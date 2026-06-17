Mondial 2026 : l’Autriche bat la Jordanie 3-1 pour son retour au Mondial

L’Autriche a réussi son entrée dans le groupe J du Mondial 2026 en battant la Jordanie 3-1, mercredi 17 juin au Levi’s Stadium de Santa Clara. Pour son retour en Coupe du monde après 28 ans d’absence, la sélection de Ralf Rangnick a pris trois points importants face à une équipe jordanienne qui disputait le premier match de son histoire dans la compétition.

Romano Schmid a ouvert le score à la 21e minute sur une passe de Xaver Schlager, avant l’égalisation d’Ali Olwan à la 50e, servi par Noor Al-Deen Al Rawabdeh. L’Autriche a repris l’avantage à la 76e sur un but contre son camp de Yazan Al-Arab, puis Marko Arnautovic a scellé la victoire à la 90+12e.

Ce premier duel entre les deux sélections en compétition internationale a longtemps gardé une marge réduite au score. L’Autriche a contrôlé davantage le ballon, avec 65 % de possession et 522 passes, mais la Jordanie a cadré quatre tirs contre deux pour son adversaire. Alexander Schlager a aussi pesé dans le résultat avec trois arrêts.

La rencontre a basculé après l’égalisation jordanienne du début de seconde période. Ali Olwan, l’un des joueurs les plus en vue côté jordanien, a relancé son équipe dès la 50e minute. Mais l’Autriche a retrouvé l’avantage à un quart d’heure de la fin, avant de mettre fin au suspense dans un temps additionnel très long.

L’Autriche a tenu son plan jusqu’au bout

Ralf Rangnick avait aligné l’Autriche en 4-2-3-1, avec Alexander Schlager dans le but, Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba et Phillipp Mwene en défense. Nicolas Seiwald et Xaver Schlager ont structuré l’entrejeu, tandis que Romano Schmid, Konrad Laimer et Marcel Sabitzer accompagnaient Saša Kalajdžić dans l’animation offensive.

Schmid a donné le premier avantage autrichien en première période et Xaver Schlager a signé la passe décisive. Marcel Sabitzer a reçu un carton jaune à la 77e minute, seule sanction disciplinaire recensée côté autrichien dans les événements fournis. L’épisode de VAR impliquant Marko Arnautovic à la 67e n’a pas empêché l’attaquant de peser plus tard sur le score.

Le troisième but, inscrit par Arnautovic à la 90+12e, a confirmé la supériorité autrichienne au tableau d’affichage. Dans une rencontre où les occasions cadrées n’ont pas été nombreuses pour l’Autriche, l’efficacité dans les moments clés a fait la différence.

La Jordanie a répondu mais a cédé

Jamal Sellami avait organisé la Jordanie en 3-4-2-1, avec Yazeed Abu Laila dans le but, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab et Mo Abualnadi en défense. Ehsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Deen Al Rawabdeh et Mohannad Abu Taha ont formé le milieu, derrière Odeh Fakhoury, Ali Olwan et Mousa Tamari.

La Jordanie a montré une capacité de réaction dès la reprise grâce à Olwan, buteur à la 50e minute. Al Rawabdeh a été directement impliqué sur cette égalisation, tandis que Mohannad Abu Taha et Mousa Tamari ont figuré parmi les titulaires chargés de soutenir l’attaque.

Cette défaite laisse des regrets à la Jordanie, qui a produit dix tirs et quatre cadrés, mais a été punie sur la fin. Pour l’Autriche, ce succès lance idéalement une campagne mondiale attendue depuis près de trois décennies.

Autriche Termine 3-1 Levi's Stadium Jordanie Jordanie Fil du match 21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) 67' VAR VAR - M. Arnautovic 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 77' Carton jaune - M. Sabitzer 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) 89' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) 90+12' ⚽ But - M. Arnautovic 3-1 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1 Les chiffres du match Tirs cadres : Autriche 2 / Jordanie 4

: Autriche 2 / Jordanie 4 Tirs : Autriche 8 / Jordanie 10

: Autriche 8 / Jordanie 10 Possession : Autriche 65% / Jordanie 35%

: Autriche 65% / Jordanie 35% Corners : Autriche 3 / Jordanie 3

: Autriche 3 / Jordanie 3 Fautes : Autriche 10 / Jordanie 6

: Autriche 10 / Jordanie 6 Cartons jaunes : Autriche 1 / Jordanie 0

: Autriche 1 / Jordanie 0 Passes : Autriche 522 / Jordanie 280

: Autriche 522 / Jordanie 280 Precision des passes : Autriche 85% / Jordanie 75%

: Autriche 85% / Jordanie 75% xG : Autriche 0.54 / Jordanie 0.51 Joueurs clés Ali Olwan (Jordanie) : note 7.9, 1 but(s)

(Jordanie) : note 7.9, 1 but(s) Romano Schmid (Autriche) : note 7.3, 1 but(s)

(Autriche) : note 7.3, 1 but(s) Xaver Schlager (Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Autriche) : note 7.5, 3 arret(s)

(Autriche) : note 7.5, 3 arret(s) Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

Calendrier Groupe J Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Argentine - Algérie Fiche match Argentine - Algérie Argentine 3-0 3-0 Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 8' VAR VAR - F. Chaibi 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Compositions Argentine Système 4-4-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 4 Gonzalo Montiel Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 25 Facundo Medina Défenseur 7 Rodrigo De Paul Milieu 20 Alexis Mac Allister Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 16 Thiago Almada Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 22 Lautaro Martínez Attaquant Remplaçants 15 26 Nahuel Molina

15 Nicolás González

9 Julián Alvarez

1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

3 Nicolás Tagliafico

19 Nicolás Otamendi

2 Marcos Senesi

5 Leandro Paredes

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

17 Giuliano Simeone

18 Nico Paz

21 José Manuel López Algérie Système 4-3-3 Sélectionneur Vladimir Petkovic Titulaires 11 23 Luca Zidane Gardien 17 Rafik Belghali Défenseur 2 Aïssa Mandi Défenseur 21 Ramy Bensebaini Défenseur 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur 14 Hicham Boudaoui Milieu 19 Nabil Bentaleb Milieu 22 Ibrahim Maza Milieu 11 Anis Hadj Moussa Attaquant 9 Amine Gouiri Attaquant 10 Farès Chaïbi Attaquant Remplaçants 15 8 Houssem Aouar

7 Riyad Mahrez

18 Mohamed Amoura

1 Melvin Mastil

16 Oussama Benbot

3 Achref Abada

4 Mohamed Tougai

5 Zineddine Belaid

13 Jaouen Hadjam

26 Samir Sophian Chergui

6 Ramiz Zerrouki

24 Yassine Titraoui

20 Adil Boulbina

12 Ahmed Nadhir Benbouali

25 Farès Ghedjemis Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 6 / Algérie 0

: Argentine 6 / Algérie 0 Tirs : Argentine 10 / Algérie 7

: Argentine 10 / Algérie 7 Possession : Argentine 48% / Algérie 52%

: Argentine 48% / Algérie 52% Corners : Argentine 2 / Algérie 2

: Argentine 2 / Algérie 2 Fautes : Argentine 12 / Algérie 7

: Argentine 12 / Algérie 7 Passes : Argentine 561 / Algérie 595

: Argentine 561 / Algérie 595 Precision des passes : Argentine 90% / Algérie 92%

: Argentine 90% / Algérie 92% xG : Argentine 1.23 / Algérie 0.31 Joueurs clés Lionel Messi (Argentine) : note 10, 3 but(s)

(Argentine) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.2, 3 arret(s)

(Algérie) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentine) : note 7.3

(Argentine) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentine) : note 7.3

(Argentine) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algérie) : note 7.2

(Algérie) : note 7.2 Facundo Medina (Argentine) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie (World Cup) Groupe J Argentine Termine 3-0 Arrowhead Stadium Algérie Algérie Resume final Voir la fiche du match Autriche - Jordanie Fiche match Autriche - Jordanie Autriche 3-1 3-1 Jordanie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) 67' VAR VAR - M. Arnautovic 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 77' Carton jaune - M. Sabitzer 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) 89' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) 90+12' ⚽ But - M. Arnautovic 3-1 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1 Compositions Autriche Système 4-2-3-1 Sélectionneur Ralf Rangnick Titulaires 11 1 Alexander Schlager Gardien 5 Stefan Posch Défenseur 15 Philipp Lienhart Défenseur 8 David Alaba Défenseur 16 Phillipp Mwene Défenseur 6 Nicolas Seiwald Milieu 4 Xaver Schlager Milieu 18 Romano Schmid Milieu 20 Konrad Laimer Milieu 9 Marcel Sabitzer Milieu 14 Saša Kalajdžić Attaquant Remplaçants 15 7 Marko Arnautović

3 Kevin Danso

17 Carney Chukwuemeka

24 Paul Wanner

12 Florian Wiegele

13 Patrick Pentz

2 David Affengruber

23 Marco Friedl

25 Michael Svoboda

10 Florian Grillitsch

19 Dejan Ljubičić

22 Alexander Prass

26 Alessandro Schöpf

21 Patrick Wimmer

11 Michael Gregoritsch Jordanie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Jamal Sellami Titulaires 11 1 Yazeed Abu Laila Gardien 3 Abdallah Nasib Défenseur 5 Yazan Al-Arab Défenseur 16 Mo Abualnadi Défenseur 23 Ehsan Haddad Milieu 21 Nizar Al-Rashdan Milieu 8 Noor Al-Deen Al Rawabdeh Milieu 20 Mohannad Abu Taha Milieu 11 Odeh Fakhoury Attaquant 9 Ali Olwan Attaquant 10 Mousa Tamari Attaquant Remplaçants 15 22 Abdallah Al-Fakhouri

12 Noureddin Zaid

4 Husam Ali Mohammad Abudahab

17 Saleem Obaid

19 Saad Al Rousan

26 Anas Badawi

18 Mohammad Abu Ghoush

2 Mohammad Ali Hasheesh

6 Amer Jamous

14 Rajaei Ayed

15 Ibrahim Sadeh

25 Mohammad Al Daoud

7 Mohammad Abu Zrayq

13 Mahmoud Al-Mardi

24 Ali Al Azaizah Les chiffres du match Tirs cadres : Autriche 2 / Jordanie 4

: Autriche 2 / Jordanie 4 Tirs : Autriche 8 / Jordanie 10

: Autriche 8 / Jordanie 10 Possession : Autriche 65% / Jordanie 35%

: Autriche 65% / Jordanie 35% Corners : Autriche 3 / Jordanie 3

: Autriche 3 / Jordanie 3 Fautes : Autriche 10 / Jordanie 6

: Autriche 10 / Jordanie 6 Cartons jaunes : Autriche 1 / Jordanie 0

: Autriche 1 / Jordanie 0 Passes : Autriche 522 / Jordanie 280

: Autriche 522 / Jordanie 280 Precision des passes : Autriche 85% / Jordanie 75%

: Autriche 85% / Jordanie 75% xG : Autriche 0.54 / Jordanie 0.51 Joueurs clés Ali Olwan (Jordanie) : note 7.9, 1 but(s)

(Jordanie) : note 7.9, 1 but(s) Romano Schmid (Autriche) : note 7.3, 1 but(s)

(Autriche) : note 7.3, 1 but(s) Xaver Schlager (Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Autriche) : note 7.5, 3 arret(s)

(Autriche) : note 7.5, 3 arret(s) Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mohannad Abu Taha (Jordanie) : note 7.3

(Jordanie) : note 7.3 Philipp Lienhart (Autriche) : note 7.2

(Autriche) : note 7.2 Nicolas Seiwald (Autriche) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Autriche Termine 3-1 Levi's Stadium Jordanie Jordanie Resume final Voir la fiche du match Argentine - Autriche Fiche match Argentine - Autriche Argentine 18:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Argentine A venir 18:00 AT&T Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Algérie Fiche match Jordanie - Algérie Jordanie 04:00 A venir Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 04:00 Levi's Stadium Algérie Algérie Voir la fiche du match Algérie - Autriche Fiche match Algérie - Autriche Algérie 03:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Algérie A venir 03:00 Arrowhead Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Argentine Fiche match Jordanie - Argentine Jordanie 03:00 A venir Argentine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 03:00 AT&T Stadium Argentine Argentine