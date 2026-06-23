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Mondial 2026 : la France confirme son succès contre l’Irak grâce à Mbappé

La France a remporté son match de phase de groupes du Mondial 2026 face à l’Irak sur la plus petite des marges (1-0) le 22 juin au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Cette victoire consolide la position des Bleus dans le groupe I après leur succès initial face au Sénégal (3-1).

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match France VS Sénégal, le 16/06/2026 20:00, stade MetLife Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
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SOMMAIRE

Dans un groupe comprenant aussi la Norvège, vainqueur de l’Irak lors de la première journée (4-1), ce deuxième succès français leur permet de prendre une option importante pour la qualification en huitièmes de finale, tandis que l’Irak reste à la traîne avec deux défaites.

Le seul but de la rencontre est intervenu dès la 14e minute, signé Kylian Mbappé sur une passe décisive de Michael Olise. L’attaquant tricolore confirme ainsi son rôle de leader offensif sous la direction de Didier Deschamps. Malgré une domination globale des Bleus avec 58% de possession de balle et sept tirs au total, le score est resté serré face à une équipe irakienne bien en place défensivement.

Côté animations, l’Irak a subi un carton jaune précoce infligé à Amir Al-Ammari à la 6e minute. Le joueur a été remplacé une vingtaine de minutes plus tard par Ali Al-Hamadi. La sélection irakienne, alignée dans un système en 4-1-4-1 sous la houlette de Graham Arnold, peine à trouver des solutions offensives, avec seulement deux tirs tentés en première période.

France en 4-2-3-1, un duo de milieux solides et Mbappé décisif

France maîtrise en première période

Didier Deschamps a opté pour une formation en 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les cages, une défense composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Le double pivot au milieu associait Manu Koné et Adrien Rabiot. Devant, le trio offensif Michael Olise, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola alimentait Kylian Mbappé en pointe.

Mbappé a montré toute son efficacité, concrétisant la première vraie occasion tricolore grâce à une passe précise d’Olise. La solidité défensive a été assurée par Upamecano et Koundé, limitant les tentatives irakiennes à deux tirs, sans cadre. Le contrôle du rythme et de la possession a permis aux Bleus de gérer cette première période de manière sereine.

Irak cherche encore son rythme sous Arnold

Le sélectionneur australien Graham Arnold a choisi un système en 4-1-4-1 avec Ahmed Basil dans les buts et une ligne défensive solide composée de Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski. Le milieu de terrain était organisé autour d’Amir Al-Ammari en sentinelle, épaulé par Ahmed Qasem, Zaid Ismail, Zidane Iqbal et Ibrahim Bayesh, tandis qu’Aymen Hussein évoluait seul en attaque.

Malgré une bonne organisation, l’Irak a souffert dans la construction offensive. Le carton jaune d’Al-Ammari a tôt plombé les intentions de l’équipe avant son remplacement par Ali Al-Hamadi. Le manque d’occasions et une possession limitée à 42% illustrent la difficulté irakienne à rivaliser face à la France. L’équipe reste sous pression en vue des prochaines journées dans ce groupe relevé.

France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
22/06/2026 22:00 Groupe I
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'Carton jaune - A. Al AmmariIrak, 6e
  2. 14'But - K. Mbappe (passe M. Olise)France, 14e
  3. 26'Remplacement - A. Hussein (remplace A. Al Hamadi)Irak, 26e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : France 1 / Irak 0
  • Tirs : France 7 / Irak 2
  • Possession : France 58% / Irak 42%
  • Corners : France 1 / Irak 1
  • Fautes : France 5 / Irak 2
  • Cartons jaunes : France 0 / Irak 1
  • Passes : France 291 / Irak 213
  • Precision des passes : France 89% / Irak 80%
  • xG : France 0.24 / Irak 0.16
Joueurs clés
  • Kylian Mbappé (France) : note 8, 1 but(s)
  • Michael Olise (France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
  • Dayot Upamecano (France) : note 7.2
  • Hussein Ali (Irak) : note 7.2
  • Amir Al-Ammari (Irak) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
Calendrier Groupe I
Voir le Calendrier Complet
Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
Termine Gillette Stadium
Norvège
Resume final
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Resume final
Groupe I
Norvège
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Norvège22007346
France22004136
Sénégal200236-30
Irak200215-40
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