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Mondial 2026 : 0-0 entre le Cap-Vert et l’Arabie saoudite avec la qualification historique des Cap-Verdiens

Le match du groupe H de la Coupe du Monde 2026 entre le Cap-Vert et l’Arabie saoudite, disputé au NRG Stadium de Houston dans la nuit du 27 au 28 juin, s’est soldé par un score nul et vierge. Ce résultat permet au Cap-Vert de valider sa qualification pour les huitièmes de finale, une première dans son histoire dans la compétition. L’Arabie saoudite termine troisième du groupe sans victoire après trois matchs.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Cap-Vert VS Arabie saoudite, le 27/06/2026 01:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Avant cette rencontre, le Cap-Vert comptait deux points obtenus lors de deux matches nuls dont un 2-2 contre l’Uruguay tandis que l’Arabie saoudite avait engrangé un point avec un nul et une lourde défaite 0-4 face à l’Espagne. Avec ce score, le Cap-Vert recueille 3 points et termine deuxième derrière l’Espagne et devant l’Arabie saoudite qui fait 2 points.

Le match a été intense et discipliné, marqué par plusieurs cartons jaunes dont ceux de Saud Abdulhamid (4e) et Nasser Al-Dawsari (67e) côté saoudien, ainsi que Wagner Pina pour le Cap-Vert (9e). Les entraîneurs Pedro Leitao Brito et Georgios Donis ont opéré plusieurs changements notamment en seconde période, mais aucune des deux formations n’a réussi à franchir la défense adverse.

Le Cap-Vert évoluait en 4-1-4-1 avec en pointe Dailon Rocha Livramento et un milieu porté par Jamiro Monteiro et Ryan Mendes. Le gardien Vozinha a effectué plusieurs arrêts clés, contribuant à préserver le score. L’Arabie saoudite alignait un 4-4-2 classique avec Firas Al-Buraikan et Mohamed Kanno en attaque, soutenus par Salem Al-Dawsari et Nasser Al-Dawsari au milieu, mais a manqué d’efficacité offensive tout au long du match.

Malgré un taux de possession légèrement supérieur pour le Cap-Vert (54 %), les occasions franches sont demeurées rares. Les deux équipes ont eu chacune deux tirs cadrés et une dizaine de tentatives au total. La confrontation a essentiellement été disputée au milieu de terrain, avec un engagement physique soutenu mais sans débordements majeurs.

Cap-Vert solide sur son système en 4-1-4-1 avec une charnière défensive compacte

Le sélectionneur Pedro Leitao Brito a confirmé sa structure habituelle en 4-1-4-1. La défense a bien résisté face aux attaques saoudiennes, notamment grâce à Pico et Diney Borges, appuyés par João Paulo au poste de latéral droit. Le milieu défensif Kevin Lenini a joué un rôle crucial dans la récupération et la relance. En attaque, l’équipe s’est appuyée sur le dynamisme de Ryan Mendes et la créativité de Jamiro Monteiro pour alimenter Livramento en ballon.

Arabie saoudite cherche encore son efficacité en phase finale avec son 4-4-2

Georgios Donis a privilégié un 4-4-2 traditionnel avec une double pointe offensive Al-Buraikan et Kanno. Le milieu à quatre a essayé de créer le surnombre, avec Salem Al-Dawsari et Nasser Al-Dawsari chargés de la construction. Si la solidité défensive a été présente, notamment grâce à Hassan Tambakti et Abdulelah Al-Amri en défense centrale, le manque de finition et de précisions a empêché l’équipe saoudienne d’obtenir un résultat positif.

Cap-Vert
Termine NRG Stadium
Arabie saoudite
27/06/2026 01:00 Groupe H
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 4'Carton jaune - S. AbdulhamidArabie saoudite, 4e
  2. 9'Carton jaune - W. PinaCap-Vert, 9e
  3. 33'Remplacement - H. Tambakti (remplace A. Lajami)Arabie saoudite, 33e
  4. 46'Remplacement - A. Al Khaibari (remplace M. Al Juwayr)Arabie saoudite, 46e
  5. 61'Remplacement - D. Livramento (remplace N. Da Costa)Cap-Vert, 61e
  6. 61'Remplacement - W. Semedo (remplace H. Varela)Cap-Vert, 61e
  7. 66'Remplacement - S. Al Dawsari (remplace M. Abu Al Shamat)Arabie saoudite, 66e
  8. 66'Remplacement - S. Mandash (remplace A. Al Hamdan)Arabie saoudite, 66e
  9. 67'Carton jaune - N. Al DawsariArabie saoudite, 67e
  10. 71'Remplacement - R. Mendes (remplace G. Rodrigues)Cap-Vert, 71e
  11. 71'Remplacement - J. Monteiro (remplace L. Duarte)Cap-Vert, 71e
  12. 82'Remplacement - N. Boushal (remplace M. Al Harbi)Arabie saoudite, 82e
  13. 90+3'Carton jaune - F. Al BuraikanArabie saoudite, 90+3e
  14. 90+4'Remplacement - W. Pina (remplace S. Moreira)Cap-Vert, 90+4e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Cap-Vert 2 / Arabie saoudite 2
  • Tirs : Cap-Vert 10 / Arabie saoudite 5
  • Possession : Cap-Vert 54% / Arabie saoudite 46%
  • Corners : Cap-Vert 4 / Arabie saoudite 2
  • Fautes : Cap-Vert 9 / Arabie saoudite 12
  • Cartons jaunes : Cap-Vert 1 / Arabie saoudite 2
  • Passes : Cap-Vert 375 / Arabie saoudite 335
  • Precision des passes : Cap-Vert 85% / Arabie saoudite 79%
  • xG : Cap-Vert 1.23 / Arabie saoudite 0.24
Joueurs clés
  • Mohammed Al-Owais (Arabie saoudite) : note 7.6, 2 arret(s)
  • Vozinha (Cap-Vert) : note 6.9, 2 arret(s)
  • Diney Borges (Cap-Vert) : note 7.3
  • Deroy Duarte (Cap-Vert) : note 7.3
  • Nuno Da Costa (Cap-Vert) : note 7.3
Calendrier Groupe H
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Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Arabie saoudite
Termine Hard Rock Stadium
Uruguay
Resume final
Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Arabie saoudite
Resume final
Groupe H
Uruguay
Termine Hard Rock Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Cap-Vert
Termine NRG Stadium
Arabie saoudite
Resume final
Groupe H
Uruguay
Termine Estadio Akron
Espagne
Resume final
Groupe H
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Espagne32105057
Cap-Vert30302203
Uruguay302134-12
Arabie saoudite302115-42
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