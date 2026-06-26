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Mondial 2026 : Paraguay et Australie se neutralisent dans un duel tactique sans but

Le Paraguay et l’Australie ont fait match nul 0-0 vendredi au Levi’s Stadium de Santa Clara lors de leur rencontre de la phase de groupes du Mondial 2026, gardant leurs espoirs de qualification intacts dans ce groupe D complexe.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Après des performances mitigées lors des deux premières journées, Paraguay et Australie abordaient cette rencontre cruciale avec l’objectif de relancer leur tournoi. Le Paraguay jouait sur sa victoire récente contre la Turquie (1-0) tandis que l’Australie cherchait à rebondir après sa défaite face aux États-Unis (0-2). Ce match a confirmé la densité défensive des deux équipes, chacune affichant une organisation compacte qui a limité les occasions franches.

Le Paraguay de Guillermo Alfaro s’est présenté dans un dispositif en 5-4-1, misant sur une défense à cinq pour contenir les offensives australiennes. Le gardien O. Gill a été sollicité à plusieurs reprises, enregistrant cinq arrêts décisifs. La ligne défensive emmenée par José Cáceres, G. Velázquez, G. Gómez, O. Alderete et le remplaçant A. Maidana, entré à la pause, s’est montrée solide et disciplinée.

En milieu de terrain, D. Gómez, A. Cubas, M. Galarza et J. Enciso ont tenté de porter le ballon vers l’avant, soutenant l’attaquant G. Ávalos, qui a été remplacé à l’heure de jeu par Alex Arce. Malgré quelques frappes, les Paraguayiens n’ont pas réussi à concrétiser leurs rares incursions.

L’Australie, dirigée par T. Popović, évoluait dans un 3-4-3 avec P. Beach dans les cages, auteur de deux arrêts clés pour préserver le score. La défense à trois, composée d’A. Circati, H. Souttar et L. Herrington, a contenu l’unique attaquant paraguayen. Au milieu, A. Behich, A. O’Neill, J. Irvine et J. Bos ont tenté d’animer le jeu, avec notamment J. Bos auteur de plusieurs tirs cadrés et passes clés.

En attaque, C. Metcalfe, N. Irankunda et C. Volpato formaient la ligne offensive. Volpato a été remplacé par Cristian Volpato à la 58e minute, tandis que plusieurs changements sont intervenus en seconde période pour dynamiser le secteur offensif australien.

Le match a été marqué par un engagement physique important, avec un carton jaune chacun – Jackson Irvine pour l’Australie à la 46e minute et Diego Gomez pour le Paraguay à la 77e. Les remplacements tactiques en fin de match n’ont pas permis de débloquer la situation.

Ce résultat de parité maintient le Paraguay à 4 points et l’Australie à 3 points dans ce groupe D, où les États-Unis et la Turquie restent également en lice pour la qualification, promettant une dernière journée décisive dans cette phase de groupes.

Le Paraguay en quête de stabilité défensive

Le Paraguay a privilégié une animation défensive robuste en alignant une formation à cinq défenseurs, renforcée à la pause par l’entrée d’Alexandro Maidana en défense. Le capitaine G. Gómez et O. Alderete ont tenu leur rang en bloquant les tentatives adverses, tandis que O. Gill s’est distingué par ses arrêts répétés. L’animation offensive restait limitée autour de J. Enciso et G. Ávalos, auteurs de quelques incursions intéressantes mais sans réussite.

L’Australie mise sur un 3-4-3 flexible et la mobilité de ses milieux

Offensivement, l’Australie s’est appuyée sur un trio composé de C. Metcalfe, N. Irankunda et C. Volpato, ce dernier remplacé en seconde période. Les milieux J. Bos et J. Irvine ont tenté de multiplier les situations, malgré des occasions peu nombreuses. La défense à trois a résisté sans prendre de risques majeurs, tandis que T. Popović a souvent dû procéder à des ajustements tactiques, notamment en fin de match avec plusieurs remplacements simultanés.

Paraguay
Termine Levi's Stadium
Australie
26/06/2026 03:00 Groupe D
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 45'Remplacement - Alexandro Maidana (remplace Maurício Magalhães Prado)Paraguay, 45e
  2. 46'Carton jaune - Jackson IrvineAustralie, 46e
  3. 58'Remplacement - Cristian Volpato (remplace Ajdin Hrustic)Australie, 58e
  4. 67'Remplacement - Gabriel Ávalos (remplace Alex Arce)Paraguay, 67e
  5. 77'Carton jaune - Diego GomezParaguay, 77e
  6. 84'Remplacement - Omar Alderete (remplace José Canale)Paraguay, 84e
  7. 84'Remplacement - Jackson Irvine (remplace Paul Okon-Engstler)Australie, 84e
  8. 84'Remplacement - Nestory Irankunda (remplace Tete Yengi)Australie, 84e
  9. 92'Remplacement - Diego Gomez (remplace Damian Bobadilla)Paraguay, 92e
  10. 92'Remplacement - Matías Galarza (remplace Junior Alonso)Paraguay, 92e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Paraguay 2 / Australie 5
  • Tirs : Paraguay 7 / Australie 12
  • Possession : Paraguay 44% / Australie 56%
  • Corners : Paraguay 1 / Australie 3
  • Fautes : Paraguay 9 / Australie 6
  • Cartons jaunes : Paraguay 1 / Australie 1
  • Cartons rouges : Paraguay 0 / Australie 0
Joueurs clés
  • O. Gill (Paraguay) : note 7.59, 5 arret(s)
  • P. Beach (Australie) : note 7.14, 2 arret(s)
  • H. Souttar (Australie) : note 7.07
  • J. Bos (Australie) : note 7.05
  • J. Irvine (Australie) : note 6.8, 1 carton(s) jaune(s)
Calendrier Groupe D
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Groupe D
États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Australie
Termine BC Place
Turquie
Resume final
Groupe D
États-Unis
Termine Lumen Field
Australie
Avant-matchCompositions
Groupe D
Turquie
Termine Levi's Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Turquie
Termine SoFi Stadium
États-Unis
Resume final
Groupe D
Paraguay
Termine Levi's Stadium
Australie
Resume final
Groupe D
EquipeJGNPBPBCDiffPts
États-Unis32018446
Australie31112204
Paraguay311124-24
Turquie310235-23
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