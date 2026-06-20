Image Canal
Image Canal

Mondial 2026 : les Pays-Bas écrasent la Suède 5-1 avec des doublés de Brobbey et Gakpo

Les Pays-Bas ont nettement battu la Suède 5-1, samedi 20 juin au NRG Stadium de Houston, lors de la phase de groupes du Mondial 2026, avec des doublés de Brian Brobbey et Cody Gakpo. Cette victoire permet à l’équipe de Ronald Koeman de passer à quatre points dans le groupe F après deux matches.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
165 vues
Illustration du match Pays-Bas VS Suède, le 20/06/2026 18:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Accrochés par le Japon lors de leur première sortie, les Néerlandais ont répondu avec autorité face à une sélection suédoise qui restait sur un large succès contre la Tunisie. La Suède, menée très tôt puis dépassée après la pause, reste à trois points après ce revers lourd.

Le match a basculé dès le premier quart d’heure. Brobbey a ouvert le score à la 5e minute sur un service de Gakpo, avant de doubler la mise à la 17e, cette fois servi par Denzel Dumfries. Les Pays-Bas ont ainsi donné un cadre très clair à la rencontre, en frappant vite et en obligeant la Suède à courir après le score.

Au retour des vestiaires, Gakpo a prolongé la démonstration. L’attaquant néerlandais a marqué à la 47e minute sur une passe de Dumfries, puis a signé son doublé à la 54e avec l’appui de Crysencio Summerville. En moins de dix minutes après la pause, les Pays-Bas ont transformé leur avantage en correction.

La Suède a réduit l’écart à la 59e minute par Anthony Elanga, servi par Alexander Isak. Cette réaction n’a pas modifié le cours du match. Summerville a conclu la soirée à la 89e minute, sur une passe de Memphis Depay, pour porter le score à 5-1.

Brobbey et Gakpo ont porté l’attaque néerlandaise

Koeman avait lancé les Pays-Bas en 4-3-3 avec Bart Verbruggen dans le but, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk et Micky van de Ven en défense, puis Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong et Tijjani Reijnders au milieu. Devant, Donyell Malen, Brian Brobbey et Cody Gakpo formaient le trio offensif.

Brobbey a donné l’élan initial avec deux buts sur ses deux premières actions décisives. Gakpo a ensuite pris le relais avec deux réalisations et une passe décisive. Dumfries a également pesé dans le couloir droit avec deux passes, confirmant l’efficacité du côté néerlandais dans les zones de finition.

Les statistiques confirment cette précision offensive. Les Pays-Bas ont cadré six tirs et inscrit cinq buts, avec une possession légèrement supérieure. Verbruggen a aussi répondu présent avec quatre arrêts, un élément important dans un match où la Suède a tout de même cadré cinq tentatives.

La Suède punie malgré Isak et Elanga

Graham Potter avait choisi un 3-1-4-2 avec Kristoffer Nordfeldt dans le but, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien et Victor Lindelöf en défense centrale. Jesper Karlström évoluait devant la ligne arrière, avec Alexander Bernhardsson, Benjamin Nygren, Yasin Ayari et Gabriel Gudmundsson au milieu, derrière Viktor Gyökeres et Alexander Isak.

Ce dispositif n’a pas résisté à l’efficacité néerlandaise dans les premières minutes. La Suède a subi deux buts avant la 20e minute, puis deux autres juste après la pause. L’entrée d’Elanga a apporté le seul but suédois, sur une action initiée par Isak, mais l’écart était déjà trop large.

Après son succès 5-1 contre la Tunisie, la Suède encaisse une défaite sur le même score et voit les Pays-Bas lui passer devant au nombre de points. Le groupe F reste ouvert, mais les Néerlandais ont signé le résultat le plus marquant de leur début de tournoi.

Pays-Bas
Termine NRG Stadium
Suède
20/06/2026 18:00 Groupe F
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 5'But - B. Brobbey1-0Pays-Bas · Passe : C. Gakpo
  2. 17'But - B. Brobbey2-0Pays-Bas · Passe : D. Dumfries
  3. 46'Remplacement - D. Malen (remplace C. Summerville)Pays-Bas, 46e
  4. 47'But - C. Gakpo3-0Pays-Bas · Passe : D. Dumfries
  5. 53'Carton jaune - G. GudmundssonSuède, 53e
  6. 54'But - C. Gakpo4-0Pays-Bas · Passe : C. Summerville
  7. 55'Remplacement - A. Bernhardsson (remplace A. Elanga)Suède, 55e
  8. 56'Remplacement - J. Karlstrom (remplace B. Zeneli)Suède, 56e
  9. 56'Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall)Suède, 56e
  10. 59'But - A. Elanga4-1Suède · Passe : A. Isak
  11. 59'Remplacement - F. de Jong (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 59e
  12. 59'Remplacement - T. Reijnders (remplace G. Til)Pays-Bas, 59e
  13. 72'Remplacement - B. Brobbey (remplace M. Depay)Pays-Bas, 72e
  14. 75'Carton jaune - Y. AyariSuède, 75e
  15. 79'Remplacement - Y. Ayari (remplace T. Ali)Suède, 79e
  16. 80'Carton jaune - L. BergvallSuède, 80e
  17. 89'But - C. Summerville5-1Pays-Bas · Passe : M. Depay
  18. 90'Remplacement - C. Gakpo (remplace N. Lang)Pays-Bas, 90e
  19. 90+3'Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud)Suède, 90+3e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Pays-Bas 6 / Suède 5
  • Tirs : Pays-Bas 9 / Suède 12
  • Possession : Pays-Bas 54% / Suède 46%
  • Corners : Pays-Bas 2 / Suède 3
  • Fautes : Pays-Bas 7 / Suède 7
  • Cartons jaunes : Pays-Bas 0 / Suède 1
  • Passes : Pays-Bas 367 / Suède 308
  • Precision des passes : Pays-Bas 90% / Suède 86%
  • xG : Pays-Bas 2.38 / Suède 0.87
Joueurs clés
  • Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 9.5, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
  • Brian Brobbey (Pays-Bas) : note 8.2, 2 but(s)
  • Denzel Dumfries (Pays-Bas) : note 8.9, 2 passe(s) decisive(s)
  • Anthony Elanga (Suède) : note 7.6, 1 but(s)
  • Bart Verbruggen (Pays-Bas) : note 7.2, 4 arret(s)
Calendrier Groupe F
Voir le Calendrier Complet
Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe F
Suède
Termine Estadio BBVA
Tunisie
Resume final
Groupe F
Pays-Bas
Termine NRG Stadium
Suède
Resume final
Groupe F
Tunisie
A venir Estadio BBVA
Japon
Avant-match
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Pays-Bas21107344
Suède21016603
Japon10102201
Tunisie100115-40
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
21:00 Cinéma : Coluche : la maison de la rue Gazan a été préservée et reste une propriété privée
20:41 Football : Mondial 2026 : Allemagne – Côte d’Ivoire, Musiala et Wirtz dans un 4-2-3-1 face au 4-4-2 ivoirien
21:00 Coluche : la maison de la rue Gazan a été préservée et reste une propriété privée