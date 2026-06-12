Mondial 2026 : le Canada et la Bosnie-Herzégovine se neutralisent à Toronto

Le Canada et la Bosnie-Herzégovine ont partagé les points vendredi 12 juin 2026 au Toronto Stadium, lors de leur entrée dans le groupe B de la Coupe du monde, sur un nul 1-1 qui offre aux Canadiens leur premier point dans la compétition après plusieurs revers dans leurs précédentes participations.

Mené depuis la 21e minute après l’ouverture du score de Jovo Lukić, le Canada a arraché l’égalisation à la 78e minute par Cyle Larin, entré en jeu avant de concrétiser une passe de Promise David. La Bosnie-Herzégovine a longtemps tenu son avantage, mais n’a pas réussi à préserver ce succès dans le premier match de son groupe.

Le but bosnien est venu sur une phase arrêtée. Lukić a repris de la tête un corner de Vasic pour donner l’avantage à la sélection européenne. Cette réalisation a placé le Canada dans une position délicate devant son public, avec l’obligation de courir après le score dans une rencontre déjà importante pour l’équilibre du groupe.

La réaction canadienne a fini par arriver en seconde période. Larin, lancé depuis le banc, a égalisé d’une frappe puissante après un service de Promise David. Ce but a changé la portée sportive de la soirée pour la sélection dirigée par Jesse Marsch, qui évite une défaite d’entrée à domicile.

Le match a aussi été marqué par une action litigieuse dans la surface bosnienne en seconde période. Le gardien Vasilj a semblé au contact avec un attaquant canadien, mais l’arbitre n’a pas accordé de penalty après un hors-jeu préalable. Aucun carton rouge n’a été signalé dans une rencontre disputée sur un rythme physique.

Le Canada ouvre son compteur mondial

Pour le Canada, ce nul a une portée particulière. La sélection nord-américaine inscrit son premier point en Coupe du monde après six défaites consécutives lors de ses précédentes apparitions dans le tournoi. Le résultat ne règle pas tout, mais il installe l’équipe dans la compétition sans la sanction d’une entrée manquée.

Jesse Marsch avait aligné le Canada en 4-4-2, avec Maxime Crépeau dans le but, Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius et Richie Laryea en défense. Le milieu réunissait Tajon Buchanan, Ismaël Koné, Stephen Eustaquio et Liam Millar, tandis que Jonathan David et Tani Oluwaseyi débutaient en attaque.

Le banc canadien a pesé dans le résultat avec l’apport décisif de Larin et Promise David. Cette profondeur offre une première indication utile pour la suite du tournoi, dans un groupe où chaque point peut compter.

La Bosnie-Herzégovine laisse filer deux points

La Bosnie-Herzégovine avait construit son match sur une ouverture du score rapide et une organisation défensive solide. Le but de Lukić, inscrit après vingt et une minutes, lui a permis de jouer une grande partie de la rencontre en position favorable.

La sélection européenne quitte toutefois Toronto avec le sentiment d’avoir laissé échapper une victoire. Son avantage a tenu jusqu’à la 78e minute, avant l’égalisation canadienne qui a remis les deux équipes à hauteur.

Ce partage des points maintient le groupe B ouvert après cette première affiche. Le Canada et la Bosnie-Herzégovine lancent leur tournoi avec un point chacun, en attendant la suite du calendrier avec la Suisse et le Qatar dans la même poule.

Canada - Bosnie-Herzégovine 1-1 Les chiffres du match Tirs cadres : Canada 1 / Bosnie-Herzégovine 2

: Canada 1 / Bosnie-Herzégovine 2 Tirs : Canada 7 / Bosnie-Herzégovine 4

: Canada 7 / Bosnie-Herzégovine 4 Possession : Canada 66% / Bosnie-Herzégovine 34%

: Canada 66% / Bosnie-Herzégovine 34% Corners : Canada 6 / Bosnie-Herzégovine 1

: Canada 6 / Bosnie-Herzégovine 1 Fautes : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 4

: Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 4 Cartons jaunes : Canada 1 / Bosnie-Herzégovine 0

: Canada 1 / Bosnie-Herzégovine 0 Cartons rouges : Canada 0 / Bosnie-Herzégovine 0

: Canada 0 / Bosnie-Herzégovine 0 Passes : Canada 159 / Bosnie-Herzégovine 86

: Canada 159 / Bosnie-Herzégovine 86 Precision des passes : Canada 74% / Bosnie-Herzégovine 67%

: Canada 74% / Bosnie-Herzégovine 67% xG : Canada 0.67 / Bosnie-Herzégovine 0.76 Joueurs clés Alistair Johnston (Canada) : note 7.1, 1 carton(s) jaune(s)

(Canada) : note 7.1, 1 carton(s) jaune(s) Richie Laryea (Canada) : note 7

(Canada) : note 7 Stephen Eustaquio (Canada) : note 6.7

(Canada) : note 6.7 Derek Cornelius (Canada) : note 6.5

(Canada) : note 6.5 Liam Millar (Canada) : note 6.5

Calendrier Groupe B Voir le Calendrier Complet 12/06

20:00 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine Resume final 13/06

20:00 Qatar - Suisse San Francisco Bay Area Stadium Groupe B A venir Avant-match 18/06

20:00 Suisse - Bosnie-Herzégovine Los Angeles Stadium Groupe B A venir 18/06

23:00 Canada - Qatar Vancouver Stadium Groupe B A venir 24/06

20:00 Suisse - Canada Vancouver Stadium Groupe B A venir 24/06

20:00 Bosnie-Herzégovine - Qatar Seattle Stadium Groupe B A venir