Pitta
7
Ramón Sosa
Les chiffres du match
Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1 Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9 Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36% Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1 Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17 Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5 Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0
Joueurs clés
F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s) C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s) Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s) J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s) T. Ream (États-Unis) : note 7.3 O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s) C. Richards (États-Unis) : note 7.1
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies) 28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies) 12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America)
13/06
Groupe D
États-Unis
Termine
4-1
SoFi Stadium Paraguay
Voir la fiche du match Australie - Turquie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
27' But - N. Irankunda (passe P. Okon-Engstler) (Australie, 27e) 46' Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz) (Turquie, 46e) 61' Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay) (Australie, 61e) 62' Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun) (Turquie, 62e) 74' Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi) (Australie, 74e) 74' Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria) (Australie, 74e) 75' But - C. Metcalfe (Australie, 75e) 81' Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan) (Turquie, 81e) 81' Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur) (Turquie, 81e) 84' Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich) (Australie, 84e) 84' Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) (Australie, 84e) 85' Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul) (Turquie, 85e) 86' Carton jaune - Y. Akgun (Turquie, 86e)
Compositions
Titulaires 11
18
Patrick Beach
Gardien
4
Jacob Italiano
Défenseur
3
Alessandro Circati
Défenseur
19
Harry Souttar
Défenseur
21
Cameron Burgess
Défenseur
5
Jordan Bos
Défenseur
8
Connor Metcalfe
Milieu
13
Aiden O'Neill
Milieu
24
Paul Okon-Engstler
Milieu
17
Nestory Irankunda
Milieu
9
Mohamed Touré
Attaquant
Remplaçants 15
1
Mathew Ryan
12
Paul Izzo
2
Miloš Degenek
6
Jason Geria
16
Aziz Behich
25
Lucas Herrington
15
Kai Trewin
14
Cameron Devlin
22
Jackson Irvine
7
Mathew Leckie
10
Ajdin Hrustić
11
Awer Mabil
20
Cristian Volpato
23
Nishan Velupillay
26
Tete Yengi
Titulaires 11
23
Uğurcan Çakır
Gardien
2
Zeki Çelik
Défenseur
3
Merih Demiral
Défenseur
14
Abdülkerim Bardakcı
Défenseur
20
Ferdi Kadıoğlu
Défenseur
16
İsmail Yüksek
Milieu
10
Hakan Çalhanoğlu
Milieu
8
Arda Güler
Milieu
6
Orkun Kökçü
Milieu
21
Barış Alper Yılmaz
Milieu
7
Kerem Aktürkoğlu
Attaquant
Remplaçants 15
1
Mert Günok
12
Altay Bayındır
4
Çağlar Söyüncü
13
Eren Elmalı
15
Ozan Kabak
18
Mert Müldür
25
Samet Akaydın
22
Kaan Ayhan
5
Salih Özcan
17
İrfan Can Kahveci
19
Yunus Akgün
24
Oğuz Aydın
26
Can Uzun
9
Deniz Gül
11
Kenan Yıldız
Les chiffres du match
Tirs cadres : Australie 4 / Turquie 6 Tirs : Australie 9 / Turquie 25 Possession : Australie 31% / Turquie 69% Corners : Australie 4 / Turquie 6 Fautes : Australie 8 / Turquie 3 Passes : Australie 250 / Turquie 581 Precision des passes : Australie 77% / Turquie 90% xG : Australie 0.81 / Turquie 1.14
Joueurs clés
Patrick Beach (Australie) : note 7.9, 6 arret(s) Connor Metcalfe (Australie) : note 7.9, 1 but(s) Nestory Irankunda (Australie) : note 7.5, 1 but(s) Paul Okon-Engstler (Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) İsmail Yüksek (Turquie) : note 7.5 Harry Souttar (Australie) : note 7.3 Uğurcan Çakır (Turquie) : note 6.3, 2 arret(s) Alessandro Circati (Australie) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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14/06
Groupe D
Australie
Termine
2-0
BC Place Turquie
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Résumé
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Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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19/06
Groupe D
États-Unis
A venir
20:00
Lumen Field Australie
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
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Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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20/06
Groupe D
Turquie
A venir
04:00
Levi's Stadium Paraguay
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
26/06
Groupe D
Turquie
A venir
03:00
SoFi Stadium États-Unis
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
26/06
Groupe D
Paraguay
A venir
03:00
Levi's Stadium Australie
Groupe D
Equipe J G N P BP BC Diff Pts États-Unis 1 1 0 0 4 1 3 3 Australie 1 1 0 0 2 0 2 3 Turquie 1 0 0 1 0 2 -2 0 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0
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