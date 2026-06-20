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Mondial 2026 : le Maroc bat l’Écosse grâce à Saibari et prend quatre points

Le Maroc a battu l’Écosse 1-0, vendredi 19 juin au Gillette Stadium, lors de la phase de groupes du Mondial 2026, grâce à un but très rapide d’Ismael Saibari. Cette victoire permet aux Lions de l’Atlas de porter leur total à quatre points dans le groupe C, devant une sélection écossaise restée à trois unités.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Écosse VS Maroc, le 19/06/2026 23:00, stade Gillette Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
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SOMMAIRE

Le match opposait deux équipes déjà engagées dans la compétition. L’Écosse avait battu Haïti 1-0 lors de sa première sortie, tandis que le Maroc avait obtenu un nul 1-1 face au Brésil. Le résultat de Boston replace donc les Marocains dans une position favorable avant la suite du groupe, où figurent aussi le Brésil et Haïti.

La rencontre a basculé dès la 2e minute. Saibari a conclu une action servie par Brahim Díaz pour donner l’avantage au Maroc. Ce but précoce est resté le seul de la partie, malgré les ajustements opérés ensuite par Steve Clarke et Mohamed Ouahbi.

L’Écosse n’a pas trouvé l’ouverture. Les chiffres du match illustrent ses difficultés dans le dernier geste, avec six tirs au total et aucun cadré. Le Maroc a davantage contrôlé le ballon, avec 60 pour cent de possession, neuf tirs et deux tentatives cadrées.

Saibari décisif très tôt

Aligné en pointe du 4-2-3-1 marocain, Ismael Saibari a signé l’action décisive après seulement deux minutes. Autour de lui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss ont composé la ligne de soutien, avec Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui placés devant la défense.

Le Maroc a aussi pu s’appuyer sur un socle défensif composé de Bono dans le but, Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui sur les côtés, Issa Diop et Chadi Riad dans l’axe. Diop a reçu un carton jaune à la 23e minute, seul avertissement marocain de la rencontre.

Mohamed Ouahbi a procédé à des changements en fin de match. Les mouvements marocains ont notamment concerné Saibari, Soufiane Rahimi, Bilal El Khannouss, Chemsdine Talbi, Brahim Díaz et Ayoube Amaimouni Echghouyab à la 84e minute, avant une dernière modification autour d’Azzedine Ounahi et Samir El Mourabet à la 90e.

L’Écosse freinée après Haïti

Steve Clarke avait installé l’Écosse en 4-4-1-1, avec Angus Gunn dans le but, Nathan Patterson, Grant Hanley, Jack Hendry et Andy Robertson en défense. John McGinn, Ryan Christie, Lewis Ferguson et Kieran Tierney animaient le milieu, tandis que Scott McTominay évoluait en soutien de Che Adams.

Menée très tôt, l’Écosse a dû courir après le score sans parvenir à cadrer. Andy Robertson a été averti à la 65e minute, alors que le banc écossais avait déjà été sollicité avec un premier mouvement à la 60e minute autour de Kieran Tierney et Ben Gannon-Doak.

Les autres changements écossais sont intervenus dans le dernier tiers du match. Che Adams, Lyndon Dykes, Ryan Christie et Kenny McLean ont été concernés à la 71e minute, puis Nathan Patterson, Tony Ralston, John McGinn et Ross Stewart à la 89e. Ces ajustements n’ont pas modifié le score.

Avec ce succès, le Maroc transforme son nul contre le Brésil en dynamique positive et atteint quatre points en deux matches. L’Écosse conserve les trois points acquis contre Haïti, mais cette défaite resserre ses marges dans un groupe C où chaque résultat peut peser dans la course à la qualification.

Écosse
Termine Gillette Stadium
Maroc
19/06/2026 23:00 Groupe C
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 2'But - I. Saibari0-1Maroc · Passe : B. Diaz
  2. 23'Carton jaune - I. DiopMaroc, 23e
  3. 60'Remplacement - K. Tierney (remplace B. Gannon-Doak)Écosse, 60e
  4. 65'Carton jaune - A. RobertsonÉcosse, 65e
  5. 71'Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes)Écosse, 71e
  6. 71'Remplacement - R. Christie (remplace K. McLean)Écosse, 71e
  7. 84'Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi)Maroc, 84e
  8. 84'Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi)Maroc, 84e
  9. 84'Remplacement - B. Diaz (remplace A. Amaimouni)Maroc, 84e
  10. 89'Remplacement - N. Patterson (remplace A. Ralston)Écosse, 89e
  11. 89'Remplacement - J. McGinn (remplace R. Stewart)Écosse, 89e
  12. 90'Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet)Maroc, 90e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Écosse 0 / Maroc 2
  • Tirs : Écosse 6 / Maroc 9
  • Possession : Écosse 40% / Maroc 60%
  • Corners : Écosse 1 / Maroc 5
  • Fautes : Écosse 10 / Maroc 8
  • Cartons jaunes : Écosse 1 / Maroc 1
  • Passes : Écosse 417 / Maroc 634
  • Precision des passes : Écosse 88% / Maroc 91%
  • xG : Écosse 0.54 / Maroc 0.83
Joueurs clés
  • Ismael Saibari (Maroc) : note 7.9, 1 but(s)
  • Brahim Díaz (Maroc) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
  • Jack Hendry (Écosse) : note 7.7
  • Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s)
  • Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.2
Calendrier Groupe C
Voir le Calendrier Complet
Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Haïti
Termine Gillette Stadium
Écosse
Resume final
Groupe C
Écosse
Termine Gillette Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Brésil
1re periode 33' Lincoln Financial Field
Haïti
Compositions
Groupe C
Écosse
A venir Hard Rock Stadium
Brésil
Groupe C
Maroc
A venir Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Groupe C
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Maroc21102114
Écosse21011103
Brésil10101101
Haïti100101-10
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
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