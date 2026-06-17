Image Celtiis
Image Celtiis

Mondial 2026 : l’Autriche bat la Jordanie 3-1 pour son retour au Mondial

L’Autriche a réussi son entrée dans le groupe J du Mondial 2026 en battant la Jordanie 3-1, mercredi 17 juin au Levi’s Stadium de Santa Clara. Pour son retour en Coupe du monde après 28 ans d’absence, la sélection de Ralf Rangnick a pris trois points importants face à une équipe jordanienne qui disputait le premier match de son histoire dans la compétition.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
11 vues
Illustration du match Autriche VS Jordanie, le 17/06/2026 05:00, stade Levi's Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Romano Schmid a ouvert le score à la 21e minute sur une passe de Xaver Schlager, avant l’égalisation d’Ali Olwan à la 50e, servi par Noor Al-Deen Al Rawabdeh. L’Autriche a repris l’avantage à la 76e sur un but contre son camp de Yazan Al-Arab, puis Marko Arnautovic a scellé la victoire à la 90+12e.

Ce premier duel entre les deux sélections en compétition internationale a longtemps gardé une marge réduite au score. L’Autriche a contrôlé davantage le ballon, avec 65 % de possession et 522 passes, mais la Jordanie a cadré quatre tirs contre deux pour son adversaire. Alexander Schlager a aussi pesé dans le résultat avec trois arrêts.

La rencontre a basculé après l’égalisation jordanienne du début de seconde période. Ali Olwan, l’un des joueurs les plus en vue côté jordanien, a relancé son équipe dès la 50e minute. Mais l’Autriche a retrouvé l’avantage à un quart d’heure de la fin, avant de mettre fin au suspense dans un temps additionnel très long.

L’Autriche a tenu son plan jusqu’au bout

Ralf Rangnick avait aligné l’Autriche en 4-2-3-1, avec Alexander Schlager dans le but, Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba et Phillipp Mwene en défense. Nicolas Seiwald et Xaver Schlager ont structuré l’entrejeu, tandis que Romano Schmid, Konrad Laimer et Marcel Sabitzer accompagnaient Saša Kalajdžić dans l’animation offensive.

Schmid a donné le premier avantage autrichien en première période et Xaver Schlager a signé la passe décisive. Marcel Sabitzer a reçu un carton jaune à la 77e minute, seule sanction disciplinaire recensée côté autrichien dans les événements fournis. L’épisode de VAR impliquant Marko Arnautovic à la 67e n’a pas empêché l’attaquant de peser plus tard sur le score.

Le troisième but, inscrit par Arnautovic à la 90+12e, a confirmé la supériorité autrichienne au tableau d’affichage. Dans une rencontre où les occasions cadrées n’ont pas été nombreuses pour l’Autriche, l’efficacité dans les moments clés a fait la différence.

La Jordanie a répondu mais a cédé

Jamal Sellami avait organisé la Jordanie en 3-4-2-1, avec Yazeed Abu Laila dans le but, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab et Mo Abualnadi en défense. Ehsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Deen Al Rawabdeh et Mohannad Abu Taha ont formé le milieu, derrière Odeh Fakhoury, Ali Olwan et Mousa Tamari.

La Jordanie a montré une capacité de réaction dès la reprise grâce à Olwan, buteur à la 50e minute. Al Rawabdeh a été directement impliqué sur cette égalisation, tandis que Mohannad Abu Taha et Mousa Tamari ont figuré parmi les titulaires chargés de soutenir l’attaque.

Cette défaite laisse des regrets à la Jordanie, qui a produit dix tirs et quatre cadrés, mais a été punie sur la fin. Pour l’Autriche, ce succès lance idéalement une campagne mondiale attendue depuis près de trois décennies.

Autriche
Termine Levi's Stadium
Jordanie
17/06/2026 05:00 Groupe J
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 21'But - R. Schmid1-0Autriche · Passe : X. Schlager
  2. 46'Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic)Autriche, 46e
  3. 50'But - A. Olwan1-1Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh
  4. 59'Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 59e
  5. 59'Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso)Autriche, 59e
  6. 59'Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner)Autriche, 59e
  7. 67'VAR - M. ArnautovicAutriche, 67e
  8. 72'Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid)Jordanieieie, 72e
  9. 76'But - Y. Al Arab2-1Autriche
  10. 77'Carton jaune - M. SabitzerAutriche, 77e
  11. 81'Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan)Jordanieieie, 81e
  12. 81'Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi)Jordanieieie, 81e
  13. 83'Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer)Autriche, 83e
  14. 88'Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud)Jordanieieie, 88e
  15. 89'Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh)Jordanieieie, 89e
  16. 90+12'But - M. Arnautovic3-1Autriche
  17. 67'But - M. Arnautovic2-1Autriche
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Autriche 2 / Jordanie 4
  • Tirs : Autriche 8 / Jordanie 10
  • Possession : Autriche 65% / Jordanie 35%
  • Corners : Autriche 3 / Jordanie 3
  • Fautes : Autriche 10 / Jordanie 6
  • Cartons jaunes : Autriche 1 / Jordanie 0
  • Passes : Autriche 522 / Jordanie 280
  • Precision des passes : Autriche 85% / Jordanie 75%
  • xG : Autriche 0.54 / Jordanie 0.51
Joueurs clés
  • Ali Olwan (Jordanie) : note 7.9, 1 but(s)
  • Romano Schmid (Autriche) : note 7.3, 1 but(s)
  • Xaver Schlager (Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
  • Alexander Schlager (Autriche) : note 7.5, 3 arret(s)
  • Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
Calendrier Groupe J
Voir le Calendrier Complet
Groupe J
Argentine
Termine Arrowhead Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
Autriche
Termine Levi's Stadium
Jordanie
Resume final
Groupe J
Argentine
A venir AT&T Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir Levi's Stadium
Algérie
Groupe J
Algérie
A venir Arrowhead Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Argentine11003033
Autriche11003123
Jordanie100113-20
Algérie100103-30
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
08:46 Football : Coupe du monde 2026: Messi prend seul la tête du classement des buteurs
08:37 Football : Mondial 2026 : l’Autriche bat la Jordanie 3-1 pour son retour au Mondial
08:46 Coupe du monde 2026: Messi prend seul la tête du classement des buteurs