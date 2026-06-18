Mondial 2026 : le Ghana bat le Panama sur un but de Yirenkyi au bout du suspense

Le Ghana a battu le Panama 1-0 au BMO Field de Toronto, lors d’un match du Groupe L du Mondial 2026 disputé le 17 juin et programmé à minuit en GMT+1, grâce à un but de Caleb Yirenkyi à la 90+5e minute. Les Black Stars lancent ainsi leur phase de groupes par une victoire arrachée dans les dernières secondes.
Longtemps tenu en échec, le Ghana a trouvé l’ouverture sur l’une des dernières actions, Yirenkyi concluant sur une passe de Brandon Thomas-Asante. Ce résultat donne trois points précieux à la sélection de Carlos Queiroz dans une poule qui réunit aussi l’Angleterre et la Croatie.
Le match avait basculé dans une tension croissante après une première période sans but, seulement marquée par l’avertissement reçu par Caleb Yirenkyi à la 16e minute. Le milieu ghanéen a ensuite changé le scénario de la rencontre en signant le seul but de la partie dans le temps additionnel.
Le Panama a terminé frustré après avoir contenu le Ghana jusqu’aux arrêts de jeu. César Blackman a été averti à la 73e minute, puis Carlos Harvey a reçu un carton jaune à la 90+10e, dans une fin de match devenue plus heurtée après l’ouverture du score.
Les deux sélectionneurs avaient choisi des organisations différentes au coup d’envoi. Le Ghana de Carlos Queiroz s’est présenté en 4-4-1-1, avec Lawrence Ati Zigi, Gideon Mensah, Elisha Owusu, Antoine Semenyo, Kamaldeen Sulemana et Jordan Ayew parmi les titulaires. Le Panama de Thomas Christiansen a répondu en 3-4-3, articulé autour d’Orlando Mosquera, José Córdoba, Amir Murillo, Yoel Bárcenas, Cecilio Waterman et José Luis Rodríguez.
Yirenkyi récompense le Ghana
Le Ghana a dû attendre la toute fin pour convertir son avantage décisif. Yirenkyi, déjà impliqué dans le rythme du milieu, a endossé le rôle de finisseur au moment le plus important. Son but à la 90+5e minute a évité aux Black Stars un nul qui aurait laissé davantage de pression avant la suite du groupe.
Le banc ghanéen a été sollicité après la pause, avec notamment les entrées d’Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana, Elisha Owusu et Jordan Ayew indiquées dans les événements du match. Ces changements ont accompagné une seconde période restée fermée jusqu’à l’action décisive.
Le Panama cède dans le temps additionnel
Le Panama a longtemps maintenu son plan dans une structure à trois défenseurs, avec Jiovany Ramos, José Córdoba et Andrés Andrade devant Orlando Mosquera. Les couloirs confiés à Amir Murillo et César Blackman devaient soutenir un trio offensif où figuraient Cristian Martínez, Cecilio Waterman et José Luis Rodríguez.
Thomas Christiansen a également modifié son équipe en seconde période, avec des mouvements autour de Cecilio Waterman, Cristian Martínez et José Luis Rodríguez. Mais la sélection panaméenne n’a pas conservé le point qu’elle tenait jusqu’au temps additionnel, avant de céder sur l’action conclue par Yirenkyi.
Ghana
Termine
1-0
BMO Field Panama
18/06/2026 00:00
·
Groupe L
Fil du match
16' Carton jaune - C. Yirenkyi Ghana, 16e 46' ↑↓ Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare) Ghana, 46e 58' ↑↓ Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu) Ghana, 58e 58' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace B. Thomas-Asante) Ghana, 58e 63' ↑↓ Remplacement - C. Waterman (remplace J. Fajardo) Panama, 63e 63' ↑↓ Remplacement - C. Martinez (remplace A. Londono) Panama, 63e 73' Carton jaune - C. Blackman Panama, 73e 74' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace I. Diaz) Panama, 74e 78' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace K. Sibo) Ghana, 78e 87' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace P. Adu) Ghana, 87e 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace A. Godoy) Panama, 90e 90+5' ⚽ But - C. Yirenkyi 1-0 Ghana · Passe : B. Thomas-Asante 90+10' Carton jaune - C. Harvey Panama, 90+10e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1 Tirs : Ghana 1 / Panama 3 Possession : Ghana 36% / Panama 64% Fautes : Ghana 3 / Panama 6 Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0 Passes : Ghana 172 / Panama 315 Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88% xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13
Joueurs clés
Lawrence Ati Zigi (Ghana) : note 7.2, 1 arret(s) Andrés Andrade (Panama) : note 7.5 Caleb Yirenkyi (Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Amir Murillo (Panama) : note 7 Jerome Opoku (Ghana) : note 6.9
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
12' ⚽ But - H. Kane 1-0 Angleterre 36' ⚽ But - M. Baturina 1-1 Croatie · Passe : P. Sucic 42' ⚽ But - H. Kane 2-1 Angleterre · Passe : D. Rice 45+5' ⚽ But - P. Musa 2-2 Croatie · Passe : I. Perisic 47' ⚽ But - J. Bellingham 3-2 Angleterre · Passe : E. Anderson 58' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic) Croatie, 58e 66' ↑↓ Remplacement - L. Vuskovic (remplace M. Pasalic) Croatie, 66e 66' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace I. Matanovic) Croatie, 66e 72' ↑↓ Remplacement - A. Gordon (remplace M. Rashford) Angleterre, 72e 72' ↑↓ Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka) Angleterre, 72e 72' ↑↓ Remplacement - D. Rice (remplace M. Rogers) Angleterre, 72e 78' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace N. Vlasic) Croatie, 78e 79' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace A. Kramaric) Croatie, 79e 80' ↑↓ Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Spence) Angleterre, 80e 85' ⚽ But - M. Rashford 4-2 Angleterre · Passe : B. Saka 87' ↑↓ Remplacement - J. Stones (remplace M. Guehi) Angleterre, 87e
Compositions
Titulaires 11
1
Jordan Pickford
Gardien
24
Reece James
Défenseur
2
Ezri Konsa
Défenseur
5
John Stones
Défenseur
3
Nico O'Reilly
Défenseur
8
Elliot Anderson
Milieu
4
Declan Rice
Milieu
20
Noni Madueke
Milieu
10
Jude Bellingham
Milieu
18
Anthony Gordon
Milieu
9
Harry Kane
Attaquant
Remplaçants 14
13
Dean Henderson
23
James Trafford
15
Dan Burn
25
Djed Spence
26
Jarell Quansah
6
Marc Guéhi
21
Eberechi Eze
14
Jordan Henderson
16
Kobbie Mainoo
17
Morgan Rogers
7
Bukayo Saka
22
Ivan Toney
11
Marcus Rashford
19
Ollie Watkins
Titulaires 11
1
Dominik Livaković
Gardien
6
Josip Šutalo
Défenseur
22
Luka Vušković
Défenseur
4
Joško Gvardiol
Défenseur
2
Josip Stanišić
Milieu
10
Luka Modrić
Milieu
15
Mario Pašalić
Milieu
14
Ivan Perišić
Milieu
17
Petar Sučić
Attaquant
16
Martin Baturina
Attaquant
26
Petar Musa
Attaquant
Remplaçants 15
23
Dominik Kotarski
12
Ivor Pandur
5
Duje Ćaleta-Car
3
Marin Pongračić
25
Martin Erlić
8
Mateo Kovačić
18
Kristijan Jakić
21
Luka Sučić
24
Marco Pašalić
7
Nikola Moro
13
Nikola Vlašić
19
Toni Fruk
9
Andrej Kramarić
11
Ante Budimir
20
Igor Matanović
Les chiffres du match
Tirs cadres : Angleterre 10 / Croatie 2 Tirs : Angleterre 18 / Croatie 4 Possession : Angleterre 53% / Croatie 47% Corners : Angleterre 8 / Croatie 1 Fautes : Angleterre 8 / Croatie 7 Passes : Angleterre 324 / Croatie 290 Precision des passes : Angleterre 85% / Croatie 84% xG : Angleterre 2.40 / Croatie 0.41
Joueurs clés
Harry Kane (Angleterre) : note 8.3, 2 but(s) Martin Baturina (Croatie) : note 7.9, 1 but(s) Dominik Livaković (Croatie) : note 7.3, 7 arret(s) Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.6, 1 but(s) Petar Musa (Croatie) : note 7.5, 1 but(s) Declan Rice (Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Ivan Perišić (Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Petar Sučić (Croatie) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
13/06/2021 Angleterre 1-0 Croatie (Euro Championship) 18/11/2018 Angleterre 2-1 Croatie (UEFA Nations League) 12/10/2018 Croatie 0-0 Angleterre (UEFA Nations League) 11/07/2018 Croatie 2-1 Angleterre (World Cup)
17/06
Groupe L
Angleterre
Termine
4-2
AT&T Stadium Croatie
Voir la fiche du match Ghana - Panama
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
16' Carton jaune - C. Yirenkyi Ghana, 16e 46' ↑↓ Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare) Ghana, 46e 58' ↑↓ Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu) Ghana, 58e 58' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace B. Thomas-Asante) Ghana, 58e 63' ↑↓ Remplacement - C. Waterman (remplace J. Fajardo) Panama, 63e 63' ↑↓ Remplacement - C. Martinez (remplace A. Londono) Panama, 63e 73' Carton jaune - C. Blackman Panama, 73e 74' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace I. Diaz) Panama, 74e 78' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace K. Sibo) Ghana, 78e 87' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace P. Adu) Ghana, 87e 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace A. Godoy) Panama, 90e 90+5' ⚽ But - C. Yirenkyi 1-0 Ghana · Passe : B. Thomas-Asante 90+10' Carton jaune - C. Harvey Panama, 90+10e
Compositions
Titulaires 11
1
Lawrence Ati Zigi
Gardien
26
Marvin Senaya
Défenseur
4
Jonas Adjei Adjetey
Défenseur
18
Jerome Opoku
Défenseur
14
Gideon Mensah
Défenseur
24
Ernest Nuamah
Milieu
3
Caleb Yirenkyi
Milieu
15
Elisha Owusu
Milieu
11
Antoine Semenyo
Milieu
22
Kamaldeen Sulemana
Attaquant
9
Jordan Ayew
Attaquant
Remplaçants 14
12
Joseph Anang
16
Benjamin Asare
2
Alidu Seidu
6
Abdul Mumin
17
Rahman Baba
21
Kojo Peprah Oppong
23
Derrick Luckassen
8
Kwasi Sibo
7
Abdul Fatawu Issahaku
13
Christopher Baah
19
Iñaki Williams
20
Augustine Boakye
10
Brandon Thomas-Asante
25
Prince Kwabena Adu
Titulaires 11
22
Orlando Mosquera
Gardien
13
Jiovany Ramos
Défenseur
3
José Córdoba
Défenseur
16
Andrés Andrade
Défenseur
23
Amir Murillo
Milieu
14
Carlos Harvey
Milieu
11
Yoel Bárcenas
Milieu
2
César Blackman
Milieu
6
Cristian Martínez
Attaquant
18
Cecilio Waterman
Attaquant
7
José Luis Rodríguez
Attaquant
Remplaçants 15
12
César Samudio
1
Luis Mejía
4
Fidel Escobar
5
Edgardo Fariña
15
Éric Davis
25
Roderick Miller
26
Jorge Gutiérrez
8
Adalberto Carrasquilla
10
Ismael Díaz
19
Alberto Quintero
20
Aníbal Godoy
21
César Yanis
24
Azarias Londoño
9
Tomás Rodríguez
17
José Fajardo
Les chiffres du match
Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1 Tirs : Ghana 1 / Panama 3 Possession : Ghana 36% / Panama 64% Fautes : Ghana 3 / Panama 6 Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0 Passes : Ghana 172 / Panama 315 Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88% xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13
Joueurs clés
Lawrence Ati Zigi (Ghana) : note 7.2, 1 arret(s) Andrés Andrade (Panama) : note 7.5 Caleb Yirenkyi (Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Amir Murillo (Panama) : note 7 Jerome Opoku (Ghana) : note 6.9 Jordan Ayew (Ghana) : note 6.9 Cristian Martínez (Panama) : note 6.9 Yoel Bárcenas (Panama) : note 6.7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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18/06
Groupe L
Ghana
Termine
1-0
BMO Field Panama
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Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
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23/06
Groupe L
Angleterre
A venir
21:00
Gillette Stadium Ghana
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Compositions
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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24/06
Groupe L
Panama
A venir
00:00
BMO Field Croatie
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Compositions
Statistiques
Confrontations
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Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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27/06
Groupe L
Panama
A venir
22:00
MetLife Stadium Angleterre
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Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
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Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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27/06
Groupe L
Croatie
A venir
22:00
Lincoln Financial Field Ghana
Groupe L
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Angleterre 1 1 0 0 4 2 2 3 Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0 Croatie 1 0 0 1 2 4 -2 0
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