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Mondial 2026 : le Brésil s’impose nettement 3-0 face à l’Écosse au Hard Rock Stadium

Le Brésil a dominé l’Écosse 3-0 ce 24 juin 2026 au Hard Rock Stadium de Miami lors de la troisième journée du Groupe C de la Coupe du Monde. Une victoire nette acquise grâce à un doublé de Vinícius Júnior (7e, 45+3e) et un but de Matheus Cunha (60e), qui propulse les Auriverde en bonne position pour la qualification. Le match, arbitré par César Arturo Ramos, a confirmé la supériorité technique et collective des Sud-Américains sur une sélection écossaise en difficulté offensive.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Avant cette rencontre, l’Écosse, après une défaite initiale contre le Maroc (0-1), avait une pression importante pour renouer avec le succès à Miami. Le Brésil, quant à lui, restait invaincu dans ce groupe avec un bilan de quatre points obtenus lors des deux premières journées, dont une large victoire 3-0 contre Haïti. Cette affiche du groupe C constituait une étape cruciale pour les deux équipes, à l’approche des huitièmes de finale.

Dès l’entame, le Brésil a imposé son rythme avec un pressing haut et une maîtrise visible du ballon (52 % de possession). Sur une action bien construite, Vinícius Júnior a ouvert le score après une passe décisive de Rayan à la 7e minute. La VAR a confirmé le but après une phase d’analyse à la 22e minute. Juste avant la pause, Bruno Guimarães a offert une nouvelle assistance à Vinícius Júnior, auteur d’un second but (45+3e), laissant l’Écosse sous le choc à la mi-temps.

Le second acte a vu la domination se poursuivre, malgré des changements tactiques. Le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti a renforcé son milieu avec l’entrée de Casemiro à la place de Fabinho (65e), tandis que l’Écossais Steve Clarke a opéré trois substitutions dans le but de relancer son équipe. Cependant, à la 60e minute, Matheus Cunha a creusé l’écart sur une nouvelle passe de Bruno Guimarães, confirmant le contrôle brésilien du match.

Les Écossais, alignés en 4-2-3-1 avec Angus Gunn dans les cages et une défense composée de Nathan Patterson, Jack Hendry, Scott McKenna et Andy Robertson, ont peiné à inquiéter le gardien Alisson, protégé par une défense solide avec Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Douglas Santos. Au milieu, Bruno Guimarães et Lucas Paquetá ont parfaitement orchestré le jeu aux côtés de Casemiro, et l’attaque emmenée par Vinícius Júnior, Matheus Cunha et Rayan a fait preuve d’efficacité devant le but.

Écosse en difficulté malgré une équipe compétitive

Steve Clarke avait opté pour un 4-2-3-1 avec John McGinn, Scott McTominay, Lewis Ferguson et Kenny McLean au milieu, soutenant Lawrence Shankland en pointe. Malgré un engagement visible et plusieurs tentatives offensives, dont 11 tirs et 3 cadrés, les Écossais n’ont jamais réussi à concrétiser, butant notamment sur les interventions de la défense brésilienne et sur un Alisson vigilant. Le repositionnement défensif après la pause n’a pas suffi à enrayer la mécanique brésilienne. Angus Gunn a réalisé 4 arrêts, maintenant l’Écosse à zéro.

Brésil maîtrisé avec une attaque tranchante et un milieu créatif

Le Brésil de Carlo Ancelotti évoluait en 4-3-3, exploitant la vitesse et la créativité de Vinícius Júnior. Bruno Guimarães a été le chef d’orchestre, délivrant deux passes décisives et accompagnant le jeu offensif avec efficacité. Matheus Cunha, buteur et actif dans le jeu, a complété ce trio d’attaque complémentaire à Rayan, dont les idées ont souvent déstabilisé la défense écossaise. La solidité défensive menée par Marquinhos et Gabriel Magalhães a limité les espaces, avec un pressing constant et un bon équilibre financier du milieu supporté par Casemiro.

En résumé, le Brésil confirme sa capacité à gérer les rencontres de cette phase de groupes et se rapproche d’une qualification presque assurée pour les huitièmes de finale, tandis que l’Écosse devra revoir ses lignes avant d’enchaîner avec son prochain match pour espérer se maintenir dans la compétition.

Écosse
Termine Hard Rock Stadium
Brésil
24/06/2026 23:00 Groupe C
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - Vinicius Junior (passe Rayan)Brésil, 7e
  2. 22'VAR - Vinicius JuniorBrésil, 22e
  3. 45+3'But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes)Brésil, 45+3e
  4. 46'Remplacement - A. Robertson (remplace K. Tierney)Écosse, 46e
  5. 60'But - M. Cunha (passe Bruno Guimaraes)Brésil, 60e
  6. 62'Carton jaune - DaniloBrésil, 62e
  7. 65'Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho)Brésil, 65e
  8. 66'Remplacement - Lucas Paqueta (remplace G. Martinelli)Brésil, 66e
  9. 76'Remplacement - M. Cunha (remplace Neymar)Brésil, 76e
  10. 82'Remplacement - N. Patterson (remplace A. Ralston)Écosse, 82e
  11. 82'Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie)Écosse, 82e
  12. 82'Remplacement - Douglas Santos (remplace Alex Sandro)Brésil, 82e
  13. 82'Remplacement - Rayan (remplace Endrick)Brésil, 82e
  14. 82'Carton jaune - FabinhoBrésil, 82e
  15. 89'Carton jaune - R. ChristieÉcosse, 89e
  16. 90+1'Remplacement - L. Shankland (remplace C. Adams)Écosse, 90+1e
  17. 90+1'Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis)Écosse, 90+1e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Écosse 3 / Brésil 8
  • Tirs : Écosse 11 / Brésil 19
  • Possession : Écosse 48% / Brésil 52%
  • Corners : Écosse 6 / Brésil 6
  • Fautes : Écosse 7 / Brésil 8
  • Cartons jaunes : Écosse 0 / Brésil 2
  • Passes : Écosse 480 / Brésil 527
  • Precision des passes : Écosse 90% / Brésil 93%
  • xG : Écosse 0.79 / Brésil 4.33
Joueurs clés
  • Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.9, 2 but(s)
  • Bruno Guimarães (Brésil) : note 7.9, 2 passe(s) decisive(s)
  • Matheus Cunha (Brésil) : note 7.9, 1 but(s)
  • Angus Gunn (Écosse) : note 8.2, 4 arret(s)
  • Rayan (Brésil) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s)
Calendrier Groupe C
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Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Haïti
Termine Gillette Stadium
Écosse
Resume final
Groupe C
Écosse
Termine Gillette Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Brésil
Termine Lincoln Financial Field
Haïti
Resume final
Groupe C
Écosse
Termine Hard Rock Stadium
Brésil
Resume final
Groupe C
Maroc
Termine Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Resume final
Groupe C
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Brésil32107167
Maroc32106337
Écosse310214-33
Haïti300328-60
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FIL D'ACTU
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