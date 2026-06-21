Mondial 2026 : Belgique et Iran se neutralisent dans un duel tendu au SoFi Stadium

Le match du groupe G du Mondial 2026 entre la Belgique et l’Iran s’est soldé par un score nul et vierge (0-0) au SoFi Stadium ce dimanche 21 juin. Malgré une nette domination territoriale belge et plusieurs tentatives offensives, les deux équipes n’ont pas réussi à trouver la faille sur la pelouse californienne.
Cette rencontre faisait suite au match d’ouverture des deux nations dans le groupe. La Belgique avait entamé la compétition par un nul face à l’Égypte (1-1), tandis que l’Iran avait également partagé les points contre la Nouvelle-Zélande (2-2). Ces résultats laissaient entrevoir un groupe G ouvert avant ce choc direct, important pour la qualification au second tour.
La Belgique a contrôlé la possession de balle à hauteur de 71 %, multipliant les attaques avec 21 tirs, dont sept cadrés. Malgré ce volume important, la défense iranienne, organisée en 5-4-1, a résisté jusqu’au bout. Le gardien iranien Alireza Beiranvand s’est illustré avec sept arrêts remarquables, empêchant les Diables Rouges de concrétiser leur domination.
Le match a été marqué par une intensité physique et plusieurs événements disciplinaires. Romelu Lukaku a écopé d’un carton jaune dès la 3e minute, tandis que le milieu iranien Saeid Ezatolahi a reçu un avertissement à la 33e minute. La rencontre a viré au désavantage de la Belgique après l’expulsion de Nathan Ngoy à la 66e minute, compliquant davantage les velléités offensives des Belges.
Les multiples changements tactiques opérés par les deux entraîneurs n’ont pas permis de débloquer le score. Côté belge, Rudi Garcia a fait appel à Thomas Meunier, Nicolas Raskin, Alexis Saelemaekers et Kevin De Bruyne en cours de jeu. Amir Ghalenoei, sélectionneur iranien, a quant à lui renouvelé son bloc défensif en faisant entrer Saleh Hardani, Ehsan Hajsafi et Saman Ghoddos.
Belgique avec un 4-2-3-1 offensif face à une infériorité numérique
Rudi Garcia avait aligné ses hommes dans une formation en 4-2-3-1, avec Thibaut Courtois dans les cages et une défense composée de Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Maxim De Cuyper. Au milieu, Youri Tielemans et Nicolas Raskin assuraient la récupération tandis que Kevin De Bruyne orchestrait le jeu offensif en soutien de Leandro Trossard et Alexis Saelemaekers, centrés sur la création, avec Romelu Lukaku en pointe.
La sortie prématurée de Ngoy, exclu pour une faute, a déséquilibré cette organisation. Malgré cela, Courtois a limité les dégâts par ses interventions, et des joueurs comme Tielemans et De Bruyne ont continué à peser sur le jeu sans réussite au tableau d’affichage.
Iran en 5-4-1 solide et une prestation remarquable de son gardien
Face à la Belgique, l’Iran s’est calé dans un bloc défensif en 5-4-1. Le gardien Alireza Beiranvand a été le principal artisan de la résistance avec sept arrêts impressionnants. La ligne arrière comprenait Saleh Hardani, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati et Ehsan Hajsafi, tandis que Ramin Rezaeian, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi et Mohammad Mohebi formaient le milieu.
Mohammad Mohebi et Mehdi Taremi alimentaient le secteur offensif avec une présence solitaire de Taremi en attaque. Les remplacements du sélectionneur Amir Ghalenoei ont renforcé la solidité défensive sans concéder d’occasions franches.
Ce résultat nul laisse le groupe G toujours indécis et impose une pression supplémentaire pour les prochaines rencontres. La Belgique et l’Iran devront ajuster leur efficacité offensive pour espérer franchir le cap de la phase de groupes et poursuivre leur route dans la compétition.
Belgique
Termine
0-0
SoFi Stadium Iran
21/06/2026 20:00
·
Groupe G
Fil du match
3' Carton jaune - R. Lukaku Belgique, 3e 25' VAR VAR - M. Taremi Iran, 25e 33' Carton jaune - S. Ezatolahi Iran, 33e 46' ↑↓ Remplacement - S. Hardani (remplace A. Jahanbakhsh) Iran, 46e 58' ↑↓ Remplacement - T. Meunier (remplace T. Castagne) Belgique, 58e 58' ↑↓ Remplacement - N. Raskin (remplace H. Vanaken) Belgique, 58e 58' ↑↓ Remplacement - A. Saelemaekers (remplace D. Lukebakio) Belgique, 58e 66' ↑↓ Remplacement - E. Hajsafi (remplace M. Mohammadi) Iran, 66e 66' ↑↓ Remplacement - M. Mohebi (remplace M. Torabi) Iran, 66e 66' Carton rouge - N. Ngoy Belgique 73' ↑↓ Remplacement - R. Lukaku (remplace A. Theate) Belgique, 73e 79' ↑↓ Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou) Iran, 79e 85' ↑↓ Remplacement - S. Ezatolahi (remplace A. Hosseinzadeh) Iran, 85e 87' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace M. Fernandez-Pardo) Belgique, 87e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Belgique 7 / Iran 3 Tirs : Belgique 21 / Iran 7 Possession : Belgique 71% / Iran 29% Corners : Belgique 4 / Iran 2 Fautes : Belgique 7 / Iran 9 Cartons jaunes : Belgique 1 / Iran 1 Cartons rouges : Belgique 1 / Iran 0 Passes : Belgique 604 / Iran 258 Precision des passes : Belgique 86% / Iran 74% xG : Belgique 1.77 / Iran 0.61
Joueurs clés
Alireza Beiranvand (Iran) : note 9.3, 7 arret(s) Thibaut Courtois (Belgique) : note 7.6, 3 arret(s) Shoja Khalilzadeh (Iran) : note 8.5 Nathan Ngoy (Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s) Leandro Trossard (Belgique) : note 8.2
Voir la fiche du match Belgique - Égypte
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
13' Carton jaune - M. Attia Égypte, 13e 14' Carton jaune - T. Castagne Belgique, 14e 19' ⚽ But - E. Ashour 0-1 Égypte · Passe : M. Salah 34' Carton jaune - A. Fatouh Égypte, 34e 56' ↑↓ Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin) Belgique, 56e 56' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper) Belgique, 56e 66' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) Belgique, 66e 66' ⚽ But - M. Hany 1-1 Belgique 71' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace R. Rabia) Égypte, 71e 75' Carton jaune - M. De Cuyper Belgique, 75e 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace Zizo) Égypte, 76e 76' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelkarim) Égypte, 76e 86' ↑↓ Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo) Belgique, 86e 86' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace H. Vanaken) Belgique, 86e 89' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace I. Adel) Égypte, 89e 89' ↑↓ Remplacement - A. Fatouh (remplace K. Hafez) Égypte, 89e 66' ⚽ But - R. Lukaku 1-1 Belgique
Compositions
Titulaires 11
1
Thibaut Courtois
Gardien
15
Thomas Meunier
Défenseur
25
Nathan Ngoy
Défenseur
4
Brandon Mechele
Défenseur
21
Timothy Castagne
Défenseur
24
Amadou Onana
Milieu
8
Youri Tielemans
Milieu
10
Leandro Trossard
Milieu
7
Kevin De Bruyne
Milieu
11
Jérémy Doku
Milieu
17
Charles De Ketelaere
Attaquant
Remplaçants 14
5
Maxim De Cuyper
23
Nicolas Raskin
9
Romelu Lukaku
12
Senne Lammens
13
Mike Penders
3
Arthur Theate
18
Joaquin Seys
16
Koni De Winter
22
Alexis Saelemaekers
6
Axel Witsel
19
Diego Moreira
14
Dodi Lukebakio
20
Hans Vanaken
26
Matías Fernández-Pardo
Titulaires 11
23
Mostafa Shobeir
Gardien
3
Mohamed Hany
Défenseur
2
Yasser Ibrahim
Défenseur
14
Hamdy Fathy
Défenseur
13
Ahmed Fatouh
Défenseur
19
Marwan Attia
Milieu
17
Mohanad Lasheen
Milieu
11
Mostafa Ziko
Milieu
10
Mohamed Salah
Milieu
8
Emam Ashour
Milieu
22
Omar Marmoush
Attaquant
Remplaçants 15
16
Mahdi Soliman
26
Mohamed Alaa
1
Mohamed El-Shenawy
4
Hossam Abdelmaguid
15
Karim Hafez
6
Mohamed Abdelmonem
5
Rami Rabia
24
Tarek Alaa
12
Haissem Hassan
20
Ibrahim Adel
21
Mahmoud Saber
7
Mahmoud Trézéguet
18
Nabil Donga
25
Zizo
9
Hamza Abdelkarim
Les chiffres du match
Tirs cadres : Belgique 2 / Égypte 3 Tirs : Belgique 12 / Égypte 11 Possession : Belgique 56% / Égypte 44% Corners : Belgique 2 / Égypte 6 Fautes : Belgique 14 / Égypte 13 Cartons jaunes : Belgique 2 / Égypte 2 Passes : Belgique 398 / Égypte 310 Precision des passes : Belgique 87% / Égypte 79% xG : Belgique 0.86 / Égypte 0.75
Joueurs clés
Emam Ashour (Égypte) : note 7.9, 1 but(s) Mohamed Salah (Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Timothy Castagne (Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 6.7, 2 arret(s) Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3 Thibaut Courtois (Belgique) : note 6.2, 2 arret(s) Brandon Mechele (Belgique) : note 7.2 Charles De Ketelaere (Belgique) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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18/11/2022 Belgique 1-2 Égypte (Friendlies) 06/06/2018 Belgique 3-0 Égypte (Friendlies)
15/06
Groupe G
Belgique
Termine
1-1
Lumen Field Égypte
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' ⚽ But - Elijah Just 0-1 Nouvelle-Zélande · Passe : Chris Wood 32' ⚽ But - Ramin Rezaeian 1-1 Iran 45' ↑↓ Remplacement - Arya Yousefi (remplace Mehdi Ghayedi) Iran, 45e 53' ↑↓ Remplacement - Shahriyar Moghanloo (remplace Ali Alipour) Iran, 53e 54' ⚽ But - Elijah Just 1-2 Nouvelle-Zélande · Passe : Chris Wood 64' ⚽ But - Mohammad Mohebbi 2-2 Iran · Passe : Ramin Rezaeian 65' ↑↓ Remplacement - Saman Ghoddos (remplace Ehsan Hajisafi) Iran, 65e 68' ↑↓ Remplacement - Callum McCowatt (remplace Ryan Thomas) Nouvelle-Zélande, 68e 68' ↑↓ Remplacement - Liberato Cacace (remplace Ben Old) Nouvelle-Zélande, 68e 78' ↑↓ Remplacement - Tim Payne (remplace Callan Elliot) Nouvelle-Zélande, 78e 80' ↑↓ Remplacement - Mehdi Taremi (remplace Amirhossein Hosseinzadeh) Iran, 80e 89' Carton jaune - Ehsan Hajisafi Iran, 89e 92' ↑↓ Remplacement - Sarpreet Singh (remplace Jesse Randall) Nouvelle-Zélande, 92e 92' ↑↓ Remplacement - Marko Stamenić (remplace Tyler Bindon) Nouvelle-Zélande, 92e
Compositions
Titulaires 11
1
Alireza Beiranvand
Gardien
23
Ramin Rezaeian
Défenseur
4
Shoja Khalilzadeh
Défenseur
19
Ali Nemati
Défenseur
5
Milad Mohammadi
Défenseur
8
Mohammad Mohebi
Milieu
14
Saman Ghoddos
Milieu
6
Saeid Ezatolahi
Milieu
17
Aria Yousefi
Milieu
20
Shahriar Moghanlou
Attaquant
9
Mehdi Taremi
Attaquant
Remplaçants 15
10
Mehdi Ghayedi
11
Ali Alipour
12
Payam Niazmand
22
Hossein Hosseini
2
Saleh Hardani
13
Hossein Kanaani
3
Ehsan Hajsafi
15
Roozbeh Cheshmi
25
Danial Eiri
26
Amirmohammad Razzaghinia
21
Mohammad Ghorbani
16
Mahdi Torabi
18
Amirhossein Hosseinzadeh
7
Alireza Jahanbakhsh
24
Dennis Eckert Ayensa
Nouvelle-Zélande
Système 4-2-3-1 Titulaires 11
1
Max Crocombe
Gardien
2
Tim Payne
Défenseur
16
Finn Surman
Défenseur
5
Michael Boxall
Défenseur
13
Liberato Cacace
Défenseur
6
Joe Bell
Milieu
8
Marko Stamenić
Milieu
20
Callum McCowatt
Milieu
10
Sarpreet Singh
Milieu
11
Elijah Just
Milieu
9
Chris Wood
Attaquant
Remplaçants 14
12
Alex Paulsen
22
Michael Woud
26
Tommy Smith
3
Francis De Vries
15
Nando Pijnaker
24
Callan Elliot
4
Tyler Bindon
21
Jesse Randall
19
Benjamin Old
23
Ryan Thomas
25
Lachlan Bayliss
14
Alex Rufer
18
Ben Waine
17
Kosta Barbarouses
Les chiffres du match
Tirs cadres : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 8 Tirs : Iran 17 / Nouvelle-Zélande 14 Possession : Iran 47% / Nouvelle-Zélande 53% Corners : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 1 Fautes : Iran 9 / Nouvelle-Zélande 7 Cartons jaunes : Iran 1 / Nouvelle-Zélande 0 Cartons rouges : Iran 0 / Nouvelle-Zélande 0
Joueurs clés
Elijah Just (Nouvelle-Zélande) : note 9, 2 but(s) Ramin Rezaeian (Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Chris Wood (Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s) Mohammad Mohebi (Iran) : note 7.3, 1 but(s) Alireza Beiranvand (Iran) : note 5.9, 5 arret(s) Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 6.6, 2 arret(s) Mehdi Ghayedi (Iran) : note 7.2 Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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Aucun précédent duel fiable disponible.
16/06
Groupe G
Iran
Termine
2-2
SoFi Stadium Nouvelle-Zélande
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
3' Carton jaune - R. Lukaku Belgique, 3e 25' VAR VAR - M. Taremi Iran, 25e 33' Carton jaune - S. Ezatolahi Iran, 33e 46' ↑↓ Remplacement - S. Hardani (remplace A. Jahanbakhsh) Iran, 46e 58' ↑↓ Remplacement - T. Meunier (remplace T. Castagne) Belgique, 58e 58' ↑↓ Remplacement - N. Raskin (remplace H. Vanaken) Belgique, 58e 58' ↑↓ Remplacement - A. Saelemaekers (remplace D. Lukebakio) Belgique, 58e 66' ↑↓ Remplacement - E. Hajsafi (remplace M. Mohammadi) Iran, 66e 66' ↑↓ Remplacement - M. Mohebi (remplace M. Torabi) Iran, 66e 66' Carton rouge - N. Ngoy Belgique 73' ↑↓ Remplacement - R. Lukaku (remplace A. Theate) Belgique, 73e 79' ↑↓ Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou) Iran, 79e 85' ↑↓ Remplacement - S. Ezatolahi (remplace A. Hosseinzadeh) Iran, 85e 87' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace M. Fernandez-Pardo) Belgique, 87e
Compositions
Titulaires 11
1
Thibaut Courtois
Gardien
15
Thomas Meunier
Défenseur
25
Nathan Ngoy
Défenseur
4
Brandon Mechele
Défenseur
5
Maxim De Cuyper
Défenseur
23
Nicolas Raskin
Milieu
8
Youri Tielemans
Milieu
22
Alexis Saelemaekers
Milieu
7
Kevin De Bruyne
Milieu
10
Leandro Trossard
Milieu
9
Romelu Lukaku
Attaquant
Remplaçants 13
21
Timothy Castagne
20
Hans Vanaken
14
Dodi Lukebakio
12
Senne Lammens
13
Mike Penders
16
Koni De Winter
3
Arthur Theate
18
Joaquin Seys
6
Axel Witsel
19
Diego Moreira
24
Amadou Onana
17
Charles De Ketelaere
26
Matías Fernández-Pardo
Titulaires 11
1
Alireza Beiranvand
Gardien
2
Saleh Hardani
Défenseur
13
Hossein Kanaani
Défenseur
4
Shoja Khalilzadeh
Défenseur
19
Ali Nemati
Défenseur
3
Ehsan Hajsafi
Défenseur
23
Ramin Rezaeian
Milieu
14
Saman Ghoddos
Milieu
6
Saeid Ezatolahi
Milieu
8
Mohammad Mohebi
Milieu
9
Mehdi Taremi
Attaquant
Remplaçants 15
7
Alireza Jahanbakhsh
5
Milad Mohammadi
16
Mahdi Torabi
12
Payam Niazmand
22
Hossein Hosseini
25
Danial Eiri
15
Roozbeh Cheshmi
17
Aria Yousefi
21
Mohammad Ghorbani
26
Amirmohammad Razzaghinia
10
Mehdi Ghayedi
11
Ali Alipour
18
Amirhossein Hosseinzadeh
20
Shahriar Moghanlou
24
Dennis Eckert Ayensa
Les chiffres du match
Tirs cadres : Belgique 7 / Iran 3 Tirs : Belgique 21 / Iran 7 Possession : Belgique 71% / Iran 29% Corners : Belgique 4 / Iran 2 Fautes : Belgique 7 / Iran 9 Cartons jaunes : Belgique 1 / Iran 1 Cartons rouges : Belgique 1 / Iran 0 Passes : Belgique 604 / Iran 258 Precision des passes : Belgique 86% / Iran 74% xG : Belgique 1.77 / Iran 0.61
Joueurs clés
Alireza Beiranvand (Iran) : note 9.3, 7 arret(s) Thibaut Courtois (Belgique) : note 7.6, 3 arret(s) Shoja Khalilzadeh (Iran) : note 8.5 Nathan Ngoy (Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s) Leandro Trossard (Belgique) : note 8.2 Brandon Mechele (Belgique) : note 7.3 Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3 Maxim De Cuyper (Belgique) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
21/06/2026 Belgique 0-0 Iran (World Cup)
21/06
Groupe G
Belgique
Termine
0-0
SoFi Stadium Iran
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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22/06
Groupe G
Nouvelle-Zélande
A venir
02:00
BC Place Égypte
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
27/06
Groupe G
Égypte
A venir
04:00
Lumen Field Iran
Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Belgique
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
27/06
Groupe G
Nouvelle-Zélande
A venir
04:00
BC Place Belgique
Groupe G
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Iran 2 0 2 0 2 2 0 2 Belgique 2 0 2 0 1 1 0 2 Nouvelle-Zélande 1 0 1 0 2 2 0 1 Égypte 1 0 1 0 1 1 0 1
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