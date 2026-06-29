Mondial 2026 : sortie en seizièmes, l’Allemagne vit sa plus précoce élimination depuis 1938

L’Allemagne a quitté le Mondial 2026 dès les seizièmes de finale, battue par le Paraguay aux tirs au but après un nul 1-1 au terme des prolongations. Cette élimination précoce, la plus rapide de la Mannschaft depuis 1938, confirme la crise profonde d’une sélection quadruple championne du monde, déjà sortie prématurément en 2018 et 2022.
L’Allemagne a été éliminée de la Coupe du monde 2026 dans la nuit de lundi à mardi au Gillette Stadium de Foxborough, battue aux tirs au but (4-3 TAB) par le Paraguay après un match nul 1-1 au terme des prolongations, encaissant ainsi sa sortie la plus précoce dans une Coupe du monde depuis 1938.
La Mannschaft, quadruple championne du monde, tombe dès les seizièmes de finale face à une sélection classée 41e au classement FIFA, qui disputait son premier Mondial depuis seize ans. C’est la troisième Coupe du monde consécutive que l’Allemagne ne passe pas au-delà du premier tour ou du seizième de finale – éliminée en phase de groupes en 2018 (Russie) et 2022 (Qatar), elle échoue cette fois au premier match à élimination directe.
Le Paraguay avait ouvert le score à la 42e minute sur une frappe de Julio Enciso à l’entrée de la surface, concluyant l’une des rares sorties offensives paraguayennes d’une première mi-temps dominée à 79 % de possession par l’Allemagne mais stérile. Kai Havertz avait égalisé à la 54e pour la Mannschaft. Malgré une domination territoriale constante – 16 corners, plus de 300 passes tentées contre 93 pour le Paraguay – les Allemands n’avaient jamais réussi à débloquer la situation, un but annulé de Jonathan Tah en prolongation ayant amplifié leur frustration.
Une séance de tirs au but à rebondissements
La séance s’est conclue après onze tentatives. Havertz avait ouvert par un échec arrêté par le gardien Omar Gill, mais l’Allemagne s’était ensuite maintenue en vie grâce à un arrêt de Manuel Neuer sur Balbuena, avant que Tah n’envoie sa tentative en tribune, offrant une nouvelle balle de qualification au Paraguay. José Canale l’a transformée avec sang-froid pour envoyer l’Albirroja en huitièmes de finale.
Le sélectionneur Julian Nagelsmann, dont le contrat court jusqu’à la fin du tournoi, voit son avenir à la tête de la Mannschaft sérieusement compromis. Nommé en 2023 après le départ de Hansi Flick, il avait conduit l’Allemagne à une demi-finale de l’Euro 2024 à domicile, avant d’échouer en quarts. La presse allemande, qui avait sonné l’alarme après la défaite 2-1 contre l’Équateur lors du dernier match de poules – sans enjeu comptable -, a unanimement qualifié la soirée de « Katastrophe ».
Un format à 48 équipes qui multiplie les risques pour les favoris
L’élimination de l’Allemagne illustre l’une des caractéristiques du nouveau format à 48 équipes, introduit pour la première fois en 2026 : les seizièmes de finale voient les premiers de groupe, logiquement protégés par leur rang, affronter des troisièmes qualifiés dans des matches à élimination directe sans match aller-retour. Le Paraguay, qui avait terminé troisième du groupe D avec 4 points (une victoire sur la Turquie, un nul contre l’Australie, une défaite 4-1 contre les États-Unis), était considéré comme l’adversaire le plus abordable de cette phase.
L’Allemagne rejoint ainsi une liste déjà chargée de nations majeures frappées de plein fouet par ce format inaugural : si elle est la première grande puissance européenne à tomber dès le premier tour à élimination directe en 2026, son élimination risque de relancer le débat sur la capacité du format élargi à protéger la valeur sportive de la compétition. Le Paraguay affrontera en huitièmes de finale le vainqueur du match France-Suède.
Un match tendu
Le duel des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Allemagne et le Paraguay, disputé au Gillette Stadium de Foxborough le 29 juin 2026, s’est soldé par un match nul 1-1 au terme des prolongations. Julio Enciso a ouvert le score pour le Paraguay à la 42e minute, tandis que Kai Havertz a égalisé pour l’Allemagne à la 54e minute. Malgré de nombreuses occasions et un jeu intense, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre l’avantage décisif.
Ce résultat témoigne de l’équilibre entre une Allemagne dominatrice en possession (75%) et un Paraguay plus timoré offensivement mais efficace en contre. Le score à la pause était déjà en faveur des Sud-Américains, qui avaient su s’imposer au terme d’une première période bien maîtrisée. L’entrée en jeu de plusieurs remplaçants des deux camps a dynamisé la seconde période et les prolongations, mais sans vainqueur.
Les Allemands ont adopté une formation en 4-4-2 sous la direction de Julian Nagelsmann, avec Manuel Neuer dans les buts, une défense composée de Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger et Nathaniel Brown, un milieu renforcé par Leroy Sané, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović et Florian Wirtz, enfin deux attaquants de pointe, Kai Havertz et Deniz Undav. Jonathan Tah aura notamment été impliqué dans une intervention VAR en prolongation.
De leur côté, le Paraguay a aligné un 4-4-2 sous les ordres de Gustavo Alfaro, emmené par Orlando Gill dans les cages, une ligne défensive solide avec Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale et Junior Alonso, un milieu composé de Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas et Matías Galarza, et un duo offensif avec Gabriel Ávalos et Julio Enciso, buteur avant la pause. Plusieurs remplacements ont été effectués tout au long du match, notamment l’entrée de Mauricio et Gustavo Velazquez puis en prolongation.
Sur le plan disciplinaire, deux cartons jaunes ont été distribués à chaque camp, dont Alejandro Cubas et Matías Galarza côté paraguayen, ainsi qu’à Kai Havertz, Jamal Musiala et au sélectionneur allemand Julian Nagelsmann. Manuel Neuer et Orlando Gill ont réalisé chacun plusieurs arrêts, le portier paraguayen repoussant six tentatives dont plusieurs dangereuses. Kai Havertz s’est montré très actif avec trois tirs cadrés et une influence notable en attaque.
Une Allemagne dominatrice mais maladroite en attaque
Avec 21 tirs totaux dont 6 cadrés, l’Allemagne n’est pas parvenue à concrétiser son temps fort offensif lors de cette rencontre. Le collectif emmené par Florian Wirtz, passeur décisif sur le but de Havertz, a multiplié les occasions, notamment à l’entrée des 30 derniers mètres adverses. La possession élevée (75%) et le grand nombre de corners (16) n’ont cependant pas suffi à faire plier une défense paraguayenne bien organisée. Les changements opérés par Nagelsmann, notamment l’entrée de Felix Nmecha et Jamal Musiala, ont donné plus de vivacité sans permettre de faire la différence.
Un Paraguay solide et opportuniste
Paraguay s’est appuyé sur une organisation resserrée et une réaction efficace juste avant la pause avec le but d’Enciso. La formation en 4-4-2 de Gustavo Alfaro a permis de contenir les assauts allemands, avec une attention particulière portée au bloc défensif et deux tirs cadrés sur sept tentatives totales. Le gardien Orlando Gill, auteur de six arrêts, a été l’un des artisans du résultat. En contre, la sélection sud-américaine a multiplié les contre-attaques rapides, leurs remplacements ont injecté de la fraîcheur dans les dernières minutes. La seule faiblesse notable aura été quelques fautes qui leur ont valu des cartons.
Allemagne
Termine aux tirs au but
1-1
Boston Stadium Paraguay
29/06/2026 21:30
·
16es de finale
Fil du match
42' ⚽ But - J. Enciso (passe M. Galarza) Paraguay, 42e 46' ↑↓ Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka) Allemagne, 46e 54' ⚽ But - K. Havertz (passe F. Wirtz) Allemagne, 54e 55' ↑↓ Remplacement - G. Avalos (remplace G. Caballero) Paraguay, 55e 57' ↑↓ Remplacement - J. Enciso (remplace Mauricio) Paraguay, 57e 63' ↑↓ Remplacement - D. Undav (remplace J. Musiala) Allemagne, 63e 65' Carton jaune - A. Cubas Paraguay, 65e 79' ↑↓ Remplacement - A. Pavlovic (remplace W. Anton) Allemagne, 79e 88' ↑↓ Remplacement - L. Sane (remplace N. Woltemade) Allemagne, 88e 91' ↑↓ Remplacement - M. Almiron (remplace G. Velazquez) Paraguay, 91e 99' ↑↓ Remplacement - J. Caceres (remplace B. Ojeda) Paraguay, 99e 99' ↑↓ Remplacement - D. Bobadilla (remplace A. Sanabria) Paraguay, 99e 102' VAR VAR - J. Tah Allemagne, 102e 105' Carton jaune - G. Alfaro Paraguay, 105e 105+1' Carton jaune - J. Nagelsmann Allemagne, 105+1e 106' Carton jaune - K. Havertz Allemagne, 106e 110' ↑↓ Remplacement - F. Wirtz (remplace N. Amiri) Allemagne, 110e 110' ↑↓ Remplacement - A. Rudiger (remplace M. Thiaw) Allemagne, 110e 115' Carton jaune - J. Musiala Allemagne, 115e 117' Carton jaune - M. Galarza Paraguay, 117e 120+2' ↑↓ Remplacement - J. Alonso (remplace Fabian Balbuena) Paraguay, 120+2e 120+1' ⚽ But - Mauricio Paraguay, 120+1e 120+2' ⚽ But - J. Kimmich Allemagne, 120+2e 120+2' ⚽ But - G. Gomez Paraguay, 120+2e 120+3' ⚽ But - J. Musiala Allemagne, 120+3e 120+3' ⚽ But - M. Galarza Paraguay, 120+3e 120+5' ⚽ But - N. Amiri Allemagne, 120+5e 120+6' ⚽ But - J. Canale Paraguay, 120+6e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Allemagne 6 / Paraguay 3 Tirs : Allemagne 21 / Paraguay 7 Possession : Allemagne 75% / Paraguay 25% Corners : Allemagne 16 / Paraguay 6 Fautes : Allemagne 18 / Paraguay 12 Cartons jaunes : Allemagne 2 / Paraguay 2 Passes : Allemagne 799 / Paraguay 257 Precision des passes : Allemagne 90% / Paraguay 63% xG : Allemagne 1.49 / Paraguay 0.42
Joueurs clés
Kai Havertz (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Orlando Gill (Paraguay) : note 8.2, 6 arret(s) Julio Enciso (Paraguay) : note 7.6, 1 but(s) Florian Wirtz (Allemagne) : note 8.3, 1 passe(s) decisive(s) Matías Galarza (Paraguay) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)
Voir la fiche du match Mexique - Afrique du Sud
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
9' ⚽ 9' But Julián Quiñones, passe de Erik Lira (Mexique) 67' ⚽ 67' But Raúl Jiménez, passe de Roberto Alvarado (Mexique) 90+2' 90+2' Carton rouge César Montes (Mexique) 50' 50' Carton rouge Yaya Sithole (Afrique du Sud) 84' 84' Carton rouge Themba Zwane (Afrique du Sud) 17' 17' Carton jaune Teboho Mokoena (Afrique du Sud) 23' 23' Carton jaune Brian Gutiérrez (Mexique) 49' 49' Carton rouge Siphephelo Sithole (Afrique du Sud) 56' ↑↓ 56' Remplacement Lyle Foster remplace Thalente Mbatha (Afrique du Sud) 61' ↑↓ 61' Remplacement Jayden Adams remplace Themba Zwane (Afrique du Sud) 66' ↑↓ 66' Remplacement Álvaro Fidalgo remplace Gilberto Mora (Mexique) 66' ↑↓ 66' Remplacement Brian Gutiérrez remplace Luis Chávez (Mexique) 74' 74' Carton jaune Nkosinathi Sibisi (Afrique du Sud) 76' ↑↓ 76' Remplacement Raúl Jiménez remplace Armando González (Mexique) 76' ↑↓ 76' Remplacement Erik Lira remplace Edson Álvarez (Mexique) 77' ↑↓ 77' Remplacement Aubrey Modiba remplace Oswin Appollis (Afrique du Sud) 77' ↑↓ 77' Remplacement Iqraam Rayners remplace Evidence Makgopa (Afrique du Sud) 79' ↑↓ 79' Remplacement Julián Quiñones remplace Alexis Vega (Mexique) 82' VAR 82' VAR Themba Zwane - Card upgrade (Afrique du Sud)
Compositions
Titulaires 11
1
Raúl Rangel
Gardien
15
Israel Reyes
Défenseur
3
César Montes
Défenseur
5
Johan Vásquez
Défenseur
23
Jesús Gallardo
Défenseur
6
Erik Lira
Milieu
25
Roberto Alvarado
Milieu
26
Brian Gutiérrez
Milieu
8
Álvaro Fidalgo
Milieu
16
Julián Quiñones
Milieu
9
Raúl Jiménez
Attaquant
Remplaçants 15
19
Gilberto Mora
24
Luis Chávez
4
Edson Álvarez
14
Armando González
10
Alexis Vega
12
Carlos Acevedo
13
Guillermo Ochoa
2
Jorge Sánchez
7
Luis Romo
20
Mateo Chávez
21
César Huerta
18
Obed Vargas
17
Orbelín Pineda
22
Guillermo Martínez
11
Santiago Giménez
Titulaires 11
1
Ronwen Williams
Gardien
20
Khuliso Mudau
Défenseur
19
Nkosinathi Sibisi
Défenseur
21
Ime Okon
Défenseur
14
Mbekezeli Mbokazi
Défenseur
6
Aubrey Modiba
Défenseur
4
Teboho Mokoena
Milieu
13
Siphephelo Sithole
Milieu
23
Jayden Adams
Milieu
15
Iqraam Rayners
Attaquant
9
Lyle Foster
Attaquant
Remplaçants 15
5
Thalente Mbatha
11
Themba Zwane
7
Oswin Appollis
17
Evidence Makgopa
22
Ricardo Goss
16
Sipho Chaine
26
Bradley Cross
3
Khulumani Ndamane
24
Olwethu Makhanya
18
Samukelo Kabini
2
Tholo Thabang Matuludi
8
Tshepang Moremi
10
Relebohile Mofokeng
25
Kamogelo Sebelebele
12
Thapelo Maseko
Les chiffres du match
Tirs cadres : Mexique 4 / Afrique du Sud 2 Tirs : Mexique 16 / Afrique du Sud 3 Possession : Mexique 61% / Afrique du Sud 39% Corners : Mexique 3 / Afrique du Sud 1 Fautes : Mexique 12 / Afrique du Sud 11 Cartons jaunes : Mexique 1 / Afrique du Sud 2 Cartons rouges : Mexique 1 / Afrique du Sud 2 Passes : Mexique 520 / Afrique du Sud 335 Precision des passes : Mexique 90% / Afrique du Sud 81% xG : Mexique 1.41 / Afrique du Sud 0.07
Joueurs clés
Julián Quiñones (Mexique) : note 8.3, 1 but(s) Raúl Jiménez (Mexique) : note 7.9, 1 but(s) Roberto Alvarado (Mexique) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Erik Lira (Mexique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) César Montes (Mexique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s) Raúl Rangel (Mexique) : note 7.2, 2 arret(s) Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 6.6, 2 arret(s) Israel Reyes (Mexique) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
11/06/2026 Mexique 2-0 Afrique du Sud (World Cup) 11/06/2010 Afrique du Sud 1-1 Mexique (World Cup)
11/06
Groupe A
Mexique
Termine
2-0
Estadio Azteca Afrique du Sud
Voir la fiche du match Corée du Sud - Tchéquie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
59' ⚽ But - L. Krejci (passe V. Coufal) Tchéquie, 59e 62' ↑↓ Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan) Corée du Sud, 62e 64' ↑↓ Remplacement - P. Sulc (remplace A. Hlozek) Tchéquie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - P. Schick (remplace T. Chory) Tchéquie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - L. Provod (remplace M. Sadilek) Tchéquie, 64e 67' ⚽ But - Hwang In-Beom (passe Lee Kang-In) Corée du Sud, 67e 69' ↑↓ Remplacement - Lee Tae-Seok (remplace Eom Ji-Sung) Corée du Sud, 69e 69' ↑↓ Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu) Corée du Sud, 69e 77' VAR VAR - T. Soucek Tchéquie, 77e 80' ⚽ But - Oh Hyeon-Gyu (passe Hwang In-Beom) Corée du Sud, 80e 84' ↑↓ Remplacement - Hwang In-Beom (remplace Kim Jin-Gyu) Corée du Sud, 84e 84' ↑↓ Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Park Jin-Seob) Corée du Sud, 84e 84' ↑↓ Remplacement - A. Sojka (remplace M. Chytil) Tchéquie, 84e 90+6' Carton jaune - Lee Gi-Hyuk Corée du Sud, 90+6e
Compositions
Titulaires 11
1
Kim Seung-gyu
Gardien
2
Han-Beom Lee
Défenseur
4
Kim Min-jae
Défenseur
3
Gi-Hyuk Lee
Défenseur
22
Young-woo Seol
Milieu
6
Hwang In-beom
Milieu
8
Seung Ho Paik
Milieu
13
Lee Tae-seok
Milieu
19
Kang-in Lee
Attaquant
10
Jae-sung Lee
Attaquant
7
Son Heung-min
Attaquant
Remplaçants 15
11
Hwang Hee-chan
25
Ji-sung Eom
18
Hyeon-gyu Oh
24
Jin-gyu Kim
16
Jin-seob Park
21
Jo Hyeonwoo
12
Song Bum-keun
15
Kim Moon-hwan
14
Wi-je Cho
5
Kim Tae-hyeon
26
Dong-gyeong Lee
23
Jens Castrop
17
Jun-Ho Bae
9
Gue-sung Cho
20
Yang Hyun-Jun
Titulaires 11
1
Matěj Kovář
Gardien
6
Štěpán Chaloupek
Défenseur
4
Robin Hranáč
Défenseur
7
Ladislav Krejčí
Défenseur
5
Vladimír Coufal
Milieu
22
Tomáš Souček
Milieu
24
Alexandr Sojka
Milieu
20
Jaroslav Zelený
Milieu
17
Lukáš Provod
Attaquant
15
Pavel Šulc
Attaquant
10
Patrik Schick
Attaquant
Remplaçants 15
18
Michal Sadílek
9
Adam Hložek
19
Tomáš Chorý
13
Mojmír Chytil
16
Jindřich Staněk
23
Lukáš Horníček
14
David Jurásek
2
David Zima
3
Tomáš Holeš
21
David Douděra
26
Denis Višinský
25
Hugo Sochurek
12
Lukáš Červ
8
Vladimír Darida
11
Jan Kuchta
Les chiffres du match
Tirs cadres : Corée du Sud 6 / Tchéquie 4 Tirs : Corée du Sud 15 / Tchéquie 8 Possession : Corée du Sud 62% / Tchéquie 38% Corners : Corée du Sud 4 / Tchéquie 5 Fautes : Corée du Sud 9 / Tchéquie 16 Cartons jaunes : Corée du Sud 1 / Tchéquie 0 Passes : Corée du Sud 542 / Tchéquie 323 Precision des passes : Corée du Sud 87% / Tchéquie 71% xG : Corée du Sud 2.00 / Tchéquie 0.84
Joueurs clés
Hwang In-beom (Corée du Sud) : note 8.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Hyeon-gyu Oh (Corée du Sud) : note 7.3, 1 but(s) Kang-in Lee (Corée du Sud) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 7.2, 1 but(s) Kim Seung-gyu (Corée du Sud) : note 7.5, 3 arret(s) Matěj Kovář (Tchéquie) : note 7, 4 arret(s) Vladimír Coufal (Tchéquie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Lee Tae-seok (Corée du Sud) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
12/06/2026 Corée du Sud 2-1 Tchéquie (World Cup)
12/06
Groupe A
Corée du Sud
Termine
2-1
Estadio Akron Tchéquie
Voir la fiche du match Canada - Bosnie-Herzégovine
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
11' Carton jaune - A. Johnston Canada, 11e 21' ⚽ But - J. Lukic (passe S. Kolasinac) Bosnie-Herzégovine, 21e 45' Carton jaune - E. Demirovic Bosnie-Herzégovine, 45e 45+1' Carton jaune - J. Lukic Bosnie-Herzégovine, 45+1e 53' Carton jaune - L. De Fougerolles Canada, 53e 61' ↑↓ Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg) Canada, 61e 61' ↑↓ Remplacement - J. David (remplace P. David) Canada, 61e 61' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed) Canada, 61e 62' ↑↓ Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar) Bosnie-Herzégovine, 62e 62' ↑↓ Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic) Bosnie-Herzégovine, 62e 74' ↑↓ Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic) Bosnie-Herzégovine, 74e 74' ↑↓ Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic) Bosnie-Herzégovine, 74e 76' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) Canada, 76e 78' ⚽ But - C. Larin (passe P. David) Canada, 78e 84' ↑↓ Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic) Bosnie-Herzégovine, 84e 90+1' ↑↓ Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio) Canada, 90+1e 90+3' Carton jaune - N. Katic Bosnie-Herzégovine, 90+3e
Compositions
Titulaires 11
16
Maxime Crépeau
Gardien
2
Alistair Johnston
Défenseur
4
Luc De Fougerolles
Défenseur
13
Derek Cornelius
Défenseur
22
Richie Laryea
Défenseur
17
Tajon Buchanan
Milieu
8
Ismael Koné
Milieu
7
Stephen Eustaquio
Milieu
11
Liam Millar
Milieu
10
Jonathan David
Attaquant
12
Tani Oluwaseyi
Attaquant
Remplaçants 15
20
Ali Ahmed
14
Jacob Shaffelburg
24
Promise David
9
Cyle Larin
21
Jonathan Osorio
1
Dayne St. Clair
18
Owen Goodman
23
Niko Sigur
3
Alfie Jones
5
Joel Waterman
15
Moise Bombito
19
Alphonso Davies
25
Nathan-Dylan Saliba
6
Mathieu Choinière
26
Jayden Nelson
Titulaires 11
1
Nikola Vasilj
Gardien
7
Amar Dedić
Défenseur
18
Nikola Katić
Défenseur
4
Tarik Muharemović
Défenseur
5
Sead Kolašinac
Défenseur
20
Esmir Bajraktarević
Milieu
6
Benjamin Tahirović
Milieu
13
Ivan Bašić
Milieu
15
Amar Memić
Milieu
10
Ermedin Demirović
Attaquant
25
Jovo Lukić
Attaquant
Remplaçants 15
8
Armin Gigović
9
Samed Baždar
14
Ivan Šunjić
19
Kerim Alajbegović
17
Dženis Burnić
12
Mladen Jurkas
22
Martin Zlomislić
24
Arjan Malić
21
Stjepan Radeljić
3
Dennis Hadžikadunić
2
Nihad Mujakić
16
Amir Hadžiahmetović
26
Ermin Mahmic
11
Edin Džeko
23
Haris Tabaković
Les chiffres du match
Tirs cadres : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3 Tirs : Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8 Possession : Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39% Corners : Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4 Fautes : Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20 Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3 Passes : Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270 Precision des passes : Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64% xG : Canada 1.25 / Bosnie-Herzégovine 0.98
Joueurs clés
Jovo Lukić (Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s) Sead Kolašinac (Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Nikola Katić (Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s) Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s) Richie Laryea (Canada) : note 7.9 Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 7.6
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine (World Cup)
12/06
Groupe B
Canada
Termine
1-1
BMO Field Bosnie-Herzégovine
Voir la fiche du match États-Unis - Paraguay
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' ⚽ But - Damian Bobadilla 1-0 États-Unis 10' Carton jaune - Juan Caceres Paraguay, 10e 31' ⚽ But - Folarin Balogun 2-0 États-Unis · Passe : Christian Pulisic 45' ↑↓ Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) Paraguay, 45e 45' ↑↓ Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) États-Unis, 45e 50' ⚽ But - Folarin Balogun 3-0 États-Unis · Passe : Malik Tillman 52' VAR VAR - Tim Ream États-Unis, 52e 53' Carton jaune - Miguel Almirón Paraguay, 53e 59' Carton jaune - Tyler Adams États-Unis, 59e 62' ↑↓ Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) Paraguay, 62e 72' ↑↓ Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) États-Unis, 72e 72' ↑↓ Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) États-Unis, 72e 73' ⚽ But - Maurício Magalhães Prado 3-1 Paraguay · Passe : Julio Enciso 79' Carton jaune - Diego Gomez Paraguay, 79e 79' ↑↓ Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) Paraguay, 79e 79' ↑↓ Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) Paraguay, 79e 80' ↑↓ Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) Paraguay, 80e 82' ↑↓ Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) États-Unis, 82e 88' Carton jaune - Alex Arce Paraguay, 88e 93' Carton jaune - Junior Alonso Paraguay, 93e 98' ⚽ But - Giovanni Reyna 4-1 États-Unis · Passe : Alex Freeman
Compositions
Titulaires 11
24
Matthew Freese
Gardien
16
Alexander Freeman
Défenseur
3
Chris Richards
Défenseur
13
Tim Ream
Défenseur
5
Antonee Robinson
Défenseur
4
Tyler Adams
Milieu
17
Malik Tillman
Milieu
2
Sergiño Dest
Milieu
8
Weston McKennie
Milieu
10
Christian Pulišić
Milieu
20
Folarin Balogun
Attaquant
Remplaçants 15
14
Sebastian Berhalter
1
Matt Turner
25
Chris Brady
6
Auston Trusty
12
Miles Robinson
22
Mark McKenzie
23
Joe Scally
18
Maximilian Arfsten
7
Giovanni Reyna
15
Cristian Roldán
11
Brenden Aaronson
21
Tim Weah
26
Alex Zendejas
9
Ricardo Pepi
19
Haji Wright
Titulaires 11
12
Orlando Gill
Gardien
4
Juan Cáceres
Défenseur
15
Gustavo Gómez
Défenseur
3
Omar Alderete
Défenseur
6
Junior Alonso
Défenseur
8
Diego Gómez
Milieu
14
Andrés Cubas
Milieu
16
Damián Bobadilla
Milieu
10
Miguel Almirón
Milieu
9
Antonio Sanabria
Attaquant
19
Julio Enciso
Attaquant
Remplaçants 15
11
Mauricio
18
Alex Arce
22
Gastón Olveira
1
Roberto Fernández
5
Fabián Balbuena
26
Alexandro Maidana
2
Gustavo Velázquez
13
José Canale
20
Braian Ojeda
17
Alejandro Romero
24
Gustavo Caballero
23
Matías Galarza
21
Gabriel Ávalos
25
Isidro Pitta
7
Ramón Sosa
Les chiffres du match
Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1 Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9 Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36% Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1 Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17 Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5 Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0
Joueurs clés
F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s) C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s) Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s) J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s) T. Ream (États-Unis) : note 7.3 O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s) C. Richards (États-Unis) : note 7.1
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies) 28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies) 12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America)
13/06
Groupe D
États-Unis
Termine
4-1
SoFi Stadium Paraguay
Voir la fiche du match Qatar - Suisse
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
16' Carton jaune - M. Abunada Qatar, 16e 17' ⚽ But - B. Embolo 0-1 Suisse 23' Carton jaune - J. Gaber Qatar, 23e 42' Carton jaune - D. Zakaria Suisse, 42e 60' ↑↓ Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi) Qatar, 60e 60' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf) Qatar, 60e 60' ↑↓ Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin) Qatar, 60e 65' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) Suisse, 65e 65' ↑↓ Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder) Suisse, 65e 79' ↑↓ Remplacement - A. O. Madibo (remplace M. Al Mannai) Qatar, 79e 79' ↑↓ Remplacement - R. Vargas (remplace Z. Amdouni) Suisse, 79e 89' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace H. Al Haydos) Qatar, 89e 89' ↑↓ Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim) Suisse, 89e 89' ↑↓ Remplacement - R. Freuler (remplace A. Jashari) Suisse, 89e 90+4' ⚽ But - B. Khoukhi 1-1 Qatar · Passe : H. Al Amin
Compositions
Titulaires 11
1
Mahmud Abunad
Gardien
13
Ayoub Al Oui
Défenseur
2
Pedro Miguel
Défenseur
16
Boualem Khoukhi
Défenseur
14
Homam Al-Amin
Défenseur
5
Jassem Gaber Abdulsallam
Milieu
23
Assim Madibo
Milieu
4
Issa Laye
Milieu
8
Edmilson Junior
Attaquant
15
Yusuf Abdurisag
Attaquant
11
Akram Afif
Attaquant
Remplaçants 15
20
Ahmed Fathi
12
Karim Boudiaf
7
Ahmed Alaaeldin
22
Meshaal Barsham
21
Salah Zakaria
3
Lucas Mendes
18
Sultan Al-Brake
25
Al-Hashmi Al-Hussain
6
Abdelaziz Hatem
17
Ahmed Al-Ganehi
26
Mohamed Naceur Almanai
19
Almoez Ali
9
Mohammed Muntari
24
Tahsin Mohammed Jamshid
10
Hassan Al Haydos
Titulaires 11
1
Gregor Kobel
Gardien
6
Denis Zakaria
Défenseur
4
Nico Elvedi
Défenseur
5
Manuel Akanji
Défenseur
13
Ricardo Rodríguez
Défenseur
20
Michel Aebischer
Milieu
10
Granit Xhaka
Milieu
8
Remo Freuler
Milieu
11
Dan Ndoye
Attaquant
7
Breel Embolo
Attaquant
17
Rubén Vargas
Attaquant
Remplaçants 15
22
Fabian Rieder
9
Johan Manzambi
12
Yvon Mvogo
21
Marvin Keller
25
Luca Jaquez
18
Eray Cömert
24
Aurèle Amenda
15
Djibril Sow
3
Silvan Widmer
2
Miro Muheim
16
Christian Fassnacht
14
Ardon Jashari
26
Cédric Itten
23
Zeki Amdouni
19
Noah Okafor
Les chiffres du match
Tirs cadres : Qatar 3 / Suisse 7 Tirs : Qatar 6 / Suisse 25 Possession : Qatar 31% / Suisse 69% Corners : Qatar 3 / Suisse 9 Fautes : Qatar 12 / Suisse 11 Cartons jaunes : Qatar 2 / Suisse 1 Passes : Qatar 266 / Suisse 568 Precision des passes : Qatar 71% / Suisse 91% xG : Qatar 0.64 / Suisse 3.15
Joueurs clés
Breel Embolo (Suisse) : note 7, 1 but(s) Mahmud Abunad (Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s) Gregor Kobel (Suisse) : note 7.9, 3 arret(s) Rubén Vargas (Suisse) : note 7.9 Nico Elvedi (Suisse) : note 7.5 Homam Al-Amin (Qatar) : note 7.3 Manuel Akanji (Suisse) : note 7.3 Ricardo Rodríguez (Suisse) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
14/11/2018 Suisse 0-1 Qatar (Friendlies)
13/06
Groupe B
Qatar
Termine
1-1
Levi's Stadium Suisse
Voir la fiche du match Brésil - Maroc
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
21' ⚽ But - I. Saibari 0-1 Maroc · Passe : B. Diaz 32' ⚽ But - Vinicius Junior 1-1 Brésil · Passe : Bruno Guimaraes 37' Carton jaune - Casemiro Brésil, 37e 43' Carton jaune - Ibanez Brésil, 43e 46' ↑↓ Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) Brésil, 46e 46' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) Brésil, 46e 61' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) Brésil, 61e 62' ↑↓ Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) Brésil, 62e 65' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) Maroc, 65e 65' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) Maroc, 65e 80' ↑↓ Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) Maroc, 80e 80' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) Maroc, 80e 80' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) Brésil, 80e 89' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Maroc, 89e
Compositions
Titulaires 11
1
Alisson
Gardien
24
Roger Ibañez
Défenseur
4
Marquinhos
Défenseur
3
Gabriel Magalhães
Défenseur
16
Douglas Santos
Défenseur
5
Casemiro
Milieu
8
Bruno Guimarães
Milieu
20
Lucas Paquetá
Milieu
11
Raphinha
Milieu
7
Vinícius Júnior
Milieu
25
Igor Thiago
Attaquant
Remplaçants 14
13
Danilo
17
Fabinho
21
Luiz Henrique
9
Matheus Cunha
23
Ederson
12
Weverton
6
Alex Sandro
14
Bremer
15
Léo Pereira
18
Danilo Santos
26
Rayan
2
Éderson
19
Endrick
22
Gabriel Martinelli
Titulaires 11
1
Bono
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
18
Chadi Riad
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
24
Neil El Aynaoui
Milieu
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
7
Chemsdine Talbi
15
Samir El Mourabet
12
Munir El Kajoui
22
Ahmed Reda Tagnaouti
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
25
Redouane Halhal
13
Zakaria El Ouahdi
19
Youssef Belammari
17
Amine Sbai
16
Gessime Yassine
4
Sofyan Amrabat
20
Ayoub El Kaabi
9
Soufiane Rahimi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
Les chiffres du match
Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2 Tirs : Brésil 10 / Maroc 12 Possession : Brésil 55% / Maroc 45% Corners : Brésil 4 / Maroc 0 Fautes : Brésil 14 / Maroc 12 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 465 / Maroc 383 Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86% xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28
Joueurs clés
Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.2 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2 Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies)
13/06
Groupe C
Brésil
Termine
1-1
MetLife Stadium Maroc
Voir la fiche du match Haïti - Écosse
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
28' ⚽ But - J. McGinn 0-1 Écosse 39' Carton jaune - J. Bellegarde Haïti, 39e 46' Carton jaune - A. Hickey Écosse, 46e 61' ↑↓ Remplacement - L. Deedson (remplace J. Casimir) Haïti, 61e 75' ↑↓ Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) Écosse, 75e 75' ↑↓ Remplacement - A. Hickey (remplace N. Patterson) Écosse, 75e 75' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) Écosse, 75e 76' ↑↓ Remplacement - W. Isidor (remplace L. Joseph) Haïti, 76e 83' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis) Écosse, 83e 83' ↑↓ Remplacement - L. Shankland (remplace K. McLean) Écosse, 83e 85' ↑↓ Remplacement - R. Providence (remplace Y. Fortune) Haïti, 85e 90+1' Carton jaune - F. Curtis Écosse, 90+1e 90+5' Carton jaune - K. McLean Écosse, 90+5e
Compositions
Titulaires 11
1
Johny Placide
Gardien
2
Carlens Arcus
Défenseur
4
Ricardo Adé
Défenseur
5
Hannes Delcroix
Défenseur
8
Martin Expérience
Défenseur
11
Louicius Don Deedson
Milieu
17
Danley Jean Jacques
Milieu
10
Jean-Ricner Bellegarde
Milieu
15
Ruben Providence
Milieu
20
Frantzdy Pierrot
Attaquant
18
Wilson Isidor
Attaquant
Remplaçants 15
21
Josué Casimir
12
Alexandre Pierre
23
Josué Duverger
3
Keeto Thermoncy
13
Duke Lacroix
14
Garven-Michee Metusala
22
Jean-Kévin Duverne
24
Wilguens Paugain
6
Carl Fred Sainté
25
Dominique Simon
26
Woodensky Pierre
7
Derrick Etienne
9
Duckens Nazon
16
Lenny Joseph
19
Yassin Fortune
Titulaires 11
1
Angus Gunn
Gardien
2
Aaron Hickey
Défenseur
5
Grant Hanley
Défenseur
13
Jack Hendry
Défenseur
3
Andy Robertson
Défenseur
17
Ben Gannon-Doak
Milieu
4
Scott McTominay
Milieu
19
Lewis Ferguson
Milieu
7
John McGinn
Milieu
20
Lawrence Shankland
Attaquant
10
Che Adams
Attaquant
Remplaçants 15
12
Liam Kelly
21
Craig Gordon
6
Kieran Tierney
15
John Souttar
16
Dominic Hyam
22
Nathan Patterson
24
Tony Ralston
26
Scott McKenna
8
Tyler Fletcher
11
Ryan Christie
23
Kenny McLean
25
Findlay Curtis
9
Lyndon Dykes
14
Ross Stewart
18
George Hirst
Les chiffres du match
Tirs cadres : Haïti 2 / Écosse 2 Tirs : Haïti 14 / Écosse 9 Possession : Haïti 54% / Écosse 46% Corners : Haïti 4 / Écosse 3 Fautes : Haïti 23 / Écosse 21 Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 3 Passes : Haïti 426 / Écosse 366 Precision des passes : Haïti 85% / Écosse 82% xG : Haïti 1.01 / Écosse 1.07
Joueurs clés
John McGinn (Écosse) : note 7.2, 1 but(s) Grant Hanley (Écosse) : note 7.5 Jean-Ricner Bellegarde (Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Johny Placide (Haïti) : note 6.9, 1 arret(s) Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s) Ben Gannon-Doak (Écosse) : note 7.3 Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.3 Ricardo Adé (Haïti) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
14/06
Groupe C
Haïti
Termine
0-1
Gillette Stadium Écosse
Voir la fiche du match Australie - Turquie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
27' ⚽ But - N. Irankunda 1-0 Australie · Passe : P. Okon-Engstler 46' ↑↓ Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz) Turquie, 46e 61' ↑↓ Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay) Australie, 61e 62' ↑↓ Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun) Turquie, 62e 74' ↑↓ Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi) Australie, 74e 74' ↑↓ Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria) Australie, 74e 75' ⚽ But - C. Metcalfe 2-0 Australie 81' ↑↓ Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan) Turquie, 81e 81' ↑↓ Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur) Turquie, 81e 84' ↑↓ Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich) Australie, 84e 84' ↑↓ Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) Australie, 84e 85' ↑↓ Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul) Turquie, 85e 86' Carton jaune - Y. Akgun Turquie, 86e
Compositions
Titulaires 11
18
Patrick Beach
Gardien
4
Jacob Italiano
Défenseur
3
Alessandro Circati
Défenseur
19
Harry Souttar
Défenseur
21
Cameron Burgess
Défenseur
5
Jordan Bos
Défenseur
8
Connor Metcalfe
Milieu
13
Aiden O'Neill
Milieu
24
Paul Okon-Engstler
Milieu
17
Nestory Irankunda
Milieu
9
Mohamed Touré
Attaquant
Remplaçants 15
1
Mathew Ryan
12
Paul Izzo
2
Miloš Degenek
6
Jason Geria
16
Aziz Behich
25
Lucas Herrington
15
Kai Trewin
14
Cameron Devlin
22
Jackson Irvine
7
Mathew Leckie
10
Ajdin Hrustić
11
Awer Mabil
20
Cristian Volpato
23
Nishan Velupillay
26
Tete Yengi
Titulaires 11
23
Uğurcan Çakır
Gardien
2
Zeki Çelik
Défenseur
3
Merih Demiral
Défenseur
14
Abdülkerim Bardakcı
Défenseur
20
Ferdi Kadıoğlu
Défenseur
16
İsmail Yüksek
Milieu
10
Hakan Çalhanoğlu
Milieu
8
Arda Güler
Milieu
6
Orkun Kökçü
Milieu
21
Barış Alper Yılmaz
Milieu
7
Kerem Aktürkoğlu
Attaquant
Remplaçants 15
1
Mert Günok
12
Altay Bayındır
4
Çağlar Söyüncü
13
Eren Elmalı
15
Ozan Kabak
18
Mert Müldür
25
Samet Akaydın
22
Kaan Ayhan
5
Salih Özcan
17
İrfan Can Kahveci
19
Yunus Akgün
24
Oğuz Aydın
26
Can Uzun
9
Deniz Gül
11
Kenan Yıldız
Les chiffres du match
Tirs cadres : Australie 4 / Turquie 6 Tirs : Australie 9 / Turquie 25 Possession : Australie 31% / Turquie 69% Corners : Australie 4 / Turquie 6 Fautes : Australie 8 / Turquie 3 Passes : Australie 250 / Turquie 581 Precision des passes : Australie 77% / Turquie 90% xG : Australie 0.81 / Turquie 1.14
Joueurs clés
Patrick Beach (Australie) : note 7.9, 6 arret(s) Connor Metcalfe (Australie) : note 7.9, 1 but(s) Nestory Irankunda (Australie) : note 7.5, 1 but(s) Paul Okon-Engstler (Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) İsmail Yüksek (Turquie) : note 7.5 Harry Souttar (Australie) : note 7.3 Uğurcan Çakır (Turquie) : note 6.3, 2 arret(s) Alessandro Circati (Australie) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
14/06
Groupe D
Australie
Termine
2-0
BC Place Turquie
Voir la fiche du match Allemagne - Curaçao
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
6' ⚽ But - F. Nmecha 1-0 Allemagne · Passe : F. Wirtz 21' ⚽ But - L. Comenencia 1-1 Curaçao 38' ⚽ But - N. Schlotterbeck 2-1 Allemagne · Passe : N. Brown 45+5' ⚽ But - K. Havertz 3-1 Allemagne 46' ↑↓ Remplacement - S. Hansen (remplace J. Antonisse) Curaçao, 46e 47' ⚽ But - J. Musiala 4-1 Allemagne · Passe : J. Kimmich 64' ↑↓ Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) Allemagne, 64e 65' ↑↓ Remplacement - J. Locadia (remplace J. Margaritha) Curaçao, 65e 68' ⚽ But - N. Brown 5-1 Allemagne · Passe : D. Undav 73' ↑↓ Remplacement - J. Tah (remplace A. Rudiger) Allemagne, 73e 73' ↑↓ Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka) Allemagne, 73e 73' ↑↓ Remplacement - N. Brown (remplace D. Raum) Allemagne, 73e 78' ⚽ But - D. Undav 6-1 Allemagne · Passe : J. Kimmich 83' ↑↓ Remplacement - T. Chong (remplace G. Kastaneer) Curaçao, 83e 83' ↑↓ Remplacement - J. Kimmich (remplace W. Anton) Allemagne, 83e 88' ⚽ But - K. Havertz 7-1 Allemagne · Passe : D. Undav
Compositions
Titulaires 11
1
Manuel Neuer
Gardien
6
Joshua Kimmich
Défenseur
4
Jonathan Tah
Défenseur
15
Nico Schlotterbeck
Défenseur
18
Nathaniel Brown
Défenseur
23
Felix Nmecha
Milieu
5
Aleksandar Pavlović
Milieu
19
Leroy Sané
Milieu
10
Jamal Musiala
Milieu
17
Florian Wirtz
Milieu
7
Kai Havertz
Attaquant
Remplaçants 15
26
Deniz Undav
21
Alexander Nübel
12
Oliver Baumann
22
David Raum
3
Waldemar Anton
2
Antonio Rüdiger
24
Malick Thiaw
9
Jamie Leweling
8
Leon Goretzka
25
Assan Ouédraogo
20
Nadiem Amiri
16
Angelo Stiller
13
Pascal Groß
11
Nick Woltemade
14
Maximilian Beier
Titulaires 11
1
Eloy Room
Gardien
5
Sherel Constancio Floranus
Défenseur
23
Riechedly Bazoer
Défenseur
18
Armando Obispo
Défenseur
24
Deveron Fonville
Défenseur
8
Livano Comenencia
Milieu
10
Leandro Bacuna
Milieu
7
Juninho Bacuna
Milieu
21
Tahith Chong
Milieu
9
Jürgen Locadia
Attaquant
12
Sontje Hansen
Attaquant
Remplaçants 15
11
Jeremy Antonisse
16
Jearl Margaritha
26
Trevor Iriving Doornbusch
25
Tyrick Bodak
3
Jurien Gaari
20
Joshua Brenet
2
Shurandy Sambo
4
Roshon van Eijma
15
Ar'Jany Martha
14
Kenji Gorré
22
Kevin Felida
13
Tyrese Noslin
6
Godfried Roemeratoe
19
Gervane Kastaneer
17
Brandley Kuwas
Les chiffres du match
Tirs cadres : Allemagne 12 / Curaçao 2 Tirs : Allemagne 26 / Curaçao 8 Possession : Allemagne 65% / Curaçao 35% Corners : Allemagne 8 / Curaçao 1 Fautes : Allemagne 18 / Curaçao 10 Passes : Allemagne 630 / Curaçao 336 Precision des passes : Allemagne 87% / Curaçao 82% xG : Allemagne 3.90 / Curaçao 0.40
Joueurs clés
Deniz Undav (Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Kai Havertz (Allemagne) : note 8.2, 2 but(s) Nathaniel Brown (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Joshua Kimmich (Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s) Felix Nmecha (Allemagne) : note 8.6, 1 but(s) Nico Schlotterbeck (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Jamal Musiala (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Livano Comenencia (Curaçao) : note 7.3, 1 but(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
14/06/2026 Allemagne 7-1 Curaçao (World Cup)
14/06
Groupe E
Allemagne
Termine
7-1
NRG Stadium Curaçao
Voir la fiche du match Pays-Bas - Japon
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
51' ⚽ But - V. van Dijk 1-0 Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch 57' ⚽ But - K. Nakamura 1-1 Japon · Passe : T. Kubo 61' Carton jaune - C. Summerville Pays-Bas, 61e 64' ⚽ But - C. Summerville 2-1 Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch 66' ↑↓ Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito) Japon, 66e 70' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay) Pays-Bas, 70e 70' ↑↓ Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners) Pays-Bas, 70e 70' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber) Pays-Bas, 70e 75' ↑↓ Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu) Japon, 75e 75' ↑↓ Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa) Japon, 75e 75' ↑↓ Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara) Japon, 75e 81' ↑↓ Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake) Pays-Bas, 81e 83' Carton jaune - M. Depay Pays-Bas, 83e 84' ↑↓ Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai) Japon, 84e 85' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey) Pays-Bas, 85e 88' ⚽ But - D. Kamada 2-2 Japon · Passe : K. Ogawa 90+1' Carton jaune - M. van de Ven Pays-Bas, 90+1e 89' ⚽ But - K. Ogawa 2-2 Japon
Compositions
Titulaires 11
1
Bart Verbruggen
Gardien
22
Denzel Dumfries
Défenseur
6
Jan Paul van Hecke
Défenseur
4
Virgil van Dijk
Défenseur
15
Micky van de Ven
Défenseur
8
Ryan Gravenberch
Milieu
21
Frenkie de Jong
Milieu
14
Tijjani Reijnders
Milieu
24
Crysencio Summerville
Attaquant
18
Donyell Malen
Attaquant
11
Cody Gakpo
Attaquant
Remplaçants 15
23
Mark Flekken
13
Robin Roefs
25
Jorrel Hato
2
Lutsharel Geertruida
12
Mats Wieffer
5
Nathan Aké
16
Guus Til
3
Marten de Roon
7
Justin Kluivert
26
Quinten Timber
20
Teun Koopmeiners
19
Brian Brobbey
10
Memphis Depay
9
Wout Weghorst
17
Noa Lang
Titulaires 11
1
Zion Suzuki
Gardien
16
Tsuyoshi Watanabe
Défenseur
3
Shogo Taniguchi
Défenseur
21
Hiroki Itō
Défenseur
10
Ritsu Doan
Milieu
24
Kaishu Sano
Milieu
15
Daichi Kamada
Milieu
13
Keito Nakamura
Milieu
8
Takefusa Kubo
Attaquant
11
Daizen Maeda
Attaquant
18
Ayase Ueda
Attaquant
Remplaçants 15
12
Keisuke Osako
23
Tomoki Hayakawa
20
Ayumu Seko
4
Ko Itakura
25
Junnosuke Suzuki
2
Yukinari Sugawara
22
Takehiro Tomiyasu
5
Yuto Nagatomo
7
Ao Tanaka
17
Yuito Suzuki
14
Junya Ito
9
Keisuke Goto
19
Koki Ogawa
26
Kento Shiogai
6
Shuto Machino
Les chiffres du match
Tirs cadres : Pays-Bas 4 / Japon 1 Tirs : Pays-Bas 6 / Japon 4 Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30% Corners : Pays-Bas 4 / Japon 1 Fautes : Pays-Bas 4 / Japon 5 Cartons jaunes : Pays-Bas 1 / Japon 0 Passes : Pays-Bas 427 / Japon 182 Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83% xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.18
Joueurs clés
Ryan Gravenberch (Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Virgil van Dijk (Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s) Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Keito Nakamura (Japon) : note 7.3, 1 but(s) Takefusa Kubo (Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Zion Suzuki (Japon) : note 6.6, 2 arret(s) Jan Paul van Hecke (Pays-Bas) : note 7.3 Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
19/06/2010 Pays-Bas 1-0 Japon (World Cup)
14/06
Groupe F
Pays-Bas
Termine
2-2
AT&T Stadium Japon
Voir la fiche du match Côte d'Ivoire - Équateur
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
28' Carton jaune - S. Fofana Côte d'Ivoire, 28e 38' Carton jaune - F. Kessie Côte d'Ivoire, 38e 40' Carton jaune - G. Doue Côte d'Ivoire, 40e 56' ↑↓ Remplacement - A. Minda (remplace N. Angulo) Équateur, 56e 56' ↑↓ Remplacement - E. Wahi (remplace A. Bonny) Côte d'Ivoire, 56e 56' ↑↓ Remplacement - B. Toure (remplace A. Diallo) Côte d'Ivoire, 56e 62' ↑↓ Remplacement - J. Yeboah (remplace A. Preciado) Équateur, 62e 62' ↑↓ Remplacement - A. Franco (remplace J. Porozo) Équateur, 62e 73' Carton jaune - J. Porozo Équateur, 73e 77' ↑↓ Remplacement - N. Pepe (remplace C. Inao Oulai) Côte d'Ivoire, 77e 77' ↑↓ Remplacement - S. Fofana (remplace I. Sangare) Côte d'Ivoire, 77e 77' ↑↓ Remplacement - E. Valencia (remplace K. Rodriguez) Équateur, 77e 89' ↑↓ Remplacement - G. Doue (remplace O. Kossounou) Côte d'Ivoire, 89e 90' ⚽ But - A. Diallo 1-0 Côte d'Ivoire · Passe : W. Singo
Compositions
Titulaires 11
1
Yahia Fofana
Gardien
17
Guéla Doué
Défenseur
5
Wilfried Singo
Défenseur
20
Emmanuel Agbadou
Défenseur
3
Ghislain Konan
Défenseur
11
Yan Diomande
Milieu
8
Franck Kessié
Milieu
6
Seko Fofana
Milieu
24
Bazoumana Touré
Milieu
19
Nicolas Pépé
Attaquant
12
Elye Wahi
Attaquant
Remplaçants 15
16
Mohamed Koné
23
Alban Lafont
13
Christopher Operi
2
Ousmane Diomande
7
Odilon Kossounou
21
Evan Ndicka
18
Ibrahim Sangaré
25
Parfait Guiagon
15
Amad Diallo
10
Simon Adingra
26
Christ Inao Oulaï
4
Jean Michaël Seri
22
Evann Guessand
9
Ange-Yoan Bonny
14
Oumar Diakité
Titulaires 11
1
Hernán Galíndez
Gardien
21
Alan Franco
Défenseur
4
Joel Ordóñez
Défenseur
6
Willian Pacho
Défenseur
9
John Yeboah
Milieu
23
Moisés Caicedo
Milieu
15
Pedro Vite
Milieu
3
Piero Hincapié
Milieu
19
Gonzalo Plata
Attaquant
13
Enner Valencia
Attaquant
14
Alan Minda
Attaquant
Remplaçants 15
22
Gonzalo Valle
12
Moisés Ramírez
26
Yaimar Medina
25
Jackson Porozo
2
Félix Torres
20
Nilson Angulo
10
Kendry Páez
7
Pervis Estupiñán
5
Jordy Alcivar
17
Ángelo Preciado
18
Denil Castillo
16
Jordy Caicedo
8
Anthony Valencia
24
Jeremy Arevalo
11
Kevin Rodriguez
Les chiffres du match
Tirs cadres : Côte d'Ivoire 1 / Équateur 0 Tirs : Côte d'Ivoire 6 / Équateur 6 Possession : Côte d'Ivoire 45% / Équateur 55% Corners : Côte d'Ivoire 2 / Équateur 0 Fautes : Côte d'Ivoire 8 / Équateur 3 Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 3 / Équateur 0 Passes : Côte d'Ivoire 233 / Équateur 285 Precision des passes : Côte d'Ivoire 83% / Équateur 87% xG : Côte d'Ivoire 0.73 / Équateur 0.54
Joueurs clés
Hernán Galíndez (Équateur) : note 7.2, 1 arret(s) Yan Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.2 Pedro Vite (Équateur) : note 7.2 Guéla Doué (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Alan Franco (Équateur) : note 7 Emmanuel Agbadou (Côte d'Ivoire) : note 6.9 Enner Valencia (Équateur) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
15/06
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine
1-0
Lincoln Financial Field Équateur
Voir la fiche du match Suède - Tunisie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' ⚽ But - Y. Ayari 1-0 Suède 30' ⚽ But - A. Isak 2-0 Suède · Passe : V. Gyokeres 43' ⚽ But - O. Rekik 2-1 Tunisie · Passe : H. Mejbri 54' Carton jaune - R. Khedira Tunisie, 54e 59' ⚽ But - V. Gyokeres 3-1 Suède · Passe : A. Isak 65' ↑↓ Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud) Suède, 65e 65' ↑↓ Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall) Suède, 65e 72' ↑↓ Remplacement - E. Saad (remplace S. Tounekti) Tunisie, 72e 72' ↑↓ Remplacement - Y. Valery (remplace M. Belhadj) Tunisie, 72e 72' ↑↓ Remplacement - E. Skhiri (remplace E. Achouri) Tunisie, 72e 83' ↑↓ Remplacement - R. Khedira (remplace I. Gharbi) Tunisie, 83e 83' ↑↓ Remplacement - A. Slimane (remplace F. Chaouat) Tunisie, 83e 84' ↑↓ Remplacement - J. Karlstrom (remplace M. Svanberg) Suède, 84e 84' ⚽ But - M. Svanberg 4-1 Suède · Passe : A. Isak 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Isak (remplace A. Elanga) Suède, 90+1e 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Bernhardsson (remplace D. Svensson) Suède, 90+1e 90+6' ⚽ But - Y. Ayari 5-1 Suède · Passe : L. Bergvall
Compositions
Titulaires 11
23
Kristoffer Nordfeldt
Gardien
2
Gustaf Lagerbielke
Défenseur
4
Isak Hien
Défenseur
3
Victor Lindelöf
Défenseur
16
Jesper Karlström
Milieu
21
Alexander Bernhardsson
Milieu
10
Benjamin Nygren
Milieu
18
Yasin Ayari
Milieu
5
Gabriel Gudmundsson
Milieu
17
Viktor Gyökeres
Attaquant
9
Alexander Isak
Attaquant
Remplaçants 15
24
Elliot Stroud
7
Lucas Bergvall
1
Jacob Widell Zetterström
12
Viktor Johansson
14
Hjalmar Ekdal
20
Eric Smith
15
Carl Starfelt
8
Daniel Svensson
6
Herman Johansson
13
Ken Sema
19
Mattias Svanberg
22
Besfort Zeneli
26
Taha Abdi Ali
11
Anthony Elanga
25
Gustaf Nilsson
Titulaires 11
1
Abdelmouhib Chamakh
Gardien
20
Yan Valery
Défenseur
4
Omar Rekik
Défenseur
3
Montassar Talbi
Défenseur
21
Amine Ben Hmida
Défenseur
2
Ali Abdi
Défenseur
13
Rani Khedira
Milieu
17
Ellyes Skhiri
Milieu
10
Hannibal Mejbri
Milieu
8
Elias Saad
Attaquant
25
Anis Ben Slimane
Attaquant
Remplaçants 15
16
Aymen Dahmen
22
Sabri Ben Hessen
5
Adem Arous
6
Dylan Bronn
23
Moataz Nefati
24
Raed Chikhaoui
12
Mortadha Ben Ouanes
11
Ismael Gharbi
15
Mohamed Belhadj Mahmoud
26
Sebastian Tounekti
7
Elias Achouri
14
Khalil Ayari
18
Rayan Elloumi
9
Hazem Mastouri
19
Firas Chaouat
Les chiffres du match
Tirs cadres : Suède 7 / Tunisie 2 Tirs : Suède 13 / Tunisie 6 Possession : Suède 49% / Tunisie 51% Corners : Suède 4 / Tunisie 2 Fautes : Suède 10 / Tunisie 8 Cartons jaunes : Suède 0 / Tunisie 1 Passes : Suède 353 / Tunisie 362 Precision des passes : Suède 79% / Tunisie 79% xG : Suède 1.26 / Tunisie 0.20
Joueurs clés
Alexander Isak (Suède) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Yasin Ayari (Suède) : note 8.3, 2 but(s) Viktor Gyökeres (Suède) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mattias Svanberg (Suède) : note 7.3, 1 but(s) Omar Rekik (Tunisie) : note 7.2, 1 but(s) Hannibal Mejbri (Tunisie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Lucas Bergvall (Suède) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Gabriel Gudmundsson (Suède) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
15/06/2026 Suède 5-1 Tunisie (World Cup)
15/06
Groupe F
Suède
Termine
5-1
Estadio BBVA Tunisie
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