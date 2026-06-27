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Mondial 2026 : Égypte et Iran se neutralisent avec un nul 1-1 dans le groupe G

Le match du groupe G de la Coupe du Monde 2026 opposant l’Égypte à l’Iran au Lumen Field de Seattle s’est terminé sur un score de parité 1-1. La rencontre, disputée le 27 juin 2026, a vu les deux formations ouvrir le score rapidement avant de se neutraliser pendant le reste du match, chaque équipe récoltant un point important dans ce groupe encore serré.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Égypte VS Iran, le 27/06/2026 04:00, stade Lumen Field
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Avant cette troisième journée, l’Égypte comptait quatre points grâce à une victoire contre la Nouvelle-Zélande (3-1) et un nul, tandis que l’Iran avait jusque-là obtenu deux matchs nuls, dont un 0-0 contre la Belgique. Ce résultat maintient donc l’équilibre dans ce groupe G composé également de la Belgique et de la Nouvelle-Zélande, avec des qualifications encore ouvertes.

Dès la cinquième minute, Mahmoud Saber a débloqué la situation en faveur des Pharaons. Cependant, l’Iran a réagi rapidement grâce à Ramin Rezaeian qui a remis les pendules à l’heure peu avant le quart d’heure de jeu. Malgré plusieurs changements côté égyptien, notamment des entrées en jeu de Mohamed Abdelmonem, Emam Ashour et Mohamed Salah, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre l’avantage au score dans la seconde moitié du match.

Sur le plan disciplinaire, la rencontre a été marquée par plusieurs cartons jaunes. Côté iranien, Hossein Kanaani, Ali Nemati, Saeid Ezatolahi et Shoja Khalilzadeh ont été avertis. Du côté égyptien, Mahmoud Saber, Yasser Ibrahim et Mohanad Lasheen ont également reçu un carton jaune. Cette accumulation souligne une rencontre engagée et féroce dans les duels.

Sur le plan tactique, l’Égypte évoluait en 4-2-3-1 sous la direction de Hossam Hassan. Le portier Mostafa Shobeir s’est distingué avec trois arrêts importants. La défense alignait Mohamed Hany, Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem et Ahmed Fatouh. Au milieu, Mohanad Lasheen et Mahmoud Saber tenaient le rôle de récupérateurs tandis que Mohamed Salah, Mahmoud Trézéguet et Emam Ashour apportaient créativité et percussion offensive. L’attaquant ciblé était Mostafa Ziko.

Égypte

Le sélectionneur Hossam Hassan a privilégié une formation moderne en 4-2-3-1, comptant sur l’expérience offensive de Mohamed Salah, qui a été remplacé à la 57e minute par Zizo. Mahmoud Saber, auteur du but initial, a été un élément moteur au milieu, combinant activité défensive et présence offensive. La charnière centrale composée de Rami Rabia et Mohamed Abdelmonem a bien contenu les offensives iraniennes, malgré un changement précoce à la 14e minute où Abdelmonem a remplacé Yasser Ibrahim en défense.

Iran

Amir Ghalenoei a aligné une équipe en 5-4-1, optant pour une large couverture défensive avec des joueurs comme Hossein Kanaani et Ali Nemati en défense latérale. Ramin Rezaeian, auteur du but iranien, a joué un rôle clé sur le flanc droit. Mehdi Taremi a porté le poids de l’attaque isolée. En milieu, Saman Ghoddos et Saeid Ezatolahi tentaient de trouver des solutions offensives et de soutenir la défense. Les changements tardifs, comme l’entrée de Saman Ghoddos à la 67e minute, visaient à renforcer la pression offensive pour arracher la victoire, sans succès.

Égypte
Termine Lumen Field
Iran
27/06/2026 04:00 Groupe G
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 5'But - M. SaberÉgypte, 5e
  2. 14'But - R. RezaeianIran, 14e
  3. 14'Remplacement - M. Abdelmonem (remplace Y. Ibrahim)Égypte, 14e
  4. 19'Carton jaune - H. KanaaniIran, 19e
  5. 20'Carton jaune - M. SaberÉgypte, 20e
  6. 42'Carton jaune - Y. IbrahimÉgypte, 42e
  7. 43'Carton jaune - A. NematiIran, 43e
  8. 46'Remplacement - A. Nemati (remplace S. Hardani)Iran, 46e
  9. 46'Remplacement - E. Ashour (remplace O. Marmoush)Égypte, 46e
  10. 46'Remplacement - M. Saber (remplace M. Attia)Égypte, 46e
  11. 57'Remplacement - M. Salah (remplace Zizo)Égypte, 57e
  12. 67'Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou)Iran, 67e
  13. 76'Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim)Égypte, 76e
  14. 79'Carton jaune - S. EzatolahiIran, 79e
  15. 90+1'Remplacement - M. Mohebi (remplace A. Jahanbakhsh)Iran, 90+1e
  16. 90+2'Carton jaune - M. LasheenÉgypte, 90+2e
  17. 90+3'VAR - S. KhalilzadehIran, 90+3e
  18. 90+4'Carton jaune - S. KhalilzadehIran, 90+4e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Égypte 3 / Iran 4
  • Tirs : Égypte 15 / Iran 10
  • Possession : Égypte 62% / Iran 38%
  • Corners : Égypte 8 / Iran 1
  • Fautes : Égypte 11 / Iran 16
  • Cartons jaunes : Égypte 3 / Iran 4
  • Passes : Égypte 579 / Iran 349
  • Precision des passes : Égypte 88% / Iran 77%
  • xG : Égypte 0.81 / Iran 1.59
Joueurs clés
  • Mahmoud Saber (Égypte) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • Shoja Khalilzadeh (Iran) : note 7.2, 1 but(s)
  • Ramin Rezaeian (Iran) : note 6.9, 1 but(s)
  • Mostafa Shobeir (Égypte) : note 7.9, 3 arret(s)
  • Mahmoud Trézéguet (Égypte) : note 6.2, 1 passe(s) decisive(s)
Calendrier Groupe G
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Groupe G
Belgique
Termine Lumen Field
Égypte
Resume final
Groupe G
Iran
Termine SoFi Stadium
Nouvelle-Zélande
Resume final
Groupe G
Belgique
Termine SoFi Stadium
Iran
Resume final
Groupe G
Nouvelle-Zélande
Termine BC Place
Égypte
Resume final
Groupe G
Égypte
Termine Lumen Field
Iran
Resume final
Groupe G
Nouvelle-Zélande
Termine BC Place
Belgique
Resume final
Groupe G
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Belgique31206245
Égypte31205325
Iran30303303
Nouvelle-Zélande3012410-61
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
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