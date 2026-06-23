Mondial 2026 : la France confirme son succès contre l’Irak grâce à Mbappé

La France a remporté son match de phase de groupes du Mondial 2026 face à l’Irak sur la plus petite des marges (1-0) le 22 juin au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Cette victoire consolide la position des Bleus dans le groupe I après leur succès initial face au Sénégal (3-1).

Dans un groupe comprenant aussi la Norvège, vainqueur de l’Irak lors de la première journée (4-1), ce deuxième succès français leur permet de prendre une option importante pour la qualification en huitièmes de finale, tandis que l’Irak reste à la traîne avec deux défaites.

Le seul but de la rencontre est intervenu dès la 14e minute, signé Kylian Mbappé sur une passe décisive de Michael Olise. L’attaquant tricolore confirme ainsi son rôle de leader offensif sous la direction de Didier Deschamps. Malgré une domination globale des Bleus avec 58% de possession de balle et sept tirs au total, le score est resté serré face à une équipe irakienne bien en place défensivement.

Côté animations, l’Irak a subi un carton jaune précoce infligé à Amir Al-Ammari à la 6e minute. Le joueur a été remplacé une vingtaine de minutes plus tard par Ali Al-Hamadi. La sélection irakienne, alignée dans un système en 4-1-4-1 sous la houlette de Graham Arnold, peine à trouver des solutions offensives, avec seulement deux tirs tentés en première période.

France en 4-2-3-1, un duo de milieux solides et Mbappé décisif

France maîtrise en première période

Didier Deschamps a opté pour une formation en 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les cages, une défense composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Le double pivot au milieu associait Manu Koné et Adrien Rabiot. Devant, le trio offensif Michael Olise, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola alimentait Kylian Mbappé en pointe.

Mbappé a montré toute son efficacité, concrétisant la première vraie occasion tricolore grâce à une passe précise d’Olise. La solidité défensive a été assurée par Upamecano et Koundé, limitant les tentatives irakiennes à deux tirs, sans cadre. Le contrôle du rythme et de la possession a permis aux Bleus de gérer cette première période de manière sereine.

Irak cherche encore son rythme sous Arnold

Le sélectionneur australien Graham Arnold a choisi un système en 4-1-4-1 avec Ahmed Basil dans les buts et une ligne défensive solide composée de Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski. Le milieu de terrain était organisé autour d’Amir Al-Ammari en sentinelle, épaulé par Ahmed Qasem, Zaid Ismail, Zidane Iqbal et Ibrahim Bayesh, tandis qu’Aymen Hussein évoluait seul en attaque.

Malgré une bonne organisation, l’Irak a souffert dans la construction offensive. Le carton jaune d’Al-Ammari a tôt plombé les intentions de l’équipe avant son remplacement par Ali Al-Hamadi. Le manque d’occasions et une possession limitée à 42% illustrent la difficulté irakienne à rivaliser face à la France. L’équipe reste sous pression en vue des prochaines journées dans ce groupe relevé.

France A venir 1-0 Lincoln Financial Field Irak Irak Fil du match 6' Carton jaune - A. Al Ammari 14' ⚽ But - K. Mbappe (passe M. Olise) 26' ↑↓ Remplacement - A. Hussein (remplace A. Al Hamadi) Les chiffres du match Tirs cadres : France 1 / Irak 0

: France 1 / Irak 0 Tirs : France 7 / Irak 2

: France 7 / Irak 2 Possession : France 58% / Irak 42%

: France 58% / Irak 42% Corners : France 1 / Irak 1

: France 1 / Irak 1 Fautes : France 5 / Irak 2

: France 5 / Irak 2 Cartons jaunes : France 0 / Irak 1

: France 0 / Irak 1 Passes : France 291 / Irak 213

: France 291 / Irak 213 Precision des passes : France 89% / Irak 80%

: France 89% / Irak 80% xG : France 0.24 / Irak 0.16 Joueurs clés Kylian Mbappé (France) : note 8, 1 but(s)

(France) : note 8, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 7.2

(France) : note 7.2 Hussein Ali (Irak) : note 7.2

(Irak) : note 7.2 Amir Al-Ammari (Irak) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

Calendrier Groupe I Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match France - Sénégal Fiche match France - Sénégal France 3-1 3-1 Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye) 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 Compositions France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 17 William Saliba Défenseur 19 Theo Hernández Défenseur 8 Aurélien Tchouaméni Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 11 Michael Olise Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 20 Désiré Doué Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

26 Maxence Lacroix

21 Lucas Hernández

3 Lucas Digne

15 Ibrahima Konaté

2 Malo Gusto

6 Manu Koné

13 N'Golo Kanté

24 Rayan Cherki

18 Warren Zaïre-Emery

25 Maghnes Akliouche

9 Marcus Thuram

22 Jean-Philippe Mateta

12 Bradley Barcola Sénégal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Bouna Thiaw Pape Titulaires 11 16 Edouard Mendy Gardien 15 Krépin Diatta Défenseur 3 Kalidou Koulibaly Défenseur 19 Moussa Niakhaté Défenseur 25 El Hadji Malick Diouf Défenseur 5 Idrissa Gana Gueye Milieu 26 Pape Gueye Milieu 18 Ismaïla Sarr Milieu 8 Lamine Camara Milieu 10 Sadio Mané Milieu 11 Nicolas Jackson Attaquant Remplaçants 15 1 Yehvann Diouf

23 Mory Diaw

14 Ismail Jakobs

24 Antoine Mendy

2 Mamadou Sarr

4 Abdoulaye Seck

17 Pape Matar Sarr

6 Pathé Ismaël Ciss

13 Iliman Ndiaye

21 Habib Diarra

22 Bara Sapoko Ndiaye

12 Cherif Ndiaye

7 Assane Diao

20 Ibrahim Mbaye

9 Ahmadou Bamba Dieng Les chiffres du match Tirs cadres : France 7 / Sénégal 2

: France 7 / Sénégal 2 Tirs : France 10 / Sénégal 6

: France 10 / Sénégal 6 Possession : France 54% / Sénégal 46%

: France 54% / Sénégal 46% Corners : France 6 / Sénégal 4

: France 6 / Sénégal 4 Fautes : France 4 / Sénégal 9

: France 4 / Sénégal 9 Passes : France 561 / Sénégal 476

: France 561 / Sénégal 476 Precision des passes : France 88% / Sénégal 86%

: France 88% / Sénégal 86% xG : France 1.86 / Sénégal 0.44 Joueurs clés Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s)

(France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s)

(France) : note 7, 1 but(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s)

(Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s) Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 8

(France) : note 8 Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s)

(France) : note 6.9, 1 arret(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France Termine 3-1 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Resume final Voir la fiche du match Irak - Norvège Fiche match Irak - Norvège Irak 1-4 1-4 Norvège Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 29' ⚽ But - E. Haaland 0-1 39' ⚽ But - A. Hussein 1-1 43' ⚽ But - E. Haaland 1-2 59' ↑↓ Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal) 59' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji) 73' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) 73' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt) 73' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard) 73' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) 73' ↑↓ Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon) 73' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem) 76' ⚽ But - L. Ostigard 1-3 78' ↑↓ Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme) 81' ↑↓ Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg) 86' Carton jaune - Z. Tahseen 90+6' ⚽ But - A. Hussein 1-4 90+7' ⚽ But - K. Thorstvedt 1-4 Compositions Irak Système 4-4-2 Sélectionneur Graham Arnold Titulaires 11 12 Jalal Hassan Gardien 3 Hussein Ali Défenseur 4 Zaid Tahseen Défenseur 5 Akam Hashem Défenseur 23 Merchas Doski Défenseur 8 Ibrahim Bayesh Milieu 24 Zaid Ismail Milieu 16 Amir Al-Ammari Milieu 17 Ali Jasim Milieu 18 Aymen Hussein Attaquant 9 Ali Al-Hamadi Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Basil

1 Fahad Talib

2 Rebin Sulaka

26 Frans Putros

15 Ahmed Hasan Maknazi

25 Mustafa Saadoon

6 Munaf Younus

7 Youssef Amyn

21 Marko Farji

11 Ahmed Qasem

14 Zidane Iqbal

19 Kevin Yakob

20 Aimar Sher

10 Mohanad Ali

13 Ali Yousif Norvège Système 4-4-2 Sélectionneur Stale Solbakken Titulaires 11 1 Ørjan Nyland Gardien 26 Julian Ryerson Défenseur 3 Kristoffer Ajer Défenseur 17 Torbjørn Heggem Défenseur 5 David Møller Wolfe Défenseur 10 Martin Ødegaard Milieu 8 Sander Berge Milieu 14 Fredrik Aursnes Milieu 20 Antonio Nusa Milieu 7 Alexander Sørloth Attaquant 9 Erling Haaland Attaquant Remplaçants 15 12 Sander Tangvik

13 Egil Selvik

25 Henrik Sælebakke Falchener

4 Leo Østigård

15 Fredrik André Bjørkan

24 Sondre Langås

21 Andreas Schjelderup

19 Thelo Aasgaard

2 Morten Thorsby

16 Marcus Pedersen

6 Patrick Berg

22 Oscar Bobb

18 Kristian Thorstvedt

11 Jørgen Strand Larsen

23 Jens Petter Hauge Les chiffres du match Tirs cadres : Irak 1 / Norvège 3

: Irak 1 / Norvège 3 Tirs : Irak 11 / Norvège 7

: Irak 11 / Norvège 7 Possession : Irak 40% / Norvège 60%

: Irak 40% / Norvège 60% Corners : Irak 2 / Norvège 4

: Irak 2 / Norvège 4 Fautes : Irak 8 / Norvège 10

: Irak 8 / Norvège 10 Passes : Irak 260 / Norvège 405

: Irak 260 / Norvège 405 Precision des passes : Irak 81% / Norvège 88%

: Irak 81% / Norvège 88% xG : Irak 0.77 / Norvège 1.90 Joueurs clés Erling Haaland (Norvège) : note 8.2, 2 but(s)

(Norvège) : note 8.2, 2 but(s) Aymen Hussein (Irak) : note 7.5, 1 but(s)

(Irak) : note 7.5, 1 but(s) David Møller Wolfe (Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)

(Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Amir Al-Ammari (Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Merchas Doski (Irak) : note 7.5

(Irak) : note 7.5 Zidane Iqbal (Irak) : note 6.9

(Irak) : note 6.9 Kristoffer Ajer (Norvège) : note 6.9

(Norvège) : note 6.9 Torbjørn Heggem (Norvège) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Irak Termine 1-4 Gillette Stadium Norvège Norvège Resume final Voir la fiche du match France - Irak Fiche match France - Irak France 1-0 1-0 Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' Carton jaune - A. Al Ammari 14' ⚽ But - K. Mbappe (passe M. Olise) 26' ↑↓ Remplacement - A. Hussein (remplace A. Al Hamadi) Compositions France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 17 William Saliba Défenseur 3 Lucas Digne Défenseur 6 Manu Koné Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 11 Michael Olise Milieu 12 Bradley Barcola Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

2 Malo Gusto

15 Ibrahima Konaté

21 Lucas Hernández

19 Theo Hernández

26 Maxence Lacroix

8 Aurélien Tchouaméni

13 N'Golo Kanté

18 Warren Zaïre-Emery

25 Maghnes Akliouche

24 Rayan Cherki

22 Jean-Philippe Mateta

9 Marcus Thuram

20 Désiré Doué Irak Système 4-1-4-1 Sélectionneur Graham Arnold Titulaires 11 22 Ahmed Basil Gardien 3 Hussein Ali Défenseur 4 Zaid Tahseen Défenseur 5 Akam Hashem Défenseur 23 Merchas Doski Défenseur 16 Amir Al-Ammari Milieu 11 Ahmed Qasem Milieu 24 Zaid Ismail Milieu 14 Zidane Iqbal Milieu 8 Ibrahim Bayesh Milieu 18 Aymen Hussein Attaquant Remplaçants 15 9 Ali Al-Hamadi

1 Fahad Talib

12 Jalal Hassan

6 Munaf Younus

15 Ahmed Hasan Maknazi

26 Frans Putros

25 Mustafa Saadoon

2 Rebin Sulaka

17 Ali Jasim

20 Aimar Sher

19 Kevin Yakob

21 Marko Farji

7 Youssef Amyn

13 Ali Yousif

10 Mohanad Ali Les chiffres du match Tirs cadres : France 1 / Irak 0

: France 1 / Irak 0 Tirs : France 7 / Irak 2

: France 7 / Irak 2 Possession : France 58% / Irak 42%

: France 58% / Irak 42% Corners : France 1 / Irak 1

: France 1 / Irak 1 Fautes : France 5 / Irak 2

: France 5 / Irak 2 Cartons jaunes : France 0 / Irak 1

: France 0 / Irak 1 Passes : France 291 / Irak 213

: France 291 / Irak 213 Precision des passes : France 89% / Irak 80%

: France 89% / Irak 80% xG : France 0.24 / Irak 0.16 Joueurs clés Kylian Mbappé (France) : note 8, 1 but(s)

(France) : note 8, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 7.2

(France) : note 7.2 Hussein Ali (Irak) : note 7.2

(Irak) : note 7.2 Amir Al-Ammari (Irak) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Irak) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Akam Hashem (Irak) : note 7

(Irak) : note 7 Manu Koné (France) : note 6.9

(France) : note 6.9 Adrien Rabiot (France) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France A venir 1-0 Lincoln Financial Field Irak Irak Resume final Voir la fiche du match Norvège - Sénégal Fiche match Norvège - Sénégal Norvège 3-2 3-2 Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 13' ↑↓ Remplacement - J. Ryerson (remplace M. Pedersen) 43' ⚽ But - M. Pedersen 46' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace P. Berg) 48' ⚽ But - E. Haaland (passe M. Odegaard) 53' ⚽ But - I. Sarr (passe S. Mane) 54' ↑↓ Remplacement - M. Diouf (remplace I. Jakobs) 54' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Mbaye) 58' ⚽ But - E. Haaland (passe P. Berg) 63' ↑↓ Remplacement - E. Mendy (remplace M. Diaw) 63' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace P. Ciss) 71' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) 72' ↑↓ Remplacement - K. Koulibaly (remplace P. M. Sarr) 84' ↑↓ Remplacement - T. Heggem (remplace L. Ostigard) 84' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) 90+3' ⚽ But - I. Sarr (passe N. Jackson) Compositions Norvège Système 4-3-3 Sélectionneur Stale Solbakken Titulaires 11 1 Ørjan Nyland Gardien 26 Julian Ryerson Défenseur 3 Kristoffer Ajer Défenseur 17 Torbjørn Heggem Défenseur 5 David Møller Wolfe Défenseur 10 Martin Ødegaard Milieu 8 Sander Berge Milieu 14 Fredrik Aursnes Milieu 7 Alexander Sørloth Attaquant 9 Erling Haaland Attaquant 20 Antonio Nusa Attaquant Remplaçants 15 16 Marcus Pedersen

12 Sander Tangvik

13 Egil Selvik

4 Leo Østigård

15 Fredrik André Bjørkan

24 Sondre Langås

25 Henrik Sælebakke Falchener

19 Thelo Aasgaard

22 Oscar Bobb

21 Andreas Schjelderup

18 Kristian Thorstvedt

2 Morten Thorsby

6 Patrick Berg

11 Jørgen Strand Larsen

23 Jens Petter Hauge Sénégal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Bouna Thiaw Pape Titulaires 11 16 Edouard Mendy Gardien 15 Krépin Diatta Défenseur 3 Kalidou Koulibaly Défenseur 19 Moussa Niakhaté Défenseur 25 El Hadji Malick Diouf Défenseur 5 Idrissa Gana Gueye Milieu 26 Pape Gueye Milieu 18 Ismaïla Sarr Milieu 8 Lamine Camara Milieu 10 Sadio Mané Milieu 11 Nicolas Jackson Attaquant Remplaçants 15 23 Mory Diaw

1 Yehvann Diouf

2 Mamadou Sarr

14 Ismail Jakobs

4 Abdoulaye Seck

24 Antoine Mendy

6 Pathé Ismaël Ciss

22 Bara Sapoko Ndiaye

13 Iliman Ndiaye

17 Pape Matar Sarr

21 Habib Diarra

20 Ibrahim Mbaye

7 Assane Diao

9 Ahmadou Bamba Dieng

12 Cherif Ndiaye Les chiffres du match Tirs cadres : Norvège 6 / Sénégal 3

: Norvège 6 / Sénégal 3 Tirs : Norvège 11 / Sénégal 9

: Norvège 11 / Sénégal 9 Possession : Norvège 46% / Sénégal 54%

: Norvège 46% / Sénégal 54% Corners : Norvège 4 / Sénégal 1

: Norvège 4 / Sénégal 1 Fautes : Norvège 7 / Sénégal 1

: Norvège 7 / Sénégal 1 Passes : Norvège 264 / Sénégal 307

: Norvège 264 / Sénégal 307 Precision des passes : Norvège 84% / Sénégal 89%

: Norvège 84% / Sénégal 89% xG : Norvège 1.76 / Sénégal 0.71 Joueurs clés Erling Haaland (Norvège) : note 8.9, 2 but(s)

(Norvège) : note 8.9, 2 but(s) Ismaïla Sarr (Sénégal) : note 7.5, 1 but(s)

(Sénégal) : note 7.5, 1 but(s) Marcus Pedersen (Norvège) : note 7.3, 1 but(s)

(Norvège) : note 7.3, 1 but(s) Martin Ødegaard (Norvège) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Norvège) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Patrick Berg (Norvège) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Norvège) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Sadio Mané (Sénégal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Sénégal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Ørjan Nyland (Norvège) : note 7.3, 2 arret(s)

(Norvège) : note 7.3, 2 arret(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 6.2, 3 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège Termine 3-2 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Resume final Voir la fiche du match Norvège - France Fiche match Norvège - France Norvège 20:00 A venir France Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège A venir 20:00 Gillette Stadium France France Voir la fiche du match Sénégal - Irak Fiche match Sénégal - Irak Sénégal 20:00 A venir Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Sénégal A venir 20:00 BMO Field Irak Irak