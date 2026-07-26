Dany Boon a une maison à Uccle signée par l’architecte belge Marc Corbiau

Le dimanche 26 juillet 2026, la chaîne TF1 propose à ses téléspectateurs la diffusion de Supercondriaque, une comédie emblématique de Dany Boon. Dans ce film, le comédien interprète le rôle d’un hypocondriaque maladif entraîné malgré lui dans une aventure rocambolesque. Si l’acteur a choisi de rester associé principalement au cinéma français, il a depuis plusieurs années élu domicile en Belgique, plus précisément dans la commune chic d’Uccle, en périphérie de Bruxelles. Cette décision témoigne d’un attachement personnel et professionnel à ce pays voisin, où il profite d’une vie de qualité au sein d’une demeure d’exception créée par l’architecte belge Marc Corbiau.

Dany Boon, né à Armentières dans la région des Hauts-de-France, conserve des liens forts avec la Belgique qui remontent bien avant son succès fulgurant au cinéma. Il a notamment étudié aux Arts de Saint-Luc à Tournai, un établissement réputé d’enseignement des arts plastiques, où il nourrissait l’ambition de devenir dessinateur. Cette proximité culturelle et géographique avec la Belgique a marqué le parcours personnel de l’acteur, qui s’y rendait fréquemment pour des tournages mais aussi par affinité.

Une maison d’architecte dans le quartier le plus prisé de Bruxelles

Dans le cadre de son installation bruxelloise, Dany Boon a fait le choix d’acquérir une propriété unique au sein de la commune huppée d’Uccle, un quartier résidentiel renommé pour son cadre verdoyant et son atmosphère paisible. Passionné d’architecture contemporaine, il s’est tourné vers Marc Corbiau, un architecte belge reconnu pour ses créations alliant volumes généreux, luminosité et intégration harmonieuse dans leur environnement naturel.

Dans un entretien accordé à So Soir, l’acteur confiait : « J’aime beaucoup les réalisations du Belge Marc Corbiau. J’ai d’ailleurs acquis une de ses maisons à Bruxelles il y a plusieurs années de cela. Il y avait déjà beaucoup de tournages qui se faisaient en Belgique alors, je venais régulièrement ; c’était plus facile pour moi d’avoir ma propre maison ». Ce choix n’est pas sans rappeler celui d’autres personnalités françaises comme Arthur, également propriétaire d’une résidence signée par Corbiau dans cette même commune. Les maisons de cet architecte plaisent par leur esthétique moderne ainsi que leur parfaite intégration dans le cadre naturel, notamment grâce aux larges baies vitrées qui ouvrent sur la forêt environnante.

Cette acquisition illustre l’attachement durable que Dany Boon porte à la Belgique, un pays où il a choisi de poser ses valises pour bénéficier d’un cadre de vie plus calme, tout en restant proche des grands centres urbains et culturels.

Un refuge au vert, loin de l’agitation parisienne

Pour Dany Boon, la maison d’Uccle dépasse largement la simple fonction de résidence secondaire. Elle incarne un véritable havre de paix, où il peut se ressourcer loin de l’effervescence parisienne et poursuivre une vie familiale harmonieuse. L’acteur souligne régulièrement son attachement particulier à la capitale belge et à la Belgique en général :

« J’ai toute une histoire avec la Belgique. J’ai fait mes études à Tournai, à l’école des arts de Saint-Luc ; je voulais être dessinateur. J’aime les gens en Belgique ; je ne sais pas trop comment vous l’expliquer, mais il y a une façon de vivre, de s’aborder, simple, qui me plaît ici ».

La présence à proximité immédiate de la forêt de Soignes, un vaste espace vert classé « poumon de Bruxelles », contribue également à ce cadre serein. Passionné de vélo, il apprécie de parcourir les sentiers boisés loin de la circulation automobile, se remémorant parfois des balades de plusieurs dizaines de kilomètres sans croiser un véhicule.

Par ailleurs, l’acteur fréquente plusieurs institutions culturelles de Bruxelles, telles que Bozar, le Forest National ou le Cirque Royal, où il assiste à des spectacles et événements artistiques, témoignant ainsi de sa vie culturelle active dans la capitale belge.

Entre Bruxelles et Los Angeles, une nouvelle priorité familiale

Avant de privilégier Bruxelles comme lieu de résidence principal, Dany Boon partageait son temps avec Los Angeles, où il possédait une somptueuse villa dans le quartier de Pacific Palisades. Cette propriété de prestige, dotée d’une vue sur l’océan Pacifique, de plusieurs chambres luxueuses et d’une piscine à débordement, répondait à une volonté de préserver la vie familiale dans un cadre sécurisé et discret.

Dans une interview accordée au Parisien, il expliquait son choix de vivre aux États-Unis : « Si je vis principalement à Los Angeles, c’est pour pouvoir emmener mes enfants au foot et faire des courses avec eux. Les enfants de parents connus ont toujours l’impression qu’on leur vole leur père ou leur mère ». Cette organisation de vie visait à garantir une certaine normalité à ses enfants, en dehors de l’univers médiatique intense de la France.

Avec les années, les priorités de l’acteur ont évolué, et il confie se sentir désormais « mieux en Europe ». Sa maison d’Uccle, construite par Marc Corbiau, symbolise ce tournant. Elle allie discrétion, modernité et immersion dans la nature, renforçant ainsi ses liens familiaux tout en satisfaisant sa passion de l’architecture et son attachement au mode de vie belge.