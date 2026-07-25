Nikita Bellucci critique Brigitte Lahaie après sa défense de Patrick Bruel

Brigitte Lahaie a pris la défense de Patrick Bruel lors d’une émission, déclenchant une vive réaction de la part de Nikita Bellucci qui a dénoncé ses propos sur les dénonciations d’abus sexuels, au moment où l’affaire Bruel suscite de nombreuses réactions dans l’espace médiatique.

En mars dernier, une enquête publiée par Médiapart a recueilli les témoignages de plusieurs femmes accusant Patrick Bruel de viols et d’agressions sexuelles. À la suite de ces révélations, des plaintes ont été déposées et plusieurs enquêtes judiciaires ont été ouvertes. L’affaire a eu des répercussions sur la carrière de l’artiste : des représentations théâtrales ont été écourtées et sa tournée estivale annulée. Placé en garde à vue puis mis en examen, il a ensuite été relâché, le dossier restant en cours d’instruction.

Invitée de l’émission de Jordan de Luxe, Brigitte Lahaie a exprimé une position défensive vis-à-vis du chanteur, invoquant notamment des différences générationnelles dans la perception des relations intimes. Elle a déclaré, en citant ses propos : « Je pense que certaines femmes qui ont porté plainte pour abus 20 ans après pensent vraiment avoir été abusées. Sans doute parce qu’il a été un peu gueulard… Alors après, peut-être qu’il en a violé j’en sais rien. Pour tout vous dire je ne suis pas plus intéressée que ça au dossier. Je pense que ça ne me regarde pas. »

Des propos qui divisent

La séquence a gêné le journaliste présent sur le plateau, et suscité une réaction virulente de la part de Nikita Bellucci, ancienne actrice de films pour adultes qui avait déjà eu des prises de bec publiques avec Brigitte Lahaie. Sur le réseau X, Nikita Bellucci a publié plusieurs messages fustigeant les déclarations de Lahaie : « La putain de grande honte et je pèse mes mots. Commencez pas à me sortir ‘Nikita vu ton taf ftg (…)’ Justement avec le taf que nous avons en commun, comment peut-elle sortir ça? C’est totalement lunaire. C’est participer à : ‘elle l’a bien chercher’. @BrigitteLahaie1 Honte », a-t-elle écrit.

Dans l’extrait vidéo de l’intervention, Brigitte Lahaie évoquait également des situations où l’on fait l’amour sans en avoir envie, en estimant que certaines personnes qualifient ces expériences « pas très plaisantes » de « viol ». Pour Nikita Bellucci, ce type de discours contribue à maintenir le silence autour des violences sexuelles et à minimiser la portée des témoignages.

Dans un autre message publié sur X, Nikita Bellucci a insisté : « À cause de ce discours @BrigitteLahaie1, beaucoup continueront de rester silencieuse. Non il n’y a pas besoin que le rapport soit violent physiquement pour que ça en soit un viol. Non les femmes ne vengent pas leur mères. Elles s’expriment enfin. Honte à vous. »

À ce stade, Brigitte Lahaie n’a pas répondu aux accusations publiques de Nikita Bellucci.