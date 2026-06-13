Mondial 2026 : les États-Unis dominent le Paraguay 4-1 avec un doublé de Balogun
Les États-Unis ont battu le Paraguay 4-1, samedi 13 juin au SoFi Stadium de Los Angeles, dans le groupe D du Mondial 2026. Devant leur public, les Américains ont pris trois points importants grâce notamment à un doublé de Folarin Balogun et à un dernier but de Giovanni Reyna dans le temps additionnel.
La sélection dirigée par Mauricio Pochettino a rapidement installé le match dans son sens. Organisée en 4-2-3-1 avec Christian Pulišić, Weston McKennie, Tyler Adams et Balogun dans le onze de départ, elle a ouvert le score dès la 7e minute avant de creuser l’écart par son avant-centre.
Balogun a marqué une première fois à la 31e minute, sur une passe de Pulišić, puis a signé le troisième but américain à la 50e, servi par Malik Tillman. Ce doublé a placé les États-Unis dans une position très favorable, alors que le Paraguay avait déjà été averti tôt dans la rencontre avec le carton jaune reçu par Juan Cáceres à la 10e minute.
Le Paraguay, aligné en 4-4-2 par Gustavo Alfaro avec Miguel Almirón, Antonio Sanabria et Julio Enciso, a réduit l’écart à la 73e minute par Maurício Magalhães Prado, servi par Enciso. Cette réaction n’a pas suffi à relancer la partie, Giovanni Reyna scellant ensuite le score à la 98e minute sur une passe d’Alex Freeman.
Balogun porte l’attaque américaine
Le poids de Balogun a été décisif dans la victoire des États-Unis. Titulaire à la pointe de l’attaque, il a converti deux des temps forts américains et quitté la pelouse à la 72e minute, remplacé par Ricardo Pepi. Son efficacité a donné de la marge à une équipe qui a terminé avec cinq tirs cadrés et une nette maîtrise du ballon.
Pulišić et Tillman ont aussi pesé dans la construction du succès. Le premier a offert la passe du deuxième but avant sa sortie à la pause, tandis que le second a servi Balogun après le retour des vestiaires. Reyna, buteur dans le temps additionnel, a donné au score une ampleur définitive.
Les États-Unis ont également contrôlé une partie importante du rythme du match, avec 64 pour cent de possession selon les données de rencontre. Tyler Adams a été le seul Américain averti, à la 59e minute, dans une seconde période marquée par plusieurs interruptions et changements.
Le Paraguay sanctionné par les temps faibles
Le Paraguay a payé cher son début de match et son manque de précision offensive. La sélection sud-américaine n’a cadré qu’une tentative, transformée par Maurício Magalhães Prado à la 73e minute, après une passe de Julio Enciso. Ce but a réduit l’écart sans changer l’issue de la rencontre.
La discipline a aussi pesé sur l’équipe de Gustavo Alfaro. Après l’avertissement précoce de Cáceres, Miguel Almirón a reçu un carton jaune à la 53e minute, Diego Gómez à la 79e, Alex Arce à la 88e et Junior Alonso dans le temps additionnel. Aucun carton rouge n’a toutefois été signalé.
Avec cette victoire, les États-Unis ajoutent trois points à leur parcours dans le groupe D et confirment leur avantage récent dans cette affiche. Les données de confrontations répertorient déjà trois succès américains face au Paraguay en 2025, 2018 et 2016.
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