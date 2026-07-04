Mondial 2026 : victoire nette du Maroc contre le Canada en huitièmes de finale

Le Maroc a dominé le Canada 3-0 le 4 juillet 2026 au NRG Stadium de Houston lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. La sélection marocaine a marqué par Azzedine Ounahi à deux reprises et Soufiane Rahimi dans le temps additionnel, s’imposant aisément en temps réglementaire et se qualifiant pour le tour suivant.

Cette victoire confirme la montée en puissance du Maroc dans la compétition, après un parcours solide en phase de groupes. Le Canada, malgré une formation classique en 4-4-2 alignée par Jesse Marsch, n’a jamais réussi à trouver la faille face à une équipe marocaine structurée en 4-2-3-1 sous la direction de Mohamed Ouahbi.

Le match a été marqué par un nombre important de cartons jaunes, avec quatre pour chaque équipe, témoignant de l’intensité défensive. Le Maroc a fait preuve d’efficacité offensive malgré un faible nombre de tirs au but (seulement deux tentatives cadrées). Les occasions converties par Ounahi (50e et 82e minutes) et Rahimi (90+8e) ont scellé le score.

En première mi-temps, le score était resté vierge, malgré plusieurs avertissements pour des fautes, notamment sur les joueurs marocains Redouane Halhal et Achraf Hakimi, ainsi que chez les Canadiens Richie Laryea et Jonathan David. Le Camerounais Ounahi a ouvert le score peu après la reprise, sur une passe décisive d’Achraf Hakimi, un des cadres des Lions de l’Atlas.

Les remplacements côté marocain ont renforcé l’équipe en deuxième période, avec notamment l’entrée d’Ayyoub Bouaddi et Bilal El Khannouss à la 63e minute. Côté canadien, les changements ont tenté de dynamiser l’attaque, mais la défense marocaine a tenu bon jusqu’à la fin.

Le Maroc confirme son statut avec un milieu décisif

Le Maroc a évolué dans un dispositif en 4-2-3-1 qui a mis en valeur le trio de milieux composé d’Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat et Brahim Díaz. Ounahi a été le principal artisan offensif, inscrivant les deux premiers buts et contribuant grandement à la maîtrise du milieu de terrain. Le capitaine Achraf Hakimi a aussi pesé dans le jeu, délivrant une passe clé.

En défense, Yassine Bounou a assuré dans les cages avec plusieurs arrêts décisifs, tandis que la charnière composée d’Issa Diop et Redouane Halhal a contenu les assauts canadiens. La solidité collective a permis au Maroc de contrôler le tempo du match malgré une possession majoritairement à leur avantage.

Canada en difficulté malgré un schéma classique

Les Canadiens ont disposé d’un 4-4-2 classique avec Maxime Crépeau dans les buts, appuyé par une ligne défensive menée par Alistair Johnston et Richie Laryea. Le milieu, emmené par Stephen Eustaquio et Niko Sigur, n’a pas suffisamment réussi à imposer le rythme, limitant les occasions à seulement deux tirs cadrés.

Jonathan David et Tani Oluwaseyi en attaque ont manqué d’efficacité face au bloc marocain. Les nombreux cartons jaunes reçus par Laryea, David et d’autres joueurs témoignent d’un match défensif parfois trop agressif. Les changements apportés par Jesse Marsch n’ont pas suffi à inverser la tendance.

Cette élimination marque la fin du parcours canadien dans ce Mondial, après un début prometteur. Le Maroc, de son côté, poursuit sa route avec un succès convaincant qui le place parmi les outsiders sérieux.

Canada Termine 0-3 NRG Stadium Maroc Maroc Fil du match 20' Carton jaune - R. Halhal 22' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) 40' Carton jaune - A. Hakimi 40' Carton jaune - R. Laryea 43' Carton jaune - J. David 45' Carton jaune - A. Ounahi 45+6' Carton jaune - B. El Khannouss 49' Carton jaune - L. De Fougerolles 50' ⚽ But - A. Ounahi (passe A. Hakimi) 63' ↑↓ Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. Amrabat) 63' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi) 63' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) 67' Carton jaune - C. Larin 78' ↑↓ Remplacement - A. Ahmed (remplace P. David) 79' ↑↓ Remplacement - R. Laryea (remplace J. Shaffelburg) 82' ⚽ But - A. Ounahi (passe B. Diaz) 87' ↑↓ Remplacement - I. Diop (remplace M. Saadane) 87' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) 87' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace J. Nelson) 87' ↑↓ Remplacement - N. Sigur (remplace J. Osorio) 90+8' ⚽ But - S. Rahimi (passe B. Diaz) Les chiffres du match Tirs cadres : Canada 2 / Maroc 2

: Canada 2 / Maroc 2 Tirs : Canada 6 / Maroc 2

: Canada 6 / Maroc 2 Possession : Canada 39% / Maroc 61%

: Canada 39% / Maroc 61% Corners : Canada 7 / Maroc 1

: Canada 7 / Maroc 1 Fautes : Canada 19 / Maroc 8

: Canada 19 / Maroc 8 Cartons jaunes : Canada 4 / Maroc 4

: Canada 4 / Maroc 4 Passes : Canada 268 / Maroc 440

: Canada 268 / Maroc 440 Precision des passes : Canada 75% / Maroc 85%

: Canada 75% / Maroc 85% xG : Canada 0.56 / Maroc 0.09 Joueurs clés Azzedine Ounahi (Maroc) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Maroc) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Achraf Hakimi (Maroc) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Maroc) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Yassine Bounou (Maroc) : note 7, 2 arret(s)

(Maroc) : note 7, 2 arret(s) Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.5

(Maroc) : note 7.5 Tani Oluwaseyi (Canada) : note 7.3