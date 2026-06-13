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Mondial 2026 : les États-Unis dominent le Paraguay 4-1 avec un doublé de Balogun

Les États-Unis ont battu le Paraguay 4-1, samedi 13 juin au SoFi Stadium de Los Angeles, dans le groupe D du Mondial 2026. Devant leur public, les Américains ont pris trois points importants grâce notamment à un doublé de Folarin Balogun et à un dernier but de Giovanni Reyna dans le temps additionnel.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match États-Unis VS Paraguay, le 13/06/2026 02:00, stade SoFi Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
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SOMMAIRE

La sélection dirigée par Mauricio Pochettino a rapidement installé le match dans son sens. Organisée en 4-2-3-1 avec Christian Pulišić, Weston McKennie, Tyler Adams et Balogun dans le onze de départ, elle a ouvert le score dès la 7e minute avant de creuser l’écart par son avant-centre.

Balogun a marqué une première fois à la 31e minute, sur une passe de Pulišić, puis a signé le troisième but américain à la 50e, servi par Malik Tillman. Ce doublé a placé les États-Unis dans une position très favorable, alors que le Paraguay avait déjà été averti tôt dans la rencontre avec le carton jaune reçu par Juan Cáceres à la 10e minute.

Le Paraguay, aligné en 4-4-2 par Gustavo Alfaro avec Miguel Almirón, Antonio Sanabria et Julio Enciso, a réduit l’écart à la 73e minute par Maurício Magalhães Prado, servi par Enciso. Cette réaction n’a pas suffi à relancer la partie, Giovanni Reyna scellant ensuite le score à la 98e minute sur une passe d’Alex Freeman.

Balogun porte l’attaque américaine

Le poids de Balogun a été décisif dans la victoire des États-Unis. Titulaire à la pointe de l’attaque, il a converti deux des temps forts américains et quitté la pelouse à la 72e minute, remplacé par Ricardo Pepi. Son efficacité a donné de la marge à une équipe qui a terminé avec cinq tirs cadrés et une nette maîtrise du ballon.

Pulišić et Tillman ont aussi pesé dans la construction du succès. Le premier a offert la passe du deuxième but avant sa sortie à la pause, tandis que le second a servi Balogun après le retour des vestiaires. Reyna, buteur dans le temps additionnel, a donné au score une ampleur définitive.

Les États-Unis ont également contrôlé une partie importante du rythme du match, avec 64 pour cent de possession selon les données de rencontre. Tyler Adams a été le seul Américain averti, à la 59e minute, dans une seconde période marquée par plusieurs interruptions et changements.

Le Paraguay sanctionné par les temps faibles

Le Paraguay a payé cher son début de match et son manque de précision offensive. La sélection sud-américaine n’a cadré qu’une tentative, transformée par Maurício Magalhães Prado à la 73e minute, après une passe de Julio Enciso. Ce but a réduit l’écart sans changer l’issue de la rencontre.

La discipline a aussi pesé sur l’équipe de Gustavo Alfaro. Après l’avertissement précoce de Cáceres, Miguel Almirón a reçu un carton jaune à la 53e minute, Diego Gómez à la 79e, Alex Arce à la 88e et Junior Alonso dans le temps additionnel. Aucun carton rouge n’a toutefois été signalé.

Avec cette victoire, les États-Unis ajoutent trois points à leur parcours dans le groupe D et confirment leur avantage récent dans cette affiche. Les données de confrontations répertorient déjà trois succès américains face au Paraguay en 2025, 2018 et 2016.

États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
13/06/2026 02:00 Groupe D
Resume finalCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - Damian Bobadilla (États-Unis, 7e)
  2. 10'Carton jaune - Juan Caceres (Paraguay, 10e)
  3. 31'But - Folarin Balogun (passe Christian Pulisic) (États-Unis, 31e)
  4. 45'Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) (Paraguay, 45e)
  5. 45'Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) (États-Unis, 45e)
  6. 50'But - Folarin Balogun (passe Malik Tillman) (États-Unis, 50e)
  7. 52'VAR - Tim Ream (États-Unis, 52e)
  8. 53'Carton jaune - Miguel Almirón (Paraguay, 53e)
  9. 59'Carton jaune - Tyler Adams (États-Unis, 59e)
  10. 62'Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) (Paraguay, 62e)
  11. 72'Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) (États-Unis, 72e)
  12. 72'Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) (États-Unis, 72e)
  13. 73'But - Maurício Magalhães Prado (passe Julio Enciso) (Paraguay, 73e)
  14. 79'Carton jaune - Diego Gomez (Paraguay, 79e)
  15. 79'Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) (Paraguay, 79e)
  16. 79'Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) (Paraguay, 79e)
  17. 80'Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) (Paraguay, 80e)
  18. 82'Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) (États-Unis, 82e)
  19. 88'Carton jaune - Alex Arce (Paraguay, 88e)
  20. 93'Carton jaune - Junior Alonso (Paraguay, 93e)
  21. 98'But - Giovanni Reyna (passe Alex Freeman) (États-Unis, 98e)
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1
  • Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9
  • Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36%
  • Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1
  • Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17
  • Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5
  • Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0
Joueurs clés
  • F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s)
  • C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)
  • M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s)
  • Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s)
  • J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s)
Calendrier Groupe D
Voir le Calendrier Complet
Groupe D
États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Australie
A venir BC Place
Turquie
Avant-match
Groupe D
États-Unis
A venir Lumen Field
Australie
Groupe D
Turquie
A venir Levi's Stadium
Paraguay
Groupe D
Turquie
A venir SoFi Stadium
États-Unis
Groupe D
Paraguay
A venir Levi's Stadium
Australie
Groupe D
EquipeJGNPBPBCDiffPts
États-Unis11004133
Australie00000000
Turquie00000000
Paraguay100114-30
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