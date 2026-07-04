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Mondial 2026 : La Colombie écarte le Ghana en seizeièmes grâce au but de Jhon Arias

La Colombie s’est imposée face au Ghana (1-0) ce 4 juillet 2026 au Kansas City Stadium, lors des seizeièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Un succès arraché en temps réglementaire, assuré par un but de Jhon Arias à la 14e minute, permettant aux Colombiens de décrocher leur billet pour les huitièmes.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Colombie VS Ghana, le 04/07/2026 02:30, stade Kansas City Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Les deux équipes ont livré une rencontre intense, la Colombie dominant la possession du ballon (63%) et se montrant plus précise dans ses tirs (5 cadrés sur 9). Le Ghana, malgré une organisation défensive solide, n’a pas réussi à cadrer une seule de ses tentatives (0 sur 8), freinant sa progression dans la compétition sous les ordres de Carlos Queiroz.

Le but de Jhon Arias est intervenu peu après un remplacement précoce de Luis Suárez par Jhon Córdoba dans l’attaque colombienne. Sur une passe décisive de Suárez, Arias a ouvert le score à la 14e minute, malgré le carton jaune récolté un peu plus tôt (12e). La Colombie a su gérer son avance malgré plusieurs avertissements, notamment pour Arias et Ríos, tandis que le Ghana a souffert de plusieurs remplacements tactiques mais n’a pu égaliser.

La mobilisation défensive colombienne, menée par Davinson Sánchez et Jhon Lucumí, a neutralisé les offensives ghanéennes, emmenées par Jordan Ayew et Antoine Semenyo. Le portier Lawrence Ati Zigi a multiplié les arrêts, mais cela n’a pas suffi à sauver son équipe.

Cette victoire valide le travail de Nestor Lorenzo à la tête de la Colombie, qui s’appuie sur un 4-3-3 offensif avec des joueurs clés comme James Rodríguez, Luis Díaz et Jefferson Lerma. Le Ghana, en 4-1-4-1 avec Thomas Partey en sentinelle, quitte la compétition malgré une combativité manifeste.

Une Colombie active avec un 4-3-3 dirigée par Nestor Lorenzo

Le sélectionneur colombien Nestor Lorenzo a aligné un système classique 4-3-3, combinant solidité défensive et créativité offensive. Camilo Vargas gardait les buts, protégé par une défense à quatre composée de Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Johan Mojica. Au milieu, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma et Jhon Arias animaient le jeu, soutenant l’attaque trident formée par James Rodríguez, Jhon Córdoba et Luis Díaz.

Le rôle de Jhon Arias a été déterminant, il a ouvert le score et a été à l’origine de plusieurs situations, bien épaulé par James Rodríguez qui a su gérer le tempo du match avant son remplacement à la pause. La flexibilité tactique affichée avec plusieurs changements rapides a permis de maintenir la pression sur une défense ghanéenne solide mais battue.

Le Ghana et son 4-1-4-1 sans réussite sous Carlos Queiroz

Carlos Queiroz a opté pour un 4-1-4-1, avec Lawrence Ati Zigi dans les cages, une défense emmenée par Derrick Luckassen et Gideon Mensah. Thomas Partey évoluait en pointe basse au milieu tandis qu’Iñaki Williams et Antoine Semenyo tentaient d’animer le secteur offensif.

Malgré plusieurs remplacements dans la seconde période, dont l’entrée d’Abdul Fatawu Issahaku et Jordan Ayew, le Ghana n’a jamais cadré une frappe, illustrant un face-à-face frustrant. Plusieurs avertissements ont marqué cette rencontre pour les Ghanéens, qui doivent repenser leur animation offensive pour aller plus loin dans la compétition.

Colombie
Termine Kansas City Stadium
Ghana
04/07/2026 02:30 16es de finale
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 8'Remplacement - J. Cordoba (remplace L. Suarez)Colombie, 8e
  2. 12'Carton jaune - J. AriasColombie, 12e
  3. 13'Remplacement - M. Senaya (remplace A. Seidu)Ghana, 13e
  4. 14'But - J. Arias (passe L. Suarez)Colombie, 14e
  5. 46'Remplacement - J. Rodriguez (remplace R. Rios)Colombie, 46e
  6. 49'Carton jaune - C. YirenkyiGhana, 49e
  7. 56'VAR - L. DiazColombie, 56e
  8. 62'Remplacement - I. Williams (remplace I. Fatawu)Ghana, 62e
  9. 62'Remplacement - K. Sibo (remplace E. Owusu)Ghana, 62e
  10. 66'Carton jaune - I. FatawuGhana, 66e
  11. 73'Remplacement - J. Arias (remplace J. Quintero)Colombie, 73e
  12. 76'Carton jaune - A. SeiduGhana, 76e
  13. 78'Carton jaune - R. RiosColombie, 78e
  14. 79'Remplacement - J. Ayew (remplace E. Nuamah)Ghana, 79e
  15. 79'Remplacement - C. Yirenkyi (remplace P. Adu)Ghana, 79e
  16. 90'Remplacement - L. Diaz (remplace J. Campaz)Colombie, 90e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Colombie 5 / Ghana 0
  • Tirs : Colombie 9 / Ghana 8
  • Possession : Colombie 63% / Ghana 37%
  • Corners : Colombie 2 / Ghana 2
  • Fautes : Colombie 10 / Ghana 5
  • Cartons jaunes : Colombie 1 / Ghana 2
  • Cartons rouges : Colombie 0 / Ghana 0
Joueurs clés
  • J. Arias (Colombie) : note 7.94, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • L. Zigi (Ghana) : note 6.91, 4 arret(s)
  • L. Suárez (Colombie) : note 6.53, 1 passe(s) decisive(s)
  • D. Muñoz (Colombie) : note 7.68
  • D. Sánchez (Colombie) : note 7.68
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04:35 Football : Mondial 2026 : La Colombie écarte le Ghana en seizeièmes grâce au but de Jhon Arias
03:25 Football : Mondial 2026 : la Colombie mène face au Ghana à la pause (1-0)
04:35 Mondial 2026 : La Colombie écarte le Ghana en seizeièmes grâce au but de Jhon Arias