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Mondial 2026 : le Portugal surclasse l’Ouzbékistan avec un doublé de Cristiano Ronaldo

Au NRG Stadium de Houston, le Portugal a dominé l’Ouzbékistan 5-0 mercredi 23 juin lors de la phase de groupes du Mondial 2026, signant un succès net et sans bavure. Cristiano Ronaldo a brillé en inscrivant deux buts, contribuant largement à cette victoire décisive qui relance les débats dans le groupe K.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Les deux équipes abordaient ce match avec un bilan contrasté – le Portugal avait fait match nul 1-1 face à la RD Congo en ouverture, tandis que l’Ouzbékistan subissait une défaite 3-1 contre la Colombie. Cette affiche visait à consolider les chances de qualification avant les prochaines rencontres du groupe.

Rapidement mis en jambes, le Portugal a ouvert le score à la 6e minute sur penalty transformé par Cristiano Ronaldo, servi par João Cancelo. La domination locale s’est concrétisée à la 17e minute avec le but de Nuno Mendes, avant que Ronaldo ne double la mise peu avant la pause (39e), sur une passe de Bruno Fernandes. Ces trois réalisations traduisent le contrôle imposé par le 4-2-3-1 de Roberto Martinez.

Du côté ouzbèke, l’entraîneur Fabio Cannavaro alignait un 3-4-2-1 mais peinait à contenir les offensives portugaises et a été pénalisé par un carton jaune à Odiljon Khamrobekov (14e). La VAR intervenait à la 29e minute sur une action impliquant Azizjon Ganiev, mais sans changement de score.

En seconde période, l’écart s’est encore creusé avec un but d’Abduvokhid Nematov à la 60e minute, lui aussi bénéficiaire du pressing portugais. Rafael Leão a scellé la victoire par une dernière réalisation à la 87e minute, offrant ainsi un score fleuve en faveur du Portugal.

Le Portugal impose son rythme et son expérience

Roberto Martinez optait pour un 4-2-3-1 avec Diogo Costa dans le but, soutenu par une défense menée par Rúben Dias et Nuno Mendes. Au milieu, João Neves et Vitinha composaient un double pivot tandis que Bruno Fernandes orchestrait le jeu offensif, épaulé par Pedro Neto et João Félix. En pointe, Cristiano Ronaldo assumait un rôle de leader offensif.

Le collectif portugais, avec une possession de balle de 66% et 13 tirs totaux (dont 6 cadrés), a fait valoir son avance technique. Les remplacements en seconde période, notamment l’entrée de Joao Félix et Rafael Leão, ont maintenu la pression et l’efficacité jusqu’au coup de sifflet final.

L’Ouzbékistan en difficulté face au rouleau compresseur portugais

Avec un schéma en 3-4-2-1, Fabio Cannavaro alignait Abduvokhid Nematov dans les cages et une défense à trois comprenant Abdulla Abdullaev, Rustam Ashurmatov et Abdukodir Khusanov. Le milieu à quatre tentait de densifier le jeu mais s’est heurté à une maîtrise supérieure des Lusitaniens.

L’attaque ouzbèke s’appuyait sur Eldor Shomurodov soutenu par Azizjon Ganiev et Abbosbek Fayzullaev, mais n’a cadré que deux tirs pendant la rencontre. Malgré un engagement visible, l’équipe n’a pas réussi à inverser la tendance et concède une lourde défaite qui compromet ses ambitions dans ce groupe K.

Portugal
Termine NRG Stadium
Ouzbékistan
23/06/2026 18:00 Groupe K
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'But - C. Ronaldo (passe J. Cancelo)Portugal, 6e
  2. 14'Carton jaune - O. KhamrobekovOuzbékistan, 14e
  3. 17'But - N. MendesPortugal, 17e
  4. 29'VAR - A. GanievOuzbékistan, 29e
  5. 39'But - C. Ronaldo (passe B. Fernandes)Portugal, 39e
  6. 46'Remplacement - J. Cancelo (remplace N. Semedo)Portugal, 46e
  7. 46'Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao)Portugal, 46e
  8. 46'Remplacement - S. Nasrullaev (remplace K. Alizhonov)Ouzbékistan, 46e
  9. 46'Remplacement - O. Khamrobekov (remplace A. Mozgovoy)Ouzbékistan, 46e
  10. 60'But - A. NematovPortugal, 60e
  11. 64'Remplacement - Joao Felix (remplace Trincao)Portugal, 64e
  12. 68'Carton jaune - R. VeigaPortugal, 68e
  13. 73'Remplacement - A. Fayzullaev (remplace I. Sergeev)Ouzbékistan, 73e
  14. 76'Remplacement - J. Neves (remplace B. Silva)Portugal, 76e
  15. 83'Remplacement - Vitinha (remplace R. Leao)Portugal, 83e
  16. 87'But - R. LeaoPortugal, 87e
  17. 90+2'Remplacement - B. Karimov (remplace R. Jiyanov)Ouzbékistan, 90+2e
  18. 90+2'Remplacement - O. Shukurov (remplace S. Esanov)Ouzbékistan, 90+2e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Portugal 6 / Ouzbékistan 2
  • Tirs : Portugal 13 / Ouzbékistan 6
  • Possession : Portugal 66% / Ouzbékistan 34%
  • Corners : Portugal 2 / Ouzbékistan 2
  • Fautes : Portugal 11 / Ouzbékistan 11
  • Cartons jaunes : Portugal 1 / Ouzbékistan 1
  • Passes : Portugal 460 / Ouzbékistan 244
  • Precision des passes : Portugal 89% / Ouzbékistan 80%
  • xG : Portugal 1.99 / Ouzbékistan 0.21
Joueurs clés
  • Cristiano Ronaldo (Portugal) : note 8.3, 2 but(s)
  • Nuno Mendes (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)
  • Bruno Fernandes (Portugal) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)
  • João Cancelo (Portugal) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
  • Diogo Costa (Portugal) : note 6.7, 2 arret(s)
Calendrier Groupe K
Voir le Calendrier Complet
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
Groupe K
Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
Resume final
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
Ouzbékistan
Resume final
Groupe K
Colombie
A venir Estadio Akron
RD Congo
Groupe K
Colombie
A venir Hard Rock Stadium
Portugal
Groupe K
RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Portugal21106154
Colombie11003123
RD Congo10101101
Ouzbékistan200218-70
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FIL D'ACTU
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