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Mondial 2026 : l’Algérie et l’Autriche livrent un match spectaculaire nul 3-3

Le match du groupe J de la Coupe du Monde 2026 entre l’Algérie et l’Autriche s’est soldé par un score nul 3-3 au Arrowhead Stadium le 27 juin 2026. Un match riche en rebondissements où les deux équipes ont tour à tour pris l’avantage sans parvenir à se départager, un résultat qui laisse l’Algérie à la troisième place du groupe et éliminée de la compétition.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Portugal VS RD Congo, le 17/06/2026 18:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

Les deux pays avaient abordé cette rencontre avec un bilan similaire mais contrasté – l’Algérie restait sur une victoire 2-1 contre la Jordanie tandis que l’Autriche venait de s’incliner 0-2 face à l’Argentine. Les enjeux étaient donc importants dans ce dernier match de poule pour espérer une qualification, d’autant que toutes les formations du groupe disposaient d’un faible écart de points.

Le match a démarré sur un rythme élevé, marqué par un carton jaune pour Marko Arnautović dès la 11e minute. L’Autriche a ouvert le score à la 28e minute grâce à une finition de l’avant-centre autrichien servi par David Alaba. L’Algérie est revenue dans les arrêts de jeu de la première période par l’intermédiaire du défenseur Rafik Belghali, assurant un score de 1-1 à la pause.

La deuxième période a vu une intensification offensive des deux côtés. Marcel Sabitzer redonnait l’avantage à l’Autriche à la 55e minute, avant que Riyad Mahrez, avec le soutien d’Houssem Aouar, ne réponde à la 60e minute. Mahrez s’est mué en acteur majeur en inscrivant un doublé, le deuxième en toute fin de match (90+3), sous une passe décisive de nouveau de Aouar.

En toute fin de partie, dans une atmosphère électrique, Saša Kalajdžić égalisait pour l’Autriche à la 90+6. Ce résultat de 3-3 reflète l’intensité et l’équilibre qui ont prévalu tout au long de la rencontre.

Algérie en 4-2-3-1 et la double influence de Mahrez et Aouar

Sous la direction de Vladimir Petković, l’Algérie a aligné un système en 4-2-3-1 avec Oussama Benbot dans les buts et une défense composée de Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini et Jaouen Hadjam. La paire en milieu défensif comprenait Farès Chaïbi et Nabil Bentaleb, tandis que la ligne offensive s’appuyait sur le trio Riyad Mahrez, Houssem Aouar et Ibrahim Maza, avec Amine Gouiri en pointe.

Riyad Mahrez a pesé sur la rencontre avec ses deux buts et une implication constante dans le jeu, épaulé par Houssem Aouar auteur de deux passes décisives. Rafik Belghali a été décisif aussi, inscrivant un but crucial avant la pause et se montrant solide défensivement jusqu’à son remplacement à la 71e minute. Le banc algérien a apporté du sang neuf avec des entrées comme celles d’Amine Gouiri et Jaouen Hadjam en seconde période.

Autriche en 4-2-3-1 avec l’efficacité d’Arnautović et Sabitzer

Alignée également en 4-2-3-1 par son sélectionneur Ralf Rangnick, l’Autriche a vu Alexander Schlager garder les cages, protégées par Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba et Phillipp Mwene. Le milieu de terrain était occupé par Nicolas Seiwald et Xaver Schlager, alors que la ligne offensive proposait Konrad Laimer, Romano Schmid et Marcel Sabitzer, avec Marko Arnautović en point d’appui.

Marko Arnautović, malgré un carton jaune précoce, s’est distingué par son but à la 28e minute avant d’être remplacé à la pause. Marcel Sabitzer a confirmé son importance en marquant à la 55e minute, assisté de Konrad Laimer. Les efforts de Saša Kalajdžić en toute fin de match ont permis à l’Autriche d’arracher un point crucial. David Alaba a été moteur dès le début, signant une passe décisive et obligeant l’Algérie à réagir rapidement.

Ce match nul laisse l’Algérie troisième du groupe J avec trois points, éliminée sur la différence de buts. L’Autriche, également à trois points, se qualifie pour la phase à élimination directe derrière l’Argentine, première du groupe. Ce match spectaculaire a confirmé l’intensité de cette phase de groupes, pleine de suspense jusqu’au bout.

Algérie
Termine Arrowhead Stadium
Autriche
28/06/2026 03:00 Groupe J
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 11'Carton jaune - M. ArnautovicAutriche, 11e
  2. 28'But - M. Arnautovic (passe D. Alaba)Autriche, 28e
  3. 45'But - R. BelghaliAlgérie, 45e
  4. 46'Remplacement - M. Arnautovic (remplace M. Gregoritsch)Autriche, 46e
  5. 46'Remplacement - X. Schlager (remplace F. Grillitsch)Autriche, 46e
  6. 46'Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wanner)Autriche, 46e
  7. 55'But - M. Sabitzer (passe K. Laimer)Autriche, 55e
  8. 60'But - R. Mahrez (passe H. Aouar)Algérie, 60e
  9. 62'Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso)Autriche, 62e
  10. 71'Remplacement - J. Hadjam (remplace R. Ait-Nouri)Algérie, 71e
  11. 71'Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid)Algérie, 71e
  12. 71'Remplacement - R. Belghali (remplace S. Chergui)Algérie, 71e
  13. 90+3'But - R. Mahrez (passe H. Aouar)Algérie, 90+3e
  14. 90+4'Remplacement - H. Aouar (remplace F. Ghedjemis)Algérie, 90+4e
  15. 90+5'Remplacement - P. Mwene (remplace S. Kalajdzic)Autriche, 90+5e
  16. 90+6'But - S. Kalajdzic (passe M. Gregoritsch)Autriche, 90+6e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Algérie 5 / Autriche 2
  • Tirs : Algérie 12 / Autriche 9
  • Possession : Algérie 65% / Autriche 35%
  • Corners : Algérie 0 / Autriche 3
  • Fautes : Algérie 3 / Autriche 7
  • Cartons jaunes : Algérie 0 / Autriche 1
  • Passes : Algérie 754 / Autriche 396
  • Precision des passes : Algérie 94% / Autriche 87%
  • xG : Algérie 1.59 / Autriche 1.18
Joueurs clés
  • Riyad Mahrez (Algérie) : note 9.3, 2 but(s)
  • Houssem Aouar (Algérie) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s)
  • Marko Arnautović (Autriche) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • Rafik Belghali (Algérie) : note 7.5, 1 but(s)
  • Marcel Sabitzer (Autriche) : note 7.3, 1 but(s)
Calendrier Groupe J
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Groupe J
Argentine
Termine Arrowhead Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
Autriche
Termine Levi's Stadium
Jordanie
Resume final
Groupe J
Argentine
Termine AT&T Stadium
Autriche
Resume final
Groupe J
Jordanie
Termine Levi's Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
Algérie
Termine Arrowhead Stadium
Autriche
Resume final
Groupe J
Jordanie
Termine AT&T Stadium
Argentine
Resume final
Groupe J
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Argentine33008179
Autriche31116604
Algérie311157-24
Jordanie300338-50
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FIL D'ACTU
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