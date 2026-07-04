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Mondial 2026 : victoire nette du Maroc contre le Canada en huitièmes de finale

Le Maroc a dominé le Canada 3-0 le 4 juillet 2026 au NRG Stadium de Houston lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. La sélection marocaine a marqué par Azzedine Ounahi à deux reprises et Soufiane Rahimi dans le temps additionnel, s’imposant aisément en temps réglementaire et se qualifiant pour le tour suivant.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Canada VS Maroc, le 04/07/2026 18:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Cette victoire confirme la montée en puissance du Maroc dans la compétition, après un parcours solide en phase de groupes. Le Canada, malgré une formation classique en 4-4-2 alignée par Jesse Marsch, n’a jamais réussi à trouver la faille face à une équipe marocaine structurée en 4-2-3-1 sous la direction de Mohamed Ouahbi.

Le match a été marqué par un nombre important de cartons jaunes, avec quatre pour chaque équipe, témoignant de l’intensité défensive. Le Maroc a fait preuve d’efficacité offensive malgré un faible nombre de tirs au but (seulement deux tentatives cadrées). Les occasions converties par Ounahi (50e et 82e minutes) et Rahimi (90+8e) ont scellé le score.

En première mi-temps, le score était resté vierge, malgré plusieurs avertissements pour des fautes, notamment sur les joueurs marocains Redouane Halhal et Achraf Hakimi, ainsi que chez les Canadiens Richie Laryea et Jonathan David. Le Camerounais Ounahi a ouvert le score peu après la reprise, sur une passe décisive d’Achraf Hakimi, un des cadres des Lions de l’Atlas.

Les remplacements côté marocain ont renforcé l’équipe en deuxième période, avec notamment l’entrée d’Ayyoub Bouaddi et Bilal El Khannouss à la 63e minute. Côté canadien, les changements ont tenté de dynamiser l’attaque, mais la défense marocaine a tenu bon jusqu’à la fin.

Le Maroc confirme son statut avec un milieu décisif

Le Maroc a évolué dans un dispositif en 4-2-3-1 qui a mis en valeur le trio de milieux composé d’Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat et Brahim Díaz. Ounahi a été le principal artisan offensif, inscrivant les deux premiers buts et contribuant grandement à la maîtrise du milieu de terrain. Le capitaine Achraf Hakimi a aussi pesé dans le jeu, délivrant une passe clé.

En défense, Yassine Bounou a assuré dans les cages avec plusieurs arrêts décisifs, tandis que la charnière composée d’Issa Diop et Redouane Halhal a contenu les assauts canadiens. La solidité collective a permis au Maroc de contrôler le tempo du match malgré une possession majoritairement à leur avantage.

Canada en difficulté malgré un schéma classique

Les Canadiens ont disposé d’un 4-4-2 classique avec Maxime Crépeau dans les buts, appuyé par une ligne défensive menée par Alistair Johnston et Richie Laryea. Le milieu, emmené par Stephen Eustaquio et Niko Sigur, n’a pas suffisamment réussi à imposer le rythme, limitant les occasions à seulement deux tirs cadrés.

Jonathan David et Tani Oluwaseyi en attaque ont manqué d’efficacité face au bloc marocain. Les nombreux cartons jaunes reçus par Laryea, David et d’autres joueurs témoignent d’un match défensif parfois trop agressif. Les changements apportés par Jesse Marsch n’ont pas suffi à inverser la tendance.

Cette élimination marque la fin du parcours canadien dans ce Mondial, après un début prometteur. Le Maroc, de son côté, poursuit sa route avec un succès convaincant qui le place parmi les outsiders sérieux.

Canada
Termine NRG Stadium
Maroc
04/07/2026 18:00 Huitièmes de finale
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 20'Carton jaune - R. HalhalMaroc, 20e
  2. 22'Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi)Maroc, 22e
  3. 40'Carton jaune - A. HakimiMaroc, 40e
  4. 40'Carton jaune - R. LaryeaCanada, 40e
  5. 43'Carton jaune - J. DavidCanada, 43e
  6. 45'Carton jaune - A. OunahiMaroc, 45e
  7. 45+6'Carton jaune - B. El KhannoussMaroc, 45+6e
  8. 49'Carton jaune - L. De FougerollesCanada, 49e
  9. 50'But - A. Ounahi (passe A. Hakimi)Maroc, 50e
  10. 63'Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. Amrabat)Maroc, 63e
  11. 63'Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi)Maroc, 63e
  12. 63'Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin)Canada, 63e
  13. 67'Carton jaune - C. LarinCanada, 67e
  14. 78'Remplacement - A. Ahmed (remplace P. David)Canada, 78e
  15. 79'Remplacement - R. Laryea (remplace J. Shaffelburg)Canada, 79e
  16. 82'But - A. Ounahi (passe B. Diaz)Maroc, 82e
  17. 87'Remplacement - I. Diop (remplace M. Saadane)Maroc, 87e
  18. 87'Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet)Maroc, 87e
  19. 87'Remplacement - T. Buchanan (remplace J. Nelson)Canada, 87e
  20. 87'Remplacement - N. Sigur (remplace J. Osorio)Canada, 87e
  21. 90+8'But - S. Rahimi (passe B. Diaz)Maroc, 90+8e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Canada 2 / Maroc 2
  • Tirs : Canada 6 / Maroc 2
  • Possession : Canada 39% / Maroc 61%
  • Corners : Canada 7 / Maroc 1
  • Fautes : Canada 19 / Maroc 8
  • Cartons jaunes : Canada 4 / Maroc 4
  • Passes : Canada 268 / Maroc 440
  • Precision des passes : Canada 75% / Maroc 85%
  • xG : Canada 0.56 / Maroc 0.09
Joueurs clés
  • Azzedine Ounahi (Maroc) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • Achraf Hakimi (Maroc) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • Yassine Bounou (Maroc) : note 7, 2 arret(s)
  • Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.5
  • Tani Oluwaseyi (Canada) : note 7.3
Calendrier Huitièmes de finale
Voir le Calendrier Complet
Huitièmes de finale
Canada
Termine NRG Stadium
Maroc
Resume final
Huitièmes de finale
Paraguay
A venir Lincoln Financial Field
France
Huitièmes de finale
Brésil
A venir MetLife Stadium
Norvège
Huitièmes de finale
Mexique
A venir Estadio Banorte
Angleterre
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Huitièmes de finale
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