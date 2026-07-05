Image Canal
Image Canal

Mondial 2026 : le Mexique en 4-3-3 face à l’Angleterre et son 4-2-3-1 à l’Estadio Banorte

Le Mexique et l’Angleterre s’affrontent le 6 juillet 2026 à 01h00 GMT+1 à l’Estadio Banorte pour un match en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce duel opposera deux formations tactiquement contrastées et alignant plusieurs cadres de leurs équipes nationales.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
44 vues
Illustration du match Mexique VS Angleterre, le 06/07/2026 01:00, stade Estadio Banorte
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Le Mexique, dirigé par Javier Aguirre, évoluera dans un système en 4-3-3. Le sélectionneur mise sur une ligne défensive classique emmenée par César Montes et Jesús Gallardo, tandis que l’animation offensive repose sur la triplette Raúl Jiménez, Julián Quiñones et Roberto Alvarado.

De son côté, l’Angleterre, sous la houlette de Thomas Tuchel, adopte une formation en 4-2-3-1 avec Harry Kane seul en pointe. Le milieu de terrain combine la puissance de Declan Rice et la créativité de Jude Bellingham, soutenus par Bukayo Saka et Anthony Gordon sur les ailes.

Ce huitième de finale se déroulera dans un stade à haute intensité où chaque configuration tactique pourrait être décisive dans la conquête des quarts de finale.

Lecture du onze de Mexique

Le Mexique mise sur un 4-3-3 avec Raúl Rangel dans les buts. La défense est alignée avec Jorge Sánchez et Johan Vásquez sur les flancs, et une charnière centrale composée de César Montes et Jesús Gallardo. Au milieu, Gilberto Mora, Erik Lira et Luis Romo assureront l’équilibre entre phases offensives et défensives. En attaque, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez et Julián Quiñones formeront le trio offensif chargé de débloquer la situation face à la solide défense anglaise.

Le sélectionneur Javier Aguirre privilégie un style dynamique en largeur et en rapidité, en s’appuyant notamment sur la vivacité de Sánchez et Gallardo pour soutenir les offensives. L’expérience de Raúl Jiménez doit aussi peser sur la défense adverse, tandis que le milieu de terrain aura un rôle crucial dans la récupération et la relance.

Lecture du onze de Angleterre

L’Angleterre évoluera en 4-2-3-1 avec Jordan Pickford gardien. La ligne arrière comprendra Nico O’Reilly, Marc Guéhi, Ezri Konsa et Djed Spence. Le double pivot sera assuré par Declan Rice et Elliot Anderson, devant la défense. Le trio offensif est formé par Bukayo Saka et Anthony Gordon sur les ailes, avec Jude Bellingham en meneur derrière l’unique attaquant, Harry Kane.

Thomas Tuchel affiche une formation orientée vers le contrôle du milieu de terrain et la créativité. Declan Rice ancre la récupération tandis que Bellingham va tenter de créer des opportunités dans la zone de vérité. La présence de joueurs comme Saka et Gordon permettra de déborder sur les ailes, mais toute l’attention sera portée sur la finition dans lequel Harry Kane jouera un rôle primordial.

Les onze de départ

Mexique
Système4-3-3SélectionneurJavier Aguirre
Titulaires11
  1. 1 Raúl Rangel Gardien
  2. 2 Jorge Sánchez Défenseur
  3. 3 César Montes Défenseur
  4. 5 Johan Vásquez Défenseur
  5. 23 Jesús Gallardo Défenseur
  6. 19 Gilberto Mora Milieu
  7. 6 Erik Lira Milieu
  8. 7 Luis Romo Milieu
  9. 25 Roberto Alvarado Attaquant
  10. 9 Raúl Jiménez Attaquant
  11. 16 Julián Quiñones Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Carlos Acevedo
  • 13 Guillermo Ochoa
  • 15 Israel Reyes
  • 20 Mateo Chávez
  • 4 Edson Álvarez
  • 8 Álvaro Fidalgo
  • 17 Orbelín Pineda
  • 18 Obed Vargas
  • 24 Luis Chávez
  • 26 Brian Gutiérrez
  • 10 Alexis Vega
  • 21 César Huerta
  • 11 Santiago Giménez
  • 14 Armando González
  • 22 Guillermo Martínez
Angleterre
Système4-2-3-1SélectionneurThomas Tuchel
Titulaires11
  1. 1 Jordan Pickford Gardien
  2. 26 Jarell Quansah Défenseur
  3. 2 Ezri Konsa Défenseur
  4. 6 Marc Guéhi Défenseur
  5. 3 Nico O'Reilly Défenseur
  6. 8 Elliot Anderson Milieu
  7. 4 Declan Rice Milieu
  8. 7 Bukayo Saka Milieu
  9. 10 Jude Bellingham Milieu
  10. 18 Anthony Gordon Milieu
  11. 9 Harry Kane Attaquant
Remplaçants15
  • 13 Dean Henderson
  • 23 James Trafford
  • 5 John Stones
  • 12 Trevoh Chalobah
  • 15 Dan Burn
  • 24 Reece James
  • 25 Djed Spence
  • 14 Jordan Henderson
  • 16 Kobbie Mainoo
  • 17 Morgan Rogers
  • 21 Eberechi Eze
  • 11 Marcus Rashford
  • 19 Ollie Watkins
  • 20 Noni Madueke
  • 22 Ivan Toney
Mexique
A venir Estadio Banorte
Angleterre
06/07/2026 01:00 Huitièmes de finale
CompositionsAvant-match
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Calendrier Huitièmes de finale
Voir le Calendrier Complet
Huitièmes de finale
Canada
Termine NRG Stadium
Maroc
Resume final
Huitièmes de finale
Paraguay
Termine Lincoln Financial Field
France
Resume final
Huitièmes de finale
Brésil
Termine MetLife Stadium
Norvège
Resume final
Huitièmes de finale
Mexique
A venir Estadio Banorte
Angleterre
Compositions
Huitièmes de finale
Portugal
A venir Dallas Stadium
Espagne
Huitièmes de finale
États-Unis
A venir Lumen Field
Belgique
Huitièmes de finale
Argentine
A venir Atlanta Stadium
Égypte
Huitièmes de finale
Suisse
A venir Vancouver Stadium
Colombie
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
00:33 Football : Mondial 2026 : le Mexique en 4-3-3 face à l’Angleterre et son 4-2-3-1 à l’Estadio Banorte
00:01 Football : Mondial 2026 : Mexique et Angleterre se retrouvent pour un huitième de finale sous haute tension
00:33 Mondial 2026 : le Mexique en 4-3-3 face à l’Angleterre et son 4-2-3-1 à l’Estadio Banorte