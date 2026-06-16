Mondial 2026 : l’Iran et la Nouvelle-Zélande se neutralisent après le doublé d’Elijah Just
L’Iran et la Nouvelle-Zélande ont fait match nul 2-2, mardi 16 juin au SoFi Stadium de Los Angeles, pour leur entrée dans le groupe G du Mondial 2026. Elijah Just a signé un doublé pour les Néo-Zélandais, mais la sélection d’Amir Ghalenoei est revenue deux fois au score grâce à Ramin Rezaeian puis Mohammad Mohebbi.
Ce partage des points lance les deux équipes dans une poule où chaque résultat pèse rapidement. L’Iran, qualifié après avoir terminé en tête de son groupe dans la zone asiatique, a évité une défaite d’entrée. La Nouvelle-Zélande, sortie d’une campagne océanienne maîtrisée, a confirmé sa capacité à frapper vite autour de Chris Wood.
La rencontre a basculé très tôt. Dès la 7e minute, Elijah Just a ouvert le score sur un service de Chris Wood. L’Iran a réagi à la 32e minute par Ramin Rezaeian, qui a remis les siens à hauteur avant la pause. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score de 1-1, après un premier acte déjà marqué par l’efficacité néo-zélandaise et la réponse iranienne.
La Nouvelle-Zélande a repris l’avantage à la 54e minute, encore par Elijah Just, de nouveau servi par Chris Wood. L’Iran a répliqué dix minutes plus tard. Mohammad Mohebbi a égalisé à la 64e minute sur une passe de Ramin Rezaeian, très impliqué dans le retour iranien avec un but et une offrande.
Elijah Just et Chris Wood pèsent lourd
Le duo néo-zélandais a porté l’essentiel du danger. Elijah Just a converti ses deux temps forts, tandis que Chris Wood a été passeur sur les deux buts. La Nouvelle-Zélande, organisée en 4-2-3-1 avec Max Crocombe dans le but, Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall et Liberato Cacace en défense, a aussi pu compter sur Joe Bell, Marko Stamenić, Callum McCowatt et Sarpreet Singh autour de son avant-centre.
Les changements néo-zélandais ont accompagné la gestion de la seconde période. Callum McCowatt et Liberato Cacace sont entrés à la 68e minute, Tim Payne à la 78e, puis Sarpreet Singh et Marko Stamenić dans le temps additionnel. Sans parvenir à conserver son avance, la sélection océanienne repart avec un point acquis grâce à son réalisme dans les zones décisives.
Ramin Rezaeian maintient l’Iran dans le match
L’Iran a répondu avec ses cadres et un 4-4-2 dirigé par Amir Ghalenoei. Alireza Beiranvand gardait le but, derrière une ligne comprenant Ramin Rezaeian, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati et Milad Mohammadi. Au milieu, Mohammad Mohebbi, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi et Aria Yousefi ont accompagné un secteur offensif mené par Shahriar Moghanlou et Mehdi Taremi.
Les Iraniens ont terminé avec davantage de tirs au total, dix-sept contre quatorze, mais la Nouvelle-Zélande a cadré huit frappes contre quatre. Ce rapport illustre un match ouvert, où l’Iran a davantage tenté sans pour autant prendre le dessus au tableau d’affichage. Le seul avertissement de la rencontre a été adressé à Ehsan Hajisafi à la 89e minute.
Amir Ghalenoei a modifié son équipe à plusieurs reprises, avec les entrées d’Arya Yousefi, Shahriyar Moghanloo, Saman Ghoddos puis Mehdi Taremi selon les données du match. Ces ajustements n’ont pas offert la victoire à l’Iran, mais ils ont accompagné une réaction suffisante pour éviter un revers inaugural.
Avec ce nul 2-2, l’Iran et la Nouvelle-Zélande quittent Los Angeles avec un point chacun. Le résultat laisse les deux sélections en course dans le groupe G, tout en donnant déjà du poids à leurs prochains rendez-vous dans cette phase de groupes.
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