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Mondial 2026 : Colombie et Portugal se neutralisent dans un nul 0-0 au Hard Rock Stadium

La Colombie et le Portugal ont conclu leur affrontement du groupe K de la Coupe du Monde 2026 sur un score de parité 0-0, samedi 27 juin au Hard Rock Stadium. Ce nul préserve les espoirs de qualification des deux équipes en phase finale, dans un groupe où la RD Congo et l’Ouzbékistan sont également engagés.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Colombie VS Portugal, le 28/06/2026 00:30, stade Hard Rock Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
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SOMMAIRE

Avant ce match, la Colombie comptait six points après deux victoires, tandis que le Portugal en alignait quatre, avec une victoire et un nul. Ce résultat maintient les deux sélections proches en tête du classement, soulignant l’équilibre actuel du groupe K.

La rencontre s’est jouée sur un rythme controlé, avec une possession équilibrée entre les deux équipes, la Colombie affichant 55 % et le Portugal 45 % de balle. Malgré dix-neuf tirs tentés par la Colombie pour onze côté portugais, aucune équipe n’a su trouver la faille, le gardien portugais Diogo Costa réalisant six arrêts décisifs face aux offensives colombiennes.

Les deux formations ont abordé la partie avec leurs systèmes habituels. La Colombie a évolué en 4-3-3 sous la direction de Nestor Lorenzo, s’appuyant sur James Rodríguez, Luis Díaz et Jhon Córdoba en attaque. De leur côté, les Portugais, dirigés par Roberto Martinez, ont utilisé un 4-2-3-1 avec Cristiano Ronaldo en pointe, soutenu par João Félix, Bruno Fernandes et Pedro Neto.

Sur le plan disciplinaire, le match est resté relativement calme, avec un carton jaune pour Gustavo Puerta côté colombien. Les nombreux changements opérés en seconde période n’ont pas modifié le score, les deux équipes partageant les points dans un contexte où la qualification reste encore ouverte.

Colombie ancrée dans un 4-3-3 avec Rodríguez et Díaz moteurs offensifs

Sous la houlette de Nestor Lorenzo, la Colombie a aligné un 4-3-3 classique. Le contrôle du milieu a reposé sur Gustavo Puerta, Jefferson Lerma et Jhon Arias, tandis que James Rodríguez a assuré la créativité offensive aux côtés de Luis Díaz et Jhon Córdoba. Le trio offensif a multiplié les tentatives, mais la solidité défensive portugaise a limité leurs occasions. La défense, emmenée par Davinson Sánchez et Jhon Lucumí, a su contenir Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers.

Portugal solide en 4-2-3-1 avec Cristiano Ronaldo buteur attendu

Le sélectionneur Roberto Martinez a opté pour un 4-2-3-1 afin de conjuguer contrôle du milieu et opportunités offensives. Rúben Neves et Vitinha ont tenu le secteur médian, tandis que João Cancelo et Nuno Mendes apportaient un soutien défensif et offensif sur les ailes. En attaque, Cristiano Ronaldo faisait figure de menace principale, épaulé par João Félix, Bruno Fernandes et Pedro Neto. Malgré plusieurs tentatives, Diogo Costa brillait dans les buts, empêchant tout but adverse et conservant un score vierge.

Colombie
Termine Hard Rock Stadium
Portugal
28/06/2026 00:30 Groupe K
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 46'Remplacement - R. Neves (remplace J. Neves)Portugal, 46e
  2. 46'Remplacement - J. Cancelo (remplace D. Dalot)Portugal, 46e
  3. 60'Remplacement - J. Lerma (remplace R. Rios)Colombie, 60e
  4. 60'Remplacement - J. Cordoba (remplace L. Suarez)Colombie, 60e
  5. 70'Remplacement - Joao Felix (remplace R. Leao)Portugal, 70e
  6. 70'Remplacement - Vitinha (remplace Samu Costa)Portugal, 70e
  7. 76'Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano)Colombie, 76e
  8. 76'Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero)Colombie, 76e
  9. 86'Carton jaune - G. PuertaColombie, 86e
  10. 87'Remplacement - S. Arias (remplace D. Munoz)Colombie, 87e
  11. 90+2'VAR - D. SanchezColombie, 90+2e
  12. 90+3'Remplacement - N. Mendes (remplace M. Nunes)Portugal, 90+3e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Colombie 6 / Portugal 2
  • Tirs : Colombie 19 / Portugal 11
  • Possession : Colombie 55% / Portugal 45%
  • Corners : Colombie 3 / Portugal 0
  • Fautes : Colombie 6 / Portugal 5
  • Passes : Colombie 420 / Portugal 338
  • Precision des passes : Colombie 89% / Portugal 92%
  • xG : Colombie 1.30 / Portugal 0.63
Joueurs clés
  • Diogo Costa (Portugal) : note 7.9, 6 arret(s)
  • Camilo Vargas (Colombie) : note 7.3, 2 arret(s)
  • James Rodríguez (Colombie) : note 7.9
  • Santiago Arias (Colombie) : note 7.5
  • Vitinha (Portugal) : note 7.5
Calendrier Groupe K
Voir le Calendrier Complet
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
Groupe K
Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
Resume final
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
Ouzbékistan
Resume final
Groupe K
Colombie
Termine Estadio Akron
RD Congo
Resume final
Groupe K
Colombie
Termine Hard Rock Stadium
Portugal
Resume final
Groupe K
RD Congo
Termine Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Resume final
Groupe K
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Colombie32104137
Portugal31206155
RD Congo31114314
Ouzbékistan3003211-90
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