Mondial 2026 : le Mexique bat la Corée du Sud grâce à Luis Romo

Le Mexique a battu la Corée du Sud 1-0, vendredi 19 juin à l’Estadio Akron de Guadalajara, lors de la phase de groupes du Mondial 2026, grâce à un but de Luis Romo à la 50e minute. Déjà vainqueur de l’Afrique du Sud, le pays hôte enchaîne une deuxième victoire dans le groupe A et renforce sa position dans la course aux huitièmes de finale.
La sélection de Javier Aguirre confirme ainsi son départ solide après son succès 2-0 contre l’Afrique du Sud. La Corée du Sud, qui avait battu la Tchéquie 2-1 lors de son premier match, concède sa première défaite du tournoi et reste à trois points après deux rencontres.
Le match s’est décidé peu après la pause. Luis Romo a inscrit l’unique but à la 50e minute, donnant au Mexique un avantage que la Corée du Sud n’a pas réussi à effacer. Le milieu mexicain a été le joueur décisif d’une rencontre pauvre en occasions franches.
La première période avait été verrouillée, avec un seul événement majeur signalé avant le repos. Lee Kang-In a reçu un carton jaune dès la 4e minute, dans une entame où la Corée du Sud a rapidement été sanctionnée. Les deux équipes ont regagné les vestiaires sur un score nul et vierge.
Après l’ouverture du score, la Corée du Sud a tenté de réagir, mais son manque d’efficacité a pesé. Les données du match indiquent aucun tir cadré pour les joueurs de Myung-Bo Hong, malgré une possession supérieure. Le Mexique a cadré deux fois et a su convertir l’une de ses rares situations.
La discipline sud-coréenne a également pesé dans le déroulé de la rencontre. Après l’avertissement précoce de Lee Kang-In, Paik Seung-Ho a reçu un carton jaune à la 58e minute. Le Mexique, lui, a terminé sans carton jaune enregistré.
Javier Aguirre avait aligné le Mexique en 4-3-3, avec Raúl Rangel dans le but, Edson Álvarez et Johan Vásquez dans la ligne défensive, puis Erik Lira, Brian Gutiérrez et Luis Romo au milieu. Devant, Raúl Jiménez était accompagné de Roberto Alvarado et Julián Quiñones.
Myung-Bo Hong avait opté pour un 3-4-2-1 côté sud-coréen, avec Kim Seung-gyu dans le but, Kim Min-jae au cœur de la défense, Hwang In-beom et Paik Seung-Ho dans l’entrejeu, puis Lee Kang-In, Lee Jae-sung et Son Heung-min dans le secteur offensif. Ce dispositif n’a pas permis à la Corée du Sud de trouver la faille.
Avec ce succès, le Mexique aborde la suite du groupe A avec deux victoires en deux matches et un bilan défensif encore intact dans les résultats fournis. La Corée du Sud devra se relancer lors de sa dernière sortie de groupe face à l’Afrique du Sud, tandis que le Mexique doit encore affronter la Tchéquie.
Mexique
Termine
1-0
Estadio Akron Corée du Sud
19/06/2026 02:00
·
Groupe A
Fil du match
4' Carton jaune - Lee Kang-In Corée du Sud, 4e 50' ⚽ But - L. Romo 1-0 Mexique 57' ↑↓ Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan) Corée du Sud, 57e 57' ↑↓ Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu) Corée du Sud, 57e 58' Carton jaune - Paik Seung-Ho Corée du Sud, 58e 71' ↑↓ Remplacement - B. Gutierrez (remplace O. Pineda) Mexique, 71e 71' ↑↓ Remplacement - L. Romo (remplace O. Vargas) Mexique, 71e 71' ↑↓ Remplacement - Seol Young-Woo (remplace Yang Hyun-Jun) Corée du Sud, 71e 71' ↑↓ Remplacement - Kim Moon-Hwan (remplace Eom Ji-Sung) Corée du Sud, 71e 77' ↑↓ Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Cho Gue-Sung) Corée du Sud, 77e 80' ↑↓ Remplacement - R. Jimenez (remplace S. Gimenez) Mexique, 80e 80' ↑↓ Remplacement - R. Alvarado (remplace I. Reyes) Mexique, 80e 84' ↑↓ Remplacement - J. Quinones (remplace C. S. Huerta Valera) Mexique, 84e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Mexique 2 / Corée du Sud 0 Tirs : Mexique 6 / Corée du Sud 3 Possession : Mexique 45% / Corée du Sud 55% Fautes : Mexique 7 / Corée du Sud 6 Cartons jaunes : Mexique 0 / Corée du Sud 2 Passes : Mexique 352 / Corée du Sud 440 Precision des passes : Mexique 83% / Corée du Sud 85% xG : Mexique 0.24 / Corée du Sud 0.15
Joueurs clés
Luis Romo (Mexique) : note 7.9, 1 but(s) Brian Gutiérrez (Mexique) : note 7.2 Kim Min-jae (Corée du Sud) : note 6.9 Raúl Rangel (Mexique) : note 6.7 Jorge Sánchez (Mexique) : note 6.7
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
9' ⚽ 9' But Julián Quiñones, passe de Erik Lira (Mexique) 67' ⚽ 67' But Raúl Jiménez, passe de Roberto Alvarado (Mexique) 90+2' 90+2' Carton rouge César Montes (Mexique) 50' 50' Carton rouge Yaya Sithole (Afrique du Sud) 84' 84' Carton rouge Themba Zwane (Afrique du Sud) 17' 17' Carton jaune Teboho Mokoena (Afrique du Sud) 23' 23' Carton jaune Brian Gutiérrez (Mexique) 49' 49' Carton rouge Siphephelo Sithole (Afrique du Sud) 56' ↑↓ 56' Remplacement Lyle Foster remplace Thalente Mbatha (Afrique du Sud) 61' ↑↓ 61' Remplacement Jayden Adams remplace Themba Zwane (Afrique du Sud) 66' ↑↓ 66' Remplacement Álvaro Fidalgo remplace Gilberto Mora (Mexique) 66' ↑↓ 66' Remplacement Brian Gutiérrez remplace Luis Chávez (Mexique) 74' 74' Carton jaune Nkosinathi Sibisi (Afrique du Sud) 76' ↑↓ 76' Remplacement Raúl Jiménez remplace Armando González (Mexique) 76' ↑↓ 76' Remplacement Erik Lira remplace Edson Álvarez (Mexique) 77' ↑↓ 77' Remplacement Aubrey Modiba remplace Oswin Appollis (Afrique du Sud) 77' ↑↓ 77' Remplacement Iqraam Rayners remplace Evidence Makgopa (Afrique du Sud) 79' ↑↓ 79' Remplacement Julián Quiñones remplace Alexis Vega (Mexique) 82' VAR 82' VAR Themba Zwane - Card upgrade (Afrique du Sud)
Compositions
Titulaires 11
1
Raúl Rangel
Gardien
15
Israel Reyes
Défenseur
3
César Montes
Défenseur
5
Johan Vásquez
Défenseur
23
Jesús Gallardo
Défenseur
6
Erik Lira
Milieu
25
Roberto Alvarado
Milieu
26
Brian Gutiérrez
Milieu
8
Álvaro Fidalgo
Milieu
16
Julián Quiñones
Milieu
9
Raúl Jiménez
Attaquant
Remplaçants 15
19
Gilberto Mora
24
Luis Chávez
4
Edson Álvarez
14
Armando González
10
Alexis Vega
12
Carlos Acevedo
13
Guillermo Ochoa
2
Jorge Sánchez
7
Luis Romo
20
Mateo Chávez
21
César Huerta
18
Obed Vargas
17
Orbelín Pineda
22
Guillermo Martínez
11
Santiago Giménez
Titulaires 11
1
Ronwen Williams
Gardien
20
Khuliso Mudau
Défenseur
19
Nkosinathi Sibisi
Défenseur
21
Ime Okon
Défenseur
14
Mbekezeli Mbokazi
Défenseur
6
Aubrey Modiba
Défenseur
4
Teboho Mokoena
Milieu
13
Siphephelo Sithole
Milieu
23
Jayden Adams
Milieu
15
Iqraam Rayners
Attaquant
9
Lyle Foster
Attaquant
Remplaçants 15
5
Thalente Mbatha
11
Themba Zwane
7
Oswin Appollis
17
Evidence Makgopa
22
Ricardo Goss
16
Sipho Chaine
26
Bradley Cross
3
Khulumani Ndamane
24
Olwethu Makhanya
18
Samukelo Kabini
2
Tholo Thabang Matuludi
8
Tshepang Moremi
10
Relebohile Mofokeng
25
Kamogelo Sebelebele
12
Thapelo Maseko
Les chiffres du match
Tirs cadres : Mexique 4 / Afrique du Sud 2 Tirs : Mexique 16 / Afrique du Sud 3 Possession : Mexique 61% / Afrique du Sud 39% Corners : Mexique 3 / Afrique du Sud 1 Fautes : Mexique 12 / Afrique du Sud 11 Cartons jaunes : Mexique 1 / Afrique du Sud 2 Cartons rouges : Mexique 1 / Afrique du Sud 2 Passes : Mexique 520 / Afrique du Sud 335 Precision des passes : Mexique 90% / Afrique du Sud 81% xG : Mexique 1.41 / Afrique du Sud 0.07
Joueurs clés
Julián Quiñones (Mexique) : note 8.3, 1 but(s) Raúl Jiménez (Mexique) : note 7.9, 1 but(s) Roberto Alvarado (Mexique) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Erik Lira (Mexique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) César Montes (Mexique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s) Raúl Rangel (Mexique) : note 7.2, 2 arret(s) Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 6.6, 2 arret(s) Israel Reyes (Mexique) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
11/06/2026 Mexique 2-0 Afrique du Sud (World Cup) 11/06/2010 Afrique du Sud 1-1 Mexique (World Cup)
11/06
Groupe A
Mexique
Termine
2-0
Estadio Azteca Afrique du Sud
Voir la fiche du match Corée du Sud - Tchéquie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
59' ⚽ But - L. Krejci (passe V. Coufal) Tchéquie, 59e 62' ↑↓ Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan) Corée du Sud, 62e 64' ↑↓ Remplacement - P. Sulc (remplace A. Hlozek) Tchéquie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - P. Schick (remplace T. Chory) Tchéquie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - L. Provod (remplace M. Sadilek) Tchéquie, 64e 67' ⚽ But - Hwang In-Beom (passe Lee Kang-In) Corée du Sud, 67e 69' ↑↓ Remplacement - Lee Tae-Seok (remplace Eom Ji-Sung) Corée du Sud, 69e 69' ↑↓ Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu) Corée du Sud, 69e 77' VAR VAR - T. Soucek Tchéquie, 77e 80' ⚽ But - Oh Hyeon-Gyu (passe Hwang In-Beom) Corée du Sud, 80e 84' ↑↓ Remplacement - Hwang In-Beom (remplace Kim Jin-Gyu) Corée du Sud, 84e 84' ↑↓ Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Park Jin-Seob) Corée du Sud, 84e 84' ↑↓ Remplacement - A. Sojka (remplace M. Chytil) Tchéquie, 84e 90+6' Carton jaune - Lee Gi-Hyuk Corée du Sud, 90+6e
Compositions
Titulaires 11
1
Kim Seung-gyu
Gardien
2
Han-Beom Lee
Défenseur
4
Kim Min-jae
Défenseur
3
Gi-Hyuk Lee
Défenseur
22
Young-woo Seol
Milieu
6
Hwang In-beom
Milieu
8
Seung Ho Paik
Milieu
13
Lee Tae-seok
Milieu
19
Kang-in Lee
Attaquant
10
Jae-sung Lee
Attaquant
7
Son Heung-min
Attaquant
Remplaçants 15
11
Hwang Hee-chan
25
Ji-sung Eom
18
Hyeon-gyu Oh
24
Jin-gyu Kim
16
Jin-seob Park
21
Jo Hyeonwoo
12
Song Bum-keun
15
Kim Moon-hwan
14
Wi-je Cho
5
Kim Tae-hyeon
26
Dong-gyeong Lee
23
Jens Castrop
17
Jun-Ho Bae
9
Gue-sung Cho
20
Yang Hyun-Jun
Titulaires 11
1
Matěj Kovář
Gardien
6
Štěpán Chaloupek
Défenseur
4
Robin Hranáč
Défenseur
7
Ladislav Krejčí
Défenseur
5
Vladimír Coufal
Milieu
22
Tomáš Souček
Milieu
24
Alexandr Sojka
Milieu
20
Jaroslav Zelený
Milieu
17
Lukáš Provod
Attaquant
15
Pavel Šulc
Attaquant
10
Patrik Schick
Attaquant
Remplaçants 15
18
Michal Sadílek
9
Adam Hložek
19
Tomáš Chorý
13
Mojmír Chytil
16
Jindřich Staněk
23
Lukáš Horníček
14
David Jurásek
2
David Zima
3
Tomáš Holeš
21
David Douděra
26
Denis Višinský
25
Hugo Sochurek
12
Lukáš Červ
8
Vladimír Darida
11
Jan Kuchta
Les chiffres du match
Tirs cadres : Corée du Sud 6 / Tchéquie 4 Tirs : Corée du Sud 15 / Tchéquie 8 Possession : Corée du Sud 62% / Tchéquie 38% Corners : Corée du Sud 4 / Tchéquie 5 Fautes : Corée du Sud 9 / Tchéquie 16 Cartons jaunes : Corée du Sud 1 / Tchéquie 0 Passes : Corée du Sud 542 / Tchéquie 323 Precision des passes : Corée du Sud 87% / Tchéquie 71% xG : Corée du Sud 2.00 / Tchéquie 0.84
Joueurs clés
Hwang In-beom (Corée du Sud) : note 8.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Hyeon-gyu Oh (Corée du Sud) : note 7.3, 1 but(s) Kang-in Lee (Corée du Sud) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 7.2, 1 but(s) Kim Seung-gyu (Corée du Sud) : note 7.5, 3 arret(s) Matěj Kovář (Tchéquie) : note 7, 4 arret(s) Vladimír Coufal (Tchéquie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Lee Tae-seok (Corée du Sud) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
12/06/2026 Corée du Sud 2-1 Tchéquie (World Cup)
12/06
Groupe A
Corée du Sud
Termine
2-1
Estadio Akron Tchéquie
Voir la fiche du match Tchéquie - Afrique du Sud
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
6' ⚽ But - M. Sadilek 1-0 Tchéquie · Passe : A. Sojka 33' Carton jaune - T. Mokoena Afrique du Sud, 33e 40' Carton jaune - T. Mbatha Afrique du Sud, 40e 46' ↑↓ Remplacement - J. Adams (remplace R. Mofokeng) Afrique du Sud, 46e 55' ↑↓ Remplacement - V. Darida (remplace P. Sulc) Tchéquie, 55e 55' ↑↓ Remplacement - A. Sojka (remplace J. Zeleny) Tchéquie, 55e 66' ↑↓ Remplacement - I. Rayners (remplace E. Makgopa) Afrique du Sud, 66e 67' ↑↓ Remplacement - A. Hlozek (remplace L. Provod) Tchéquie, 67e 67' ↑↓ Remplacement - M. Sadilek (remplace T. Soucek) Tchéquie, 67e 75' Carton jaune - L. Krejci Tchéquie, 75e 78' ↑↓ Remplacement - L. Cerv (remplace D. Zima) Tchéquie, 78e 83' ⚽ But - T. Mokoena 1-1 Afrique du Sud 84' ↑↓ Remplacement - T. Maseko (remplace K. Sebelebele) Afrique du Sud, 84e
Compositions
Titulaires 11
1
Matěj Kovář
Gardien
3
Tomáš Holeš
Défenseur
4
Robin Hranáč
Défenseur
7
Ladislav Krejčí
Défenseur
5
Vladimír Coufal
Milieu
8
Vladimír Darida
Milieu
12
Lukáš Červ
Milieu
18
Michal Sadílek
Milieu
24
Alexandr Sojka
Milieu
10
Patrik Schick
Attaquant
9
Adam Hložek
Attaquant
Remplaçants 14
20
Jaroslav Zelený
15
Pavel Šulc
22
Tomáš Souček
17
Lukáš Provod
16
Jindřich Staněk
23
Lukáš Horníček
2
David Zima
6
Štěpán Chaloupek
21
David Douděra
25
Hugo Sochurek
26
Denis Višinský
11
Jan Kuchta
13
Mojmír Chytil
19
Tomáš Chorý
Titulaires 11
1
Ronwen Williams
Gardien
20
Khuliso Mudau
Défenseur
21
Ime Okon
Défenseur
14
Mbekezeli Mbokazi
Défenseur
6
Aubrey Modiba
Défenseur
5
Thalente Mbatha
Milieu
4
Teboho Mokoena
Milieu
23
Jayden Adams
Milieu
12
Thapelo Maseko
Attaquant
15
Iqraam Rayners
Attaquant
7
Oswin Appollis
Attaquant
Remplaçants 13
10
Relebohile Mofokeng
17
Evidence Makgopa
16
Sipho Chaine
22
Ricardo Goss
2
Tholo Thabang Matuludi
3
Khulumani Ndamane
18
Samukelo Kabini
19
Nkosinathi Sibisi
24
Olwethu Makhanya
26
Bradley Cross
8
Tshepang Moremi
25
Kamogelo Sebelebele
9
Lyle Foster
Les chiffres du match
Tirs cadres : Tchéquie 3 / Afrique du Sud 3 Tirs : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 14 Possession : Tchéquie 39% / Afrique du Sud 61% Corners : Tchéquie 5 / Afrique du Sud 4 Fautes : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 10 Cartons jaunes : Tchéquie 1 / Afrique du Sud 2 Passes : Tchéquie 326 / Afrique du Sud 531 Precision des passes : Tchéquie 80% / Afrique du Sud 90% xG : Tchéquie 0.89 / Afrique du Sud 1.18
Joueurs clés
Teboho Mokoena (Afrique du Sud) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Michal Sadílek (Tchéquie) : note 7.7, 1 but(s) Alexandr Sojka (Tchéquie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s) Matěj Kovář (Tchéquie) : note 6.5, 2 arret(s) Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 6.3, 2 arret(s) Aubrey Modiba (Afrique du Sud) : note 7.3 Ime Okon (Afrique du Sud) : note 7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
18/06
Groupe A
Tchéquie
Termine
1-1
Mercedes-Benz Stadium Afrique du Sud
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
4' Carton jaune - Lee Kang-In Corée du Sud, 4e 50' ⚽ But - L. Romo 1-0 Mexique 57' ↑↓ Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan) Corée du Sud, 57e 57' ↑↓ Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu) Corée du Sud, 57e 58' Carton jaune - Paik Seung-Ho Corée du Sud, 58e 71' ↑↓ Remplacement - B. Gutierrez (remplace O. Pineda) Mexique, 71e 71' ↑↓ Remplacement - L. Romo (remplace O. Vargas) Mexique, 71e 71' ↑↓ Remplacement - Seol Young-Woo (remplace Yang Hyun-Jun) Corée du Sud, 71e 71' ↑↓ Remplacement - Kim Moon-Hwan (remplace Eom Ji-Sung) Corée du Sud, 71e 77' ↑↓ Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Cho Gue-Sung) Corée du Sud, 77e 80' ↑↓ Remplacement - R. Jimenez (remplace S. Gimenez) Mexique, 80e 80' ↑↓ Remplacement - R. Alvarado (remplace I. Reyes) Mexique, 80e 84' ↑↓ Remplacement - J. Quinones (remplace C. S. Huerta Valera) Mexique, 84e
Compositions
Titulaires 11
1
Raúl Rangel
Gardien
2
Jorge Sánchez
Défenseur
4
Edson Álvarez
Défenseur
5
Johan Vásquez
Défenseur
23
Jesús Gallardo
Défenseur
26
Brian Gutiérrez
Milieu
6
Erik Lira
Milieu
7
Luis Romo
Milieu
25
Roberto Alvarado
Attaquant
9
Raúl Jiménez
Attaquant
16
Julián Quiñones
Attaquant
Remplaçants 14
12
Carlos Acevedo
13
Guillermo Ochoa
15
Israel Reyes
20
Mateo Chávez
8
Álvaro Fidalgo
17
Orbelín Pineda
18
Obed Vargas
19
Gilberto Mora
24
Luis Chávez
10
Alexis Vega
21
César Huerta
11
Santiago Giménez
14
Armando González
22
Guillermo Martínez
Titulaires 11
1
Kim Seung-gyu
Gardien
2
Han-Beom Lee
Défenseur
4
Kim Min-jae
Défenseur
3
Gi-Hyuk Lee
Défenseur
15
Kim Moon-hwan
Milieu
6
Hwang In-beom
Milieu
8
Seung Ho Paik
Milieu
22
Young-woo Seol
Milieu
19
Kang-in Lee
Attaquant
10
Jae-sung Lee
Attaquant
7
Son Heung-min
Attaquant
Remplaçants 15
12
Song Bum-keun
21
Jo Hyeonwoo
5
Kim Tae-hyeon
14
Wi-je Cho
13
Lee Tae-seok
16
Jin-seob Park
23
Jens Castrop
17
Jun-Ho Bae
24
Jin-gyu Kim
25
Ji-sung Eom
26
Dong-gyeong Lee
11
Hwang Hee-chan
20
Yang Hyun-Jun
9
Gue-sung Cho
18
Hyeon-gyu Oh
Les chiffres du match
Tirs cadres : Mexique 2 / Corée du Sud 0 Tirs : Mexique 6 / Corée du Sud 3 Possession : Mexique 45% / Corée du Sud 55% Fautes : Mexique 7 / Corée du Sud 6 Cartons jaunes : Mexique 0 / Corée du Sud 2 Passes : Mexique 352 / Corée du Sud 440 Precision des passes : Mexique 83% / Corée du Sud 85% xG : Mexique 0.24 / Corée du Sud 0.15
Joueurs clés
Luis Romo (Mexique) : note 7.9, 1 but(s) Brian Gutiérrez (Mexique) : note 7.2 Kim Min-jae (Corée du Sud) : note 6.9 Raúl Rangel (Mexique) : note 6.7 Jorge Sánchez (Mexique) : note 6.7 Julián Quiñones (Mexique) : note 6.7 Edson Álvarez (Mexique) : note 6.6 Roberto Alvarado (Mexique) : note 6.6
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
10/09/2025 Mexique 2-2 Corée du Sud (Friendlies) 14/11/2020 Mexique 3-2 Corée du Sud (Friendlies) 23/06/2018 Corée du Sud 1-2 Mexique (World Cup)
19/06
Groupe A
Mexique
Termine
1-0
Estadio Akron Corée du Sud
Voir la fiche du match Tchéquie - Mexique
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
25/06
Groupe A
Tchéquie
A venir
02:00
Estadio Azteca Mexique
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
25/06
Groupe A
Afrique du Sud
A venir
02:00
Estadio BBVA Corée du Sud
Groupe A
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Mexique 2 2 0 0 3 0 3 6 Corée du Sud 2 1 0 1 2 2 0 3 Tchéquie 2 0 1 1 2 3 -1 1 Afrique du Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1
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