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Guillaume Canet : après sa rupture avec Marion Cotillard, son refuge de 32 ans en danger

Un feu majeur a touché la presqu’île du Cap Ferret, menaçant la résidence secondaire de l’acteur et réalisateur Guillaume Canet; l’ampleur des incendies en Gironde et dans les Landes, amplifiée par la canicule, a entraîné l’évacuation de riverains, la destruction de milliers d’hectares de forêt et la mobilisation massive des secours.

Anne Sophie
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Les fortes chaleurs de ces dernières semaines ont favorisé la propagation de plusieurs feux de forêt dans le Sud-Ouest de la France. En Gironde et dans les Landes, « plusieurs milliers d’hectares » sont partis en fumée, causant des pertes animales et matérielles et contraignant des habitants et des vacanciers à quitter leur domicile. Parmi les évacuations médiatisées, l’animatrice Sophie Davant a dû quitter précipitamment le Cap Ferret lors d’un épisode d’incendie.

Guillaume Canet possède une résidence secondaire sur la presqu’île depuis plusieurs années. Le vendredi 24 juillet, l’acteur a partagé sur Instagram des vidéos montrant l’action des pompiers dans la zone et a publié des commentaires émouvants sur l’intervention des services de secours; des pompiers ont en outre perdu la vie en pleine intervention, selon les informations relayées.

Guillaume Canet et les réactions face au feu

Dans sa publication, Guillaume Canet s’est dit « retourné » et « très ému » en regardant les images des combattants du feu en action. Il a salué « le combat, sans relâche de ces femmes et ces hommes qui se battent pour sauver nos vies », exprimant sa reconnaissance envers les secours engagés sur le terrain.

L’acteur a rappelé l’ancienneté de son attachement au Cap Ferret : il fréquente la presqu’île depuis trente-deux ans et y a notamment tourné le film Les Petits Mouchoirs en 2010. La proximité affective de ces lieux explique l’émotion suscitée par l’incendie, qui a ravagé des biens et des souvenirs appartenant à de nombreux résidents et estivants.

Dans un autre message, Guillaume Canet a fait part de sa préoccupation pour les personnes évacuées et pour celles qui ont déjà subi la perte de leur domicile. Il a écrit : « C’est tragique, et je pense très fort à toutes les personnes comme moi qui ont été évacuées et qui attendent de la boule au ventre le verdict… Et bien sûr, à ceux qui ont déjà perdu leur maison. Merci à vous POMPIERS gendarmes bénévoles. »

Parmi d’autres personnalités concernées par la situation au Cap Ferret, Laura Smet a exprimé son inquiétude pour la maison ayant appartenu à Johnny Hallyday et dont elle est héritière, située sur la presqu’île.

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