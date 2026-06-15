Mondial 2026 : l’Espagne et le Cap-Vert se quittent sur un nul sans but

L’Espagne et le Cap-Vert ont lancé leur phase de groupes du Mondial 2026 par un match nul 0-0, lundi 15 juin à 17h GMT+1 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. La Roja, championne d’Europe en titre, a été tenue en échec par une sélection cap-verdienne qui disputait sa première Coupe du monde, un résultat marquant dans le groupe H.

Cette première confrontation internationale entre les deux pays opposait une Espagne candidate à un deuxième titre mondial après celui de 2010 à un Cap-Vert arrivé au tournoi après avoir terminé en tête de son groupe des éliminatoires africains. Au coup de sifflet final, chaque équipe prend un point au terme d’un match sans but.

L’Espagne a eu la maîtrise territoriale et offensive, avec 74 pour cent de possession, 23 tirs et sept tentatives cadrées. Mais les joueurs de Luis de la Fuente n’ont pas réussi à convertir leur volume de jeu, malgré 745 passes tentées et une présence régulière dans le camp adverse.

Le Cap-Vert a surtout résisté, porté par Vozinha. Le gardien cap-verdien a réalisé sept arrêts, chiffre central de la rencontre, pour maintenir son équipe dans le match. La sélection de Pedro Leitao Brito a terminé avec trois tirs, aucun cadré, mais avec un point acquis face à l’un des favoris annoncés du groupe.

Vozinha tient le Cap-Vert

Dans un 4-1-4-1 compact, le Cap-Vert a construit son nul autour de Vozinha et de sa ligne défensive formée par Steven Moreira, Pico, Diney Borges et Sidny Lopes Cabral. Kevin Lenini a évolué devant la défense, avec Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro et Jovane Cabral chargés d’accompagner Dailon Rocha Livramento.

Sidny Lopes Cabral a reçu le premier avertissement de la rencontre à la 16e minute. La sélection cap-verdienne a ensuite modifié son animation après l’heure de jeu, avec trois changements à la 61e minute, puis deux autres mouvements dans le dernier quart d’heure.

Ce nul prend une portée particulière pour le Cap-Vert. Pour son premier match dans une phase finale mondiale, l’archipel a obtenu un point face à une équipe espagnole largement installée dans le camp adverse et créditée de 2,06 but attendu contre 0,04 pour son adversaire.

L’Espagne bute malgré son volume

L’Espagne avait débuté en 4-3-3 avec Unai Simón dans le but, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella en défense, puis Fabián Ruiz, Rodri et Pedri au milieu. Devant, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal et Pablo Gavi formaient la ligne offensive.

Rodri et Pedri ont pesé dans l’organisation espagnole, tandis qu’Aymeric Laporte, Marcos Llorente et Marc Cucurella ont aussi participé à l’installation haute de la Roja. Pedri a notamment été l’un des principaux créateurs espagnols avec cinq passes clés recensées, sans que cela ne débouche sur un but.

Luis de la Fuente a procédé à deux changements à la 71e minute, avant deux nouvelles entrées à la 81e et à la 87e minute. L’Espagne a continué à pousser jusqu’au temps additionnel, mais la dernière sanction notable est venue d’un avertissement adressé à Pedri à la 90e minute plus trois.

La Roja quitte donc Atlanta avec un point et un constat clair. Son contrôle du ballon et son nombre d’occasions n’ont pas suffi face à un Cap-Vert discipliné, qui a transformé sa première apparition mondiale en résultat de référence.

Espagne Termine 0-0 Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert Cap-Vert Fil du match 16' Carton jaune - S. Lopes Cabral 61' ↑↓ Remplacement - J. Cabral (remplace W. Semedo) 61' ↑↓ Remplacement - D. Livramento (remplace N. Da Costa) 61' ↑↓ Remplacement - L. Duarte (remplace D. Duarte) 71' ↑↓ Remplacement - F. Ruiz (remplace M. Merino) 71' ↑↓ Remplacement - Gavi (remplace Lamine Yamal) 76' ↑↓ Remplacement - S. Lopes Cabral (remplace Joao Paulo) 79' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace T. Arcanjo) 81' ↑↓ Remplacement - F. Torres (remplace D. Olmo) 87' ↑↓ Remplacement - Rodri (remplace N. Williams) 90+3' Carton jaune - Pedri Les chiffres du match Tirs cadres : Espagne 7 / Cap-Vert 0

: Espagne 7 / Cap-Vert 0 Tirs : Espagne 23 / Cap-Vert 3

: Espagne 23 / Cap-Vert 3 Possession : Espagne 74% / Cap-Vert 26%

: Espagne 74% / Cap-Vert 26% Corners : Espagne 8 / Cap-Vert 0

: Espagne 8 / Cap-Vert 0 Fautes : Espagne 9 / Cap-Vert 1

: Espagne 9 / Cap-Vert 1 Cartons jaunes : Espagne 0 / Cap-Vert 1

: Espagne 0 / Cap-Vert 1 Passes : Espagne 745 / Cap-Vert 256

: Espagne 745 / Cap-Vert 256 Precision des passes : Espagne 92% / Cap-Vert 75%

: Espagne 92% / Cap-Vert 75% xG : Espagne 2.06 / Cap-Vert 0.04 Joueurs clés Vozinha (Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s)

(Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s) Pedri (Espagne) : note 8.9

(Espagne) : note 8.9 Rodri (Espagne) : note 8.3

(Espagne) : note 8.3 Diney Borges (Cap-Vert) : note 8.2

(Cap-Vert) : note 8.2 Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.9

Calendrier Groupe H Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Espagne - Cap-Vert Fiche match Espagne - Cap-Vert Espagne 0-0 0-0 Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - S. Lopes Cabral 61' ↑↓ Remplacement - J. Cabral (remplace W. Semedo) 61' ↑↓ Remplacement - D. Livramento (remplace N. Da Costa) 61' ↑↓ Remplacement - L. Duarte (remplace D. Duarte) 71' ↑↓ Remplacement - F. Ruiz (remplace M. Merino) 71' ↑↓ Remplacement - Gavi (remplace Lamine Yamal) 76' ↑↓ Remplacement - S. Lopes Cabral (remplace Joao Paulo) 79' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace T. Arcanjo) 81' ↑↓ Remplacement - F. Torres (remplace D. Olmo) 87' ↑↓ Remplacement - Rodri (remplace N. Williams) 90+3' Carton jaune - Pedri Compositions Espagne Système 4-3-3 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 5 Marcos Llorente Défenseur 22 Pau Cubarsí Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 8 Fabián Ruiz Milieu 16 Rodri Milieu 20 Pedri Milieu 7 Ferran Torres Attaquant 21 Mikel Oyarzabal Attaquant 9 Pablo Gavi Attaquant Remplaçants 15 1 David Raya

13 Joan García

2 Marc Pubill

4 Eric García

12 Pedro Porro

3 Alejandro Grimaldo

6 Mikel Merino

15 Alex Baena

18 Martín Zubimendi

10 Dani Olmo

17 Nico Williams

19 Lamine Yamal

11 Yéremy Pino

25 Victor Muñoz

26 Borja Iglesias Cap-Vert Système 4-1-4-1 Sélectionneur Pedro Leitao Brito Titulaires 11 1 Vozinha Gardien 22 Steven Moreira Défenseur 4 Pico Défenseur 3 Diney Borges Défenseur 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur 6 Kevin Lenini Milieu 20 Ryan Mendes Milieu 15 Laros Duarte Milieu 10 Jamiro Monteiro Milieu 7 Jovane Cabral Milieu 19 Dailon Rocha Livramento Attaquant Remplaçants 15 14 Deroy Duarte

17 Willy Semedo

21 Nuno Da Costa

12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

24 Wagner Pina

25 Kelvin Pires

8 João Paulo

11 Garry Rodrigues

16 Yannick Semedo

18 Telmo Arcanjo

26 Hélio Varela

9 Gilson Tavares Les chiffres du match Tirs cadres : Espagne 7 / Cap-Vert 0

: Espagne 7 / Cap-Vert 0 Tirs : Espagne 23 / Cap-Vert 3

: Espagne 23 / Cap-Vert 3 Possession : Espagne 74% / Cap-Vert 26%

: Espagne 74% / Cap-Vert 26% Corners : Espagne 8 / Cap-Vert 0

: Espagne 8 / Cap-Vert 0 Fautes : Espagne 9 / Cap-Vert 1

: Espagne 9 / Cap-Vert 1 Cartons jaunes : Espagne 0 / Cap-Vert 1

: Espagne 0 / Cap-Vert 1 Passes : Espagne 745 / Cap-Vert 256

: Espagne 745 / Cap-Vert 256 Precision des passes : Espagne 92% / Cap-Vert 75%

: Espagne 92% / Cap-Vert 75% xG : Espagne 2.06 / Cap-Vert 0.04 Joueurs clés Vozinha (Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s)

(Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s) Pedri (Espagne) : note 8.9

(Espagne) : note 8.9 Rodri (Espagne) : note 8.3

(Espagne) : note 8.3 Diney Borges (Cap-Vert) : note 8.2

(Cap-Vert) : note 8.2 Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.9

(Espagne) : note 7.9 Marcos Llorente (Espagne) : note 7.7

(Espagne) : note 7.7 Pau Cubarsí (Espagne) : note 7.7

(Espagne) : note 7.7 Marc Cucurella (Espagne) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne Termine 0-0 Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert Cap-Vert Resume final Voir la fiche du match Arabie saoudite - Uruguay Fiche match Arabie saoudite - Uruguay Arabie saoudite 23:00 A venir Uruguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Arabie saoudite A venir 23:00 Hard Rock Stadium Uruguay Uruguay Avant-match Voir la fiche du match Espagne - Arabie saoudite Fiche match Espagne - Arabie saoudite Espagne 17:00 A venir Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne A venir 17:00 Mercedes-Benz Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Voir la fiche du match Uruguay - Cap-Vert Fiche match Uruguay - Cap-Vert Uruguay 23:00 A venir Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay A venir 23:00 Hard Rock Stadium Cap-Vert Cap-Vert Voir la fiche du match Cap-Vert - Arabie saoudite Fiche match Cap-Vert - Arabie saoudite Cap-Vert 01:00 A venir Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Cap-Vert A venir 01:00 NRG Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Voir la fiche du match Uruguay - Espagne Fiche match Uruguay - Espagne Uruguay 01:00 A venir Espagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay A venir 01:00 Estadio Akron Espagne Espagne