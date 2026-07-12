Mondial 2026 : l’Argentine élimine la Suisse en quart de finale après prolongation

L’Argentine a pris le dessus sur la Suisse (3-1 a.p.) en quart de finale de la Coupe du Monde 2026, mardi au Arrowhead Stadium de Kansas City. Après un temps réglementaire serré conclu sur un score de parité (1-1), les hommes de Lionel Scaloni ont creusé l’écart durant la prolongation, validant ainsi leur place en demi-finale face à l’Angleterre.
Le duel a offert un début prometteur avec Alexis Mac Allister ouvrant le score dès la 10e minute sur un corner tiré par Lionel Messi. La Suisse, menée, a répliqué en seconde période grâce à Dan Ndoye (67e). La rencontre a basculé lorsque Breel Embolo, déjà averti, a écopé d’un second carton jaune puis rouge (72e), contraignant les Helvètes à évoluer à dix pour le reste du match.
Durant le temps additionnel, l’Argentine a profité de sa supériorité numérique et physique pour inscrire deux buts supplémentaires par Julián Álvarez (112e) et Lisandro Martínez (120+1e), scellant une victoire argentine méritée après un intense combat tactique.
La rencontre a également été marquée par le recours au protocole de « mauvaise identité », qui a annulé un carton jaune initialement attribué à Leandro Paredes, évitant une sanction injustifiée à l’Argentin. Côté argentins, Lionel Messi a pesé sur le jeu en délivrant une passe décisive et multipliant les transmissions clés, tandis que le gardien Emiliano Martínez a réalisé quatre arrêts précieux.
La Suisse, alignée en 4-2-3-1 sous la direction de Murat Yakin, avait misé sur un bloc compact avec Gregor Kobel dans les cages et une ligne offensive led par Embolo. Leur incapacité à tenir l’avantage numérique conjuguée à une défense parfois dépassée face à la réactivité argentine a pesé lourd dans le dénouement.
Dominante Argentine sous Scaloni avec un 4-1-3-2 efficace
La sélection argentine a tenu son rang sous l’animation de Lionel Scaloni, optant pour un schéma en 4-1-3-2. La base défensive rassemblait Emiliano Martínez dans les cages, soutenu par les défenseurs Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez et Nicolás Tagliafico. Leandro Paredes évoluait en sentinelle devant la défense, orchestrant le tempo en liaison avec Rodrigo De Paul, Enzo Fernández et Alexis Mac Allister au milieu.
En attaque, la complémentarité entre Lionel Messi et Julián Álvarez a permis d’allier créativité et profondeur. L’expérience et la maîtrise collective ont permis à l’Argentine de gérer les moments clés du match, notamment lors des phases de pression suisse et pendant la prolongation.
La Suisse en 4-2-3-1 peine à contenir après l’expulsion d’Embolo
Les Helvètes, menés par Murat Yakin, ont aligné un dispositif classique en 4-2-3-1 avec Kik Gregor Kobel au but. La double charnière centrale coffre-fort était composée de Nico Elvedi et Manuel Akanji, tandis que les pistons Ricardo Rodríguez et Denis Zakaria apportaient une présence physique et technique.
Le milieu associait Granit Xhaka à Remo Freuler, avec Fabian Rieder, Dan Ndoye et Breel Embolo à l’avant. Malgré l’égalisation de Ndoye et quelques occasions, la sortie prématurée de Breel Embolo sur carton rouge a considérablement freinée leur capacité à contester la domination argentine aux prolongations.
La Suisse quitte la compétition sur cette défaite, après un parcours marqué par l’effort collectif et la solidité défensive mais pénalisée par un manque d’efficacité en fin de match et l’absence d’une solution pour compenser l’infériorité numérique.
Argentine
Termine apres prolongation
3-1 a.p.
Arrowhead Stadium Suisse
12/07/2026 02:00
·
Quarts de finale
·
90 min 1-1
Fil du match
10' ⚽ But - A. Mac Allister (passe L. Messi) Argentine, 10e 44' Carton jaune - B. Embolo Suisse, 44e 67' ⚽ But - D. Ndoye (passe R. Rodriguez) Suisse, 67e 72' Carton jaune - B. Embolo Suisse, 72e 72' Carton rouge - B. Embolo 1-1 Suisse 78' ↑↓ Remplacement - N. Tagliafico (remplace N. Gonzalez) Argentine, 78e 85' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Martinez) Argentine, 85e 85' ↑↓ Remplacement - N. Molina (remplace G. Montiel) Argentine, 85e 86' ↑↓ Remplacement - D. Sow (remplace S. Widmer) Suisse, 86e 86' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace Z. Amdouni) Suisse, 86e 86' ↑↓ Remplacement - F. Rieder (remplace M. Muheim) Suisse, 86e 90+5' ↑↓ Remplacement - R. Rodriguez (remplace E. Comert) Suisse, 90+5e 91' ↑↓ Remplacement - E. Fernandez (remplace T. Almada) Argentine, 91e 96' ↑↓ Remplacement - D. Zakaria (remplace A. Jashari) Suisse, 96e 97' Carton jaune - T. Almada Argentine, 97e 98' Carton jaune - L. Martinez Argentine, 98e 106' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 106e 110' ↑↓ Remplacement - L. Paredes (remplace J. Lopez) Argentine, 110e 112' ⚽ But - J. Alvarez (passe J. Lopez) Argentine, 112e 114' Carton jaune - J. Lopez Argentine, 114e 115' ↑↓ Remplacement - R. Freuler (remplace R. Vargas) Suisse, 115e 120+1' ⚽ But - L. Martinez Argentine, 120+1e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Argentine 3 / Suisse 5 Tirs : Argentine 14 / Suisse 9 Possession : Argentine 57% / Suisse 43% Corners : Argentine 6 / Suisse 2 Fautes : Argentine 11 / Suisse 15 Cartons jaunes : Argentine 1 / Suisse 2 Cartons rouges : Argentine 0 / Suisse 1 Passes : Argentine 566 / Suisse 420 Precision des passes : Argentine 88% / Suisse 86% xG : Argentine 1.08 / Suisse 0.50
Joueurs clés
Alexis Mac Allister (Argentine) : note 7.3, 1 but(s) Lionel Messi (Argentine) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Dan Ndoye (Suisse) : note 7.2, 1 but(s) Emiliano Martínez (Argentine) : note 7.3, 4 arret(s) Ricardo Rodríguez (Suisse) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
Calendrier Quarts de finale
Voir la fiche du match France - Maroc
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
60' ⚽ But - K. Mbappe (passe D. Doue) France, 60e 62' ↑↓ Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. Amrabat) Maroc, 62e 62' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace S. Rahimi) Maroc, 62e 63' Carton jaune - I. Diop Maroc, 63e 66' ⚽ But - O. Dembele (passe K. Mbappe) France, 66e 71' ↑↓ Remplacement - M. Kone (remplace W. Zaire-Emery) France, 71e 74' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace G. Yassine) Maroc, 74e 74' ↑↓ Remplacement - A. Salah-Eddine (remplace Z. El Ouahdi) Maroc, 74e 77' ↑↓ Remplacement - K. Mbappe (remplace J. Mateta) France, 77e 77' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace B. Barcola) France, 77e 85' ↑↓ Remplacement - C. Talbi (remplace A. Sbai) Maroc, 85e 87' ↑↓ Remplacement - J. Kounde (remplace M. Gusto) France, 87e
Compositions
Titulaires 11
16
Mike Maignan
Gardien
5
Jules Koundé
Défenseur
4
Dayot Upamecano
Défenseur
17
William Saliba
Défenseur
3
Lucas Digne
Défenseur
6
Manu Koné
Milieu
14
Adrien Rabiot
Milieu
7
Ousmane Dembélé
Milieu
11
Michael Olise
Milieu
20
Désiré Doué
Milieu
10
Kylian Mbappé
Attaquant
Remplaçants 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
15
Ibrahima Konaté
21
Lucas Hernández
2
Malo Gusto
19
Theo Hernández
26
Maxence Lacroix
8
Aurélien Tchouaméni
18
Warren Zaïre-Emery
24
Rayan Cherki
13
N'Golo Kanté
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
22
Jean-Philippe Mateta
12
Bradley Barcola
Titulaires 11
1
Yassine Bounou
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
26
Anass Salah-Eddine
Défenseur
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
24
Neil El Aynaoui
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
7
Chemsdine Talbi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Attaquant
Remplaçants 15
4
Sofyan Amrabat
9
Soufiane Rahimi
12
Munir El Kajoui
22
Ahmed Reda Tagnaouti
5
Marwane Saadane
13
Zakaria El Ouahdi
18
Chadi Riad
25
Redouane Halhal
19
Youssef Belammari
17
Amine Sbai
16
Gessime Yassine
15
Samir El Mourabet
11
Ismael Saibari
20
Ayoub El Kaabi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
Les chiffres du match
Tirs cadres : France 8 / Maroc 1 Tirs : France 21 / Maroc 5 Possession : France 48% / Maroc 52% Corners : France 5 / Maroc 5 Fautes : France 10 / Maroc 12 Cartons jaunes : France 0 / Maroc 1 Passes : France 481 / Maroc 521 Precision des passes : France 89% / Maroc 86% xG : France 3.10 / Maroc 0.13
Joueurs clés
Kylian Mbappé (France) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Ousmane Dembélé (France) : note 8.6, 1 but(s) Yassine Bounou (Maroc) : note 7.6, 6 arret(s) Désiré Doué (France) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Michael Olise (France) : note 7.5 Dayot Upamecano (France) : note 7.3 Mike Maignan (France) : note 6.7, 1 arret(s) Manu Koné (France) : note 7.2
Absences et blessures
I. Saibari : Maroc · Missing Fixture · Hamstring Injury
Les précédents duels
09/07/2026 France 2-0 Maroc (World Cup) 14/12/2022 France 2-0 Maroc (World Cup)
09/07
Quarts de finale
France
Termine
2-0
Gillette Stadium Maroc
Voir la fiche du match Espagne - Belgique
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
30' ⚽ But - F. Ruiz Espagne, 30e 41' ⚽ But - C. De Ketelaere (passe T. Castagne) Belgique, 41e 43' Carton jaune - P. Cubarsi Espagne, 43e 55' ↑↓ Remplacement - A. Baena (remplace F. Torres) Espagne, 55e 55' ↑↓ Remplacement - F. Ruiz (remplace Pedri) Espagne, 55e 60' ↑↓ Remplacement - L. Trossard (remplace A. Witsel) Belgique, 60e 60' ↑↓ Remplacement - H. Vanaken (remplace R. Lukaku) Belgique, 60e 61' ↑↓ Remplacement - M. De Cuyper (remplace J. Seys) Belgique, 61e 71' ↑↓ Remplacement - T. Courtois (remplace S. Lammens) Belgique, 71e 79' ↑↓ Remplacement - M. Oyarzabal (remplace N. Williams) Espagne, 79e 85' Carton jaune - K. De Bruyne Belgique, 85e 86' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace A. Saelemaekers) Belgique, 86e 86' ↑↓ Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino) Espagne, 86e 88' ⚽ But - M. Merino Espagne, 88e 90+3' Carton jaune - A. Laporte Espagne, 90+3e 90+5' Carton jaune - A. Witsel Belgique, 90+5e
Compositions
Titulaires 11
23
Unai Simón
Gardien
12
Pedro Porro
Défenseur
22
Pau Cubarsí
Défenseur
14
Aymeric Laporte
Défenseur
24
Marc Cucurella
Défenseur
16
Rodri
Milieu
8
Fabián Ruiz
Milieu
19
Lamine Yamal
Milieu
10
Dani Olmo
Milieu
15
Alex Baena
Milieu
21
Mikel Oyarzabal
Attaquant
Remplaçants 15
1
David Raya
13
Joan García
2
Marc Pubill
4
Eric García
5
Marcos Llorente
3
Alejandro Grimaldo
6
Mikel Merino
9
Pablo Gavi
18
Martín Zubimendi
20
Pedri
17
Nico Williams
7
Ferran Torres
11
Yéremy Pino
25
Víctor Muñoz
26
Borja Iglesias
Titulaires 11
1
Thibaut Courtois
Gardien
21
Timothy Castagne
Défenseur
25
Nathan Ngoy
Défenseur
4
Brandon Mechele
Défenseur
5
Maxim De Cuyper
Défenseur
20
Hans Vanaken
Milieu
23
Nicolas Raskin
Milieu
10
Leandro Trossard
Milieu
7
Kevin De Bruyne
Milieu
11
Jérémy Doku
Milieu
17
Charles De Ketelaere
Attaquant
Remplaçants 12
12
Senne Lammens
13
Mike Penders
3
Arthur Theate
15
Thomas Meunier
16
Koni De Winter
18
Joaquin Seys
19
Diego Moreira
22
Alexis Saelemaekers
14
Dodi Lukebakio
6
Axel Witsel
9
Romelu Lukaku
26
Matías Fernández-Pardo
Les chiffres du match
Tirs cadres : Espagne 5 / Belgique 2 Tirs : Espagne 13 / Belgique 4 Possession : Espagne 67% / Belgique 33% Corners : Espagne 5 / Belgique 1 Fautes : Espagne 9 / Belgique 11 Cartons jaunes : Espagne 1 / Belgique 0 Passes : Espagne 508 / Belgique 242 Precision des passes : Espagne 90% / Belgique 79% xG : Espagne 1.32 / Belgique 0.34
Joueurs clés
Fabián Ruiz (Espagne) : note 7.3, 1 but(s) Charles De Ketelaere (Belgique) : note 7.3, 1 but(s) Thibaut Courtois (Belgique) : note 7.9, 4 arret(s) Timothy Castagne (Belgique) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Lamine Yamal (Espagne) : note 7.5 Nathan Ngoy (Belgique) : note 7.2 Pau Cubarsí (Espagne) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Unai Simón (Espagne) : note 6.5, 1 arret(s)
Absences et blessures
A. Onana : Belgique · Missing Fixture · Cruciate Ligament Rupture
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
10/07
Quarts de finale
Espagne
Termine
2-1
SoFi Stadium Belgique
Voir la fiche du match Norvège - Angleterre
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
36' ⚽ But - A. Schjelderup (passe M. Odegaard) Norvège, 36e 45+2' ⚽ But - J. Bellingham (passe A. Gordon) Angleterre, 45+2e 46' ↑↓ Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka) Angleterre, 46e 46' ↑↓ Remplacement - D. Rice (remplace E. Eze) Angleterre, 46e 55' VAR VAR - T. Heggem Norvège, 55e 60' ↑↓ Remplacement - J. Ryerson (remplace F. Aursnes) Norvège, 60e 68' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 68e 68' ↑↓ Remplacement - A. Schjelderup (remplace A. Nusa) Norvège, 68e 71' ↑↓ Remplacement - A. Gordon (remplace R. James) Angleterre, 71e 86' ↑↓ Remplacement - N. O'Reilly (remplace D. Spence) Angleterre, 86e 89' ↑↓ Remplacement - E. Konsa (remplace M. Rogers) Angleterre, 89e 90' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace M. Pedersen) Norvège, 90e 91' ↑↓ Remplacement - T. Heggem (remplace L. Ostigard) Norvège, 91e 93' ⚽ But - J. Bellingham Angleterre, 93e 106' ↑↓ Remplacement - E. Haaland (remplace J. Larsen) Norvège, 106e 111' ↑↓ Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Burn) Angleterre, 111e 117' Carton jaune - K. Ajer Norvège, 117e
Compositions
Titulaires 11
1
Ørjan Nyland
Gardien
26
Julian Ryerson
Défenseur
3
Kristoffer Ajer
Défenseur
17
Torbjørn Heggem
Défenseur
5
David Møller Wolfe
Défenseur
10
Martin Ødegaard
Milieu
8
Sander Berge
Milieu
6
Patrick Berg
Milieu
7
Alexander Sørloth
Attaquant
9
Erling Haaland
Attaquant
21
Andreas Schjelderup
Attaquant
Remplaçants 15
14
Fredrik Aursnes
22
Oscar Bobb
20
Antonio Nusa
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
25
Henrik Sælebakke Falchener
16
Marcus Pedersen
2
Morten Thorsby
18
Kristian Thorstvedt
19
Thelo Aasgaard
23
Jens Petter Hauge
11
Jørgen Strand Larsen
Titulaires 11
1
Jordan Pickford
Gardien
2
Ezri Konsa
Défenseur
5
John Stones
Défenseur
6
Marc Guéhi
Défenseur
3
Nico O'Reilly
Défenseur
4
Declan Rice
Milieu
8
Elliot Anderson
Milieu
20
Noni Madueke
Milieu
10
Jude Bellingham
Milieu
18
Anthony Gordon
Milieu
9
Harry Kane
Attaquant
Remplaçants 14
21
Eberechi Eze
7
Bukayo Saka
13
Dean Henderson
23
James Trafford
12
Trevoh Chalobah
15
Dan Burn
24
Reece James
25
Djed Spence
14
Jordan Henderson
16
Kobbie Mainoo
17
Morgan Rogers
11
Marcus Rashford
19
Ollie Watkins
22
Ivan Toney
Les chiffres du match
Tirs cadres : Norvège 4 / Angleterre 5 Tirs : Norvège 9 / Angleterre 10 Possession : Norvège 43% / Angleterre 57% Corners : Norvège 5 / Angleterre 4 Fautes : Norvège 8 / Angleterre 5 Passes : Norvège 423 / Angleterre 548 Precision des passes : Norvège 85% / Angleterre 92% xG : Norvège 0.52 / Angleterre 0.78
Joueurs clés
Jude Bellingham (Angleterre) : note 8.5, 2 but(s) Andreas Schjelderup (Norvège) : note 8.2, 1 but(s) Martin Ødegaard (Norvège) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Anthony Gordon (Angleterre) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Ørjan Nyland (Norvège) : note 6.3, 3 arret(s) Jordan Pickford (Angleterre) : note 6.3, 3 arret(s) Julian Ryerson (Norvège) : note 7.2 Nico O'Reilly (Angleterre) : note 7.2
Absences et blessures
M. Pedersen : Norvège · Missing Fixture · Cold J. Henderson : Angleterre · Missing Fixture · Wirst Injury J. Quansah : Angleterre · Missing Fixture · Suspension Through Sports Court
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
11/07
Quarts de finale
Norvège
Termine apres prolongation
1-2 a.p.
Hard Rock Stadium Angleterre
Voir la fiche du match Argentine - Suisse
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
10' ⚽ But - A. Mac Allister (passe L. Messi) Argentine, 10e 44' Carton jaune - B. Embolo Suisse, 44e 67' ⚽ But - D. Ndoye (passe R. Rodriguez) Suisse, 67e 72' Carton jaune - B. Embolo Suisse, 72e 72' Carton rouge - B. Embolo 1-1 Suisse 78' ↑↓ Remplacement - N. Tagliafico (remplace N. Gonzalez) Argentine, 78e 85' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Martinez) Argentine, 85e 85' ↑↓ Remplacement - N. Molina (remplace G. Montiel) Argentine, 85e 86' ↑↓ Remplacement - D. Sow (remplace S. Widmer) Suisse, 86e 86' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace Z. Amdouni) Suisse, 86e 86' ↑↓ Remplacement - F. Rieder (remplace M. Muheim) Suisse, 86e 90+5' ↑↓ Remplacement - R. Rodriguez (remplace E. Comert) Suisse, 90+5e 91' ↑↓ Remplacement - E. Fernandez (remplace T. Almada) Argentine, 91e 96' ↑↓ Remplacement - D. Zakaria (remplace A. Jashari) Suisse, 96e 97' Carton jaune - T. Almada Argentine, 97e 98' Carton jaune - L. Martinez Argentine, 98e 106' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 106e 110' ↑↓ Remplacement - L. Paredes (remplace J. Lopez) Argentine, 110e 112' ⚽ But - J. Alvarez (passe J. Lopez) Argentine, 112e 114' Carton jaune - J. Lopez Argentine, 114e 115' ↑↓ Remplacement - R. Freuler (remplace R. Vargas) Suisse, 115e 120+1' ⚽ But - L. Martinez Argentine, 120+1e
Compositions
Titulaires 11
23
Emiliano Martínez
Gardien
26
Nahuel Molina
Défenseur
13
Cristian Romero
Défenseur
6
Lisandro Martínez
Défenseur
3
Nicolás Tagliafico
Défenseur
5
Leandro Paredes
Milieu
7
Rodrigo De Paul
Milieu
24
Enzo Fernández
Milieu
20
Alexis Mac Allister
Milieu
10
Lionel Messi
Attaquant
9
Julián Alvarez
Attaquant
Remplaçants 15
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
2
Marcos Senesi
4
Gonzalo Montiel
19
Nicolás Otamendi
25
Facundo Medina
8
Valentín Barco
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
15
Nicolás González
16
Thiago Almada
17
Giuliano Simeone
18
Nico Paz
21
José Manuel López
22
Lautaro Martínez
Titulaires 11
1
Gregor Kobel
Gardien
6
Denis Zakaria
Défenseur
4
Nico Elvedi
Défenseur
5
Manuel Akanji
Défenseur
13
Ricardo Rodríguez
Défenseur
8
Remo Freuler
Milieu
10
Granit Xhaka
Milieu
15
Djibril Sow
Milieu
22
Fabian Rieder
Milieu
11
Dan Ndoye
Milieu
7
Breel Embolo
Attaquant
Remplaçants 14
12
Yvon Mvogo
21
Marvin Keller
18
Eray Cömert
24
Aurèle Amenda
25
Luca Jaquez
2
Miro Muheim
3
Silvan Widmer
14
Ardon Jashari
20
Michel Aebischer
16
Christian Fassnacht
17
Rubén Vargas
19
Noah Okafor
23
Zeki Amdouni
26
Cédric Itten
Les chiffres du match
Tirs cadres : Argentine 3 / Suisse 5 Tirs : Argentine 14 / Suisse 9 Possession : Argentine 57% / Suisse 43% Corners : Argentine 6 / Suisse 2 Fautes : Argentine 11 / Suisse 15 Cartons jaunes : Argentine 1 / Suisse 2 Cartons rouges : Argentine 0 / Suisse 1 Passes : Argentine 566 / Suisse 420 Precision des passes : Argentine 88% / Suisse 86% xG : Argentine 1.08 / Suisse 0.50
Joueurs clés
Alexis Mac Allister (Argentine) : note 7.3, 1 but(s) Lionel Messi (Argentine) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Dan Ndoye (Suisse) : note 7.2, 1 but(s) Emiliano Martínez (Argentine) : note 7.3, 4 arret(s) Ricardo Rodríguez (Suisse) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Breel Embolo (Suisse) : note 6.5, 1 carton(s) rouge(s) Gregor Kobel (Suisse) : note 6.7, 2 arret(s) Lisandro Martínez (Argentine) : note 7.2
Absences et blessures
L. Jaquez : Suisse · Missing Fixture · Muscle Bruise M. Aebischer : Suisse · Missing Fixture · Muscle Bruise
Les précédents duels
01/07/2014 Argentine 1-0 Suisse (World Cup)
12/07
Quarts de finale
Argentine
Termine apres prolongation
3-1 a.p.
Arrowhead Stadium Suisse
Commentaires