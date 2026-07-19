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Mondial 2026 : pari gratuit Espagne – Argentine, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Espagne – Argentine, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Espagne VS Argentine, le 19/07/2026 20:00, stade New York New Jersey Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Le match est programme le 19/07/2026 20:00 au New York New Jersey Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Espagne
A venir New York New Jersey Stadium
Argentine
19/07/2026 20:00 Finale

Votre pronostic

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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