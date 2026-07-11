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Mondial 2026 : l’Angleterre élimine la Norvège après prolongation en quart de finale

L’Angleterre s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 en battant la Norvège 2-1 après prolongation ce samedi au Hard Rock Stadium de Miami lors du quart de finale. Jude Bellingham a délivré les Three Lions en prolongation en inscrivant son deuxième but du match, après une première période équilibrée conclue sur un score de parité 1-1.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Norvège VS Angleterre, le 11/07/2026 22:00, stade Hard Rock Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
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SOMMAIRE

Cette rencontre intense a opposé deux équipes au style contrasté, la Norvège de Stale Solbakken évoluant en 4-3-3 et l’Angleterre de Thomas Tuchel en 4-2-3-1. La Norvège ouvrant la marque par le jeune Andreas Schjelderup (36e) sur une passe décisive de Martin Ødegaard, avant que Bellingham n’égalise avant la pause (45+2e).

En première période, la Norvège s’est montrée efficace dans la finition avec 8 tirs dans la surface tandis que l’Angleterre dominait la possession (57%) et tentait davantage de passes précises (92%). Le match est resté serré, chaque équipe se rendant coup pour coup jusque dans les prolongations.

Le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a effectué plusieurs changements tactiques à la pause, remplaçant notamment Bukayo Saka et Eberechi Eze par Noni Madueke et Declan Rice, ce dernier verrouillant davantage le milieu défensif. Côté norvégien, l’entrée d’Alexander Sørloth et Andreas Schjelderup a dynamisé l’attaque.

Norvège à l’épreuve de la pression anglaise

La Norvège avait placé ses espoirs offensifs dans un trio dangereux composé d’Erling Haaland, Andreas Schjelderup et Alexander Sørloth. Schjelderup, auteur de l’ouverture du score, a pleinement justifié sa titularisation aux côtés de l’homme fort Martin Ødegaard, moteur du milieu avec Sander Berge et Patrick Berg. La défense à quatre alignée par Stale Solbakken comprenait Kristoffer Ajer, Julian Ryerson, Torbjørn Heggem et David Møller Wolfe. Le gardien Ørjan Nyland a réalisé trois arrêts décisifs pour donner une chance à son équipe de poursuivre l’aventure mondiale.

Bellingham, l’homme de la qualification anglaise

L’Angleterre s’appuyait sur une organisation en 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les buts, et un quatuor défensif inédit mêlant John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly et Ezri Konsa. Declan Rice et Elliot Anderson occupaient la double-pivot devant cette ligne. L’animation offensive passait par Jude Bellingham, Anthony Gordon et Noni Madueke, avec Harry Kane en pointe. Bellingham s’est illustré en ouvrant le score juste avant la pause sur une passe d’Anthony Gordon, puis a donné la victoire à son équipe dès le début de la prolongation (93e). Les choix de Tuchel, dont les changements à la mi-temps, ont été payants pour une équipe qui conserve sa route vers le titre.

Norvège
Termine apres prolongation Hard Rock Stadium
Angleterre
11/07/2026 22:00 Quarts de finale 90 min 1-1
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 36'But - A. Schjelderup (passe M. Odegaard)Norvège, 36e
  2. 45+2'But - J. Bellingham (passe A. Gordon)Angleterre, 45+2e
  3. 46'Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka)Angleterre, 46e
  4. 46'Remplacement - D. Rice (remplace E. Eze)Angleterre, 46e
  5. 55'VAR - T. HeggemNorvège, 55e
  6. 60'Remplacement - J. Ryerson (remplace F. Aursnes)Norvège, 60e
  7. 68'Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 68e
  8. 68'Remplacement - A. Schjelderup (remplace A. Nusa)Norvège, 68e
  9. 71'Remplacement - A. Gordon (remplace R. James)Angleterre, 71e
  10. 86'Remplacement - N. O'Reilly (remplace D. Spence)Angleterre, 86e
  11. 89'Remplacement - E. Konsa (remplace M. Rogers)Angleterre, 89e
  12. 90'Remplacement - D. Wolfe (remplace M. Pedersen)Norvège, 90e
  13. 91'Remplacement - T. Heggem (remplace L. Ostigard)Norvège, 91e
  14. 93'But - J. BellinghamAngleterre, 93e
  15. 106'Remplacement - E. Haaland (remplace J. Larsen)Norvège, 106e
  16. 111'Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Burn)Angleterre, 111e
  17. 117'Carton jaune - K. AjerNorvège, 117e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Norvège 4 / Angleterre 5
  • Tirs : Norvège 9 / Angleterre 10
  • Possession : Norvège 43% / Angleterre 57%
  • Corners : Norvège 5 / Angleterre 4
  • Fautes : Norvège 8 / Angleterre 5
  • Passes : Norvège 423 / Angleterre 548
  • Precision des passes : Norvège 85% / Angleterre 92%
  • xG : Norvège 0.52 / Angleterre 0.78
Joueurs clés
  • Jude Bellingham (Angleterre) : note 8.5, 2 but(s)
  • Andreas Schjelderup (Norvège) : note 8.2, 1 but(s)
  • Martin Ødegaard (Norvège) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
  • Anthony Gordon (Angleterre) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
  • Ørjan Nyland (Norvège) : note 6.3, 3 arret(s)
Calendrier Quarts de finale
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