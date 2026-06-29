Mondial 2026 : sortie en seizièmes, l’Allemagne vit sa plus précoce élimination depuis 1938

L’Allemagne a quitté le Mondial 2026 dès les seizièmes de finale, battue par le Paraguay aux tirs au but après un nul 1-1 au terme des prolongations. Cette élimination précoce, la plus rapide de la Mannschaft depuis 1938, confirme la crise profonde d’une sélection quadruple championne du monde, déjà sortie prématurément en 2018 et 2022.

L’Allemagne a été éliminée de la Coupe du monde 2026 dans la nuit de lundi à mardi au Gillette Stadium de Foxborough, battue aux tirs au but (4-3 TAB) par le Paraguay après un match nul 1-1 au terme des prolongations, encaissant ainsi sa sortie la plus précoce dans une Coupe du monde depuis 1938.

La Mannschaft, quadruple championne du monde, tombe dès les seizièmes de finale face à une sélection classée 41e au classement FIFA, qui disputait son premier Mondial depuis seize ans. C’est la troisième Coupe du monde consécutive que l’Allemagne ne passe pas au-delà du premier tour ou du seizième de finale – éliminée en phase de groupes en 2018 (Russie) et 2022 (Qatar), elle échoue cette fois au premier match à élimination directe.

Le Paraguay avait ouvert le score à la 42e minute sur une frappe de Julio Enciso à l’entrée de la surface, concluyant l’une des rares sorties offensives paraguayennes d’une première mi-temps dominée à 79 % de possession par l’Allemagne mais stérile. Kai Havertz avait égalisé à la 54e pour la Mannschaft. Malgré une domination territoriale constante – 16 corners, plus de 300 passes tentées contre 93 pour le Paraguay – les Allemands n’avaient jamais réussi à débloquer la situation, un but annulé de Jonathan Tah en prolongation ayant amplifié leur frustration.

Une séance de tirs au but à rebondissements

La séance s’est conclue après onze tentatives. Havertz avait ouvert par un échec arrêté par le gardien Omar Gill, mais l’Allemagne s’était ensuite maintenue en vie grâce à un arrêt de Manuel Neuer sur Balbuena, avant que Tah n’envoie sa tentative en tribune, offrant une nouvelle balle de qualification au Paraguay. José Canale l’a transformée avec sang-froid pour envoyer l’Albirroja en huitièmes de finale.

Le sélectionneur Julian Nagelsmann, dont le contrat court jusqu’à la fin du tournoi, voit son avenir à la tête de la Mannschaft sérieusement compromis. Nommé en 2023 après le départ de Hansi Flick, il avait conduit l’Allemagne à une demi-finale de l’Euro 2024 à domicile, avant d’échouer en quarts. La presse allemande, qui avait sonné l’alarme après la défaite 2-1 contre l’Équateur lors du dernier match de poules – sans enjeu comptable -, a unanimement qualifié la soirée de « Katastrophe ».

Un format à 48 équipes qui multiplie les risques pour les favoris

L’élimination de l’Allemagne illustre l’une des caractéristiques du nouveau format à 48 équipes, introduit pour la première fois en 2026 : les seizièmes de finale voient les premiers de groupe, logiquement protégés par leur rang, affronter des troisièmes qualifiés dans des matches à élimination directe sans match aller-retour. Le Paraguay, qui avait terminé troisième du groupe D avec 4 points (une victoire sur la Turquie, un nul contre l’Australie, une défaite 4-1 contre les États-Unis), était considéré comme l’adversaire le plus abordable de cette phase.

L’Allemagne rejoint ainsi une liste déjà chargée de nations majeures frappées de plein fouet par ce format inaugural : si elle est la première grande puissance européenne à tomber dès le premier tour à élimination directe en 2026, son élimination risque de relancer le débat sur la capacité du format élargi à protéger la valeur sportive de la compétition. Le Paraguay affrontera en huitièmes de finale le vainqueur du match France-Suède.

Un match tendu

Le duel des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Allemagne et le Paraguay, disputé au Gillette Stadium de Foxborough le 29 juin 2026, s’est soldé par un match nul 1-1 au terme des prolongations. Julio Enciso a ouvert le score pour le Paraguay à la 42e minute, tandis que Kai Havertz a égalisé pour l’Allemagne à la 54e minute. Malgré de nombreuses occasions et un jeu intense, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre l’avantage décisif.

Ce résultat témoigne de l’équilibre entre une Allemagne dominatrice en possession (75%) et un Paraguay plus timoré offensivement mais efficace en contre. Le score à la pause était déjà en faveur des Sud-Américains, qui avaient su s’imposer au terme d’une première période bien maîtrisée. L’entrée en jeu de plusieurs remplaçants des deux camps a dynamisé la seconde période et les prolongations, mais sans vainqueur.

Les Allemands ont adopté une formation en 4-4-2 sous la direction de Julian Nagelsmann, avec Manuel Neuer dans les buts, une défense composée de Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger et Nathaniel Brown, un milieu renforcé par Leroy Sané, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović et Florian Wirtz, enfin deux attaquants de pointe, Kai Havertz et Deniz Undav. Jonathan Tah aura notamment été impliqué dans une intervention VAR en prolongation.

De leur côté, le Paraguay a aligné un 4-4-2 sous les ordres de Gustavo Alfaro, emmené par Orlando Gill dans les cages, une ligne défensive solide avec Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale et Junior Alonso, un milieu composé de Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas et Matías Galarza, et un duo offensif avec Gabriel Ávalos et Julio Enciso, buteur avant la pause. Plusieurs remplacements ont été effectués tout au long du match, notamment l’entrée de Mauricio et Gustavo Velazquez puis en prolongation.

Sur le plan disciplinaire, deux cartons jaunes ont été distribués à chaque camp, dont Alejandro Cubas et Matías Galarza côté paraguayen, ainsi qu’à Kai Havertz, Jamal Musiala et au sélectionneur allemand Julian Nagelsmann. Manuel Neuer et Orlando Gill ont réalisé chacun plusieurs arrêts, le portier paraguayen repoussant six tentatives dont plusieurs dangereuses. Kai Havertz s’est montré très actif avec trois tirs cadrés et une influence notable en attaque.

Une Allemagne dominatrice mais maladroite en attaque

Avec 21 tirs totaux dont 6 cadrés, l’Allemagne n’est pas parvenue à concrétiser son temps fort offensif lors de cette rencontre. Le collectif emmené par Florian Wirtz, passeur décisif sur le but de Havertz, a multiplié les occasions, notamment à l’entrée des 30 derniers mètres adverses. La possession élevée (75%) et le grand nombre de corners (16) n’ont cependant pas suffi à faire plier une défense paraguayenne bien organisée. Les changements opérés par Nagelsmann, notamment l’entrée de Felix Nmecha et Jamal Musiala, ont donné plus de vivacité sans permettre de faire la différence.

Un Paraguay solide et opportuniste

Paraguay s’est appuyé sur une organisation resserrée et une réaction efficace juste avant la pause avec le but d’Enciso. La formation en 4-4-2 de Gustavo Alfaro a permis de contenir les assauts allemands, avec une attention particulière portée au bloc défensif et deux tirs cadrés sur sept tentatives totales. Le gardien Orlando Gill, auteur de six arrêts, a été l’un des artisans du résultat. En contre, la sélection sud-américaine a multiplié les contre-attaques rapides, leurs remplacements ont injecté de la fraîcheur dans les dernières minutes. La seule faiblesse notable aura été quelques fautes qui leur ont valu des cartons.

Allemagne Termine aux tirs au but 1-1 Boston Stadium Paraguay Paraguay Fil du match 42' ⚽ But - J. Enciso (passe M. Galarza) 46' ↑↓ Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka) 54' ⚽ But - K. Havertz (passe F. Wirtz) 55' ↑↓ Remplacement - G. Avalos (remplace G. Caballero) 57' ↑↓ Remplacement - J. Enciso (remplace Mauricio) 63' ↑↓ Remplacement - D. Undav (remplace J. Musiala) 65' Carton jaune - A. Cubas 79' ↑↓ Remplacement - A. Pavlovic (remplace W. Anton) 88' ↑↓ Remplacement - L. Sane (remplace N. Woltemade) 91' ↑↓ Remplacement - M. Almiron (remplace G. Velazquez) 99' ↑↓ Remplacement - J. Caceres (remplace B. Ojeda) 99' ↑↓ Remplacement - D. Bobadilla (remplace A. Sanabria) 102' VAR VAR - J. Tah 105' Carton jaune - G. Alfaro 105+1' Carton jaune - J. Nagelsmann 106' Carton jaune - K. Havertz 110' ↑↓ Remplacement - F. Wirtz (remplace N. Amiri) 110' ↑↓ Remplacement - A. Rudiger (remplace M. Thiaw) 115' Carton jaune - J. Musiala 117' Carton jaune - M. Galarza 120+2' ↑↓ Remplacement - J. Alonso (remplace Fabian Balbuena) 120+1' ⚽ But - Mauricio 120+2' ⚽ But - J. Kimmich 120+2' ⚽ But - G. Gomez 120+3' ⚽ But - J. Musiala 120+3' ⚽ But - M. Galarza 120+5' ⚽ But - N. Amiri 120+6' ⚽ But - J. Canale Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 6 / Paraguay 3

: Allemagne 6 / Paraguay 3 Tirs : Allemagne 21 / Paraguay 7

: Allemagne 21 / Paraguay 7 Possession : Allemagne 75% / Paraguay 25%

: Allemagne 75% / Paraguay 25% Corners : Allemagne 16 / Paraguay 6

: Allemagne 16 / Paraguay 6 Fautes : Allemagne 18 / Paraguay 12

: Allemagne 18 / Paraguay 12 Cartons jaunes : Allemagne 2 / Paraguay 2

: Allemagne 2 / Paraguay 2 Passes : Allemagne 799 / Paraguay 257

: Allemagne 799 / Paraguay 257 Precision des passes : Allemagne 90% / Paraguay 63%

: Allemagne 90% / Paraguay 63% xG : Allemagne 1.49 / Paraguay 0.42 Joueurs clés Kai Havertz (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Orlando Gill (Paraguay) : note 8.2, 6 arret(s)

(Paraguay) : note 8.2, 6 arret(s) Julio Enciso (Paraguay) : note 7.6, 1 but(s)

(Paraguay) : note 7.6, 1 but(s) Florian Wirtz (Allemagne) : note 8.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8.3, 1 passe(s) decisive(s) Matías Galarza (Paraguay) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)