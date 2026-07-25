Augmentation mammaire : implants ou lipofilling pour harmoniser la silhouette

Augmentation mammaire, implants ou lipofilling : ces techniques offrent aujourd’hui des solutions variées pour corriger un volume insuffisant, une asymétrie ou une perte de galbe après grossesse ou amaigrissement. Avant toute décision, il est essentiel de connaître les options, leurs limites et les étapes médicales obligatoires afin d’obtenir un résultat adapté à sa morphologie et sécurisé.

En France, l’augmentation mammaire figure parmi les interventions esthétiques les plus pratiquées. Elle s’adresse à des profils divers : patientes nées avec un déficit de volume, femmes souhaitant retrouver une silhouette après l’allaitement, ou personnes présentant une asymétrie significative entre les deux seins. Le choix de la technique dépend de l’anatomie, des attentes et de l’état de santé de la patiente.

Le parcours commence par une information détaillée et une consultation préopératoire avec un chirurgien qualifié, qui évalue les tissus, recense les antécédents et précise les contre‑indications éventuelles. La loi française impose un délai de réflexion minimal de quinze jours entre la remise du devis et l’acte opératoire.

Les techniques, leurs indications et le suivi

Les prothèses mammaires restent la solution la plus courante pour augmenter le volume. Les implants sont constitués d’une enveloppe en silicone et remplis soit de gel de silicone cohésif, privilégié pour son rendu naturel et sa stabilité, soit plus rarement de sérum physiologique. Le choix de l’implant porte sur la forme (ronde ou anatomique dite « en goutte »), le volume, le profil (bas, médium, haut) et la texture de l’enveloppe. Ces paramètres, évalués en fonction du tissu mammaire existant et de la largeur de la base thoracique, conditionnent directement le résultat esthétique.

La voie d’abord chirurgicale varie : sillon sous‑mammaire, aréole ou aisselle sont les plus utilisées, chacune offrant des avantages en termes de discrétion de la cicatrice et d’accessibilité. Le positionnement de l’implant, en avant ou en arrière du muscle pectoral, influe sur le rendu final et sur la durabilité du résultat.

Le lipofilling mammaire repose sur un principe différent : prélèvement de graisse par liposuccion sur une zone donneuse (abdomen, hanches, cuisses) puis réinjection après purification. Cette technique utilise les tissus de la patiente et évite le recours à une prothèse. Elle est surtout indiquée pour corriger de légères asymétries, améliorer le galbe ou obtenir une augmentation modérée — généralement limitée à environ une demi‑taille à une taille de bonnet. Une partie de la graisse réinjectée peut être résorbée dans les semaines qui suivent ; le chirurgien anticipe en surcompensant légèrement et des contrôles d’imagerie (échographie ou IRM) peuvent être recommandés pour suivre l’évolution.

Les suites opératoires diffèrent selon la technique : après implants, la convalescence pour les activités courantes se situe généralement entre une et deux semaines, avec restriction des activités sportives pendant un à deux mois et port d’un soutien‑gorge de contention pendant les premières semaines. Les implants modernes sont conçus pour durer plusieurs décennies mais ne sont pas nécessairement définitifs ; un remplacement peut être nécessaire en cas de rupture, de contracture capsulaire ou d’évolution morphologique. La Haute Autorité de Santé recommande un suivi régulier, incluant une imagerie mammaire adaptée, souvent à rythme annuel.

Le choix du praticien est déterminant pour la qualité et la sécurité du résultat. Il est conseillé de consulter un chirurgien plasticien, reconstructeur et esthétique inscrit au Conseil national de l’Ordre des médecins et titulaire du diplôme d’études spécialisées en chirurgie plastique reconnu en France. La vérification des qualifications, de l’expérience en chirurgie mammaire et de l’appartenance à une structure agréée constitue un point de contrôle essentiel. Plusieurs consultations peuvent être nécessaires : un chirurgien sérieux n’incite pas à une décision rapide et expose clairement les options, les risques et les résultats réalistes.