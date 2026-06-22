Mondial 2026 : Uruguay et Cap-Vert se quittent sur un match nul spectaculaire au Hard Rock Stadium

L’Uruguay et le Cap-Vert ont livré un match haletant au Hard Rock Stadium de Miami pour le compte du groupe H de la phase de poules du Mondial 2026. Les deux sélections se sont quittées sur un score de 2-2 ce dimanche 21 juin, après une rencontre riche en rebondissements et buts. Ce résultat maintient les deux équipes à égalité de points et de performances dans ce groupe déjà serré.

Arrivant après des débuts mitigés, avec un nul 1-1 pour l’Uruguay face à l’Arabie Saoudite et un 0-0 entre le Cap-Vert et l’Espagne, ce match avait une importance décisive pour renforcer leurs ambitions de qualification. Cette rencontre a notamment confirmé la capacité du Cap-Vert à rivaliser face à une formation historique comme l’Uruguay dirigée par Marcelo Bielsa.

Le Cap-Vert a ouvert la marque dès la 21e minute grâce à Kevin Lenini, qui a su profiter d’un placement offensif optimal. Cette réalisation a été précédée d’un carton jaune pour Sidny Lopes Cabral dès la 5e minute qui a compliqué la tâche des visiteurs. Malgré cela, l’Uruguay a renversé la situation avant la pause avec un but de Maximiliano Araújo à la 44e minute, suivi d’un penalty transformé par Agustín Canobbio dans le temps additionnel de la première mi-temps, sur une passe décisive de Araújo.

Le second acte a vu le Cap-Vert réagir vigoureusement, annonçant plusieurs changements dès l’entame de la seconde période. Hélio Varela, entré à la 46e minute, a réduit l’écart à la 61e, ramenant son équipe à égalité. Les substitutions multiples ont animé le jeu, avec notamment l’entrée de Benchimol et G. Rodrigues pour le Cap-Vert à la 58e. L’Uruguay, de son côté, a procédé à des changements autour de la 70e et 81e minute dans le but de conserver ce match nul. Malgré une possession supérieure de 66 % à 34 %, l’Uruguay n’a pas réussi à trouver le chemin des filets une seconde fois.

Uruguay a misé sur un 4-1-4-1 avec Bielsa

Marcelo Bielsa alignait un dispositif en 4-1-4-1, avec Fernando Muslera dans les buts. La défense était composée de Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera et Juan Sanabria. Manuel Ugarte occupait le rôle pivot devant la défense tandis que la ligne offensive était menée par Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Agustín Canobbio, et Maximiliano Araújo. En pointe, Federico Viñas portait le rôle d’avant-centre. Araújo a brillamment pesé offensivement avec un but et une passe décisive. Le milieu Valverde, capitaine sur ce match, a contribué à la maîtrise du ballon malgré une efficacité limitée dans la finition. Les remplacements incluaient l’entrée notable de Nicolás de la Cruz et de Darwin Núñez en fin de rencontre. L’animation offensive uruguayenne s’est appuyée sur ces éléments clés, sans toutefois concrétiser leur domination.

Cap-Vert fidèle à son 4-1-4-1 sous Pedro Leitao Brito

Le Cap-Vert, coaché par Pedro Leitao Brito, a opté pour un 4-1-4-1 solide défensivement. Le gardien Vozinha était protégé par une ligne défensive composée de Steven Moreira, Pico, Diney Borges et Sidny Lopes Cabral. Le milieu défensif Kevin Lenini a su se projeter vers l’avant pour ouvrir le score, tandis que Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues, Ryan Mendes et Telmo Arcanjo ont construit le jeu offensif. Gilson Tavares a tenu le poste d’avant-centre. L’apport de Kevin Lenini a été déterminant avec une ouverture du score précieuse. Hélio Varela, substitute efficace avec un but en seconde période, ainsi que les entrées de Benchimol et G. Rodrigues ont montré la profondeur de banc capverdienne et leur capacité à répondre aux efforts uruguayens.

Uruguay Termine 2-2 Hard Rock Stadium Cap-Vert Cap-Vert Fil du match 5' Carton jaune - S. Lopes Cabral 20' Carton jaune - R. Bentancur 21' ⚽ But - K. Lenini 44' ⚽ But - M. Araujo 45+6' ⚽ But - A. Canobbio (passe M. Araujo) 46' ↑↓ Remplacement - T. Arcanjo (remplace D. Duarte) 58' Carton jaune - M. Olivera 58' ↑↓ Remplacement - Benchimol (remplace N. Da Costa) 58' ↑↓ Remplacement - G. Rodrigues (remplace H. Varela) 61' ⚽ But - H. Varela 68' VAR VAR - M. Araujo 70' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) 70' ↑↓ Remplacement - F. Vinas (remplace D. Nunez) 71' ↑↓ Remplacement - K. Lenini (remplace L. Duarte) 80' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace Y. Semedo) 81' ↑↓ Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez) 90+3' Carton jaune - D. Borges Les chiffres du match Tirs cadres : Uruguay 2 / Cap-Vert 2

: Uruguay 2 / Cap-Vert 2 Tirs : Uruguay 16 / Cap-Vert 7

: Uruguay 16 / Cap-Vert 7 Possession : Uruguay 66% / Cap-Vert 34%

: Uruguay 66% / Cap-Vert 34% Corners : Uruguay 11 / Cap-Vert 3

: Uruguay 11 / Cap-Vert 3 Fautes : Uruguay 8 / Cap-Vert 4

: Uruguay 8 / Cap-Vert 4 Cartons jaunes : Uruguay 2 / Cap-Vert 1

: Uruguay 2 / Cap-Vert 1 Passes : Uruguay 494 / Cap-Vert 256

: Uruguay 494 / Cap-Vert 256 Precision des passes : Uruguay 83% / Cap-Vert 74%

: Uruguay 83% / Cap-Vert 74% xG : Uruguay 2.28 / Cap-Vert 0.77 Joueurs clés Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Uruguay) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Kevin Lenini (Cap-Vert) : note 7.7, 1 but(s)

(Cap-Vert) : note 7.7, 1 but(s) Agustín Canobbio (Uruguay) : note 7.3, 1 but(s)

(Uruguay) : note 7.3, 1 but(s) Hélio Varela (Cap-Vert) : note 7.2, 1 but(s)

(Cap-Vert) : note 7.2, 1 but(s) Federico Valverde (Uruguay) : note 7.2

Calendrier Groupe H Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Espagne - Cap-Vert Fiche match Espagne - Cap-Vert Espagne 0-0 0-0 Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - S. Lopes Cabral 61' ↑↓ Remplacement - J. Cabral (remplace W. Semedo) 61' ↑↓ Remplacement - D. Livramento (remplace N. Da Costa) 61' ↑↓ Remplacement - L. Duarte (remplace D. Duarte) 71' ↑↓ Remplacement - F. Ruiz (remplace M. Merino) 71' ↑↓ Remplacement - Gavi (remplace Lamine Yamal) 76' ↑↓ Remplacement - S. Lopes Cabral (remplace Joao Paulo) 79' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace T. Arcanjo) 81' ↑↓ Remplacement - F. Torres (remplace D. Olmo) 87' ↑↓ Remplacement - Rodri (remplace N. Williams) 90+3' Carton jaune - Pedri Compositions Espagne Système 4-3-3 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 5 Marcos Llorente Défenseur 22 Pau Cubarsí Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 8 Fabián Ruiz Milieu 16 Rodri Milieu 20 Pedri Milieu 7 Ferran Torres Attaquant 21 Mikel Oyarzabal Attaquant 9 Pablo Gavi Attaquant Remplaçants 15 1 David Raya

13 Joan García

2 Marc Pubill

4 Eric García

12 Pedro Porro

3 Alejandro Grimaldo

6 Mikel Merino

15 Alex Baena

18 Martín Zubimendi

10 Dani Olmo

17 Nico Williams

19 Lamine Yamal

11 Yéremy Pino

25 Victor Muñoz

26 Borja Iglesias Cap-Vert Système 4-1-4-1 Sélectionneur Pedro Leitao Brito Titulaires 11 1 Vozinha Gardien 22 Steven Moreira Défenseur 4 Pico Défenseur 3 Diney Borges Défenseur 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur 6 Kevin Lenini Milieu 20 Ryan Mendes Milieu 15 Laros Duarte Milieu 10 Jamiro Monteiro Milieu 7 Jovane Cabral Milieu 19 Dailon Rocha Livramento Attaquant Remplaçants 15 14 Deroy Duarte

17 Willy Semedo

21 Nuno Da Costa

12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

24 Wagner Pina

25 Kelvin Pires

8 João Paulo

11 Garry Rodrigues

16 Yannick Semedo

18 Telmo Arcanjo

26 Hélio Varela

9 Gilson Tavares Les chiffres du match Tirs cadres : Espagne 7 / Cap-Vert 0

: Espagne 7 / Cap-Vert 0 Tirs : Espagne 23 / Cap-Vert 3

: Espagne 23 / Cap-Vert 3 Possession : Espagne 74% / Cap-Vert 26%

: Espagne 74% / Cap-Vert 26% Corners : Espagne 8 / Cap-Vert 0

: Espagne 8 / Cap-Vert 0 Fautes : Espagne 9 / Cap-Vert 1

: Espagne 9 / Cap-Vert 1 Cartons jaunes : Espagne 0 / Cap-Vert 1

: Espagne 0 / Cap-Vert 1 Passes : Espagne 745 / Cap-Vert 256

: Espagne 745 / Cap-Vert 256 Precision des passes : Espagne 92% / Cap-Vert 75%

: Espagne 92% / Cap-Vert 75% xG : Espagne 2.06 / Cap-Vert 0.04 Joueurs clés Vozinha (Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s)

(Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s) Pedri (Espagne) : note 8.9

(Espagne) : note 8.9 Rodri (Espagne) : note 8.3

(Espagne) : note 8.3 Diney Borges (Cap-Vert) : note 8.2

(Cap-Vert) : note 8.2 Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.9

(Espagne) : note 7.9 Marcos Llorente (Espagne) : note 7.7

(Espagne) : note 7.7 Pau Cubarsí (Espagne) : note 7.7

(Espagne) : note 7.7 Marc Cucurella (Espagne) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne Termine 0-0 Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert Cap-Vert Resume final Voir la fiche du match Arabie saoudite - Uruguay Fiche match Arabie saoudite - Uruguay Arabie saoudite 1-1 1-1 Uruguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 41' ⚽ But - A. Al Amri 1-0 44' Carton jaune - A. Al Amri 46' ↑↓ Remplacement - M. Vina (remplace J. Sanabria) 46' ↑↓ Remplacement - D. Nunez (remplace A. Canobbio) 63' ↑↓ Remplacement - M. Al Juwayr (remplace N. Al Dawsari) 72' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) 80' ⚽ But - M. Araujo 1-1 81' ↑↓ Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez) 81' ↑↓ Remplacement - M. Abu Al Shamat (remplace N. Boushal) 90' ↑↓ Remplacement - F. Vinas (remplace R. Aguirre) 90+2' ↑↓ Remplacement - S. Abdulhamid (remplace A. Lajami) 90+3' ↑↓ Remplacement - M. Al Harbi (remplace A. Al Hamdan) 90+3' ↑↓ Remplacement - F. Al Buraikan (remplace A. Hejji) Compositions Arabie saoudite Système 4-4-2 Sélectionneur Georgios Donis Titulaires 11 21 Mohammed Al-Owais Gardien 12 Saud Abdulhamid Défenseur 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur 5 Hassan Altambakti Défenseur 24 Moteb Al-Harbi Défenseur 26 Mohammed Abu Al-Shamat Milieu 23 Mohamed Kanno Milieu 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu 10 Salem Al-Dawsari Milieu 9 Firas Al-Buraikan Attaquant 7 Musab Al Juwayr Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Al-Kassar

1 Nawaf Al-Aqidi

3 Ali Lajami

25 Jehad Thakri

14 Hassan Kadesh

2 Ali Majrashi

13 Nawaf Boushal

6 Nasser Al-Dawsari

16 Ziyad Aljohani

8 Ayman Yahya

18 Ala'a Al-Hejji

11 Saleh Al-Shehri

17 Khalid Al-Ghannam

19 Abdullah Al-Hamdan

20 Sultan Mandash Uruguay Système 4-4-2 Sélectionneur Marcelo Bielsa Titulaires 11 23 Fernando Muslera Gardien 13 Guillermo Varela Défenseur 3 Sebastián Cáceres Défenseur 16 Mathías Olivera Défenseur 17 Matías Viña Défenseur 8 Federico Valverde Milieu 5 Manuel Ugarte Milieu 6 Rodrigo Bentancur Milieu 20 Maximiliano Araújo Milieu 21 Federico Viñas Attaquant 9 Darwin Núñez Attaquant Remplaçants 13 12 Santiago Mele

1 Sergio Rochet

2 José María Giménez

25 Juan Sanabria

24 Santiago Bueno

22 Joaquín Piquerez

18 Brian Rodríguez

11 Facundo Pellistri

15 Emiliano Martínez

14 Agustín Canobbio

7 Nicolás de la Cruz

26 Rodrigo Zalazar

19 Rodrigo Aguirre Les chiffres du match Tirs cadres : Arabie saoudite 3 / Uruguay 3

: Arabie saoudite 3 / Uruguay 3 Tirs : Arabie saoudite 5 / Uruguay 9

: Arabie saoudite 5 / Uruguay 9 Possession : Arabie saoudite 37% / Uruguay 63%

: Arabie saoudite 37% / Uruguay 63% Corners : Arabie saoudite 4 / Uruguay 4

: Arabie saoudite 4 / Uruguay 4 Fautes : Arabie saoudite 5 / Uruguay 5

: Arabie saoudite 5 / Uruguay 5 Cartons jaunes : Arabie saoudite 1 / Uruguay 0

: Arabie saoudite 1 / Uruguay 0 Passes : Arabie saoudite 241 / Uruguay 400

: Arabie saoudite 241 / Uruguay 400 Precision des passes : Arabie saoudite 76% / Uruguay 88%

: Arabie saoudite 76% / Uruguay 88% xG : Arabie saoudite 0.93 / Uruguay 0.57 Joueurs clés Abdulelah Al-Amri (Arabie saoudite) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Arabie saoudite) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Mohammed Al-Owais (Arabie saoudite) : note 7.2, 3 arret(s)

(Arabie saoudite) : note 7.2, 3 arret(s) Fernando Muslera (Uruguay) : note 6.5, 2 arret(s)

(Uruguay) : note 6.5, 2 arret(s) Moteb Al-Harbi (Arabie saoudite) : note 7.2

(Arabie saoudite) : note 7.2 Mathías Olivera (Uruguay) : note 7.2

(Uruguay) : note 7.2 Mohamed Kanno (Arabie saoudite) : note 6.9

(Arabie saoudite) : note 6.9 Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 6.9

(Uruguay) : note 6.9 Saud Abdulhamid (Arabie saoudite) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 20/06/2018 Uruguay 1-0 Arabie saoudite (World Cup) Groupe H Arabie saoudite Termine 1-1 Hard Rock Stadium Uruguay Uruguay Resume final Voir la fiche du match Espagne - Arabie saoudite Fiche match Espagne - Arabie saoudite Espagne 4-0 4-0 Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 10' ⚽ But - Lamine Yamal (passe M. Oyarzabal) 21' ⚽ But - M. Oyarzabal (passe A. Laporte) 24' ⚽ But - M. Oyarzabal (passe D. Olmo) 30' Carton jaune - S. Al Dawsari 46' ↑↓ Remplacement - Lamine Yamal (remplace Y. Pino) 46' ↑↓ Remplacement - M. Oyarzabal (remplace F. Torres) 46' ↑↓ Remplacement - A. Al Khaibari (remplace M. Kanno) 46' ↑↓ Remplacement - M. Al Juwayr (remplace A. Al Hamdan) 49' ⚽ But - H. Tambakti 60' Carton jaune - M. Kanno 60' ↑↓ Remplacement - A. Al Amri (remplace A. Hejji) 60' ↑↓ Remplacement - F. Al Buraikan (remplace M. Abu Al Shamat) 61' ↑↓ Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino) 61' ↑↓ Remplacement - A. Baena (remplace N. Williams) 70' ↑↓ Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz) 90' ↑↓ Remplacement - N. Al Dawsari (remplace K. Al Ghannam) 90+2' VAR VAR - F. Torres Compositions Espagne Système 4-3-3 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 12 Pedro Porro Défenseur 22 Pau Cubarsí Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 10 Dani Olmo Milieu 16 Rodri Milieu 20 Pedri Milieu 19 Lamine Yamal Attaquant 21 Mikel Oyarzabal Attaquant 15 Alex Baena Attaquant Remplaçants 15 7 Ferran Torres

11 Yéremy Pino

6 Mikel Merino

17 Nico Williams

1 David Raya

13 Joan García

2 Marc Pubill

4 Eric García

5 Marcos Llorente

3 Alejandro Grimaldo

8 Fabián Ruiz

9 Pablo Gavi

18 Martín Zubimendi

25 Víctor Muñoz

26 Borja Iglesias Arabie saoudite Système 5-4-1 Sélectionneur Georgios Donis Titulaires 11 21 Mohammed Al-Owais Gardien 12 Saud Abdulhamid Défenseur 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur 3 Ali Lajami Défenseur 5 Hassan Altambakti Défenseur 24 Moteb Al-Harbi Défenseur 7 Musab Al Juwayr Milieu 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu 6 Nasser Al-Dawsari Milieu 10 Salem Al-Dawsari Milieu 9 Firas Al-Buraikan Attaquant Remplaçants 15 23 Mohamed Kanno

19 Abdullah Al-Hamdan

26 Mohammed Abu Al-Shamat

18 Ala'a Al-Hejji

1 Nawaf Al-Aqidi

22 Ahmed Al-Kassar

2 Ali Majrashi

13 Nawaf Boushal

14 Hassan Kadesh

25 Jehad Thakri

16 Ziyad Aljohani

8 Ayman Yahya

11 Saleh Al-Shehri

17 Khalid Al-Ghannam

20 Sultan Mandash Les chiffres du match Tirs cadres : Espagne 8 / Arabie saoudite 1

: Espagne 8 / Arabie saoudite 1 Tirs : Espagne 21 / Arabie saoudite 3

: Espagne 21 / Arabie saoudite 3 Possession : Espagne 66% / Arabie saoudite 34%

: Espagne 66% / Arabie saoudite 34% Corners : Espagne 6 / Arabie saoudite 1

: Espagne 6 / Arabie saoudite 1 Fautes : Espagne 10 / Arabie saoudite 2

: Espagne 10 / Arabie saoudite 2 Cartons jaunes : Espagne 0 / Arabie saoudite 2

: Espagne 0 / Arabie saoudite 2 Passes : Espagne 693 / Arabie saoudite 365

: Espagne 693 / Arabie saoudite 365 Precision des passes : Espagne 92% / Arabie saoudite 80%

: Espagne 92% / Arabie saoudite 80% xG : Espagne 2.78 / Arabie saoudite 0.14 Joueurs clés Mikel Oyarzabal (Espagne) : note 9.3, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 9.3, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Lamine Yamal (Espagne) : note 8.2, 1 but(s)

(Espagne) : note 8.2, 1 but(s) Ferran Torres (Espagne) : note 7.9, 1 but(s)

(Espagne) : note 7.9, 1 but(s) Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s) Pedro Porro (Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Dani Olmo (Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Mohammed Al-Owais (Arabie saoudite) : note 6.7, 5 arret(s)

(Arabie saoudite) : note 6.7, 5 arret(s) Rodri (Espagne) : note 8.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 21/06/2026 Espagne 4-0 Arabie saoudite (World Cup) Groupe H Espagne Termine 4-0 Mercedes-Benz Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Resume final Voir la fiche du match Uruguay - Cap-Vert Fiche match Uruguay - Cap-Vert Uruguay 2-2 2-2 Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 5' Carton jaune - S. Lopes Cabral 20' Carton jaune - R. Bentancur 21' ⚽ But - K. Lenini 44' ⚽ But - M. Araujo 45+6' ⚽ But - A. Canobbio (passe M. Araujo) 46' ↑↓ Remplacement - T. Arcanjo (remplace D. Duarte) 58' Carton jaune - M. Olivera 58' ↑↓ Remplacement - Benchimol (remplace N. Da Costa) 58' ↑↓ Remplacement - G. Rodrigues (remplace H. Varela) 61' ⚽ But - H. Varela 68' VAR VAR - M. Araujo 70' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) 70' ↑↓ Remplacement - F. Vinas (remplace D. Nunez) 71' ↑↓ Remplacement - K. Lenini (remplace L. Duarte) 80' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace Y. Semedo) 81' ↑↓ Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez) 90+3' Carton jaune - D. Borges Compositions Uruguay Système 4-1-4-1 Sélectionneur Marcelo Bielsa Titulaires 11 23 Fernando Muslera Gardien 13 Guillermo Varela Défenseur 3 Sebastián Cáceres Défenseur 16 Mathías Olivera Défenseur 25 Juan Sanabria Défenseur 5 Manuel Ugarte Milieu 14 Agustín Canobbio Milieu 6 Rodrigo Bentancur Milieu 8 Federico Valverde Milieu 20 Maximiliano Araújo Milieu 21 Federico Viñas Attaquant Remplaçants 13 12 Santiago Mele

1 Sergio Rochet

2 José María Giménez

17 Matías Viña

24 Santiago Bueno

22 Joaquín Piquerez

7 Nicolás de la Cruz

11 Facundo Pellistri

18 Brian Rodríguez

15 Emiliano Martínez

9 Darwin Núñez

26 Rodrigo Zalazar

19 Rodrigo Aguirre Cap-Vert Système 4-1-4-1 Sélectionneur Pedro Leitao Brito Titulaires 11 1 Vozinha Gardien 22 Steven Moreira Défenseur 4 Pico Défenseur 3 Diney Borges Défenseur 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur 6 Kevin Lenini Milieu 20 Ryan Mendes Milieu 18 Telmo Arcanjo Milieu 10 Jamiro Monteiro Milieu 11 Garry Rodrigues Milieu 9 Gilson Tavares Attaquant Remplaçants 15 14 Deroy Duarte

26 Hélio Varela

21 Nuno Da Costa

12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

24 Wagner Pina

25 Kelvin Pires

8 João Paulo

15 Laros Duarte

17 Willy Semedo

16 Yannick Semedo

7 Jovane Cabral

19 Dailon Rocha Livramento Les chiffres du match Tirs cadres : Uruguay 2 / Cap-Vert 2

: Uruguay 2 / Cap-Vert 2 Tirs : Uruguay 16 / Cap-Vert 7

: Uruguay 16 / Cap-Vert 7 Possession : Uruguay 66% / Cap-Vert 34%

: Uruguay 66% / Cap-Vert 34% Corners : Uruguay 11 / Cap-Vert 3

: Uruguay 11 / Cap-Vert 3 Fautes : Uruguay 8 / Cap-Vert 4

: Uruguay 8 / Cap-Vert 4 Cartons jaunes : Uruguay 2 / Cap-Vert 1

: Uruguay 2 / Cap-Vert 1 Passes : Uruguay 494 / Cap-Vert 256

: Uruguay 494 / Cap-Vert 256 Precision des passes : Uruguay 83% / Cap-Vert 74%

: Uruguay 83% / Cap-Vert 74% xG : Uruguay 2.28 / Cap-Vert 0.77 Joueurs clés Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Uruguay) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Kevin Lenini (Cap-Vert) : note 7.7, 1 but(s)

(Cap-Vert) : note 7.7, 1 but(s) Agustín Canobbio (Uruguay) : note 7.3, 1 but(s)

(Uruguay) : note 7.3, 1 but(s) Hélio Varela (Cap-Vert) : note 7.2, 1 but(s)

(Cap-Vert) : note 7.2, 1 but(s) Federico Valverde (Uruguay) : note 7.2

(Uruguay) : note 7.2 Nicolás de la Cruz (Uruguay) : note 7.2

(Uruguay) : note 7.2 Pico (Cap-Vert) : note 7.2

(Cap-Vert) : note 7.2 Rodrigo Bentancur (Uruguay) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay Termine 2-2 Hard Rock Stadium Cap-Vert Cap-Vert Resume final Voir la fiche du match Cap-Vert - Arabie saoudite Fiche match Cap-Vert - Arabie saoudite Cap-Vert 01:00 A venir Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Cap-Vert A venir 01:00 NRG Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Voir la fiche du match Uruguay - Espagne Fiche match Uruguay - Espagne Uruguay 01:00 A venir Espagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay A venir 01:00 Estadio Akron Espagne Espagne