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Mondial 2026 : le Ghana bat le Panama sur un but de Yirenkyi au bout du suspense

Le Ghana a battu le Panama 1-0 au BMO Field de Toronto, lors d’un match du Groupe L du Mondial 2026 disputé le 17 juin et programmé à minuit en GMT+1, grâce à un but de Caleb Yirenkyi à la 90+5e minute. Les Black Stars lancent ainsi leur phase de groupes par une victoire arrachée dans les dernières secondes.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Ghana VS Panama, le 18/06/2026 00:00, stade BMO Field
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
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SOMMAIRE

Longtemps tenu en échec, le Ghana a trouvé l’ouverture sur l’une des dernières actions, Yirenkyi concluant sur une passe de Brandon Thomas-Asante. Ce résultat donne trois points précieux à la sélection de Carlos Queiroz dans une poule qui réunit aussi l’Angleterre et la Croatie.

Le match avait basculé dans une tension croissante après une première période sans but, seulement marquée par l’avertissement reçu par Caleb Yirenkyi à la 16e minute. Le milieu ghanéen a ensuite changé le scénario de la rencontre en signant le seul but de la partie dans le temps additionnel.

Le Panama a terminé frustré après avoir contenu le Ghana jusqu’aux arrêts de jeu. César Blackman a été averti à la 73e minute, puis Carlos Harvey a reçu un carton jaune à la 90+10e, dans une fin de match devenue plus heurtée après l’ouverture du score.

Les deux sélectionneurs avaient choisi des organisations différentes au coup d’envoi. Le Ghana de Carlos Queiroz s’est présenté en 4-4-1-1, avec Lawrence Ati Zigi, Gideon Mensah, Elisha Owusu, Antoine Semenyo, Kamaldeen Sulemana et Jordan Ayew parmi les titulaires. Le Panama de Thomas Christiansen a répondu en 3-4-3, articulé autour d’Orlando Mosquera, José Córdoba, Amir Murillo, Yoel Bárcenas, Cecilio Waterman et José Luis Rodríguez.

Yirenkyi récompense le Ghana

Le Ghana a dû attendre la toute fin pour convertir son avantage décisif. Yirenkyi, déjà impliqué dans le rythme du milieu, a endossé le rôle de finisseur au moment le plus important. Son but à la 90+5e minute a évité aux Black Stars un nul qui aurait laissé davantage de pression avant la suite du groupe.

Le banc ghanéen a été sollicité après la pause, avec notamment les entrées d’Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana, Elisha Owusu et Jordan Ayew indiquées dans les événements du match. Ces changements ont accompagné une seconde période restée fermée jusqu’à l’action décisive.

Le Panama cède dans le temps additionnel

Le Panama a longtemps maintenu son plan dans une structure à trois défenseurs, avec Jiovany Ramos, José Córdoba et Andrés Andrade devant Orlando Mosquera. Les couloirs confiés à Amir Murillo et César Blackman devaient soutenir un trio offensif où figuraient Cristian Martínez, Cecilio Waterman et José Luis Rodríguez.

Thomas Christiansen a également modifié son équipe en seconde période, avec des mouvements autour de Cecilio Waterman, Cristian Martínez et José Luis Rodríguez. Mais la sélection panaméenne n’a pas conservé le point qu’elle tenait jusqu’au temps additionnel, avant de céder sur l’action conclue par Yirenkyi.

Ghana
Termine BMO Field
Panama
18/06/2026 00:00 Groupe L
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 16'Carton jaune - C. YirenkyiGhana, 16e
  2. 46'Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare)Ghana, 46e
  3. 58'Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu)Ghana, 58e
  4. 58'Remplacement - K. Sulemana (remplace B. Thomas-Asante)Ghana, 58e
  5. 63'Remplacement - C. Waterman (remplace J. Fajardo)Panama, 63e
  6. 63'Remplacement - C. Martinez (remplace A. Londono)Panama, 63e
  7. 73'Carton jaune - C. BlackmanPanama, 73e
  8. 74'Remplacement - J. Rodriguez (remplace I. Diaz)Panama, 74e
  9. 78'Remplacement - E. Owusu (remplace K. Sibo)Ghana, 78e
  10. 87'Remplacement - J. Ayew (remplace P. Adu)Ghana, 87e
  11. 90'Remplacement - C. Blackman (remplace A. Godoy)Panama, 90e
  12. 90+5'But - C. Yirenkyi1-0Ghana · Passe : B. Thomas-Asante
  13. 90+10'Carton jaune - C. HarveyPanama, 90+10e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1
  • Tirs : Ghana 1 / Panama 3
  • Possession : Ghana 36% / Panama 64%
  • Fautes : Ghana 3 / Panama 6
  • Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0
  • Passes : Ghana 172 / Panama 315
  • Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88%
  • xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13
Joueurs clés
  • Lawrence Ati Zigi (Ghana) : note 7.2, 1 arret(s)
  • Andrés Andrade (Panama) : note 7.5
  • Caleb Yirenkyi (Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
  • Amir Murillo (Panama) : note 7
  • Jerome Opoku (Ghana) : note 6.9
Calendrier Groupe L
Voir le Calendrier Complet
Groupe L
Angleterre
Termine AT&T Stadium
Croatie
Resume final
Groupe L
Ghana
Termine BMO Field
Panama
Resume final
Groupe L
Angleterre
A venir Gillette Stadium
Ghana
Groupe L
Panama
A venir BMO Field
Croatie
Groupe L
Panama
A venir MetLife Stadium
Angleterre
Groupe L
Croatie
A venir Lincoln Financial Field
Ghana
Groupe L
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Angleterre11004223
Ghana11001013
Panama100101-10
Croatie100124-20
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