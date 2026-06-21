Mondial 2026 : Belgique et Iran se neutralisent dans un duel tendu au SoFi Stadium

Le match du groupe G du Mondial 2026 entre la Belgique et l’Iran s’est soldé par un score nul et vierge (0-0) au SoFi Stadium ce dimanche 21 juin. Malgré une nette domination territoriale belge et plusieurs tentatives offensives, les deux équipes n’ont pas réussi à trouver la faille sur la pelouse californienne.

Cette rencontre faisait suite au match d’ouverture des deux nations dans le groupe. La Belgique avait entamé la compétition par un nul face à l’Égypte (1-1), tandis que l’Iran avait également partagé les points contre la Nouvelle-Zélande (2-2). Ces résultats laissaient entrevoir un groupe G ouvert avant ce choc direct, important pour la qualification au second tour.

La Belgique a contrôlé la possession de balle à hauteur de 71 %, multipliant les attaques avec 21 tirs, dont sept cadrés. Malgré ce volume important, la défense iranienne, organisée en 5-4-1, a résisté jusqu’au bout. Le gardien iranien Alireza Beiranvand s’est illustré avec sept arrêts remarquables, empêchant les Diables Rouges de concrétiser leur domination.

Le match a été marqué par une intensité physique et plusieurs événements disciplinaires. Romelu Lukaku a écopé d’un carton jaune dès la 3e minute, tandis que le milieu iranien Saeid Ezatolahi a reçu un avertissement à la 33e minute. La rencontre a viré au désavantage de la Belgique après l’expulsion de Nathan Ngoy à la 66e minute, compliquant davantage les velléités offensives des Belges.

Les multiples changements tactiques opérés par les deux entraîneurs n’ont pas permis de débloquer le score. Côté belge, Rudi Garcia a fait appel à Thomas Meunier, Nicolas Raskin, Alexis Saelemaekers et Kevin De Bruyne en cours de jeu. Amir Ghalenoei, sélectionneur iranien, a quant à lui renouvelé son bloc défensif en faisant entrer Saleh Hardani, Ehsan Hajsafi et Saman Ghoddos.

Belgique avec un 4-2-3-1 offensif face à une infériorité numérique

Rudi Garcia avait aligné ses hommes dans une formation en 4-2-3-1, avec Thibaut Courtois dans les cages et une défense composée de Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Maxim De Cuyper. Au milieu, Youri Tielemans et Nicolas Raskin assuraient la récupération tandis que Kevin De Bruyne orchestrait le jeu offensif en soutien de Leandro Trossard et Alexis Saelemaekers, centrés sur la création, avec Romelu Lukaku en pointe.

La sortie prématurée de Ngoy, exclu pour une faute, a déséquilibré cette organisation. Malgré cela, Courtois a limité les dégâts par ses interventions, et des joueurs comme Tielemans et De Bruyne ont continué à peser sur le jeu sans réussite au tableau d’affichage.

Iran en 5-4-1 solide et une prestation remarquable de son gardien

Face à la Belgique, l’Iran s’est calé dans un bloc défensif en 5-4-1. Le gardien Alireza Beiranvand a été le principal artisan de la résistance avec sept arrêts impressionnants. La ligne arrière comprenait Saleh Hardani, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati et Ehsan Hajsafi, tandis que Ramin Rezaeian, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi et Mohammad Mohebi formaient le milieu.

Mohammad Mohebi et Mehdi Taremi alimentaient le secteur offensif avec une présence solitaire de Taremi en attaque. Les remplacements du sélectionneur Amir Ghalenoei ont renforcé la solidité défensive sans concéder d’occasions franches.

Ce résultat nul laisse le groupe G toujours indécis et impose une pression supplémentaire pour les prochaines rencontres. La Belgique et l’Iran devront ajuster leur efficacité offensive pour espérer franchir le cap de la phase de groupes et poursuivre leur route dans la compétition.

Belgique Termine 0-0 SoFi Stadium Iran Iran Fil du match 3' Carton jaune - R. Lukaku 25' VAR VAR - M. Taremi 33' Carton jaune - S. Ezatolahi 46' ↑↓ Remplacement - S. Hardani (remplace A. Jahanbakhsh) 58' ↑↓ Remplacement - T. Meunier (remplace T. Castagne) 58' ↑↓ Remplacement - N. Raskin (remplace H. Vanaken) 58' ↑↓ Remplacement - A. Saelemaekers (remplace D. Lukebakio) 66' ↑↓ Remplacement - E. Hajsafi (remplace M. Mohammadi) 66' ↑↓ Remplacement - M. Mohebi (remplace M. Torabi) 66' Carton rouge - N. Ngoy 73' ↑↓ Remplacement - R. Lukaku (remplace A. Theate) 79' ↑↓ Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou) 85' ↑↓ Remplacement - S. Ezatolahi (remplace A. Hosseinzadeh) 87' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace M. Fernandez-Pardo) Les chiffres du match Tirs cadres : Belgique 7 / Iran 3

: Belgique 7 / Iran 3 Tirs : Belgique 21 / Iran 7

: Belgique 21 / Iran 7 Possession : Belgique 71% / Iran 29%

: Belgique 71% / Iran 29% Corners : Belgique 4 / Iran 2

: Belgique 4 / Iran 2 Fautes : Belgique 7 / Iran 9

: Belgique 7 / Iran 9 Cartons jaunes : Belgique 1 / Iran 1

: Belgique 1 / Iran 1 Cartons rouges : Belgique 1 / Iran 0

: Belgique 1 / Iran 0 Passes : Belgique 604 / Iran 258

: Belgique 604 / Iran 258 Precision des passes : Belgique 86% / Iran 74%

: Belgique 86% / Iran 74% xG : Belgique 1.77 / Iran 0.61 Joueurs clés Alireza Beiranvand (Iran) : note 9.3, 7 arret(s)

(Iran) : note 9.3, 7 arret(s) Thibaut Courtois (Belgique) : note 7.6, 3 arret(s)

(Belgique) : note 7.6, 3 arret(s) Shoja Khalilzadeh (Iran) : note 8.5

(Iran) : note 8.5 Nathan Ngoy (Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s)

(Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s) Leandro Trossard (Belgique) : note 8.2

Calendrier Groupe G Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Belgique - Égypte Fiche match Belgique - Égypte Belgique 1-1 1-1 Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 13' Carton jaune - M. Attia 14' Carton jaune - T. Castagne 19' ⚽ But - E. Ashour 0-1 34' Carton jaune - A. Fatouh 56' ↑↓ Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin) 56' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper) 66' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) 66' ⚽ But - M. Hany 1-1 71' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace R. Rabia) 75' Carton jaune - M. De Cuyper 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace Zizo) 76' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelkarim) 86' ↑↓ Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo) 86' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace H. Vanaken) 89' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace I. Adel) 89' ↑↓ Remplacement - A. Fatouh (remplace K. Hafez) 66' ⚽ But - R. Lukaku 1-1 Compositions Belgique Système 4-2-3-1 Sélectionneur Rudi Garcia Titulaires 11 1 Thibaut Courtois Gardien 15 Thomas Meunier Défenseur 25 Nathan Ngoy Défenseur 4 Brandon Mechele Défenseur 21 Timothy Castagne Défenseur 24 Amadou Onana Milieu 8 Youri Tielemans Milieu 10 Leandro Trossard Milieu 7 Kevin De Bruyne Milieu 11 Jérémy Doku Milieu 17 Charles De Ketelaere Attaquant Remplaçants 14 5 Maxim De Cuyper

23 Nicolas Raskin

9 Romelu Lukaku

12 Senne Lammens

13 Mike Penders

3 Arthur Theate

18 Joaquin Seys

16 Koni De Winter

22 Alexis Saelemaekers

6 Axel Witsel

19 Diego Moreira

14 Dodi Lukebakio

20 Hans Vanaken

26 Matías Fernández-Pardo Égypte Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 2 Yasser Ibrahim Défenseur 14 Hamdy Fathy Défenseur 13 Ahmed Fatouh Défenseur 19 Marwan Attia Milieu 17 Mohanad Lasheen Milieu 11 Mostafa Ziko Milieu 10 Mohamed Salah Milieu 8 Emam Ashour Milieu 22 Omar Marmoush Attaquant Remplaçants 15 16 Mahdi Soliman

26 Mohamed Alaa

1 Mohamed El-Shenawy

4 Hossam Abdelmaguid

15 Karim Hafez

6 Mohamed Abdelmonem

5 Rami Rabia

24 Tarek Alaa

12 Haissem Hassan

20 Ibrahim Adel

21 Mahmoud Saber

7 Mahmoud Trézéguet

18 Nabil Donga

25 Zizo

9 Hamza Abdelkarim Les chiffres du match Tirs cadres : Belgique 2 / Égypte 3

: Belgique 2 / Égypte 3 Tirs : Belgique 12 / Égypte 11

: Belgique 12 / Égypte 11 Possession : Belgique 56% / Égypte 44%

: Belgique 56% / Égypte 44% Corners : Belgique 2 / Égypte 6

: Belgique 2 / Égypte 6 Fautes : Belgique 14 / Égypte 13

: Belgique 14 / Égypte 13 Cartons jaunes : Belgique 2 / Égypte 2

: Belgique 2 / Égypte 2 Passes : Belgique 398 / Égypte 310

: Belgique 398 / Égypte 310 Precision des passes : Belgique 87% / Égypte 79%

: Belgique 87% / Égypte 79% xG : Belgique 0.86 / Égypte 0.75 Joueurs clés Emam Ashour (Égypte) : note 7.9, 1 but(s)

(Égypte) : note 7.9, 1 but(s) Mohamed Salah (Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Timothy Castagne (Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 6.7, 2 arret(s)

(Égypte) : note 6.7, 2 arret(s) Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3

(Belgique) : note 7.3 Thibaut Courtois (Belgique) : note 6.2, 2 arret(s)

(Belgique) : note 6.2, 2 arret(s) Brandon Mechele (Belgique) : note 7.2

(Belgique) : note 7.2 Charles De Ketelaere (Belgique) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 18/11/2022 Belgique 1-2 Égypte (Friendlies)

06/06/2018 Belgique 3-0 Égypte (Friendlies) Groupe G Belgique Termine 1-1 Lumen Field Égypte Égypte Resume final Voir la fiche du match Iran - Nouvelle-Zélande Fiche match Iran - Nouvelle-Zélande Iran 2-2 2-2 Nouvelle-Zélande Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Elijah Just 0-1 32' ⚽ But - Ramin Rezaeian 1-1 45' ↑↓ Remplacement - Arya Yousefi (remplace Mehdi Ghayedi) 53' ↑↓ Remplacement - Shahriyar Moghanloo (remplace Ali Alipour) 54' ⚽ But - Elijah Just 1-2 64' ⚽ But - Mohammad Mohebbi 2-2 65' ↑↓ Remplacement - Saman Ghoddos (remplace Ehsan Hajisafi) 68' ↑↓ Remplacement - Callum McCowatt (remplace Ryan Thomas) 68' ↑↓ Remplacement - Liberato Cacace (remplace Ben Old) 78' ↑↓ Remplacement - Tim Payne (remplace Callan Elliot) 80' ↑↓ Remplacement - Mehdi Taremi (remplace Amirhossein Hosseinzadeh) 89' Carton jaune - Ehsan Hajisafi 92' ↑↓ Remplacement - Sarpreet Singh (remplace Jesse Randall) 92' ↑↓ Remplacement - Marko Stamenić (remplace Tyler Bindon) Compositions Iran Système 4-4-2 Sélectionneur Amir Ghalenoei Titulaires 11 1 Alireza Beiranvand Gardien 23 Ramin Rezaeian Défenseur 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur 19 Ali Nemati Défenseur 5 Milad Mohammadi Défenseur 8 Mohammad Mohebi Milieu 14 Saman Ghoddos Milieu 6 Saeid Ezatolahi Milieu 17 Aria Yousefi Milieu 20 Shahriar Moghanlou Attaquant 9 Mehdi Taremi Attaquant Remplaçants 15 10 Mehdi Ghayedi

11 Ali Alipour

12 Payam Niazmand

22 Hossein Hosseini

2 Saleh Hardani

13 Hossein Kanaani

3 Ehsan Hajsafi

15 Roozbeh Cheshmi

25 Danial Eiri

26 Amirmohammad Razzaghinia

21 Mohammad Ghorbani

16 Mahdi Torabi

18 Amirhossein Hosseinzadeh

7 Alireza Jahanbakhsh

24 Dennis Eckert Ayensa Nouvelle-Zélande Système 4-2-3-1 Titulaires 11 1 Max Crocombe Gardien 2 Tim Payne Défenseur 16 Finn Surman Défenseur 5 Michael Boxall Défenseur 13 Liberato Cacace Défenseur 6 Joe Bell Milieu 8 Marko Stamenić Milieu 20 Callum McCowatt Milieu 10 Sarpreet Singh Milieu 11 Elijah Just Milieu 9 Chris Wood Attaquant Remplaçants 14 12 Alex Paulsen

22 Michael Woud

26 Tommy Smith

3 Francis De Vries

15 Nando Pijnaker

24 Callan Elliot

4 Tyler Bindon

21 Jesse Randall

19 Benjamin Old

23 Ryan Thomas

25 Lachlan Bayliss

14 Alex Rufer

18 Ben Waine

17 Kosta Barbarouses Les chiffres du match Tirs cadres : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 8

: Iran 4 / Nouvelle-Zélande 8 Tirs : Iran 17 / Nouvelle-Zélande 14

: Iran 17 / Nouvelle-Zélande 14 Possession : Iran 47% / Nouvelle-Zélande 53%

: Iran 47% / Nouvelle-Zélande 53% Corners : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 1

: Iran 4 / Nouvelle-Zélande 1 Fautes : Iran 9 / Nouvelle-Zélande 7

: Iran 9 / Nouvelle-Zélande 7 Cartons jaunes : Iran 1 / Nouvelle-Zélande 0

: Iran 1 / Nouvelle-Zélande 0 Cartons rouges : Iran 0 / Nouvelle-Zélande 0 Joueurs clés Elijah Just (Nouvelle-Zélande) : note 9, 2 but(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 9, 2 but(s) Ramin Rezaeian (Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Chris Wood (Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s) Mohammad Mohebi (Iran) : note 7.3, 1 but(s)

(Iran) : note 7.3, 1 but(s) Alireza Beiranvand (Iran) : note 5.9, 5 arret(s)

(Iran) : note 5.9, 5 arret(s) Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 6.6, 2 arret(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.6, 2 arret(s) Mehdi Ghayedi (Iran) : note 7.2

(Iran) : note 7.2 Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Iran Termine 2-2 SoFi Stadium Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Resume final Voir la fiche du match Belgique - Iran Fiche match Belgique - Iran Belgique 0-0 0-0 Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 3' Carton jaune - R. Lukaku 25' VAR VAR - M. Taremi 33' Carton jaune - S. Ezatolahi 46' ↑↓ Remplacement - S. Hardani (remplace A. Jahanbakhsh) 58' ↑↓ Remplacement - T. Meunier (remplace T. Castagne) 58' ↑↓ Remplacement - N. Raskin (remplace H. Vanaken) 58' ↑↓ Remplacement - A. Saelemaekers (remplace D. Lukebakio) 66' ↑↓ Remplacement - E. Hajsafi (remplace M. Mohammadi) 66' ↑↓ Remplacement - M. Mohebi (remplace M. Torabi) 66' Carton rouge - N. Ngoy 73' ↑↓ Remplacement - R. Lukaku (remplace A. Theate) 79' ↑↓ Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou) 85' ↑↓ Remplacement - S. Ezatolahi (remplace A. Hosseinzadeh) 87' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace M. Fernandez-Pardo) Compositions Belgique Système 4-2-3-1 Sélectionneur Rudi Garcia Titulaires 11 1 Thibaut Courtois Gardien 15 Thomas Meunier Défenseur 25 Nathan Ngoy Défenseur 4 Brandon Mechele Défenseur 5 Maxim De Cuyper Défenseur 23 Nicolas Raskin Milieu 8 Youri Tielemans Milieu 22 Alexis Saelemaekers Milieu 7 Kevin De Bruyne Milieu 10 Leandro Trossard Milieu 9 Romelu Lukaku Attaquant Remplaçants 13 21 Timothy Castagne

20 Hans Vanaken

14 Dodi Lukebakio

12 Senne Lammens

13 Mike Penders

16 Koni De Winter

3 Arthur Theate

18 Joaquin Seys

6 Axel Witsel

19 Diego Moreira

24 Amadou Onana

17 Charles De Ketelaere

26 Matías Fernández-Pardo Iran Système 5-4-1 Sélectionneur Amir Ghalenoei Titulaires 11 1 Alireza Beiranvand Gardien 2 Saleh Hardani Défenseur 13 Hossein Kanaani Défenseur 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur 19 Ali Nemati Défenseur 3 Ehsan Hajsafi Défenseur 23 Ramin Rezaeian Milieu 14 Saman Ghoddos Milieu 6 Saeid Ezatolahi Milieu 8 Mohammad Mohebi Milieu 9 Mehdi Taremi Attaquant Remplaçants 15 7 Alireza Jahanbakhsh

5 Milad Mohammadi

16 Mahdi Torabi

12 Payam Niazmand

22 Hossein Hosseini

25 Danial Eiri

15 Roozbeh Cheshmi

17 Aria Yousefi

21 Mohammad Ghorbani

26 Amirmohammad Razzaghinia

10 Mehdi Ghayedi

11 Ali Alipour

18 Amirhossein Hosseinzadeh

20 Shahriar Moghanlou

24 Dennis Eckert Ayensa Les chiffres du match Tirs cadres : Belgique 7 / Iran 3

: Belgique 7 / Iran 3 Tirs : Belgique 21 / Iran 7

: Belgique 21 / Iran 7 Possession : Belgique 71% / Iran 29%

: Belgique 71% / Iran 29% Corners : Belgique 4 / Iran 2

: Belgique 4 / Iran 2 Fautes : Belgique 7 / Iran 9

: Belgique 7 / Iran 9 Cartons jaunes : Belgique 1 / Iran 1

: Belgique 1 / Iran 1 Cartons rouges : Belgique 1 / Iran 0

: Belgique 1 / Iran 0 Passes : Belgique 604 / Iran 258

: Belgique 604 / Iran 258 Precision des passes : Belgique 86% / Iran 74%

: Belgique 86% / Iran 74% xG : Belgique 1.77 / Iran 0.61 Joueurs clés Alireza Beiranvand (Iran) : note 9.3, 7 arret(s)

(Iran) : note 9.3, 7 arret(s) Thibaut Courtois (Belgique) : note 7.6, 3 arret(s)

(Belgique) : note 7.6, 3 arret(s) Shoja Khalilzadeh (Iran) : note 8.5

(Iran) : note 8.5 Nathan Ngoy (Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s)

(Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s) Leandro Trossard (Belgique) : note 8.2

(Belgique) : note 8.2 Brandon Mechele (Belgique) : note 7.3

(Belgique) : note 7.3 Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3

(Belgique) : note 7.3 Maxim De Cuyper (Belgique) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 21/06/2026 Belgique 0-0 Iran (World Cup) Groupe G Belgique Termine 0-0 SoFi Stadium Iran Iran Resume final Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Égypte Fiche match Nouvelle-Zélande - Égypte Nouvelle-Zélande 02:00 A venir Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Nouvelle-Zélande A venir 02:00 BC Place Égypte Égypte Voir la fiche du match Égypte - Iran Fiche match Égypte - Iran Égypte 04:00 A venir Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Égypte A venir 04:00 Lumen Field Iran Iran Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Belgique Fiche match Nouvelle-Zélande - Belgique Nouvelle-Zélande 04:00 A venir Belgique Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Nouvelle-Zélande A venir 04:00 BC Place Belgique Belgique