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Mondial 2026 : L’Algérie renverse la Jordanie 2-1 au Levi’s Stadium

L’Algérie a remporté une victoire importante face à la Jordanie (2-1) lors de leur rencontre du groupe J du Mondial 2026, disputée mardi 23 juin au Levi’s Stadium. Après avoir concédé l’ouverture du score à la 36e minute par Nizar Al-Rashdan, les Fennecs ont su inverser la tendance grâce à des buts d’Ahmed Nadhir Benbouali et Amine Gouiri, inscrits en seconde période.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Uruguay VS Cap-Vert, le 21/06/2026 23:00, stade Hard Rock Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Avant ce match, les deux équipes restaient sur une défaite chacune lors de leur première rencontre dans le groupe, la Jordanie ayant perdu contre l’Autriche (1-3) et l’Algérie face à l’Argentine (0-3). Cette victoire permet à l’Algérie d’empocher ses premiers points dans cette phase de poules et relance ses espoirs de qualification, tandis que la Jordanie doit désormais cravacher pour continuer à croire.

Sur le plan tactique, la Jordanie s’est appuyée sur un dispositif en 3-4-2-1 sous la houlette de son sélectionneur Jamal Sellami. Le trio défensif Nasib, Al-Arab et Abudahab a été soutenu par un milieu à quatre avec Al-Rashdan et Noor Al-Rawabdeh comme éléments moteurs. Mousa Tamari, Ali Olwan et Mahmoud Al-Mardi ont animé le secteur offensif. C’est d’ailleurs Nizar Al-Rashdan qui a débloqué le score sur un bon centre de Tamari.

De leur côté, les Algériens alignés en 4-2-3-1 par Vladimir Petkovic, ont dominé la possession (73 %) et multiplié les occasions avec un trio offensif composé de Riyad Mahrez, Farès Chaïbi et Ibrahim Maza, soutenant Amine Gouiri en pointe. Le gardien Luca Zidane a été sollicité à plusieurs reprises, tandis que la défense avec Mandi, Bensebaini et Aït-Nouri a tenu le choc avant que Benbouali, entré à la pause, ne remette l’Algérie sur les rails à la 69e minute sur un service de Mahrez. À la 82e minute, Gouiri a scellé le succès algérien consolidant le retour des Fennecs.

La Jordanie en quête de réaction après un bon départ

Malgré une possession limitée à 27 %, la Jordanie a démontré une solidité défensive tout au long de la première période, concrétisée par un but de Nizar Al-Rashdan (36e). Le gardien Yazeed Abu Laila, auteur de six arrêts, a été un des rares à briller dans le camp jordanien, repoussant les tentatives adverses. Cependant, la formation en 3-4-2-1 de Sellami a souffert face à la maîtrise technique algérienne, sans parvenir à conserver son avantage.

L’Algérie impose son rythme et obtient un succès capital

Animée par une domination dans le jeu et un pressing constant, l’Algérie a imprimé son style avec une forte activité au milieu, notamment grâce à Ramiz Zerrouki et Hicham Boudaoui. Le capitaine Riyad Mahrez, acteur majeur, a délivré une passe décisive dont a profité Benbouali pour égaliser. Le coach Vladimir Petkovic a fait preuve d’intelligence tactique en opérant plusieurs changements, renforçant son attaque. La finition d’Amine Gouiri, qui connaissait sa première titularisation, a permis à l’Algérie de concrétiser ses efforts dans la dernière demi-heure.

Jordanie
Termine Levi's Stadium
Algérie
23/06/2026 04:00 Groupe J
Resume finalRésumé à la pauseCompositions
Fil du match
  1. 36'But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari)Jordanieieie, 36e
  2. 44'Carton jaune - R. ZerroukiAlgérie, 44e
  3. 46'Remplacement - R. Zerrouki (remplace N. Bentaleb)Algérie, 46e
  4. 46'Remplacement - H. Boudaoui (remplace N. Benbouali)Algérie, 46e
  5. 64'Carton jaune - H. Abu DahabJordanieieie, 64e
  6. 69'But - N. Benbouali (passe R. Mahrez)Algérie, 69e
  7. 76'Remplacement - R. Mahrez (remplace A. Hadj Moussa)Algérie, 76e
  8. 76'Remplacement - M. Al Mardi (remplace O. Al Fakhouri)Jordanieieie, 76e
  9. 82'But - A. GouiriAlgérie, 82e
  10. 84'Remplacement - M. Tamari (remplace A. Azaizeh)Jordanieieie, 84e
  11. 85'Remplacement - M. Abu Taha (remplace M. Abu Hasheesh)Jordanieieie, 85e
  12. 85'Remplacement - R. Ait-Nouri (remplace J. Hadjam)Algérie, 85e
  13. 86'Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid)Algérie, 86e
  14. 90+1'Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid)Jordanieieie, 90+1e
  15. 90+2'Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh)Jordanieieie, 90+2e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Jordanie 4 / Algérie 8
  • Tirs : Jordanie 8 / Algérie 17
  • Possession : Jordanie 27% / Algérie 73%
  • Corners : Jordanie 1 / Algérie 9
  • Fautes : Jordanie 10 / Algérie 6
  • Cartons jaunes : Jordanie 1 / Algérie 1
  • Passes : Jordanie 232 / Algérie 620
  • Precision des passes : Jordanie 72% / Algérie 88%
  • xG : Jordanie 0.65 / Algérie 1.81
Joueurs clés
  • Ahmed Nadhir Benbouali (Algérie) : note 7.3, 1 but(s)
  • Yazeed Abu Laila (Jordanie) : note 7.2, 6 arret(s)
  • Amine Gouiri (Algérie) : note 7.2, 1 but(s)
  • Nizar Al-Rashdan (Jordanie) : note 6.9, 1 but(s)
  • Riyad Mahrez (Algérie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
Calendrier Groupe J
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Groupe J
Argentine
Termine Arrowhead Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
Autriche
Termine Levi's Stadium
Jordanie
Resume final
Groupe J
Argentine
Termine AT&T Stadium
Autriche
Resume final
Groupe J
Jordanie
Termine Levi's Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
Algérie
A venir Arrowhead Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Argentine22005056
Autriche21013303
Algérie210124-23
Jordanie200225-30
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
06:02 Football : Mondial 2026 : L’Algérie renverse la Jordanie 2-1 au Levi’s Stadium
05:30 Célébrité : Bruno Solo confondu avec Julien Mairesse accusé de viol : Yvan Le Bolloc’h intervient pour rectifier
06:02 Mondial 2026 : L’Algérie renverse la Jordanie 2-1 au Levi’s Stadium