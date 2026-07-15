Mondial 2026 : Angleterre et Argentine se disputent une place en finale à Atlanta

La demi-finale de la Coupe du Monde 2026 opposera l’Angleterre à l’Argentine le 15 juillet à 20h00 GMT+1 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Ce match déterminera laquelle des deux nations rejoindra la finale de la compétition, un enjeu capital à l’approche de la conclusion du tournoi.

L’Angleterre, dirigée par Thomas Tuchel, cherchera à décrocher sa première finale mondiale depuis 1966. De son côté, l’Argentine, championne en titre sous la houlette de Lionel Scaloni, entend défendre son trophée et montrer sa continuité au sommet du football mondial.

Les deux équipes arrivent sans avoir disputé d’autres matchs dans cette phase de la compétition, ce qui offre un face-à-face direct et intense entre deux sélections en forme. Le match s’annoncera serré tant sur le plan tactique que technique.

Le stade d’Atlanta accueillera cette confrontation au sommet, un cadre moderne et capable de vibrer au rythme des supporters anglais et argentins.

Les enjeux sont majeurs pour les deux sélections. L’Angleterre vise à renouer avec une finale mondiale après plusieurs décennies, portée par un collectif équilibré. L’Argentine, quant à elle, tentera de capitaliser sur son expérience récente et la présence intellectuelle de Lionel Messi pour s’assurer une place en finale.

Zoom sur Angleterre

Thomas Tuchel a insufflé un style offensif au sein de l’équipe anglaise, qui mise sur un pressing haut et une domination du milieu de terrain. Harry Kane, attaquant vedette évoluant au Bayern Munich, demeure l’axe incontournable de l’attaque anglaise. Il est soutenu par Jude Bellingham, milieu de terrain du Real Madrid, dont les performances remarquées ont renforcé la dynamique collective.

Le retour de Declan Rice après un virus gastrique est un soulagement pour le staff technique. En revanche, l’absence de Jarell Quansah suspendu et de Jordan Henderson blessé au poignet aura un impact sur la composition défensive et le milieu de terrain.

La sélection anglaise privilégiera un 4-3-3 offensif, s’appuyant sur des joueurs techniques capables de conserver le ballon et de déstabiliser la défense adverse grâce à des combinaisons rapides.

Zoom sur Argentine

L’Argentine, coachée par Lionel Scaloni, développe un style de jeu axé sur une organisation défensive solide et des contres rapides. Lionel Messi, capitaine emblématique, reste la principale menace offensive, entraînant ses coéquipiers par son expérience et sa créativité.

Julián Álvarez, attaquant de l’Atlético de Madrid, complète cette ligne d’attaque en apportant vitesse et précision dans les opportunités de but. L’ensemble de l’équipe s’appuie sur une discipline tactique rigoureuse pour exploiter les espaces laissés par l’adversaire.

Scaloni privilégiera une formation flexible, adaptée aux phases de pression ou de défense, afin de maximiser les qualités individuelles et collectives de ses joueurs.

Angleterre A venir 20:00 Atlanta Stadium Argentine Argentine

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