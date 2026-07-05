Mondial 2026 : le Mexique en 4-3-3 face à l’Angleterre et son 4-2-3-1 à l’Estadio Banorte

Le Mexique et l’Angleterre s’affrontent le 6 juillet 2026 à 01h00 GMT+1 à l’Estadio Banorte pour un match en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce duel opposera deux formations tactiquement contrastées et alignant plusieurs cadres de leurs équipes nationales.

Le Mexique, dirigé par Javier Aguirre, évoluera dans un système en 4-3-3. Le sélectionneur mise sur une ligne défensive classique emmenée par César Montes et Jesús Gallardo, tandis que l’animation offensive repose sur la triplette Raúl Jiménez, Julián Quiñones et Roberto Alvarado.

De son côté, l’Angleterre, sous la houlette de Thomas Tuchel, adopte une formation en 4-2-3-1 avec Harry Kane seul en pointe. Le milieu de terrain combine la puissance de Declan Rice et la créativité de Jude Bellingham, soutenus par Bukayo Saka et Anthony Gordon sur les ailes.

Ce huitième de finale se déroulera dans un stade à haute intensité où chaque configuration tactique pourrait être décisive dans la conquête des quarts de finale.

Lecture du onze de Mexique

Le Mexique mise sur un 4-3-3 avec Raúl Rangel dans les buts. La défense est alignée avec Jorge Sánchez et Johan Vásquez sur les flancs, et une charnière centrale composée de César Montes et Jesús Gallardo. Au milieu, Gilberto Mora, Erik Lira et Luis Romo assureront l’équilibre entre phases offensives et défensives. En attaque, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez et Julián Quiñones formeront le trio offensif chargé de débloquer la situation face à la solide défense anglaise.

Le sélectionneur Javier Aguirre privilégie un style dynamique en largeur et en rapidité, en s’appuyant notamment sur la vivacité de Sánchez et Gallardo pour soutenir les offensives. L’expérience de Raúl Jiménez doit aussi peser sur la défense adverse, tandis que le milieu de terrain aura un rôle crucial dans la récupération et la relance.

Lecture du onze de Angleterre

L’Angleterre évoluera en 4-2-3-1 avec Jordan Pickford gardien. La ligne arrière comprendra Nico O’Reilly, Marc Guéhi, Ezri Konsa et Djed Spence. Le double pivot sera assuré par Declan Rice et Elliot Anderson, devant la défense. Le trio offensif est formé par Bukayo Saka et Anthony Gordon sur les ailes, avec Jude Bellingham en meneur derrière l’unique attaquant, Harry Kane.

Thomas Tuchel affiche une formation orientée vers le contrôle du milieu de terrain et la créativité. Declan Rice ancre la récupération tandis que Bellingham va tenter de créer des opportunités dans la zone de vérité. La présence de joueurs comme Saka et Gordon permettra de déborder sur les ailes, mais toute l’attention sera portée sur la finition dans lequel Harry Kane jouera un rôle primordial.

Les onze de départ

Mexique Système 4-3-3 Sélectionneur Javier Aguirre Titulaires 11 1 Raúl Rangel Gardien 2 Jorge Sánchez Défenseur 3 César Montes Défenseur 5 Johan Vásquez Défenseur 23 Jesús Gallardo Défenseur 19 Gilberto Mora Milieu 6 Erik Lira Milieu 7 Luis Romo Milieu 25 Roberto Alvarado Attaquant 9 Raúl Jiménez Attaquant 16 Julián Quiñones Attaquant Remplaçants 15 12 Carlos Acevedo

13 Guillermo Ochoa

15 Israel Reyes

20 Mateo Chávez

4 Edson Álvarez

8 Álvaro Fidalgo

17 Orbelín Pineda

18 Obed Vargas

24 Luis Chávez

26 Brian Gutiérrez

10 Alexis Vega

21 César Huerta

11 Santiago Giménez

14 Armando González

22 Guillermo Martínez Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 26 Jarell Quansah Défenseur 2 Ezri Konsa Défenseur 6 Marc Guéhi Défenseur 3 Nico O'Reilly Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 4 Declan Rice Milieu 7 Bukayo Saka Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 18 Anthony Gordon Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 15 13 Dean Henderson

23 James Trafford

5 John Stones

12 Trevoh Chalobah

15 Dan Burn

24 Reece James

25 Djed Spence

14 Jordan Henderson

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

21 Eberechi Eze

11 Marcus Rashford

19 Ollie Watkins

20 Noni Madueke

22 Ivan Toney

Mexique A venir 01:00 Estadio Banorte Angleterre Angleterre Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.