Mondial 2026 : Colombie et Portugal se neutralisent dans un nul 0-0 au Hard Rock Stadium

La Colombie et le Portugal ont conclu leur affrontement du groupe K de la Coupe du Monde 2026 sur un score de parité 0-0, samedi 27 juin au Hard Rock Stadium. Ce nul préserve les espoirs de qualification des deux équipes en phase finale, dans un groupe où la RD Congo et l’Ouzbékistan sont également engagés.

Avant ce match, la Colombie comptait six points après deux victoires, tandis que le Portugal en alignait quatre, avec une victoire et un nul. Ce résultat maintient les deux sélections proches en tête du classement, soulignant l’équilibre actuel du groupe K.

La rencontre s’est jouée sur un rythme controlé, avec une possession équilibrée entre les deux équipes, la Colombie affichant 55 % et le Portugal 45 % de balle. Malgré dix-neuf tirs tentés par la Colombie pour onze côté portugais, aucune équipe n’a su trouver la faille, le gardien portugais Diogo Costa réalisant six arrêts décisifs face aux offensives colombiennes.

Les deux formations ont abordé la partie avec leurs systèmes habituels. La Colombie a évolué en 4-3-3 sous la direction de Nestor Lorenzo, s’appuyant sur James Rodríguez, Luis Díaz et Jhon Córdoba en attaque. De leur côté, les Portugais, dirigés par Roberto Martinez, ont utilisé un 4-2-3-1 avec Cristiano Ronaldo en pointe, soutenu par João Félix, Bruno Fernandes et Pedro Neto.

Sur le plan disciplinaire, le match est resté relativement calme, avec un carton jaune pour Gustavo Puerta côté colombien. Les nombreux changements opérés en seconde période n’ont pas modifié le score, les deux équipes partageant les points dans un contexte où la qualification reste encore ouverte.

Colombie ancrée dans un 4-3-3 avec Rodríguez et Díaz moteurs offensifs

Sous la houlette de Nestor Lorenzo, la Colombie a aligné un 4-3-3 classique. Le contrôle du milieu a reposé sur Gustavo Puerta, Jefferson Lerma et Jhon Arias, tandis que James Rodríguez a assuré la créativité offensive aux côtés de Luis Díaz et Jhon Córdoba. Le trio offensif a multiplié les tentatives, mais la solidité défensive portugaise a limité leurs occasions. La défense, emmenée par Davinson Sánchez et Jhon Lucumí, a su contenir Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers.

Portugal solide en 4-2-3-1 avec Cristiano Ronaldo buteur attendu

Le sélectionneur Roberto Martinez a opté pour un 4-2-3-1 afin de conjuguer contrôle du milieu et opportunités offensives. Rúben Neves et Vitinha ont tenu le secteur médian, tandis que João Cancelo et Nuno Mendes apportaient un soutien défensif et offensif sur les ailes. En attaque, Cristiano Ronaldo faisait figure de menace principale, épaulé par João Félix, Bruno Fernandes et Pedro Neto. Malgré plusieurs tentatives, Diogo Costa brillait dans les buts, empêchant tout but adverse et conservant un score vierge.

Colombie Termine 0-0 Hard Rock Stadium Portugal Portugal Fil du match 46' ↑↓ Remplacement - R. Neves (remplace J. Neves) 46' ↑↓ Remplacement - J. Cancelo (remplace D. Dalot) 60' ↑↓ Remplacement - J. Lerma (remplace R. Rios) 60' ↑↓ Remplacement - J. Cordoba (remplace L. Suarez) 70' ↑↓ Remplacement - Joao Felix (remplace R. Leao) 70' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace Samu Costa) 76' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano) 76' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero) 86' Carton jaune - G. Puerta 87' ↑↓ Remplacement - S. Arias (remplace D. Munoz) 90+2' VAR VAR - D. Sanchez 90+3' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace M. Nunes) Les chiffres du match Tirs cadres : Colombie 6 / Portugal 2

: Colombie 6 / Portugal 2 Tirs : Colombie 19 / Portugal 11

: Colombie 19 / Portugal 11 Possession : Colombie 55% / Portugal 45%

: Colombie 55% / Portugal 45% Corners : Colombie 3 / Portugal 0

: Colombie 3 / Portugal 0 Fautes : Colombie 6 / Portugal 5

: Colombie 6 / Portugal 5 Passes : Colombie 420 / Portugal 338

: Colombie 420 / Portugal 338 Precision des passes : Colombie 89% / Portugal 92%

: Colombie 89% / Portugal 92% xG : Colombie 1.30 / Portugal 0.63 Joueurs clés Diogo Costa (Portugal) : note 7.9, 6 arret(s)

(Portugal) : note 7.9, 6 arret(s) Camilo Vargas (Colombie) : note 7.3, 2 arret(s)

(Colombie) : note 7.3, 2 arret(s) James Rodríguez (Colombie) : note 7.9

(Colombie) : note 7.9 Santiago Arias (Colombie) : note 7.5

(Colombie) : note 7.5 Vitinha (Portugal) : note 7.5

Calendrier Groupe K Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Portugal - RD Congo Fiche match Portugal - RD Congo Portugal 1-1 1-1 RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - J. Neves 1-0 13' Carton jaune - B. Silva 32' Carton jaune - C. Mbemba 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 46' ↑↓ Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao) 57' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) 71' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao) 72' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo) 74' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) 74' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos) 85' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) 85' ↑↓ Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu) 88' Carton jaune - N. Semedo 90+2' Carton jaune - T. Araujo Compositions Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 4 Tomás Araújo Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 10 Bernardo Silva Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 18 Pedro Neto Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 12 José Sá

22 Rui Silva

2 Nélson Semedo

3 Rúben Dias

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

24 Samú Costa

21 Rúben Neves

16 Francisco Trincão

19 Gonçalo Guedes

9 Gonçalo Ramos

11 João Félix

17 Rafael Leão

26 Francisco Conceição RD Congo Système 5-3-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 3 Steve Kapuadi Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 6 Ngal'ayel Mukau Milieu 8 Samuel Moutoussamy Milieu 25 Edo Kayembe Milieu 20 Yoane Wissa Attaquant 17 Cédric Bakambu Attaquant Remplaçants 15 16 Timothy Fayulu

21 Matthieu Epolo

5 Dylan Batubinsika

12 Joris Kayembe

24 Gedeon Kalulu

7 Nathanaël Mbuku

10 Théo Bongonda

14 Noah Sadiki

15 Aaron Tshibola

18 Charles Pickel

9 Brian Cipenga

11 Gaël Kakuta

13 Meschak Elia

19 Fiston Mayele

23 Simon Banza Les chiffres du match Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 2

: Portugal 1 / RD Congo 2 Tirs : Portugal 3 / RD Congo 7

: Portugal 3 / RD Congo 7 Possession : Portugal 78% / RD Congo 22%

: Portugal 78% / RD Congo 22% Corners : Portugal 3 / RD Congo 4

: Portugal 3 / RD Congo 4 Fautes : Portugal 5 / RD Congo 10

: Portugal 5 / RD Congo 10 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 1

: Portugal 1 / RD Congo 1 Passes : Portugal 662 / RD Congo 179

: Portugal 662 / RD Congo 179 Precision des passes : Portugal 94% / RD Congo 82%

: Portugal 94% / RD Congo 82% xG : Portugal 0.24 / RD Congo 0.69 Joueurs clés João Neves (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)

(Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Yoane Wissa (RD Congo) : note 7.2, 1 but(s)

(RD Congo) : note 7.2, 1 but(s) Pedro Neto (Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Arthur Masuaku (RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Vitinha (Portugal) : note 7.5

(Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.3

(Portugal) : note 7.3 Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.2

(Portugal) : note 7.2 Diogo Costa (Portugal) : note 6.6, 1 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal Termine 1-1 NRG Stadium RD Congo Resume final Voir la fiche du match Ouzbékistan - Colombie Fiche match Ouzbékistan - Colombie Ouzbékistan 1-3 1-3 Colombie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' Carton jaune - J. Mojica 34' Carton jaune - A. Khusanov 40' ⚽ But - D. Munoz 0-1 46' ↑↓ Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov) 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev) 60' ⚽ But - A. Fayzullaev 1-1 65' ⚽ But - L. Diaz 1-2 72' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz) 77' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov) 77' ↑↓ Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov) 80' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez) 80' ↑↓ Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios) 90+3' ↑↓ Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez) 90+3' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano) 90+3' ↑↓ Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev) 90+9' ⚽ But - J. Campaz 1-3 Compositions Ouzbékistan Système 3-4-2-1 Sélectionneur Fabio Cannavaro Titulaires 11 1 Utkir Yusupov Gardien 2 Abdukodir Khusanov Défenseur 18 Abdulla Abdullaev Défenseur 5 Rustam Ashurmatov Défenseur 24 Bekhruz Karimov Milieu 6 Akmal Mozgovoy Milieu 7 Otabek Shukurov Milieu 13 Sherzod Nasrullaev Milieu 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant 11 Oston Urunov Attaquant 14 Eldor Shomurodov Attaquant Remplaçants 15 4 Farrukh Sayfiev

17 Dostonbek Khamdamov

12 Abduvokhid Nematov

16 Botirali Ergashev

3 Khozhiakbar Alizhonov

15 Umarbek Eshmuradov

25 Avazbek Ulmasaliyev

26 Jakhongir Urozov

8 Jamshid Iskandarov

9 Odiljon Khamrobekov

10 Ruslanbek Jiyanov

19 Azizjon Ganiev

23 Sherzod Esanov

20 Azizbek Amanov

21 Igor Sergeev Colombie Système 4-3-3 Sélectionneur Nestor Lorenzo Titulaires 11 12 Camilo Vargas Gardien 2 Daniel Muñoz Défenseur 23 Davinson Sánchez Défenseur 3 Jhon Lucumí Défenseur 17 Johan Mojica Défenseur 14 Gustavo Puerta Milieu 16 Jefferson Lerma Milieu 11 Jhon Arias Milieu 10 James Rodríguez Attaquant 25 Luis Javier Suárez Attaquant 7 Luis Díaz Attaquant Remplaçants 15 24 Álvaro Montero

1 David Ospina

22 Deiver Machado

4 Santiago Arias

18 Willer Ditta

13 Yerry Mina

5 Kevin Castaño

6 Richard Ríos

8 Jorge Carrascal

15 Juan Portilla

20 Juan Fernando Quintero

21 Jaminton Campaz

26 Andrés Gómez

9 Jhon Córdoba

19 Cucho Hernández Les chiffres du match Tirs cadres : Ouzbékistan 2 / Colombie 3

: Ouzbékistan 2 / Colombie 3 Tirs : Ouzbékistan 6 / Colombie 14

: Ouzbékistan 6 / Colombie 14 Possession : Ouzbékistan 37% / Colombie 63%

: Ouzbékistan 37% / Colombie 63% Corners : Ouzbékistan 3 / Colombie 4

: Ouzbékistan 3 / Colombie 4 Fautes : Ouzbékistan 14 / Colombie 10

: Ouzbékistan 14 / Colombie 10 Cartons jaunes : Ouzbékistan 1 / Colombie 1

: Ouzbékistan 1 / Colombie 1 Passes : Ouzbékistan 287 / Colombie 511

: Ouzbékistan 287 / Colombie 511 Precision des passes : Ouzbékistan 76% / Colombie 86%

: Ouzbékistan 76% / Colombie 86% xG : Ouzbékistan 1.14 / Colombie 1.43 Joueurs clés Luis Díaz (Colombie) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Colombie) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.5, 1 but(s)

(Colombie) : note 7.5, 1 but(s) Abbosbek Fayzullaev (Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s)

(Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s) Gustavo Puerta (Colombie) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Colombie) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Camilo Vargas (Colombie) : note 6.2, 2 arret(s)

(Colombie) : note 6.2, 2 arret(s) Abdulla Abdullaev (Ouzbékistan) : note 7

(Ouzbékistan) : note 7 Otabek Shukurov (Ouzbékistan) : note 6.9

(Ouzbékistan) : note 6.9 Jefferson Lerma (Colombie) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Ouzbékistan Termine 1-3 Estadio Azteca Colombie Colombie Resume final Voir la fiche du match Portugal - Ouzbékistan Fiche match Portugal - Ouzbékistan Portugal 5-0 5-0 Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - C. Ronaldo (passe J. Cancelo) 14' Carton jaune - O. Khamrobekov 17' ⚽ But - N. Mendes 29' VAR VAR - A. Ganiev 39' ⚽ But - C. Ronaldo (passe B. Fernandes) 46' ↑↓ Remplacement - J. Cancelo (remplace N. Semedo) 46' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao) 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace K. Alizhonov) 46' ↑↓ Remplacement - O. Khamrobekov (remplace A. Mozgovoy) 60' ⚽ But - A. Nematov 64' ↑↓ Remplacement - Joao Felix (remplace Trincao) 68' Carton jaune - R. Veiga 73' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace I. Sergeev) 76' ↑↓ Remplacement - J. Neves (remplace B. Silva) 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace R. Leao) 87' ⚽ But - R. Leao 90+2' ↑↓ Remplacement - B. Karimov (remplace R. Jiyanov) 90+2' ↑↓ Remplacement - O. Shukurov (remplace S. Esanov) Compositions Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 3 Rúben Dias Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 18 Pedro Neto Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 11 João Félix Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 2 Nélson Semedo

26 Francisco Conceição

16 Francisco Trincão

12 José Sá

22 Rui Silva

4 Tomás Araújo

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

24 Samú Costa

10 Bernardo Silva

21 Rúben Neves

19 Gonçalo Guedes

9 Gonçalo Ramos

17 Rafael Leão Ouzbékistan Système 3-4-2-1 Sélectionneur Fabio Cannavaro Titulaires 11 12 Abduvokhid Nematov Gardien 2 Abdukodir Khusanov Défenseur 18 Abdulla Abdullaev Défenseur 5 Rustam Ashurmatov Défenseur 24 Bekhruz Karimov Milieu 9 Odiljon Khamrobekov Milieu 7 Otabek Shukurov Milieu 13 Sherzod Nasrullaev Milieu 19 Azizjon Ganiev Attaquant 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant 14 Eldor Shomurodov Attaquant Remplaçants 15 3 Khozhiakbar Alizhonov

6 Akmal Mozgovoy

16 Botirali Ergashev

1 Utkir Yusupov

25 Avazbek Ulmasaliyev

4 Farrukh Sayfiev

26 Jakhongir Urozov

15 Umarbek Eshmuradov

20 Azizbek Amanov

8 Jamshid Iskandarov

17 Dostonbek Khamdamov

11 Oston Urunov

10 Ruslanbek Jiyanov

23 Sherzod Esanov

21 Igor Sergeev Les chiffres du match Tirs cadres : Portugal 6 / Ouzbékistan 2

: Portugal 6 / Ouzbékistan 2 Tirs : Portugal 13 / Ouzbékistan 6

: Portugal 13 / Ouzbékistan 6 Possession : Portugal 66% / Ouzbékistan 34%

: Portugal 66% / Ouzbékistan 34% Corners : Portugal 2 / Ouzbékistan 2

: Portugal 2 / Ouzbékistan 2 Fautes : Portugal 11 / Ouzbékistan 11

: Portugal 11 / Ouzbékistan 11 Cartons jaunes : Portugal 1 / Ouzbékistan 1

: Portugal 1 / Ouzbékistan 1 Passes : Portugal 460 / Ouzbékistan 244

: Portugal 460 / Ouzbékistan 244 Precision des passes : Portugal 89% / Ouzbékistan 80%

: Portugal 89% / Ouzbékistan 80% xG : Portugal 1.99 / Ouzbékistan 0.21 Joueurs clés Cristiano Ronaldo (Portugal) : note 8.3, 2 but(s)

(Portugal) : note 8.3, 2 but(s) Nuno Mendes (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)

(Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Bruno Fernandes (Portugal) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(Portugal) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) João Cancelo (Portugal) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Portugal) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Diogo Costa (Portugal) : note 6.7, 2 arret(s)

(Portugal) : note 6.7, 2 arret(s) Rúben Dias (Portugal) : note 7.5

(Portugal) : note 7.5 Vitinha (Portugal) : note 7.5

(Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal Termine 5-0 NRG Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan Resume final Voir la fiche du match Colombie - RD Congo Fiche match Colombie - RD Congo Colombie 1-0 1-0 RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 46' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) 56' Carton jaune - J. Lucumi 57' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) 58' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace J. Cordoba) 58' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero) 72' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) 72' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) 76' ⚽ But - D. Munoz (passe J. Quintero) 77' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace R. Rios) 82' ↑↓ Remplacement - S. Moutoussamy (remplace N. Mbuku) 90+3' Carton jaune - C. Pickel 90+4' Carton jaune - J. Lerma Compositions Colombie Système 4-3-3 Sélectionneur Nestor Lorenzo Titulaires 11 12 Camilo Vargas Gardien 2 Daniel Muñoz Défenseur 23 Davinson Sánchez Défenseur 3 Jhon Lucumí Défenseur 17 Johan Mojica Défenseur 14 Gustavo Puerta Milieu 16 Jefferson Lerma Milieu 11 Jhon Arias Milieu 10 James Rodríguez Attaquant 25 Luis Javier Suárez Attaquant 7 Luis Díaz Attaquant Remplaçants 15 20 Juan Fernando Quintero

9 Jhon Córdoba

24 Álvaro Montero

1 David Ospina

13 Yerry Mina

18 Willer Ditta

22 Deiver Machado

4 Santiago Arias

21 Jaminton Campaz

6 Richard Ríos

8 Jorge Carrascal

26 Andrés Gómez

15 Juan Portilla

5 Kevin Castaño

19 Cucho Hernández RD Congo Système 5-3-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 3 Steve Kapuadi Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 6 Ngal'ayel Mukau Milieu 8 Samuel Moutoussamy Milieu 25 Edo Kayembe Milieu 17 Cédric Bakambu Attaquant 20 Yoane Wissa Attaquant Remplaçants 15 14 Noah Sadiki

23 Simon Banza

21 Matthieu Epolo

16 Timothy Fayulu

24 Gedeon Kalulu

12 Joris Kayembe

5 Dylan Batubinsika

15 Aaron Tshibola

11 Gaël Kakuta

18 Charles Pickel

9 Brian Cipenga

7 Nathanaël Mbuku

10 Théo Bongonda

13 Meschak Elia

19 Fiston Mayele Les chiffres du match Tirs cadres : Colombie 9 / RD Congo 0

: Colombie 9 / RD Congo 0 Tirs : Colombie 19 / RD Congo 5

: Colombie 19 / RD Congo 5 Possession : Colombie 64% / RD Congo 36%

: Colombie 64% / RD Congo 36% Corners : Colombie 5 / RD Congo 2

: Colombie 5 / RD Congo 2 Fautes : Colombie 11 / RD Congo 14

: Colombie 11 / RD Congo 14 Cartons jaunes : Colombie 1 / RD Congo 0

: Colombie 1 / RD Congo 0 Passes : Colombie 535 / RD Congo 291

: Colombie 535 / RD Congo 291 Precision des passes : Colombie 88% / RD Congo 76%

: Colombie 88% / RD Congo 76% xG : Colombie 0.99 / RD Congo 0.26 Joueurs clés Lionel Mpasi Nzau (RD Congo) : note 7.3, 8 arret(s)

(RD Congo) : note 7.3, 8 arret(s) Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.9, 1 but(s)

(Colombie) : note 7.9, 1 but(s) Juan Fernando Quintero (Colombie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Colombie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Jhon Lucumí (Colombie) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)

(Colombie) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Davinson Sánchez (Colombie) : note 7.3

(Colombie) : note 7.3 Jhon Arias (Colombie) : note 7.3

(Colombie) : note 7.3 Johan Mojica (Colombie) : note 7.2

(Colombie) : note 7.2 Jefferson Lerma (Colombie) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie Termine 1-0 Estadio Akron RD Congo Resume final Voir la fiche du match Colombie - Portugal Fiche match Colombie - Portugal Colombie 0-0 0-0 Portugal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 46' ↑↓ Remplacement - R. Neves (remplace J. Neves) 46' ↑↓ Remplacement - J. Cancelo (remplace D. Dalot) 60' ↑↓ Remplacement - J. Lerma (remplace R. Rios) 60' ↑↓ Remplacement - J. Cordoba (remplace L. Suarez) 70' ↑↓ Remplacement - Joao Felix (remplace R. Leao) 70' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace Samu Costa) 76' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano) 76' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero) 86' Carton jaune - G. Puerta 87' ↑↓ Remplacement - S. Arias (remplace D. Munoz) 90+2' VAR VAR - D. Sanchez 90+3' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace M. Nunes) Compositions Colombie Système 4-3-3 Sélectionneur Nestor Lorenzo Titulaires 11 12 Camilo Vargas Gardien 4 Santiago Arias Défenseur 23 Davinson Sánchez Défenseur 3 Jhon Lucumí Défenseur 22 Deiver Machado Défenseur 11 Jhon Arias Milieu 16 Jefferson Lerma Milieu 14 Gustavo Puerta Milieu 10 James Rodríguez Attaquant 9 Jhon Córdoba Attaquant 7 Luis Díaz Attaquant Remplaçants 15 1 David Ospina

24 Álvaro Montero

17 Johan Mojica

18 Willer Ditta

13 Yerry Mina

26 Andrés Gómez

2 Daniel Muñoz

21 Jaminton Campaz

8 Jorge Carrascal

20 Juan Fernando Quintero

15 Juan Portilla

5 Kevin Castaño

6 Richard Ríos

19 Cucho Hernández

25 Luis Javier Suárez Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 3 Rúben Dias Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 21 Rúben Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 18 Pedro Neto Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 11 João Félix Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 12 José Sá

22 Rui Silva

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

2 Nélson Semedo

4 Tomás Araújo

10 Bernardo Silva

16 Francisco Trincão

19 Gonçalo Guedes

15 João Neves

24 Samú Costa

26 Francisco Conceição

9 Gonçalo Ramos

17 Rafael Leão Les chiffres du match Tirs cadres : Colombie 6 / Portugal 2

: Colombie 6 / Portugal 2 Tirs : Colombie 19 / Portugal 11

: Colombie 19 / Portugal 11 Possession : Colombie 55% / Portugal 45%

: Colombie 55% / Portugal 45% Corners : Colombie 3 / Portugal 0

: Colombie 3 / Portugal 0 Fautes : Colombie 6 / Portugal 5

: Colombie 6 / Portugal 5 Passes : Colombie 420 / Portugal 338

: Colombie 420 / Portugal 338 Precision des passes : Colombie 89% / Portugal 92%

: Colombie 89% / Portugal 92% xG : Colombie 1.30 / Portugal 0.63 Joueurs clés Diogo Costa (Portugal) : note 7.9, 6 arret(s)

(Portugal) : note 7.9, 6 arret(s) Camilo Vargas (Colombie) : note 7.3, 2 arret(s)

(Colombie) : note 7.3, 2 arret(s) James Rodríguez (Colombie) : note 7.9

(Colombie) : note 7.9 Santiago Arias (Colombie) : note 7.5

(Colombie) : note 7.5 Vitinha (Portugal) : note 7.5

(Portugal) : note 7.5 Davinson Sánchez (Colombie) : note 7.3

(Colombie) : note 7.3 Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.3

(Portugal) : note 7.3 Renato Veiga (Portugal) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie Termine 0-0 Hard Rock Stadium Portugal Portugal Resume final Voir la fiche du match RD Congo - Ouzbékistan Fiche match RD Congo - Ouzbékistan RD Congo 3-1 3-1 Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 10' ⚽ But - E. Shomurodov (passe A. Mozgovoy) 17' VAR VAR - N. Mbuku 21' Carton jaune - N. Sadiki 43' Carton jaune - A. Khusanov 45+5' Carton jaune - N. Mbuku 48' Carton jaune - S. Nasrullaev 51' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace F. Mayele) 59' ↑↓ Remplacement - O. Shukurov (remplace O. Khamrobekov) 59' ↑↓ Remplacement - D. Khamdamov (remplace A. Ganiev) 62' Carton jaune - S. Moutoussamy 68' ⚽ But - Y. Wissa 72' ↑↓ Remplacement - B. Cipenga (remplace T. Bongonda) 72' ↑↓ Remplacement - S. Moutoussamy (remplace N. Mukau) 72' ↑↓ Remplacement - N. Mbuku (remplace M. Elia) 73' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace O. Urunov) 78' ⚽ But - F. Mayele 82' ↑↓ Remplacement - J. Urozov (remplace I. Sergeev) 82' ↑↓ Remplacement - A. Mozgovoy (remplace J. Iskanderov) 83' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) 90+1' ⚽ But - Y. Wissa (passe M. Elia) Compositions RD Congo Système 4-4-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 7 Nathanaël Mbuku Milieu 8 Samuel Moutoussamy Milieu 14 Noah Sadiki Milieu 9 Brian Cipenga Milieu 17 Cédric Bakambu Attaquant 20 Yoane Wissa Attaquant Remplaçants 15 21 Matthieu Epolo

16 Timothy Fayulu

5 Dylan Batubinsika

24 Gedeon Kalulu

12 Joris Kayembe

3 Steve Kapuadi

15 Aaron Tshibola

18 Charles Pickel

11 Gaël Kakuta

10 Théo Bongonda

25 Edo Kayembe

6 Ngal'ayel Mukau

19 Fiston Mayele

13 Meschak Elia

23 Simon Banza Ouzbékistan Système 3-4-2-1 Sélectionneur Fabio Cannavaro Titulaires 11 12 Abduvokhid Nematov Gardien 5 Rustam Ashurmatov Défenseur 2 Abdukodir Khusanov Défenseur 26 Jakhongir Urozov Défenseur 3 Khozhiakbar Alizhonov Milieu 7 Otabek Shukurov Milieu 6 Akmal Mozgovoy Milieu 13 Sherzod Nasrullaev Milieu 17 Dostonbek Khamdamov Attaquant 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant 14 Eldor Shomurodov Attaquant Remplaçants 15 16 Botirali Ergashev

1 Utkir Yusupov

25 Avazbek Ulmasaliyev

4 Farrukh Sayfiev

15 Umarbek Eshmuradov

24 Bekhruz Karimov

20 Azizbek Amanov

8 Jamshid Iskandarov

11 Oston Urunov

10 Ruslanbek Jiyanov

23 Sherzod Esanov

18 Abdulla Abdullaev

19 Azizjon Ganiev

9 Odiljon Khamrobekov

21 Igor Sergeev Les chiffres du match Tirs cadres : RD Congo 2 / Ouzbékistan 1

: RD Congo 2 / Ouzbékistan 1 Tirs : RD Congo 11 / Ouzbékistan 3

: RD Congo 11 / Ouzbékistan 3 Possession : RD Congo 64% / Ouzbékistan 36%

: RD Congo 64% / Ouzbékistan 36% Corners : RD Congo 1 / Ouzbékistan 3

: RD Congo 1 / Ouzbékistan 3 Fautes : RD Congo 6 / Ouzbékistan 14

: RD Congo 6 / Ouzbékistan 14 Cartons jaunes : RD Congo 3 / Ouzbékistan 2

: RD Congo 3 / Ouzbékistan 2 Passes : RD Congo 386 / Ouzbékistan 214

: RD Congo 386 / Ouzbékistan 214 Precision des passes : RD Congo 83% / Ouzbékistan 75%

: RD Congo 83% / Ouzbékistan 75% xG : RD Congo 1.46 / Ouzbékistan 0.20 Joueurs clés Eldor Shomurodov (Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s)

(Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s) Yoane Wissa (RD Congo) : note 6.9, 1 but(s)

(RD Congo) : note 6.9, 1 but(s) Akmal Mozgovoy (Ouzbékistan) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Ouzbékistan) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Noah Sadiki (RD Congo) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)

(RD Congo) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Samuel Moutoussamy (RD Congo) : note 7, 1 carton(s) jaune(s)

(RD Congo) : note 7, 1 carton(s) jaune(s) Arthur Masuaku (RD Congo) : note 7.2

(RD Congo) : note 7.2 Axel Tuanzebe (RD Congo) : note 6.9

(RD Congo) : note 6.9 Rustam Ashurmatov (Ouzbékistan) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K RD Congo Termine 3-1 Mercedes-Benz Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan Resume final