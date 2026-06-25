Mondial 2026 : le Brésil s’impose nettement 3-0 face à l’Écosse au Hard Rock Stadium

Le Brésil a dominé l’Écosse 3-0 ce 24 juin 2026 au Hard Rock Stadium de Miami lors de la troisième journée du Groupe C de la Coupe du Monde. Une victoire nette acquise grâce à un doublé de Vinícius Júnior (7e, 45+3e) et un but de Matheus Cunha (60e), qui propulse les Auriverde en bonne position pour la qualification. Le match, arbitré par César Arturo Ramos, a confirmé la supériorité technique et collective des Sud-Américains sur une sélection écossaise en difficulté offensive.
Avant cette rencontre, l’Écosse, après une défaite initiale contre le Maroc (0-1), avait une pression importante pour renouer avec le succès à Miami. Le Brésil, quant à lui, restait invaincu dans ce groupe avec un bilan de quatre points obtenus lors des deux premières journées, dont une large victoire 3-0 contre Haïti. Cette affiche du groupe C constituait une étape cruciale pour les deux équipes, à l’approche des huitièmes de finale.
Dès l’entame, le Brésil a imposé son rythme avec un pressing haut et une maîtrise visible du ballon (52 % de possession). Sur une action bien construite, Vinícius Júnior a ouvert le score après une passe décisive de Rayan à la 7e minute. La VAR a confirmé le but après une phase d’analyse à la 22e minute. Juste avant la pause, Bruno Guimarães a offert une nouvelle assistance à Vinícius Júnior, auteur d’un second but (45+3e), laissant l’Écosse sous le choc à la mi-temps.
Le second acte a vu la domination se poursuivre, malgré des changements tactiques. Le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti a renforcé son milieu avec l’entrée de Casemiro à la place de Fabinho (65e), tandis que l’Écossais Steve Clarke a opéré trois substitutions dans le but de relancer son équipe. Cependant, à la 60e minute, Matheus Cunha a creusé l’écart sur une nouvelle passe de Bruno Guimarães, confirmant le contrôle brésilien du match.
Les Écossais, alignés en 4-2-3-1 avec Angus Gunn dans les cages et une défense composée de Nathan Patterson, Jack Hendry, Scott McKenna et Andy Robertson, ont peiné à inquiéter le gardien Alisson, protégé par une défense solide avec Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Douglas Santos. Au milieu, Bruno Guimarães et Lucas Paquetá ont parfaitement orchestré le jeu aux côtés de Casemiro, et l’attaque emmenée par Vinícius Júnior, Matheus Cunha et Rayan a fait preuve d’efficacité devant le but.
Écosse en difficulté malgré une équipe compétitive
Steve Clarke avait opté pour un 4-2-3-1 avec John McGinn, Scott McTominay, Lewis Ferguson et Kenny McLean au milieu, soutenant Lawrence Shankland en pointe. Malgré un engagement visible et plusieurs tentatives offensives, dont 11 tirs et 3 cadrés, les Écossais n’ont jamais réussi à concrétiser, butant notamment sur les interventions de la défense brésilienne et sur un Alisson vigilant. Le repositionnement défensif après la pause n’a pas suffi à enrayer la mécanique brésilienne. Angus Gunn a réalisé 4 arrêts, maintenant l’Écosse à zéro.
Brésil maîtrisé avec une attaque tranchante et un milieu créatif
Le Brésil de Carlo Ancelotti évoluait en 4-3-3, exploitant la vitesse et la créativité de Vinícius Júnior. Bruno Guimarães a été le chef d’orchestre, délivrant deux passes décisives et accompagnant le jeu offensif avec efficacité. Matheus Cunha, buteur et actif dans le jeu, a complété ce trio d’attaque complémentaire à Rayan, dont les idées ont souvent déstabilisé la défense écossaise. La solidité défensive menée par Marquinhos et Gabriel Magalhães a limité les espaces, avec un pressing constant et un bon équilibre financier du milieu supporté par Casemiro.
En résumé, le Brésil confirme sa capacité à gérer les rencontres de cette phase de groupes et se rapproche d’une qualification presque assurée pour les huitièmes de finale, tandis que l’Écosse devra revoir ses lignes avant d’enchaîner avec son prochain match pour espérer se maintenir dans la compétition.
Écosse
Termine
0-3
Hard Rock Stadium Brésil
24/06/2026 23:00
·
Groupe C
Fil du match
7' ⚽ But - Vinicius Junior (passe Rayan) Brésil, 7e 22' VAR VAR - Vinicius Junior Brésil, 22e 45+3' ⚽ But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) Brésil, 45+3e 46' ↑↓ Remplacement - A. Robertson (remplace K. Tierney) Écosse, 46e 60' ⚽ But - M. Cunha (passe Bruno Guimaraes) Brésil, 60e 62' Carton jaune - Danilo Brésil, 62e 65' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) Brésil, 65e 66' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace G. Martinelli) Brésil, 66e 76' ↑↓ Remplacement - M. Cunha (remplace Neymar) Brésil, 76e 82' ↑↓ Remplacement - N. Patterson (remplace A. Ralston) Écosse, 82e 82' ↑↓ Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) Écosse, 82e 82' ↑↓ Remplacement - Douglas Santos (remplace Alex Sandro) Brésil, 82e 82' ↑↓ Remplacement - Rayan (remplace Endrick) Brésil, 82e 82' Carton jaune - Fabinho Brésil, 82e 89' Carton jaune - R. Christie Écosse, 89e 90+1' ↑↓ Remplacement - L. Shankland (remplace C. Adams) Écosse, 90+1e 90+1' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis) Écosse, 90+1e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Écosse 3 / Brésil 8 Tirs : Écosse 11 / Brésil 19 Possession : Écosse 48% / Brésil 52% Corners : Écosse 6 / Brésil 6 Fautes : Écosse 7 / Brésil 8 Cartons jaunes : Écosse 0 / Brésil 2 Passes : Écosse 480 / Brésil 527 Precision des passes : Écosse 90% / Brésil 93% xG : Écosse 0.79 / Brésil 4.33
Joueurs clés
Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.9, 2 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 7.9, 2 passe(s) decisive(s) Matheus Cunha (Brésil) : note 7.9, 1 but(s) Angus Gunn (Écosse) : note 8.2, 4 arret(s) Rayan (Brésil) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s)
Voir la fiche du match Brésil - Maroc
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
21' ⚽ But - I. Saibari 0-1 Maroc · Passe : B. Diaz 32' ⚽ But - Vinicius Junior 1-1 Brésil · Passe : Bruno Guimaraes 37' Carton jaune - Casemiro Brésil, 37e 43' Carton jaune - Ibanez Brésil, 43e 46' ↑↓ Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) Brésil, 46e 46' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) Brésil, 46e 61' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) Brésil, 61e 62' ↑↓ Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) Brésil, 62e 65' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) Maroc, 65e 65' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) Maroc, 65e 80' ↑↓ Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) Maroc, 80e 80' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) Maroc, 80e 80' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) Brésil, 80e 89' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Maroc, 89e
Compositions
Titulaires 11
1
Alisson
Gardien
24
Roger Ibañez
Défenseur
4
Marquinhos
Défenseur
3
Gabriel Magalhães
Défenseur
16
Douglas Santos
Défenseur
5
Casemiro
Milieu
8
Bruno Guimarães
Milieu
20
Lucas Paquetá
Milieu
11
Raphinha
Milieu
7
Vinícius Júnior
Milieu
25
Igor Thiago
Attaquant
Remplaçants 14
13
Danilo
17
Fabinho
21
Luiz Henrique
9
Matheus Cunha
23
Ederson
12
Weverton
6
Alex Sandro
14
Bremer
15
Léo Pereira
18
Danilo Santos
26
Rayan
2
Éderson
19
Endrick
22
Gabriel Martinelli
Titulaires 11
1
Bono
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
18
Chadi Riad
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
24
Neil El Aynaoui
Milieu
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
7
Chemsdine Talbi
15
Samir El Mourabet
12
Munir El Kajoui
22
Ahmed Reda Tagnaouti
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
25
Redouane Halhal
13
Zakaria El Ouahdi
19
Youssef Belammari
17
Amine Sbai
16
Gessime Yassine
4
Sofyan Amrabat
20
Ayoub El Kaabi
9
Soufiane Rahimi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
Les chiffres du match
Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2 Tirs : Brésil 10 / Maroc 12 Possession : Brésil 55% / Maroc 45% Corners : Brésil 4 / Maroc 0 Fautes : Brésil 14 / Maroc 12 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 465 / Maroc 383 Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86% xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28
Joueurs clés
Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.2 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2 Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies)
13/06
Groupe C
Brésil
Termine
1-1
MetLife Stadium Maroc
Voir la fiche du match Haïti - Écosse
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
28' ⚽ But - J. McGinn 0-1 Écosse 39' Carton jaune - J. Bellegarde Haïti, 39e 46' Carton jaune - A. Hickey Écosse, 46e 61' ↑↓ Remplacement - L. Deedson (remplace J. Casimir) Haïti, 61e 75' ↑↓ Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) Écosse, 75e 75' ↑↓ Remplacement - A. Hickey (remplace N. Patterson) Écosse, 75e 75' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) Écosse, 75e 76' ↑↓ Remplacement - W. Isidor (remplace L. Joseph) Haïti, 76e 83' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis) Écosse, 83e 83' ↑↓ Remplacement - L. Shankland (remplace K. McLean) Écosse, 83e 85' ↑↓ Remplacement - R. Providence (remplace Y. Fortune) Haïti, 85e 90+1' Carton jaune - F. Curtis Écosse, 90+1e 90+5' Carton jaune - K. McLean Écosse, 90+5e
Compositions
Titulaires 11
1
Johny Placide
Gardien
2
Carlens Arcus
Défenseur
4
Ricardo Adé
Défenseur
5
Hannes Delcroix
Défenseur
8
Martin Expérience
Défenseur
11
Louicius Don Deedson
Milieu
17
Danley Jean Jacques
Milieu
10
Jean-Ricner Bellegarde
Milieu
15
Ruben Providence
Milieu
20
Frantzdy Pierrot
Attaquant
18
Wilson Isidor
Attaquant
Remplaçants 15
21
Josué Casimir
12
Alexandre Pierre
23
Josué Duverger
3
Keeto Thermoncy
13
Duke Lacroix
14
Garven-Michee Metusala
22
Jean-Kévin Duverne
24
Wilguens Paugain
6
Carl Fred Sainté
25
Dominique Simon
26
Woodensky Pierre
7
Derrick Etienne
9
Duckens Nazon
16
Lenny Joseph
19
Yassin Fortune
Titulaires 11
1
Angus Gunn
Gardien
2
Aaron Hickey
Défenseur
5
Grant Hanley
Défenseur
13
Jack Hendry
Défenseur
3
Andy Robertson
Défenseur
17
Ben Gannon-Doak
Milieu
4
Scott McTominay
Milieu
19
Lewis Ferguson
Milieu
7
John McGinn
Milieu
20
Lawrence Shankland
Attaquant
10
Che Adams
Attaquant
Remplaçants 15
12
Liam Kelly
21
Craig Gordon
6
Kieran Tierney
15
John Souttar
16
Dominic Hyam
22
Nathan Patterson
24
Tony Ralston
26
Scott McKenna
8
Tyler Fletcher
11
Ryan Christie
23
Kenny McLean
25
Findlay Curtis
9
Lyndon Dykes
14
Ross Stewart
18
George Hirst
Les chiffres du match
Tirs cadres : Haïti 2 / Écosse 2 Tirs : Haïti 14 / Écosse 9 Possession : Haïti 54% / Écosse 46% Corners : Haïti 4 / Écosse 3 Fautes : Haïti 23 / Écosse 21 Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 3 Passes : Haïti 426 / Écosse 366 Precision des passes : Haïti 85% / Écosse 82% xG : Haïti 1.01 / Écosse 1.07
Joueurs clés
John McGinn (Écosse) : note 7.2, 1 but(s) Grant Hanley (Écosse) : note 7.5 Jean-Ricner Bellegarde (Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Johny Placide (Haïti) : note 6.9, 1 arret(s) Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s) Ben Gannon-Doak (Écosse) : note 7.3 Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.3 Ricardo Adé (Haïti) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
14/06
Groupe C
Haïti
Termine
0-1
Gillette Stadium Écosse
Voir la fiche du match Écosse - Maroc
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
2' ⚽ But - I. Saibari 0-1 Maroc · Passe : B. Diaz 23' Carton jaune - I. Diop Maroc, 23e 60' ↑↓ Remplacement - K. Tierney (remplace B. Gannon-Doak) Écosse, 60e 65' Carton jaune - A. Robertson Écosse, 65e 71' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) Écosse, 71e 71' ↑↓ Remplacement - R. Christie (remplace K. McLean) Écosse, 71e 84' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Maroc, 84e 84' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi) Maroc, 84e 84' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace A. Amaimouni) Maroc, 84e 89' ↑↓ Remplacement - N. Patterson (remplace A. Ralston) Écosse, 89e 89' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace R. Stewart) Écosse, 89e 90' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) Maroc, 90e
Compositions
Titulaires 11
1
Angus Gunn
Gardien
22
Nathan Patterson
Défenseur
5
Grant Hanley
Défenseur
13
Jack Hendry
Défenseur
3
Andy Robertson
Défenseur
7
John McGinn
Milieu
11
Ryan Christie
Milieu
19
Lewis Ferguson
Milieu
6
Kieran Tierney
Milieu
4
Scott McTominay
Attaquant
10
Che Adams
Attaquant
Remplaçants 15
17
Ben Gannon-Doak
12
Liam Kelly
21
Craig Gordon
2
Aaron Hickey
15
John Souttar
16
Dominic Hyam
24
Tony Ralston
26
Scott McKenna
8
Tyler Fletcher
23
Kenny McLean
25
Findlay Curtis
9
Lyndon Dykes
14
Ross Stewart
18
George Hirst
20
Lawrence Shankland
Titulaires 11
1
Bono
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
18
Chadi Riad
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
24
Neil El Aynaoui
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
22
Ahmed Reda Tagnaouti
12
Munir El Kajoui
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
25
Redouane Halhal
19
Youssef Belammari
13
Zakaria El Ouahdi
17
Amine Sbai
7
Chemsdine Talbi
16
Gessime Yassine
15
Samir El Mourabet
4
Sofyan Amrabat
20
Ayoub El Kaabi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
9
Soufiane Rahimi
Les chiffres du match
Tirs cadres : Écosse 0 / Maroc 2 Tirs : Écosse 6 / Maroc 9 Possession : Écosse 40% / Maroc 60% Corners : Écosse 1 / Maroc 5 Fautes : Écosse 10 / Maroc 8 Cartons jaunes : Écosse 1 / Maroc 1 Passes : Écosse 417 / Maroc 634 Precision des passes : Écosse 88% / Maroc 91% xG : Écosse 0.54 / Maroc 0.83
Joueurs clés
Ismael Saibari (Maroc) : note 7.9, 1 but(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Jack Hendry (Écosse) : note 7.7 Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s) Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.2 Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.2 Chadi Riad (Maroc) : note 7 Kieran Tierney (Écosse) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
19/06
Groupe C
Écosse
Termine
0-1
Gillette Stadium Maroc
Voir la fiche du match Brésil - Haïti
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
4' Carton jaune - C. Arcus Haïti, 4e 23' ⚽ But - M. Cunha 1-0 Brésil 36' ⚽ But - M. Cunha 2-0 Brésil · Passe : Vinicius Junior 40' ↑↓ Remplacement - Raphinha (remplace Rayan) Brésil, 40e 45+3' ⚽ But - Vinicius Junior 3-0 Brésil · Passe : Lucas Paqueta 45+4' Carton jaune - F. Pierrot Haïti, 45+4e 46' ↑↓ Remplacement - C. Arcus (remplace D. Simon) Haïti, 46e 46' ↑↓ Remplacement - F. Pierrot (remplace W. Isidor) Haïti, 46e 63' ↑↓ Remplacement - J. Casimir (remplace L. Deedson) Haïti, 63e 64' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace G. Martinelli) Brésil, 64e 64' ↑↓ Remplacement - M. Cunha (remplace Endrick) Brésil, 64e 65' Carton jaune - Douglas Santos Brésil, 65e 71' ↑↓ Remplacement - R. Providence (remplace L. Joseph) Haïti, 71e 72' Carton jaune - D. Jean Jacques Haïti, 72e 81' ↑↓ Remplacement - Vinicius Junior (remplace Danilo Santos) Brésil, 81e 81' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Ederson) Brésil, 81e 81' ↑↓ Remplacement - J. Bellegarde (remplace D. Etienne) Haïti, 81e 24' ⚽ But - H. Delcroix 1-0 Brésil
Compositions
Titulaires 11
1
Alisson
Gardien
13
Danilo
Défenseur
4
Marquinhos
Défenseur
3
Gabriel Magalhães
Défenseur
16
Douglas Santos
Défenseur
8
Bruno Guimarães
Milieu
5
Casemiro
Milieu
20
Lucas Paquetá
Milieu
11
Raphinha
Attaquant
9
Matheus Cunha
Attaquant
7
Vinícius Júnior
Attaquant
Remplaçants 14
26
Rayan
12
Weverton
23
Ederson
6
Alex Sandro
14
Bremer
15
Léo Pereira
24
Roger Ibañez
17
Fabinho
21
Luiz Henrique
2
Éderson
18
Danilo Santos
19
Endrick
22
Gabriel Martinelli
25
Igor Thiago
Titulaires 11
1
Johny Placide
Gardien
2
Carlens Arcus
Défenseur
22
Jean-Kévin Duverne
Défenseur
4
Ricardo Adé
Défenseur
5
Hannes Delcroix
Défenseur
8
Martin Expérience
Défenseur
21
Josué Casimir
Milieu
17
Danley Jean Jacques
Milieu
10
Jean-Ricner Bellegarde
Milieu
15
Ruben Providence
Milieu
20
Frantzdy Pierrot
Attaquant
Remplaçants 15
12
Alexandre Pierre
23
Josué Duverger
3
Keeto Thermoncy
13
Duke Lacroix
14
Garven-Michee Metusala
24
Wilguens Paugain
6
Carl Fred Sainté
25
Dominique Simon
26
Woodensky Pierre
7
Derrick Etienne
9
Duckens Nazon
11
Louicius Don Deedson
16
Lenny Joseph
18
Wilson Isidor
19
Yassin Fortune
Les chiffres du match
Tirs cadres : Brésil 5 / Haïti 3 Tirs : Brésil 8 / Haïti 8 Possession : Brésil 57% / Haïti 43% Corners : Brésil 4 / Haïti 4 Fautes : Brésil 12 / Haïti 15 Cartons jaunes : Brésil 1 / Haïti 3 Passes : Brésil 520 / Haïti 392 Precision des passes : Brésil 89% / Haïti 83% xG : Brésil 1.50 / Haïti 0.30
Joueurs clés
Matheus Cunha (Brésil) : note 9.3, 2 but(s) Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Lucas Paquetá (Brésil) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s) Alisson (Brésil) : note 7.3, 2 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.7 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.5 Johny Placide (Haïti) : note 6.5, 2 arret(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
20/06/2026 Brésil 3-0 Haïti (World Cup) 09/06/2016 Brésil 7-1 Haïti (Copa America)
20/06
Groupe C
Brésil
Termine
3-0
Lincoln Financial Field Haïti
Voir la fiche du match Écosse - Brésil
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' ⚽ But - Vinicius Junior (passe Rayan) Brésil, 7e 22' VAR VAR - Vinicius Junior Brésil, 22e 45+3' ⚽ But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) Brésil, 45+3e 46' ↑↓ Remplacement - A. Robertson (remplace K. Tierney) Écosse, 46e 60' ⚽ But - M. Cunha (passe Bruno Guimaraes) Brésil, 60e 62' Carton jaune - Danilo Brésil, 62e 65' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) Brésil, 65e 66' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace G. Martinelli) Brésil, 66e 76' ↑↓ Remplacement - M. Cunha (remplace Neymar) Brésil, 76e 82' ↑↓ Remplacement - N. Patterson (remplace A. Ralston) Écosse, 82e 82' ↑↓ Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) Écosse, 82e 82' ↑↓ Remplacement - Douglas Santos (remplace Alex Sandro) Brésil, 82e 82' ↑↓ Remplacement - Rayan (remplace Endrick) Brésil, 82e 82' Carton jaune - Fabinho Brésil, 82e 89' Carton jaune - R. Christie Écosse, 89e 90+1' ↑↓ Remplacement - L. Shankland (remplace C. Adams) Écosse, 90+1e 90+1' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis) Écosse, 90+1e
Compositions
Titulaires 11
1
Angus Gunn
Gardien
22
Nathan Patterson
Défenseur
13
Jack Hendry
Défenseur
26
Scott McKenna
Défenseur
3
Andy Robertson
Défenseur
19
Lewis Ferguson
Milieu
23
Kenny McLean
Milieu
17
Ben Gannon-Doak
Milieu
4
Scott McTominay
Milieu
7
John McGinn
Milieu
20
Lawrence Shankland
Attaquant
Remplaçants 15
6
Kieran Tierney
12
Liam Kelly
21
Craig Gordon
2
Aaron Hickey
5
Grant Hanley
15
John Souttar
16
Dominic Hyam
24
Tony Ralston
8
Tyler Fletcher
11
Ryan Christie
25
Findlay Curtis
9
Lyndon Dykes
10
Che Adams
14
Ross Stewart
18
George Hirst
Titulaires 11
1
Alisson
Gardien
13
Danilo
Défenseur
4
Marquinhos
Défenseur
3
Gabriel Magalhães
Défenseur
16
Douglas Santos
Défenseur
8
Bruno Guimarães
Milieu
5
Casemiro
Milieu
20
Lucas Paquetá
Milieu
26
Rayan
Attaquant
9
Matheus Cunha
Attaquant
7
Vinícius Júnior
Attaquant
Remplaçants 14
12
Weverton
23
Ederson
6
Alex Sandro
14
Bremer
15
Léo Pereira
24
Roger Ibañez
2
Éderson
17
Fabinho
18
Danilo Santos
21
Luiz Henrique
10
Neymar
19
Endrick
22
Gabriel Martinelli
25
Igor Thiago
Les chiffres du match
Tirs cadres : Écosse 3 / Brésil 8 Tirs : Écosse 11 / Brésil 19 Possession : Écosse 48% / Brésil 52% Corners : Écosse 6 / Brésil 6 Fautes : Écosse 7 / Brésil 8 Cartons jaunes : Écosse 0 / Brésil 2 Passes : Écosse 480 / Brésil 527 Precision des passes : Écosse 90% / Brésil 93% xG : Écosse 0.79 / Brésil 4.33
Joueurs clés
Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.9, 2 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 7.9, 2 passe(s) decisive(s) Matheus Cunha (Brésil) : note 7.9, 1 but(s) Angus Gunn (Écosse) : note 8.2, 4 arret(s) Rayan (Brésil) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s) Alisson (Brésil) : note 7.9, 3 arret(s) Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.9 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.6
Absences et blessures
Neymar : Brésil · Missing Fixture · Calf Injury Raphinha : Brésil · Missing Fixture · Hamstring muscle injury
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
24/06
Groupe C
Écosse
Termine
0-3
Hard Rock Stadium Brésil
Voir la fiche du match Maroc - Haïti
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
10' ⚽ But - Bono Haïti, 10e 39' ⚽ But - A. Hakimi Maroc, 39e 43' ⚽ But - W. Isidor (passe J. Duverne) Haïti, 43e 45+1' ⚽ But - I. Saibari (passe A. Hakimi) Maroc, 45+1e 67' ↑↓ Remplacement - R. Providence (remplace D. Nazon) Haïti, 67e 67' ↑↓ Remplacement - W. Isidor (remplace L. Deedson) Haïti, 67e 70' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace A. Ounahi) Maroc, 70e 70' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Maroc, 70e 70' ↑↓ Remplacement - A. El Kaabi (remplace G. Yassine) Maroc, 70e 78' ⚽ But - S. Rahimi (passe C. Riad) Maroc, 78e 79' Carton jaune - D. Nazon Haïti, 79e 79' Carton jaune - J. Placide Haïti, 79e 80' ↑↓ Remplacement - J. Duverne (remplace C. Arcus) Haïti, 80e 80' ↑↓ Remplacement - D. Jean Jacques (remplace D. Simon) Haïti, 80e 83' ↑↓ Remplacement - A. Salah-Eddine (remplace N. Mazraoui) Maroc, 83e 83' ↑↓ Remplacement - N. El Aynaoui (remplace S. El Mourabet) Maroc, 83e 83' ↑↓ Remplacement - L. Joseph (remplace F. Pierrot) Haïti, 83e 89' ⚽ But - G. Yassine (passe S. Rahimi) Maroc, 89e 90+4' Carton jaune - J. Casimir Haïti, 90+4e
Compositions
Titulaires 11
1
Yassine Bounou
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
25
Redouane Halhal
Défenseur
18
Chadi Riad
Défenseur
26
Anass Salah-Eddine
Défenseur
4
Sofyan Amrabat
Milieu
24
Neil El Aynaoui
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
11
Ismael Saibari
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
20
Ayoub El Kaabi
Attaquant
Remplaçants 15
12
Munir El Kajoui
22
Ahmed Reda Tagnaouti
3
Noussair Mazraoui
5
Marwane Saadane
13
Zakaria El Ouahdi
14
Issa Diop
19
Youssef Belammari
6
Ayyoub Bouaddi
7
Chemsdine Talbi
8
Azzedine Ounahi
15
Samir El Mourabet
16
Gessime Yassine
17
Amine Sbai
9
Soufiane Rahimi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
Titulaires 11
1
Johny Placide
Gardien
22
Jean-Kévin Duverne
Défenseur
4
Ricardo Adé
Défenseur
5
Hannes Delcroix
Défenseur
8
Martin Expérience
Défenseur
21
Josué Casimir
Milieu
17
Danley Jean Jacques
Milieu
10
Jean-Ricner Bellegarde
Milieu
15
Ruben Providence
Milieu
18
Wilson Isidor
Attaquant
16
Lenny Joseph
Attaquant
Remplaçants 15
11
Louicius Don Deedson
9
Duckens Nazon
12
Alexandre Pierre
23
Josué Duverger
2
Carlens Arcus
3
Keeto Thermoncy
14
Garven-Michee Metusala
13
Duke Lacroix
6
Carl Fred Sainté
24
Wilguens Paugain
26
Woodensky Pierre
25
Dominique Simon
7
Derrick Etienne
20
Frantzdy Pierrot
19
Yassin Fortune
Les chiffres du match
Tirs cadres : Maroc 11 / Haïti 1 Tirs : Maroc 22 / Haïti 5 Possession : Maroc 71% / Haïti 29% Corners : Maroc 9 / Haïti 0 Fautes : Maroc 8 / Haïti 17 Cartons jaunes : Maroc 0 / Haïti 2 Passes : Maroc 533 / Haïti 229 Precision des passes : Maroc 89% / Haïti 79% xG : Maroc 3.26 / Haïti 0.52
Joueurs clés
Achraf Hakimi (Maroc) : note 7.6, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Johny Placide (Haïti) : note 7.2, 8 arret(s), 1 carton(s) jaune(s) Wilson Isidor (Haïti) : note 7.7, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.3, 1 but(s) Soufiane Rahimi (Maroc) : note 7.2, 1 but(s) Bilal El Khannouss (Maroc) : note 8.9 Jean-Kévin Duverne (Haïti) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s) Chadi Riad (Maroc) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
24/06
Groupe C
Maroc
Termine
4-2
Mercedes-Benz Stadium Haïti
Groupe C
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Brésil 3 2 1 0 7 1 6 7 Maroc 3 2 1 0 6 3 3 7 Écosse 3 1 0 2 1 4 -3 3 Haïti 3 0 0 3 2 8 -6 0
Commentaires