Mondial 2026 : la Belgique domine les États-Unis 4-1 en huitièmes de finale

La Belgique a remporté son match des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant nettement face aux États-Unis sur le score de 4-1 au Lumen Field de Seattle le 7 juillet 2026. Un triomphe acquis en temps réglementaire qui met les Diables rouges en bonne position pour la suite de la compétition.

Cette défense solide et une efficacité offensive affirmée ont permis aux Belges, sous la direction de Rudi Garcia, d’imposer leur jeu malgré une possession à leur désavantage (44%). De leur côté, les Américains de Mauricio Pochettino, auteurs d’un but par Malik Tillman, n’ont pu contenir les attaques belges et devront déjà se projeter sur leur prochaine échéance.

Charles De Ketelaere a été la pièce maîtresse belge de la rencontre, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive. Son premier but est survenu dès la 9e minute suite à une passe de Nicolas Raskin. Le joueur a ensuite doublé la mise à la 33e minute, servi cette fois-ci par Leandro Trossard, démontrant toute sa capacité à déstabiliser la défense adverse. Ces contributions offensives ont marqué le tempo du match.

Les États-Unis ont tenté de réagir par Malik Tillman, qui a réduit l’écart à la 31e minute, mais la réponse belge a été immédiate. Hans Vanaken, entré en jeu dès la 21e minute en remplacement de Witsel, a inscrit à son tour un but important à la 57e minute, confortant l’avance de son équipe.

Romelu Lukaku a scellé la victoire belge en fin de rencontre, profitant d’une passe d’Hans Vanaken à la 90+3e minute, confirmant la domination des visiteurs. La partie a été marquée par plusieurs substitutions stratégiques, avec notamment Amadou Onana remplaçant Vanaken tôt, Sergiño Dest entrant pour Giovanni Reyna côté américain, ainsi que les entrées de Dodi Lukebakio et Charles De Ketelaere elles-mêmes remplacés en fin de match.

La Belgique confirme son statut avec un effectif complet et un collectif rodé

Alignée en 4-2-3-1, la Belgique a déployé un jeu fluide autour de joueurs-clés comme De Ketelaere, Leandro Trossard, Youri Tielemans et Nicolas Raskin. Leur gardien Thibaut Courtois est resté solide, contribuant à un clean sheet. L’équipe a su exploiter les espaces malgré une possession plus faible, en profitant de 13 tirs dont 6 cadrés, avec une précision de passes à 82%.

Rudi Garcia a pris des décisions tactiques avec plusieurs changements, notamment le remplacement précoce d’Hans Vanaken par Amadou Onana, qui a maintenu le niveau au milieu de terrain. Ces ajustements ont permis aux Diables rouges d’étirer le bloc américain et de confirmer leur contrôle du match.

Les États-Unis en difficulté malgré quelques initiatives offensives

Malgré une possession supérieure (56%) et un pressing important, les Américains n’ont pas su convertir leur domination territoriale en occasions nettes puisque seuls 4 tirs ont été tentés, dont un seul cadré. Malik Tillman a été l’un des seuls à se démarquer avec un but et quelques actions intéressantes. Christian Pulišić, Sergiño Dest et Weston McKennie ont animé le flanc offensif mais ont manqué de tranchant face à une défense belge bien organisée.

Le sélectionneur Mauricio Pochettino a opté pour un 4-3-3 avec Matthew Freese dans les but, ainsi que Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson et Alexander Freeman en défense. Plusieurs remplacements ont eu lieu en seconde période, tentant de modifier le rythme et dynamiser l’avant-garde américaine. Cependant, ces ajustements sont restés insuffisants.

États-Unis Termine 1-4 Lumen Field Belgique Belgique Fil du match 9' ⚽ But - C. De Ketelaere (passe N. Raskin) 21' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace H. Vanaken) 31' ⚽ But - M. Tillman 33' ⚽ But - C. De Ketelaere (passe L. Trossard) 35' Carton jaune - W. McKennie 46' ↑↓ Remplacement - S. Dest (remplace G. Reyna) 57' ⚽ But - H. Vanaken (passe C. De Ketelaere) 59' ↑↓ Remplacement - C. Pulisic (remplace S. Berhalter) 67' ↑↓ Remplacement - D. Lukebakio (remplace J. Doku) 67' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) 69' Carton jaune - M. Tillman 72' ↑↓ Remplacement - T. Adams (remplace R. Pepi) 89' ↑↓ Remplacement - L. Trossard (remplace A. Saelemaekers) 89' ↑↓ Remplacement - N. Raskin (remplace A. Witsel) 90+2' ↑↓ Remplacement - F. Balogun (remplace H. Wright) 90+2' ↑↓ Remplacement - A. Robinson (remplace M. Arfsten) 90+3' ⚽ But - R. Lukaku (passe H. Vanaken) Les chiffres du match Tirs cadres : États-Unis 1 / Belgique 6

: États-Unis 1 / Belgique 6 Tirs : États-Unis 4 / Belgique 13

: États-Unis 4 / Belgique 13 Possession : États-Unis 56% / Belgique 44%

: États-Unis 56% / Belgique 44% Corners : États-Unis 2 / Belgique 5

: États-Unis 2 / Belgique 5 Fautes : États-Unis 6 / Belgique 6

: États-Unis 6 / Belgique 6 Cartons jaunes : États-Unis 2 / Belgique 0

: États-Unis 2 / Belgique 0 Passes : États-Unis 402 / Belgique 317

: États-Unis 402 / Belgique 317 Precision des passes : États-Unis 87% / Belgique 82%

: États-Unis 87% / Belgique 82% xG : États-Unis 0.44 / Belgique 2.04 Joueurs clés Charles De Ketelaere (Belgique) : note 8.3, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Belgique) : note 8.3, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Malik Tillman (États-Unis) : note 7.7, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(États-Unis) : note 7.7, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Hans Vanaken (Belgique) : note 7.5, 1 but(s)

(Belgique) : note 7.5, 1 but(s) Nicolas Raskin (Belgique) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Belgique) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s) Leandro Trossard (Belgique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)