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Mondial 2026 : l’Égypte élimine l’Australie aux tirs au but après un nul 1-1

Le match des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Australie et l’Égypte s’est achevé sur une égalité 1-1 après prolongation, la sélection égyptienne remportant la séance de tirs au but 4-2 au stade de Dallas ce 3 juillet 2026.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Australie VS Égypte, le 03/07/2026 19:00, stade Dallas Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
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SOMMAIRE

Cette rencontre serrée a tenu toutes ses promesses avec un début rapide marqué par l’ouverture du score égyptienne dès la 13e minute par Emam Ashour, bien servi par Karim Hafez. L’Australie a su réagir par Mohamed Hany à la 55e minute, neutralisant ainsi l’avantage adverse. Aucun but n’a été inscrit en prolongation, ce qui a conduit à des tirs au but décisifs.

Les tirs au but ont été le théâtre d’une démonstration égyptienne sous la houlette du sélectionneur Hossam Hassan, éliminant l’Australie menée par Tony Popovic, pour permettre à l’Égypte de franchir pour la première fois le cap des quarts de finale dans un Mondial. La tension était palpable, avec plusieurs changements tactiques et remplacements clés comme ceux de Jackson Irvine et Karim Hafez, qui ont cherché à dynamiser le jeu.

En termes statistiques, l’Égypte a gardé la majorité de la possession (57%) et affiché une meilleure précision dans les passes à 86%, tandis que l’Australie s’est montrée plus entreprenante dans les tirs, totalisant 12 tentatives contre 11 pour ses adversaires. Le gardien australien Patrick Beach a réussi deux arrêts importants, tandis que Mostafa Shobeir a également répondu présent pour l’Égypte.

La rencontre a été marquée par un engagement physique notable, avec un total de 19 fautes cumulées, mais aucun carton distribué pendant le temps réglementaire. Les décisions tactiques des deux entraîneurs, avec notamment un 3-4-2-1 australien face au 4-4-2 égyptien, ont modelé un affrontement équilibré et stratégique.

Australie en 3-4-2-1 avec une défense renforcée

Sous les ordres de Tony Popovic, l’Australie est entrée sur le terrain avec une formation en 3-4-2-1 cherchant à combiner solidité défensive et rapidité offensive. Le gardien Patrick Beach a été protégé par une ligne défensive composée d’Alessandro Circati, Harry Souttar, et Lucas Herrington. Au milieu, Jackson Irvine et Aiden O’Neill ont joué un rôle pivot tandis qu’en attaque, Cristian Volpato, Connor Metcalfe et Nestory Irankunda ont animé le front offensif. Les choix du sélectionneur visaient à conserver la possession tout en exploitant les espaces en contre-attaque.

Égypte en 4-4-2 classique, Salah comme fer de lance

Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a opté pour un classique 4-4-2 avec Mostafa Shobeir dans les buts. La défense emmenée par Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia et Karim Hafez, auteur d’une passe décisive, a tenu tête aux offensives australiennes. Le milieu de terrain a vu la présence d’Emam Ashour, auteur du but initial, Marwan Attia et Hamdy Fathy. En attaque, Mohamed Salah a été le principal point d’appui, accompagné de Mostafa Ziko. La stratégie égyptienne s’est appuyée sur un jeu de passes maîtrisé et une organisation tactique rigoureuse pour contenir les Australiens et trouver des ouvertures.

Australie
Termine aux tirs au but Dallas Stadium
Égypte
03/07/2026 19:00 16es de finale 90 min 1-1 Tirs au but 2-4
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 13'But - E. Ashour (passe K. Hafez)Égypte, 13e
  2. 46'Remplacement - J. Bos (remplace K. Trewin)Australie, 46e
  3. 55'But - M. HanyAustralie, 55e
  4. 67'Remplacement - M. Ziko (remplace H. Hassan)Égypte, 67e
  5. 67'Remplacement - H. Fathy (remplace H. Abdelmaguid)Égypte, 67e
  6. 74'Remplacement - C. Volpato (remplace A. Hrustic)Australie, 74e
  7. 74'Remplacement - N. Irankunda (remplace M. Toure)Australie, 74e
  8. 80'Remplacement - K. Hafez (remplace Trezeguet)Égypte, 80e
  9. 91'Remplacement - A. O'Neill (remplace P. Okon-Engstler)Australie, 91e
  10. 91'Remplacement - C. Metcalfe (remplace A. Mabil)Australie, 91e
  11. 105'Carton jaune - H. HassanÉgypte, 105e
  12. 106'Remplacement - O. Marmoush (remplace H. Abdelkarim)Égypte, 106e
  13. 119'Remplacement - P. Beach (remplace M. Ryan)Australie, 119e
  14. 120'Carton jaune - Y. IbrahimÉgypte, 120e
  15. 120+1'Remplacement - M. Attia (remplace M. Saber)Égypte, 120+1e
  16. 120+1'But - M. SaberÉgypte, 120+1e
  17. 120+2'But - J. IrvineAustralie, 120+2e
  18. 120+2'But - R. RabiaÉgypte, 120+2e
  19. 120+3'But - A. MabilAustralie, 120+3e
  20. 120+3'But - M. SalahÉgypte, 120+3e
  21. 120+4'But - H. AbdelmaguidÉgypte, 120+4e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Australie 1 / Égypte 3
  • Tirs : Australie 12 / Égypte 11
  • Possession : Australie 43% / Égypte 57%
  • Corners : Australie 4 / Égypte 3
  • Fautes : Australie 9 / Égypte 10
  • Passes : Australie 459 / Égypte 622
  • Precision des passes : Australie 80% / Égypte 86%
  • xG : Australie 0.59 / Égypte 1.25
Joueurs clés
  • Emam Ashour (Égypte) : note 7.7, 1 but(s)
  • Karim Hafez (Égypte) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
  • Patrick Beach (Australie) : note 6.9, 2 arret(s)
  • Marwan Attia (Égypte) : note 7.7
  • Mostafa Shobeir (Égypte) : note 6.9, 1 arret(s)
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