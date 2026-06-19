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Mondial 2026 : le Mexique bat la Corée du Sud grâce à Luis Romo

Le Mexique a battu la Corée du Sud 1-0, vendredi 19 juin à l’Estadio Akron de Guadalajara, lors de la phase de groupes du Mondial 2026, grâce à un but de Luis Romo à la 50e minute. Déjà vainqueur de l’Afrique du Sud, le pays hôte enchaîne une deuxième victoire dans le groupe A et renforce sa position dans la course aux huitièmes de finale.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Mexique VS Corée du Sud, le 19/06/2026 02:00, stade Estadio Akron
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
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La sélection de Javier Aguirre confirme ainsi son départ solide après son succès 2-0 contre l’Afrique du Sud. La Corée du Sud, qui avait battu la Tchéquie 2-1 lors de son premier match, concède sa première défaite du tournoi et reste à trois points après deux rencontres.

Le match s’est décidé peu après la pause. Luis Romo a inscrit l’unique but à la 50e minute, donnant au Mexique un avantage que la Corée du Sud n’a pas réussi à effacer. Le milieu mexicain a été le joueur décisif d’une rencontre pauvre en occasions franches.

La première période avait été verrouillée, avec un seul événement majeur signalé avant le repos. Lee Kang-In a reçu un carton jaune dès la 4e minute, dans une entame où la Corée du Sud a rapidement été sanctionnée. Les deux équipes ont regagné les vestiaires sur un score nul et vierge.

Après l’ouverture du score, la Corée du Sud a tenté de réagir, mais son manque d’efficacité a pesé. Les données du match indiquent aucun tir cadré pour les joueurs de Myung-Bo Hong, malgré une possession supérieure. Le Mexique a cadré deux fois et a su convertir l’une de ses rares situations.

La discipline sud-coréenne a également pesé dans le déroulé de la rencontre. Après l’avertissement précoce de Lee Kang-In, Paik Seung-Ho a reçu un carton jaune à la 58e minute. Le Mexique, lui, a terminé sans carton jaune enregistré.

Javier Aguirre avait aligné le Mexique en 4-3-3, avec Raúl Rangel dans le but, Edson Álvarez et Johan Vásquez dans la ligne défensive, puis Erik Lira, Brian Gutiérrez et Luis Romo au milieu. Devant, Raúl Jiménez était accompagné de Roberto Alvarado et Julián Quiñones.

Myung-Bo Hong avait opté pour un 3-4-2-1 côté sud-coréen, avec Kim Seung-gyu dans le but, Kim Min-jae au cœur de la défense, Hwang In-beom et Paik Seung-Ho dans l’entrejeu, puis Lee Kang-In, Lee Jae-sung et Son Heung-min dans le secteur offensif. Ce dispositif n’a pas permis à la Corée du Sud de trouver la faille.

Avec ce succès, le Mexique aborde la suite du groupe A avec deux victoires en deux matches et un bilan défensif encore intact dans les résultats fournis. La Corée du Sud devra se relancer lors de sa dernière sortie de groupe face à l’Afrique du Sud, tandis que le Mexique doit encore affronter la Tchéquie.

Mexique
Termine Estadio Akron
Corée du Sud
19/06/2026 02:00 Groupe A
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 4'Carton jaune - Lee Kang-InCorée du Sud, 4e
  2. 50'But - L. Romo1-0Mexique
  3. 57'Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan)Corée du Sud, 57e
  4. 57'Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu)Corée du Sud, 57e
  5. 58'Carton jaune - Paik Seung-HoCorée du Sud, 58e
  6. 71'Remplacement - B. Gutierrez (remplace O. Pineda)Mexique, 71e
  7. 71'Remplacement - L. Romo (remplace O. Vargas)Mexique, 71e
  8. 71'Remplacement - Seol Young-Woo (remplace Yang Hyun-Jun)Corée du Sud, 71e
  9. 71'Remplacement - Kim Moon-Hwan (remplace Eom Ji-Sung)Corée du Sud, 71e
  10. 77'Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Cho Gue-Sung)Corée du Sud, 77e
  11. 80'Remplacement - R. Jimenez (remplace S. Gimenez)Mexique, 80e
  12. 80'Remplacement - R. Alvarado (remplace I. Reyes)Mexique, 80e
  13. 84'Remplacement - J. Quinones (remplace C. S. Huerta Valera)Mexique, 84e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Mexique 2 / Corée du Sud 0
  • Tirs : Mexique 6 / Corée du Sud 3
  • Possession : Mexique 45% / Corée du Sud 55%
  • Fautes : Mexique 7 / Corée du Sud 6
  • Cartons jaunes : Mexique 0 / Corée du Sud 2
  • Passes : Mexique 352 / Corée du Sud 440
  • Precision des passes : Mexique 83% / Corée du Sud 85%
  • xG : Mexique 0.24 / Corée du Sud 0.15
Joueurs clés
  • Luis Romo (Mexique) : note 7.9, 1 but(s)
  • Brian Gutiérrez (Mexique) : note 7.2
  • Kim Min-jae (Corée du Sud) : note 6.9
  • Raúl Rangel (Mexique) : note 6.7
  • Jorge Sánchez (Mexique) : note 6.7
Calendrier Groupe A
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Groupe A
Mexique
Termine Estadio Azteca
Afrique du Sud
Resume final
Groupe A
Corée du Sud
Termine Estadio Akron
Tchéquie
Resume final
Groupe A
Tchéquie
Termine Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
Resume final
Groupe A
Mexique
Termine Estadio Akron
Corée du Sud
Resume final
Groupe A
Tchéquie
A venir Estadio Azteca
Mexique
Groupe A
Afrique du Sud
A venir Estadio BBVA
Corée du Sud
Groupe A
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Mexique22003036
Corée du Sud21012203
Tchéquie201123-11
Afrique du Sud201113-21
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