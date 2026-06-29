Mondial 2026 : le Brésil renverse le Japon 2-1 en seizièmes de finale à Houston

Le Brésil s’est imposé 2-1 face au Japon au NRG Stadium de Houston lors du match de seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, le 29 juin. Après avoir été mené au score, le sélectionneur Carlo Ancelotti et ses joueurs ont su inverser la tendance grâce notamment à des buts de Casemiro et de Gabriel Martinelli dans les arrêts de jeu, validant leur qualification pour les huitièmes de finale.

Le Japon avait ouvert la marque par Kaishu Sano à la 29e minute, mais n’a pas réussi à tenir face à la pression brésilienne en seconde période. Ce match à élimination directe marque ainsi l’arrêt du parcours japonais, tandis que le Brésil poursuit sa route dans la compétition.

Affichant un schéma en 4-3-3, le Brésil alignait Alisson dans les buts, protégé par une défense composée de Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Douglas Santos. Le milieu de terrain comprenait Casemiro, Bruno Guimarães et Lucas Paquetá, soutenant un trio offensif constitué de Rayan, Matheus Cunha et Vinícius Júnior. Malgré une entame difficile, le onze brésilien a fait preuve de caractère.

Le Japon optait pour une formation en 3-4-2-1 avec Zion Suzuki comme gardien, soutenu en défense par Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi et Hiroki Itō. Au milieu, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura et Ritsu Doan évoluaient derrière une ligne d’attaque composée de Junya Ito, Daizen Maeda et Ayase Ueda. Hajime Moriyasu cherchait à contrarier le style brésilien mais a vu son équipe reculer après l’ouverture du score.

La première période s’est caractérisée par une grande intensité et plusieurs cartons jaunes, notamment pour K. Sano et Kamada côté japonais, ainsi que Casemiro côté brésilien. Sano a été l’acteur majeur de l’ouverture du score, récompensant un pressing efficace.

Le Brésil impose sa supériorité tactique après l’ouverture japonaise

Mené au score, le Brésil a repris le contrôle du match en accentuant sa possession du ballon, avec 68% sur l’ensemble de la rencontre. Casemiro a joué un rôle clé, étant à la fois le récupérateur et l’auteur du but égalisateur à la 56e minute sur une passe décisive de Gabriel Guimarães. L’entrée de Lucas Paquetá en seconde période a apporté davantage de créativité et de soutien offensif, notamment pour les attaquants Matheus Cunha et Vinícius Júnior.

À la fin du temps réglementaire, Gabriel Martinelli, entré en jeu, a signé le but victorieux dans le temps additionnel, sur un service de Bruno Guimarães. Cette fin de match a confirmé la résilience et la qualité collective des Brésiliens, portés par leur entraîneur Carlo Ancelotti.

Le Japon résiste mais cède face à la pression brésilienne

Le Japon a surpris en ouvrant le score grâce à Kaishu Sano, qui s’est illustré par sa combativité mais a également écopé d’un carton jaune précoce. La sélection d’Hajime Moriyasu a tenté de contrôler le jeu depuis sa formation en 3-4-2-1, avec un bloc compact devant la cage de Zion Suzuki, auteur de plusieurs arrêts importants.

Malgré une organisation défensive solide et des remaniements offensifs en seconde période, le Japon n’a pas réussi à conserver son avantage. Les remplacements de joueurs-clefs comme Ritsu Doan et Daichi Kamada n’ont pu inverser la dynamique face à une équipe brésilienne bien orchestrée.

Cette défaite élimine le Japon de la compétition, qui devra désormais attendre la prochaine échéance internationale pour poursuivre son projet de progression sur la scène mondiale.

Brésil Termine 2-1 Houston Stadium Japon Japon Fil du match 12' Carton jaune - K. Sano 14' Carton jaune - Casemiro 29' ⚽ But - K. Sano 45' Carton jaune - D. Kamada 46' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace Endrick) 48' Carton jaune - Danilo 56' ⚽ But - Casemiro (passe Gabriel) 66' ↑↓ Remplacement - M. Cunha (remplace G. Martinelli) 66' ↑↓ Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara) 66' ↑↓ Remplacement - K. Nakamura (remplace J. Suzuki) 78' ↑↓ Remplacement - D. Kamada (remplace A. Tanaka) 78' ↑↓ Remplacement - J. Ito (remplace S. Machino) 84' Carton jaune - J. Suzuki 90+2' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) 90+5' ⚽ But - G. Martinelli (passe Bruno Guimaraes) 90+7' ↑↓ Remplacement - D. Maeda (remplace K. Ogawa) 90+8' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) Les chiffres du match Tirs cadres : Brésil 6 / Japon 2

: Brésil 6 / Japon 2 Tirs : Brésil 16 / Japon 5

: Brésil 16 / Japon 5 Possession : Brésil 68% / Japon 32%

: Brésil 68% / Japon 32% Corners : Brésil 3 / Japon 2

: Brésil 3 / Japon 2 Fautes : Brésil 4 / Japon 8

: Brésil 4 / Japon 8 Cartons jaunes : Brésil 2 / Japon 2

: Brésil 2 / Japon 2 Passes : Brésil 588 / Japon 273

: Brésil 588 / Japon 273 Precision des passes : Brésil 92% / Japon 84%

: Brésil 92% / Japon 84% xG : Brésil 1.44 / Japon 0.23 Joueurs clés Casemiro (Brésil) : note 8.2, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Brésil) : note 8.2, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Kaishu Sano (Japon) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Japon) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Zion Suzuki (Japon) : note 7.3, 4 arret(s)

(Japon) : note 7.3, 4 arret(s) Takehiro Tomiyasu (Japon) : note 7.7