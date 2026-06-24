Mondial 2026 : la Croatie s’impose 1-0 face au Panama grâce à Budimir

La Croatie a remporté son match de la phase de groupes du Mondial 2026 contre le Panama sur le score de 1-0, le 24 juin au BMO Field. Le but décisif a été inscrit par Ante Budimir à la 54e minute, offrant ainsi trois points importants à son équipe dans ce groupe L.

Cette rencontre opposait deux équipes qui avaient toutes deux perdu leur premier match de poule. Le Panama venait de s’incliner 0-1 contre le Ghana, tandis que la Croatie avait essuyé une défaite 2-4 face à l’Angleterre. Ce succès croate relance donc légèrement la compétition dans ce groupe dominé pour l’instant par l’Angleterre et le Ghana.

Les Panaméens, évoluant en 5-4-1 sous la direction de Thomas Christiansen, n’ont pas réussi à concrétiser leurs rares occasions. Leur gardien Orlando Mosquera a réalisé quelques arrêts, mais l’équipe a souffert face à une possession nettement dominée par les Croates (64%). Côté croate, Zlatko Dalic alignait une formation en 4-2-3-1 avec des cadres tels que Luka Modrić, Mateo Kovačić et Ivan Perišić, majoritairement titulaires lors de cette rencontre.

Après un début de match sans but, la Croatie a modifié sa composition à la pause, introduisant Ante Budimir et Joško Gvardiol qui sont rapidement impliqués dans l’ouverture du score à la 54e minute, Budimir reprenant un centre de Josip Stanišić. Malgré une réaction panaméenne et plusieurs changements de part et d’autre, le score n’a plus évolué.

Les Panaméens ont été avertis avec un carton jaune infligé à Yoel Bárcenas à la 61e minute, tandis que le Croate Petar Sučić a reçu un carton jaune dans le temps additionnel. Les remplacements ont notamment vu Luka Modrić faire son entrée à la 81e minute, témoignant de la profondeur croate qui a géré cette fin de match avec sérénité.

Les choix du Panama en 5-4-1 pour contenir la Croatie

Le sélectionneur panaméen Thomas Christiansen a opté pour une organisation défensive strictement axée sur la solidité derrière avec cinq défenseurs. Parmi les titulaires, le gardien Orlando Mosquera était protégé par une ligne défensive comprenant Amir Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade et César Blackman. Le milieu de terrain combinait Cristian Martínez, Carlos Harvey, Yoel Bárcenas, et José Luis Rodríguez, tandis que José Fajardo était seul en pointe, élu pour tenter de répondre à la puissance croate.

Cette configuration avait pour objectif de limiter les espaces et contrer la maîtrise technique croate, mais la possession largement favorable aux visiteurs les a mis en difficulté dans la construction. L’absence d’occasions franches s’explique par cette stratégie prudente au détriment de l’offensive.

La Croatie mise sur son 4-2-3-1 avec Budimir buteur

Zlatko Dalic a aligné une équipe expérimentée en 4-2-3-1 avec Dominik Livaković dans les buts et une défense composée de Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić et Joško Gvardiol. Le double pivot au milieu était constitué de Luka Modrić et Mateo Kovačić, offrant un contrôle du jeu et une capacité technique importante. Devant eux, Marco Pašalić, Martin Baturina et Ivan Perišić alimentaient l’attaque avec Petar Musa en pointe.

Les changements à la mi-temps avec l’entrée d’Ante Budimir a permis d’apporter plus de présence offensive. Budimir a concrétisé son apport en inscrivant le but décisif. La gestion de la fin de match a témoigné de la maîtrise de la Croatie pour conserver l’avantage et se relancer dans cette compétition après leur défaite inaugurale.

Panama Termine 0-1 BMO Field Croatie Croatie Fil du match 46' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace A. Budimir) 46' ↑↓ Remplacement - J. Gvardiol (remplace A. Kramaric) 54' ⚽ But - A. Budimir (passe J. Stanisic) 61' Carton jaune - Y. Barcenas 72' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace L. Sucic) 72' ↑↓ Remplacement - M. Kovacic (remplace P. Sucic) 77' ↑↓ Remplacement - J. Ramos (remplace C. Waterman) 81' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Pasalic) 83' ↑↓ Remplacement - J. Fajardo (remplace A. Londono) 90' ↑↓ Remplacement - Y. Barcenas (remplace T. Rodriguez) 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace E. Davis) 90+2' Carton jaune - P. Sucic Les chiffres du match Tirs cadres : Panama 0 / Croatie 1

: Panama 0 / Croatie 1 Tirs : Panama 1 / Croatie 2

: Panama 1 / Croatie 2 Possession : Panama 36% / Croatie 64%

: Panama 36% / Croatie 64% Corners : Panama 0 / Croatie 1

: Panama 0 / Croatie 1 Fautes : Panama 9 / Croatie 5

: Panama 9 / Croatie 5 Passes : Panama 172 / Croatie 310

: Panama 172 / Croatie 310 Precision des passes : Panama 79% / Croatie 88%

: Panama 79% / Croatie 88% xG : Panama 0.06 / Croatie 0.05 Joueurs clés Josip Šutalo (Croatie) : note 7.2

(Croatie) : note 7.2 Orlando Mosquera (Panama) : note 6.6, 1 arret(s)

(Panama) : note 6.6, 1 arret(s) Yoel Bárcenas (Panama) : note 7

(Panama) : note 7 Amir Murillo (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 Jiovany Ramos (Panama) : note 6.9

Calendrier Groupe L Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Angleterre - Croatie Fiche match Angleterre - Croatie Angleterre 4-2 4-2 Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 12' ⚽ But - H. Kane 1-0 36' ⚽ But - M. Baturina 1-1 42' ⚽ But - H. Kane 2-1 45+5' ⚽ But - P. Musa 2-2 47' ⚽ But - J. Bellingham 3-2 58' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic) 66' ↑↓ Remplacement - L. Vuskovic (remplace M. Pasalic) 66' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace I. Matanovic) 72' ↑↓ Remplacement - A. Gordon (remplace M. Rashford) 72' ↑↓ Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka) 72' ↑↓ Remplacement - D. Rice (remplace M. Rogers) 78' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace N. Vlasic) 79' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace A. Kramaric) 80' ↑↓ Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Spence) 85' ⚽ But - M. Rashford 4-2 87' ↑↓ Remplacement - J. Stones (remplace M. Guehi) Compositions Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 24 Reece James Défenseur 2 Ezri Konsa Défenseur 5 John Stones Défenseur 3 Nico O'Reilly Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 4 Declan Rice Milieu 20 Noni Madueke Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 18 Anthony Gordon Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 14 13 Dean Henderson

23 James Trafford

15 Dan Burn

25 Djed Spence

26 Jarell Quansah

6 Marc Guéhi

21 Eberechi Eze

14 Jordan Henderson

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

7 Bukayo Saka

22 Ivan Toney

11 Marcus Rashford

19 Ollie Watkins Croatie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Zlatko Dalic Titulaires 11 1 Dominik Livaković Gardien 6 Josip Šutalo Défenseur 22 Luka Vušković Défenseur 4 Joško Gvardiol Défenseur 2 Josip Stanišić Milieu 10 Luka Modrić Milieu 15 Mario Pašalić Milieu 14 Ivan Perišić Milieu 17 Petar Sučić Attaquant 16 Martin Baturina Attaquant 26 Petar Musa Attaquant Remplaçants 15 23 Dominik Kotarski

12 Ivor Pandur

5 Duje Ćaleta-Car

3 Marin Pongračić

25 Martin Erlić

8 Mateo Kovačić

18 Kristijan Jakić

21 Luka Sučić

24 Marco Pašalić

7 Nikola Moro

13 Nikola Vlašić

19 Toni Fruk

9 Andrej Kramarić

11 Ante Budimir

20 Igor Matanović Les chiffres du match Tirs cadres : Angleterre 10 / Croatie 2

: Angleterre 10 / Croatie 2 Tirs : Angleterre 18 / Croatie 4

: Angleterre 18 / Croatie 4 Possession : Angleterre 53% / Croatie 47%

: Angleterre 53% / Croatie 47% Corners : Angleterre 8 / Croatie 1

: Angleterre 8 / Croatie 1 Fautes : Angleterre 8 / Croatie 7

: Angleterre 8 / Croatie 7 Passes : Angleterre 324 / Croatie 290

: Angleterre 324 / Croatie 290 Precision des passes : Angleterre 85% / Croatie 84%

: Angleterre 85% / Croatie 84% xG : Angleterre 2.40 / Croatie 0.41 Joueurs clés Harry Kane (Angleterre) : note 8.3, 2 but(s)

(Angleterre) : note 8.3, 2 but(s) Martin Baturina (Croatie) : note 7.9, 1 but(s)

(Croatie) : note 7.9, 1 but(s) Dominik Livaković (Croatie) : note 7.3, 7 arret(s)

(Croatie) : note 7.3, 7 arret(s) Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.6, 1 but(s)

(Angleterre) : note 7.6, 1 but(s) Petar Musa (Croatie) : note 7.5, 1 but(s)

(Croatie) : note 7.5, 1 but(s) Declan Rice (Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Ivan Perišić (Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Petar Sučić (Croatie) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 13/06/2021 Angleterre 1-0 Croatie (Euro Championship)

18/11/2018 Angleterre 2-1 Croatie (UEFA Nations League)

12/10/2018 Croatie 0-0 Angleterre (UEFA Nations League)

11/07/2018 Croatie 2-1 Angleterre (World Cup) Groupe L Angleterre Termine 4-2 AT&T Stadium Croatie Croatie Resume final Voir la fiche du match Ghana - Panama Fiche match Ghana - Panama Ghana 1-0 1-0 Panama Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - C. Yirenkyi 46' ↑↓ Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare) 58' ↑↓ Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu) 58' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace B. Thomas-Asante) 63' ↑↓ Remplacement - C. Waterman (remplace J. Fajardo) 63' ↑↓ Remplacement - C. Martinez (remplace A. Londono) 73' Carton jaune - C. Blackman 74' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace I. Diaz) 78' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace K. Sibo) 87' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace P. Adu) 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace A. Godoy) 90+5' ⚽ But - C. Yirenkyi 1-0 90+10' Carton jaune - C. Harvey Compositions Ghana Système 4-4-1-1 Sélectionneur Carlos Queiroz Titulaires 11 1 Lawrence Ati Zigi Gardien 26 Marvin Senaya Défenseur 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur 18 Jerome Opoku Défenseur 14 Gideon Mensah Défenseur 24 Ernest Nuamah Milieu 3 Caleb Yirenkyi Milieu 15 Elisha Owusu Milieu 11 Antoine Semenyo Milieu 22 Kamaldeen Sulemana Attaquant 9 Jordan Ayew Attaquant Remplaçants 14 12 Joseph Anang

16 Benjamin Asare

2 Alidu Seidu

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

21 Kojo Peprah Oppong

23 Derrick Luckassen

8 Kwasi Sibo

7 Abdul Fatawu Issahaku

13 Christopher Baah

19 Iñaki Williams

20 Augustine Boakye

10 Brandon Thomas-Asante

25 Prince Kwabena Adu Panama Système 3-4-3 Sélectionneur Thomas Christiansen Titulaires 11 22 Orlando Mosquera Gardien 13 Jiovany Ramos Défenseur 3 José Córdoba Défenseur 16 Andrés Andrade Défenseur 23 Amir Murillo Milieu 14 Carlos Harvey Milieu 11 Yoel Bárcenas Milieu 2 César Blackman Milieu 6 Cristian Martínez Attaquant 18 Cecilio Waterman Attaquant 7 José Luis Rodríguez Attaquant Remplaçants 15 12 César Samudio

1 Luis Mejía

4 Fidel Escobar

5 Edgardo Fariña

15 Éric Davis

25 Roderick Miller

26 Jorge Gutiérrez

8 Adalberto Carrasquilla

10 Ismael Díaz

19 Alberto Quintero

20 Aníbal Godoy

21 César Yanis

24 Azarias Londoño

9 Tomás Rodríguez

17 José Fajardo Les chiffres du match Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1

: Ghana 0 / Panama 1 Tirs : Ghana 1 / Panama 3

: Ghana 1 / Panama 3 Possession : Ghana 36% / Panama 64%

: Ghana 36% / Panama 64% Fautes : Ghana 3 / Panama 6

: Ghana 3 / Panama 6 Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0

: Ghana 1 / Panama 0 Passes : Ghana 172 / Panama 315

: Ghana 172 / Panama 315 Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88%

: Ghana 82% / Panama 88% xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13 Joueurs clés Lawrence Ati Zigi (Ghana) : note 7.2, 1 arret(s)

(Ghana) : note 7.2, 1 arret(s) Andrés Andrade (Panama) : note 7.5

(Panama) : note 7.5 Caleb Yirenkyi (Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Amir Murillo (Panama) : note 7

(Panama) : note 7 Jerome Opoku (Ghana) : note 6.9

(Ghana) : note 6.9 Jordan Ayew (Ghana) : note 6.9

(Ghana) : note 6.9 Cristian Martínez (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 Yoel Bárcenas (Panama) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Ghana Termine 1-0 BMO Field Panama Panama Resume final Voir la fiche du match Angleterre - Ghana Fiche match Angleterre - Ghana Angleterre 0-0 0-0 Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 41' Carton jaune - Declan Rice 60' Carton jaune - Iñaki Williams 65' ↑↓ Remplacement - Anthony Gordon (remplace Bukayo Saka) 66' ↑↓ Remplacement - Djed Spence (remplace Nico O'Reilly) 66' ↑↓ Remplacement - Iñaki Williams (remplace Abdul Fatawu Issahaku) 67' ↑↓ Remplacement - Jordan Ayew (remplace Prince Kwabena Adu) 73' ↑↓ Remplacement - Jude Bellingham (remplace Morgan Rogers) 74' ↑↓ Remplacement - Elliot Anderson (remplace Eberechi Eze) 83' ↑↓ Remplacement - Noni Madueke (remplace Marcus Rashford) 87' ↑↓ Remplacement - Marvin Senaya (remplace Kojo Peprah Oppong) 95' ↑↓ Remplacement - Prince Kwabena Adu (remplace Abdul Rahman Baba) Compositions Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 24 Reece James Défenseur 2 Ezri Konsa Défenseur 6 Marc Guéhi Défenseur 25 Djed Spence Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 4 Declan Rice Milieu 20 Noni Madueke Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 18 Anthony Gordon Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 15 3 Nico O'Reilly

7 Bukayo Saka

23 James Trafford

13 Dean Henderson

5 John Stones

26 Jarell Quansah

15 Dan Burn

12 Trevoh Chalobah

14 Jordan Henderson

21 Eberechi Eze

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

22 Ivan Toney

19 Ollie Watkins

11 Marcus Rashford Ghana Système 4-1-4-1 Sélectionneur Carlos Queiroz Titulaires 11 16 Benjamin Asare Gardien 26 Marvin Senaya Défenseur 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur 18 Jerome Opoku Défenseur 14 Gideon Mensah Défenseur 5 Thomas Partey Milieu 19 Iñaki Williams Milieu 3 Caleb Yirenkyi Milieu 8 Kwasi Sibo Milieu 11 Antoine Semenyo Milieu 9 Jordan Ayew Attaquant Remplaçants 15 7 Abdul Fatawu Issahaku

25 Prince Kwabena Adu

1 Lawrence Ati Zigi

12 Joseph Anang

21 Kojo Peprah Oppong

23 Derrick Luckassen

2 Alidu Seidu

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

13 Christopher Baah

15 Elisha Owusu

10 Brandon Thomas-Asante

20 Augustine Boakye

22 Kamaldeen Sulemana

24 Ernest Nuamah Les chiffres du match Tirs cadres : Angleterre 3 / Ghana 1

: Angleterre 3 / Ghana 1 Tirs : Angleterre 17 / Ghana 2

: Angleterre 17 / Ghana 2 Possession : Angleterre 78% / Ghana 22%

: Angleterre 78% / Ghana 22% Corners : Angleterre 5 / Ghana 2

: Angleterre 5 / Ghana 2 Fautes : Angleterre 12 / Ghana 23

: Angleterre 12 / Ghana 23 Cartons jaunes : Angleterre 1 / Ghana 1

: Angleterre 1 / Ghana 1 Passes : Angleterre 577 / Ghana 163

: Angleterre 577 / Ghana 163 Precision des passes : Angleterre 93% / Ghana 76%

: Angleterre 93% / Ghana 76% xG : Angleterre 1.00 / Ghana 0.29 Joueurs clés Benjamin Asare (Ghana) : note 6.9, 3 arret(s)

(Ghana) : note 6.9, 3 arret(s) Marc Guéhi (Angleterre) : note 8.3

(Angleterre) : note 8.3 Declan Rice (Angleterre) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)

(Angleterre) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Jerome Opoku (Ghana) : note 7.5

(Ghana) : note 7.5 Thomas Partey (Ghana) : note 7.5

(Ghana) : note 7.5 Ezri Konsa (Angleterre) : note 7.3

(Angleterre) : note 7.3 Djed Spence (Angleterre) : note 7.3

(Angleterre) : note 7.3 Gideon Mensah (Ghana) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Angleterre Termine 0-0 Gillette Stadium Ghana Ghana Resume final Voir la fiche du match Panama - Croatie Fiche match Panama - Croatie Panama 0-1 0-1 Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 46' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace A. Budimir) 46' ↑↓ Remplacement - J. Gvardiol (remplace A. Kramaric) 54' ⚽ But - A. Budimir (passe J. Stanisic) 61' Carton jaune - Y. Barcenas 72' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace L. Sucic) 72' ↑↓ Remplacement - M. Kovacic (remplace P. Sucic) 77' ↑↓ Remplacement - J. Ramos (remplace C. Waterman) 81' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Pasalic) 83' ↑↓ Remplacement - J. Fajardo (remplace A. Londono) 90' ↑↓ Remplacement - Y. Barcenas (remplace T. Rodriguez) 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace E. Davis) 90+2' Carton jaune - P. Sucic Compositions Panama Système 5-4-1 Sélectionneur Thomas Christiansen Titulaires 11 22 Orlando Mosquera Gardien 23 Amir Murillo Défenseur 13 Jiovany Ramos Défenseur 3 José Córdoba Défenseur 16 Andrés Andrade Défenseur 2 César Blackman Défenseur 6 Cristian Martínez Milieu 14 Carlos Harvey Milieu 11 Yoel Bárcenas Milieu 7 José Luis Rodríguez Milieu 17 José Fajardo Attaquant Remplaçants 15 1 Luis Mejía

12 César Samudio

4 Fidel Escobar

5 Edgardo Fariña

15 Éric Davis

25 Roderick Miller

26 Jorge Gutiérrez

8 Adalberto Carrasquilla

10 Ismael Díaz

19 Alberto Quintero

20 Aníbal Godoy

21 César Yanis

24 Azarias Londoño

9 Tomás Rodríguez

18 Cecilio Waterman Croatie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Zlatko Dalic Titulaires 11 1 Dominik Livaković Gardien 2 Josip Stanišić Défenseur 6 Josip Šutalo Défenseur 3 Marin Pongračić Défenseur 4 Joško Gvardiol Défenseur 10 Luka Modrić Milieu 8 Mateo Kovačić Milieu 24 Marco Pašalić Milieu 16 Martin Baturina Milieu 14 Ivan Perišić Milieu 26 Petar Musa Attaquant Remplaçants 15 12 Ivor Pandur

23 Dominik Kotarski

5 Duje Ćaleta-Car

22 Luka Vušković

25 Martin Erlić

18 Kristijan Jakić

7 Nikola Moro

13 Nikola Vlašić

15 Mario Pašalić

17 Petar Sučić

19 Toni Fruk

21 Luka Sučić

9 Andrej Kramarić

11 Ante Budimir

20 Igor Matanović Les chiffres du match Tirs cadres : Panama 0 / Croatie 1

: Panama 0 / Croatie 1 Tirs : Panama 1 / Croatie 2

: Panama 1 / Croatie 2 Possession : Panama 36% / Croatie 64%

: Panama 36% / Croatie 64% Corners : Panama 0 / Croatie 1

: Panama 0 / Croatie 1 Fautes : Panama 9 / Croatie 5

: Panama 9 / Croatie 5 Passes : Panama 172 / Croatie 310

: Panama 172 / Croatie 310 Precision des passes : Panama 79% / Croatie 88%

: Panama 79% / Croatie 88% xG : Panama 0.06 / Croatie 0.05 Joueurs clés Josip Šutalo (Croatie) : note 7.2

(Croatie) : note 7.2 Orlando Mosquera (Panama) : note 6.6, 1 arret(s)

(Panama) : note 6.6, 1 arret(s) Yoel Bárcenas (Panama) : note 7

(Panama) : note 7 Amir Murillo (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 Jiovany Ramos (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 Andrés Andrade (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 César Blackman (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 José Fajardo (Panama) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama Termine 0-1 BMO Field Croatie Croatie Resume final Voir la fiche du match Panama - Angleterre Fiche match Panama - Angleterre Panama 22:00 A venir Angleterre Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama A venir 22:00 MetLife Stadium Angleterre Angleterre Voir la fiche du match Croatie - Ghana Fiche match Croatie - Ghana Croatie 22:00 A venir Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Croatie A venir 22:00 Lincoln Financial Field Ghana Ghana